Trofeo Bonfiglio Copertina, Generica, Junior

Italia show al Trofeo Bonfiglio: agli ottavi Gribaldo, Ciurnelli, Alfano e Marigliano. È l’edizione più azzurra dal 2012

20/05/2026 19:31 Nessun commento
Matteo Gribaldo, pistoiese classe 2008, è agli ottavi di finale del Trofeo Bonfiglio (foto Luigi Leonardi)
Matteo Gribaldo, pistoiese classe 2008, è agli ottavi di finale del Trofeo Bonfiglio (foto Luigi Leonardi)

Dal titolo europeo under 18, vinto in coppia lo scorso anno in Austria, agli ottavi di finale del Trofeo Bonfiglio, conquistati a una manciata di minuti di distanza l’uno dall’altro, su due campi adiacenti del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. È così che i toscani Matteo Gribaldo e Raffaele Ciurnelli hanno dato all’Italia le prime due gioie di un mercoledì di sole, caldo e ripetute soddisfazioni, con due vittorie dalla natura diversa, ma ugualmente molto convincenti. Perché l’aretino Ciurnelli, partito direttamente dal secondo turno, ha dominato lasciando cinque game al sudafricano Connor Doig (6-3 6-2), mentre il pistoiese Gribaldo ha vinto di nuovo in rimonta, come già martedì contro la statunitense Lee, battendo per 1-6 6-2 6-3 l’indiano Arnav Paparkar, testa di serie numero 13 degli Internazionali d’Italia juniores. Dice tutto il punteggio: nel primo set ha dominato il rivale, poi il 17enne azzurro ha acceso la luce, ribaltando l’equilibrio. Decisivo il quarto game del terzo set: sul 2-1, Gribaldo ha mancato una prima palla-break, non la seconda ed è scappato via fino al 5-1, prima di chiudere 6-3 e puntare l’indice alla tempia, voltato in direzione del proprio angolo. Ad applaudirlo il tecnico FITP Giancarlo Palumbo e il suo coach Matteo Trevisan, uno dei sette italiani capaci di trionfare nel singolare maschile al Bonfiglio, nell’edizione 2007. “Sono partito piuttosto male – ha detto il toscano –, avvertendo un po’ di stanchezza dopo la battaglia del primo turno. Ma dall’inizio del secondo set ho trovato le energie fisiche e mentali, e anche l’atteggiamento giusto, riuscendo a esprimere un tennis più aggressivo”.

Per Gribaldo negli ottavi di giovedì ci sarà il brasiliano Luis Guto Miguel, primo favorito della vigilia e numero 2 della classifica mondiale juniores, a segno per 6-4 6-0 al debutto contro il russo Rybkin. Ciurnelli se la vedrà invece con il vincitore del duello fra l’altro azzurro Davide Ciaschetti e il numero 3 del tabellone Thilo Behrmann. Ma per il pubblico le gioie non sono finite, perché dopo i due toscani si sono presi un posto agli ottavi sulla terra di via Arimondi anche Filippo Alfano e Antonio Marigliano. Un poker pesante: era dall’edizione 2012 vinta da Gianluigi Quinzi, 14 anni fa, che a Milano non c’erano ben quattro azzurri agli ottavi del singolare maschile. Il ligure Alfano ha rifilato addirittura un doppio 6-2 allo spagnolo Tito Chavez, testa di serie numero 11, confermando il gran momento di forma che di recente l’ha visto vincere a Prato, mentre il napoletano Marigliano ha vinto una battaglia di 2 ore e 45 minuti contro il giapponese Hyu Kawanishi, spuntandola per 6-3 6-7 6-4 dopo aver rimontato da 2-4 nel set decisivo. Agli ottavi c’è una chance per entrambi: Alfano sfiderà il brasiliano Chabalgoity, mentre Marigliano affronterà il kazako Zhalgasbay. Eliminato Simone Massellani, che nella riedizione della finale vinta quattro giorni fa a Prato si è arreso in tre set al portoricano Yannik Alvarez (2-6 7-5 6-2), così come l’ultima azzurra in corsa nel femminile, Ilary Pistola, battuta per 6-3 6-4 dalla top-10 cinese Xinran Sun, terza testa di serie. Buon avvio anche per le prime due favorite: la brasiliana Victoria Luiza Barros (6-2 6-2 alla lettone Lauva) e la ceca Jana Kovackova (6-4 6-2 alla statunitense Chang). Giovedì al Trofeo Bonfiglio si parte alle 10: calerà il numero di campi di gara, ridotti da 8 a 5, ma aumenta lo spettacolo con tutte le sfide degli ottavi di finale dei singolari e dei quarti di finale dei doppi.

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone singolare maschile, secondo turno
J. Mackenzie (GER) b. E. Camacho (ECU) 6-0 6-2, A. Johnson (USA) b. R. Neimanis (LAT) 6-1 6-2, J. Bolivar Idarraga (COL) b. F. Thomas (SUI) 1-0 rit., Y. Alvarez (PUR) b. S. Massellani (ITA) 2-6 7-5 6-2, D. Zhalgasbay (KAZ) b. M. Antonius (USA) 3-6 7-6(3) 6-3, P. Chabalgoity (BRA) b. D. Pagani (ARG) 5-7 7-5 6-2, M. Gribaldo (ITA) b. A. Paparkar (IND) 1-6 6-2 6-3, R. Ciurnelli (ITA) b. C. Doig (RSA) 6-3 6-2, G. Goode (USA) b. K. Thompson (HKG) 7-5 6-3, L. Miguel (BRA) b. S. Rybkin 6-4 6-0, N. Baena (PER) b. K. Nara (JPN) 7-6(6) 4-6 7-5, F. Alfano (ITA) b. T. Chavez (ESP) 6-2 6-2, A. Marigliano (ITA) b. H. Kawanishi (JPN) 6-3 6-7(6) 6-4, N. Belozertsev (UZB) b. K. Filaretov 7-6(1) 6-2. Da concludere: D. Ciaschetti (ITA) vs T. Behrmann (AUT) , J. Secord (USA) vs K. Chen (TPE) .

Tabellone singolare femminile, secondo turno
M. Makarova b. C. Clarke (USA) 6-2 6-0, J. Kovackova (CZE) b. L. Chang (USA) 6-4 6-2, V. Barros (BRA) b. M. Lauva (LAT) 6-2 6-2, R. Wu (CHN) b. A. Malova 6-3 6-2, K. Zajickova (CZE) b. Y. Shao (CHN) 7-5 6-4, A. Lacinova (LAT) b. J. Preston (USA) 6-4 6-0, X. Sun (CHN) b. I. Pistola (ITA) 6-3 6-4, F. Dorofeeva-Rybas b. G. Popa (ROU) 6-4 7-5, N. Leme Da Silva (BRA) b. Z. Wei (CHN) 3-6 6-3 6-4, S. Larraya Guidi (ARG) b. W. Newman (USA) 7-6(5) 0-6 7-6(4), A. Pushkareva b. M. Rajeshwaran Revathi (IND) 7-5 7-6(3), Y. Lin (CHN) b. T. Frodin (USA) 6-4 6-3, I. Wobker (GER) b. R. Alame (AUS) 6-4 6-3, A. Cvetkovic (SRB) b. L. Cinalli (ARG) 7-5 6-3, A. James (JAM) b. C. Esquiva Banuls (ESP) 6-1 3-6 6-3. Da concludere: Y. Qu (CHN) vs P. Pinera Celorio (ESP) .

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