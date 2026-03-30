La cavalcata di Jannik Sinner nei Masters 1000: i set point dei 34 parziali vinti di fila (Video)
Un record dopo l’altro, numeri, primati, strisce di imbattibilità… Dopo ogni vittoria importante il libro delle statistiche di Jannik Sinner si aggiorna con nuove pagine di successi e grandezza. Quello numerico è un settore che non entusiasma molti appassionati: percepiscono come sterile sottolineare torneo dopo torneo (spesso match dopo match) una marea di dati. È una scelta legittima, tuttavia molte statistiche sono significative, forniscono strumenti per analisi più profonde e danno un metro delle performance e status di Jannik. Dopo la vittoria a Miami e il completamento del tanto celebrato “Sunshine Double” (ottavo a riuscirci da quando esiste la categoria Masters 1000), il rilievo forse più importante è il fatto che nessuno prima di Jannik fosse riuscito a vincere tre Masters 1000 consecutivi senza cedere un solo set. Aver dominato Parigi indoor, poi Indian Wells e Miami in mese “caldissimo” negli States è una grandissima impresa, sottolinea la forza del campione di Sesto Pusteria, la sua continuità di rendimento, quanto sia bravo ad adattarsi ad avversari e condizioni mantenendo un livello di gioco così alto da non cedere nemmeno un parziale.
Un altro numero legato a questa striscia vincente che gira con potenza sui media e social da ieri notte è il 34, ossia il numero dei set vinti di fila da Sinner sempre nei Masters 1000. E per celebrare questo nuovo primato assoluto andando più sull’emozione che sui numeri, ecco che TennisTv ha prodotto una bella clip video con i 34 set point trasformati dall’italiano, da Parigi indoor dello scorso ottobre al set point (e ovviamente match point) contro Lehecka ieri notte nel gigantesco Hard Rock Stadium. È bello guardare questo video tutto d’un fiato, ripercorrendo partite, momenti, speranze e sensazioni.
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Si inizia con Bergs a Parigi, quindi Cerundolo, Shelton (che tocco sul secondo!), Zverev, Auger-Aliassime, Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien, Zverev, Medvedev, Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe, Zverev e per ultimo Lehecka, una cavalcata maestosa di set point vinti con tanti punti vincenti, servizi imprendibili o ben calibrati, qualche attacco alla rete e tantissima pressione sui rivali, dalla risposta o con accelerazioni potenti e precise. Jannik Sinner vince e scrive primati. Ma soprattutto, emoziona.
Marco Mazzoni
TAG: Jannik Sinner, Marco Mazzoni, Masters 1000, Video
Su le 6 ultimi tornei ai quali ha partecipato, SINNER ha raggiunto 4 Finale.
4 Finale = 4 Trofei consecutivi
PARIGI Bercy – ATP FINALS TORINO (1500)- INDIAN WELLS – MIAMI
22 VITTORIE
44 SETS Vinti !!!!!!!
O Persi.
Vedi perché ti voglio sempre e comunque bene? 🙂
Fonseca era in vantaggio 6-3, poi Sinner ha infilato 5 punti di fila. Credevo che Medvedev avesse avuto un set point nel primo set della finale di Indian Wells ma no
Da pechino 2023 – Punto di partenza del Sinner 2.0
VITTORIE – SCONFITTE
Scontri contro classificati nei primi 5 della classifica (tranne Alcaraz): 22 vittorie – 3 sconfitte
Scontri contro classificati dal 6° posto al 10° della classifica: 23 vittorie – 1 sconfitta
Scontri contro classificati dall’11° posto al 20° della classifica: 19 vittorie – 3 sconfitte
Scontri contro classificati dal 21° posto al 50° della classifica: 45 vittorie – 2 sconfitte
Scontri contro classificati dal 51° posto in poi della classifica: 52 vittorie – nessuna sconfitta
Aggiungerei, anche se non conta nulla
Finali perse
Al rientro dai 3 mesi di stop quindi con scarsa preparazione
2025 Roma
2025 Parigi
Ritirato
2025 Cincinnati (non è stato bene)
Da pechino 2023 – Punto di partenza del Sinner 2.0
Vittorie – sconfitte contro i primi 20 in classifica:
Alcaraz 3 – 7 (totale set: 14 – 16)
Zverev 7 – 0 (solo 2 set concessi in 7 partite)
Djokovic 8 – 2
Musetti 1 – 0
De Minaur 8 – 0 (solo 1 set concesso in 8 partite)
Auger-Aliassime 4 – 0
Fritz 3 – 0
Shelton 9 – 1 (solo 2 set concessi in 10 partite)
Medvedev 10 – 1
Bublik 3 – 1
Ruud 2 – 0
Lehecka 4 – 0
Khachanov 2 – 0
Rublev 4 – 1
Cobolli 1 – 0
Cerundolo 2 – 0
Tiafoe 3 – 0
Paul 2 – 0
Fonseca se non erro, 6/2 tiè break secondo set prima di perdere 8/6 credo
Da pechino 2023 – Punto di partenza del Sinner 2.0
18 titoli su 24 finali (75%), su 36 tornei giocati (50%)
163 vittorie, 16 sconfitte (91,1% di vittorie)
57 tie-break vinti – 19 persi (ultimi 17 tie-break, 16 vinti – 1 perso)
A proposito di statistiche, intanto è tornato n.1 nell’elo ranking. Poi, nelle 52 settimane, è davanti nella quasi totalità delle statistiche rispetto ad Alcaraz che fa appena meglio nella percentuale di vittorie (91.3% vs 89.7%) nella percentuale di prime, nei punti sulla prima in risposta e nella conversione delle palle break. Nelle restanti 13 statistiche è avanti Sinner (fonte, tennisabstract)..anche nel performance rating è avanti in quella complessiva (9.05) e in cinque delle sei valutazioni specifiche..
Sinner 24anni e 7mesi (16/08/2001 – 29/03/2026) (con 3 mesi di stop)
35 finali 26 vinte(4 slam) e 9 perse(2 slam)
2 Davis
Nole 24anni e 7mesi (22/05/1987 – 31/12/2011)
42 finali 28 vinte(4 slam) e 14 perse(2 slam)
1 Davis
C H E. U O M O
Quando ci vuole, ci vuole., a prescindere dal tifo e dalle simpatie personali.
C H E. U O M O
Quando ci vuole, ci vuole., a prescindere dal tifo.
Non riesco a ricordare se tra questi battuti ci sia qualcuno che abbia avuto qualche setpoint
Bellissimo questo video con la carrellata dei match point!
Diciamo che questa trasferta americana è stata molto fruttuosa, tutti i Big Title sul cemento completati a 24 anni + Sunshine Double senza perdere set.
Non male per uno che a febbraio era considerato in calo/crisi! 🙂
Ormai la stragrande maggioranza delle volte nei 1000 per lo più, ma non solamente, è un’impresa strappargli 1 set, altro che la vittoria