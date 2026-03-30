La cavalcata di Jannik Sinner nei Masters 1000: i set point dei 34 parziali vinti di fila (Video)

Un record dopo l’altro, numeri, primati, strisce di imbattibilità… Dopo ogni vittoria importante il libro delle statistiche di Jannik Sinner si aggiorna con nuove pagine di successi e grandezza. Quello numerico è un settore che non entusiasma molti appassionati: percepiscono come sterile sottolineare torneo dopo torneo (spesso match dopo match) una marea di dati. È una scelta legittima, tuttavia molte statistiche sono significative, forniscono strumenti per analisi più profonde e danno un metro delle performance e status di Jannik. Dopo la vittoria a Miami e il completamento del tanto celebrato “Sunshine Double” (ottavo a riuscirci da quando esiste la categoria Masters 1000), il rilievo forse più importante è il fatto che nessuno prima di Jannik fosse riuscito a vincere tre Masters 1000 consecutivi senza cedere un solo set. Aver dominato Parigi indoor, poi Indian Wells e Miami in mese “caldissimo” negli States è una grandissima impresa, sottolinea la forza del campione di Sesto Pusteria, la sua continuità di rendimento, quanto sia bravo ad adattarsi ad avversari e condizioni mantenendo un livello di gioco così alto da non cedere nemmeno un parziale.

Un altro numero legato a questa striscia vincente che gira con potenza sui media e social da ieri notte è il 34, ossia il numero dei set vinti di fila da Sinner sempre nei Masters 1000. E per celebrare questo nuovo primato assoluto andando più sull’emozione che sui numeri, ecco che TennisTv ha prodotto una bella clip video con i 34 set point trasformati dall’italiano, da Parigi indoor dello scorso ottobre al set point (e ovviamente match point) contro Lehecka ieri notte nel gigantesco Hard Rock Stadium. È bello guardare questo video tutto d’un fiato, ripercorrendo partite, momenti, speranze e sensazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tennis TV (@tennistv)

Si inizia con Bergs a Parigi, quindi Cerundolo, Shelton (che tocco sul secondo!), Zverev, Auger-Aliassime, Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien, Zverev, Medvedev, Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe, Zverev e per ultimo Lehecka, una cavalcata maestosa di set point vinti con tanti punti vincenti, servizi imprendibili o ben calibrati, qualche attacco alla rete e tantissima pressione sui rivali, dalla risposta o con accelerazioni potenti e precise. Jannik Sinner vince e scrive primati. Ma soprattutto, emoziona.

Marco Mazzoni