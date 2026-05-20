Camila Giorgi prepara il ritorno: si allena incinta di 23 settimane in vista del 2027 (Video)

Camila Giorgi fa sul serio. Dopo aver annunciato alcune settimane fa l’intenzione di tornare nel circuito WTA nel 2027, l’ex tennista italiana ha confermato di essere già al lavoro per preparare il rientro. E lo ha fatto in un modo che non è passato inosservato: condividendo un video di allenamento nonostante sia alla 23ª settimana di gravidanza.

La marchigiana, che non disputa un torneo ufficiale dal WTA 1000 di Miami 2024, aveva sorpreso tutti nei giorni scorsi annunciando il ritorno alle competizioni. In una risposta ai fan su Instagram aveva indicato proprio il 2027 come anno del rientro nel circuito, dopo il lungo periodo lontano dal tennis professionistico.

Ora arriva un altro segnale chiaro. Giorgi ha pubblicato un video in cui si allena, accompagnandolo con un messaggio molto diretto: “Mi alleno tutti i giorni per il ritorno nel 2027 nel tour. Ora sono incinta di 23 settimane”. Parole che raccontano determinazione, disciplina e voglia di rimettersi in gioco.

Con 23 semanas de embarazo, Camila Giorgi sigue entrenando para su regreso al circuito WTA en 2027

Se la ve espléndida pic.twitter.com/g1lwjH2WwY — Danny Miche🎾 (@dannymiche) May 20, 2026

L’immagine è forte: una giocatrice che ha lasciato il circuito quasi improvvisamente, e che ora, in una fase molto importante della propria vita personale, continua comunque a mantenere un legame quotidiano con il campo. Il ritorno non appare più soltanto come un’idea o una suggestione, ma come un progetto vero, costruito passo dopo passo.

Giorgi, ex numero 26 del mondo, ha vissuto una carriera fatta di accelerazioni improvvise, colpi piatti e aggressività costante. Il punto più alto resta il titolo al WTA 1000 di Montreal 2021, il successo più prestigioso della sua carriera, oltre ai quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2018.

Il suo addio al circuito nel 2024 era arrivato senza un annuncio tradizionale, creando grande curiosità e molte discussioni. Adesso, però, l’attenzione si sposta sul futuro: maternità, preparazione fisica e un possibile rientro nel tennis professionistico a 35 anni.

Naturalmente il percorso sarà lungo e andrà gestito con attenzione, rispettando tempi, condizioni fisiche e priorità personali. Ma il messaggio lanciato da Giorgi è inequivocabile: la voglia di competere non è sparita.

A 23 settimane di gravidanza, Camila si mostra sorridente, in forma e determinata. Il 2027 è ancora lontano, ma il conto alla rovescia per il suo ritorno sembra già cominciato.





Marco Rossi