Roland Garros, Zverev parte forte: Bonzi battuto in tre set. Avanti anche Davidovich e Khachanov (Video)

Comincia nel modo giusto il cammino di Alexander Zverev al Roland Garros 2026. Il tedesco, testa di serie numero 2, ha superato senza particolari problemi il francese Benjamin Bonzi, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e otto minuti di gioco.

Un debutto solido per Zverev, che continua la sua caccia al primo titolo Slam della carriera. Il tedesco ha gestito bene l’atmosfera del campo e il sostegno del pubblico per il giocatore di casa, restando quasi sempre in controllo dell’incontro.

“È stato un ottimo inizio di torneo. È sempre bello cominciare con una vittoria in tre set, soprattutto contro Benjamin, che può creare molti problemi ai top player”, ha dichiarato Zverev nell’intervista in campo. “Nel complesso penso sia stata una buona prestazione su cui posso costruire. Devo costruirci sopra, ma sono molto contento dell’inizio”.

Zverev conosce bene la terra parigina. Negli ultimi anni al Roland Garros ha raggiunto una finale, tre semifinali e un quarto di finale, confermando una continuità notevole. Il tedesco non esce prima degli ottavi di finale a Parigi dal 2017, un dato che racconta il suo ottimo rapporto con questo torneo.

Anche la stagione sulla terra battuta lo aveva visto protagonista: finale a Madrid, semifinali a Monte-Carlo e Monaco di Baviera. A questo si aggiungono anche le semifinali nei Masters 1000 sul cemento di Indian Wells e Miami, segnale di una stagione molto continua.

Contro Bonzi, alla prima sfida diretta tra i due, Zverev non è mai sembrato realmente in difficoltà. Il francese, che a Madrid era riuscito a strappare un set a Jannik Sinner, non ha trovato le armi per mettere sotto pressione con continuità il numero 3 del ranking ATP.

Il tedesco ha concesso appena due palle break in tutto il match e ha trasformato cinque delle dieci occasioni avute in risposta. Un rendimento molto concreto, soprattutto nei momenti in cui Bonzi provava ad alzare il livello.

“Nei match al meglio dei cinque set negli Slam ci saranno sempre alti e bassi, soprattutto all’inizio dei tornei”, ha spiegato Zverev. “Devi sempre restare concentrato, tornare su te stesso e giocare il tuo miglior tennis. Quando mi ha brekkato nel secondo set, gli ho strappato subito il servizio nel game successivo”.

Al secondo turno Zverev affronterà il ceco Tomas Machac, che ha eliminato Zizou Bergs con un netto 6-4 6-4 6-3. Il precedente più significativo tra i due risale proprio a Parigi, dove il tedesco aveva battuto Machac due anni fa durante le Olimpiadi.

Nella prima giornata del tabellone principale è arrivata anche la vittoria di Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo, testa di serie numero 21, ha dovuto lottare per oltre quattro ore contro Damir Dzumhur, rimontando da due set a uno sotto e imponendosi con il punteggio di 6-7(3) 6-3 2-6 7-5 6-3 in quattro ore e cinque minuti.

Al prossimo turno Davidovich affronterà l’argentino Thiago Agustin Tirante, che ha superato il qualificato spagnolo Pablo Llamas Ruiz con il punteggio di 6-3 7-6(6) 6-7(5) 6-0.

Avanza senza problemi anche Karen Khachanov. Il russo, testa di serie numero 13, ha dominato la wild card francese Arthur Gea, vincendo 6-3 7-6(3) 6-0. Dopo un secondo set più combattuto, Khachanov ha preso definitivamente il largo nel terzo parziale, chiuso senza concedere game.

Il russo se la vedrà ora con l’argentino Marco Trungelliti, che ha eliminato il qualificato francese Kyrian Jacquet con un convincente 6-4 6-2 6-2.





Francesco Paolo Villarico