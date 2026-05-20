Italia show al Trofeo Bonfiglio: agli ottavi Gribaldo, Ciurnelli, Alfano e Marigliano. È l’edizione più azzurra dal 2012

Dal titolo europeo under 18, vinto in coppia lo scorso anno in Austria, agli ottavi di finale del Trofeo Bonfiglio, conquistati a una manciata di minuti di distanza l’uno dall’altro, su due campi adiacenti del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. È così che i toscani Matteo Gribaldo e Raffaele Ciurnelli hanno dato all’Italia le prime due gioie di un mercoledì di sole, caldo e ripetute soddisfazioni, con due vittorie dalla natura diversa, ma ugualmente molto convincenti. Perché l’aretino Ciurnelli, partito direttamente dal secondo turno, ha dominato lasciando cinque game al sudafricano Connor Doig (6-3 6-2), mentre il pistoiese Gribaldo ha vinto di nuovo in rimonta, come già martedì contro la statunitense Lee, battendo per 1-6 6-2 6-3 l’indiano Arnav Paparkar, testa di serie numero 13 degli Internazionali d’Italia juniores. Dice tutto il punteggio: nel primo set ha dominato il rivale, poi il 17enne azzurro ha acceso la luce, ribaltando l’equilibrio. Decisivo il quarto game del terzo set: sul 2-1, Gribaldo ha mancato una prima palla-break, non la seconda ed è scappato via fino al 5-1, prima di chiudere 6-3 e puntare l’indice alla tempia, voltato in direzione del proprio angolo. Ad applaudirlo il tecnico FITP Giancarlo Palumbo e il suo coach Matteo Trevisan, uno dei sette italiani capaci di trionfare nel singolare maschile al Bonfiglio, nell’edizione 2007. “Sono partito piuttosto male – ha detto il toscano –, avvertendo un po’ di stanchezza dopo la battaglia del primo turno. Ma dall’inizio del secondo set ho trovato le energie fisiche e mentali, e anche l’atteggiamento giusto, riuscendo a esprimere un tennis più aggressivo”.

Per Gribaldo negli ottavi di giovedì ci sarà il brasiliano Luis Guto Miguel, primo favorito della vigilia e numero 2 della classifica mondiale juniores, a segno per 6-4 6-0 al debutto contro il russo Rybkin. Ciurnelli se la vedrà invece con il vincitore del duello fra l’altro azzurro Davide Ciaschetti e il numero 3 del tabellone Thilo Behrmann. Ma per il pubblico le gioie non sono finite, perché dopo i due toscani si sono presi un posto agli ottavi sulla terra di via Arimondi anche Filippo Alfano e Antonio Marigliano. Un poker pesante: era dall’edizione 2012 vinta da Gianluigi Quinzi, 14 anni fa, che a Milano non c’erano ben quattro azzurri agli ottavi del singolare maschile. Il ligure Alfano ha rifilato addirittura un doppio 6-2 allo spagnolo Tito Chavez, testa di serie numero 11, confermando il gran momento di forma che di recente l’ha visto vincere a Prato, mentre il napoletano Marigliano ha vinto una battaglia di 2 ore e 45 minuti contro il giapponese Hyu Kawanishi, spuntandola per 6-3 6-7 6-4 dopo aver rimontato da 2-4 nel set decisivo. Agli ottavi c’è una chance per entrambi: Alfano sfiderà il brasiliano Chabalgoity, mentre Marigliano affronterà il kazako Zhalgasbay. Eliminato Simone Massellani, che nella riedizione della finale vinta quattro giorni fa a Prato si è arreso in tre set al portoricano Yannik Alvarez (2-6 7-5 6-2), così come l’ultima azzurra in corsa nel femminile, Ilary Pistola, battuta per 6-3 6-4 dalla top-10 cinese Xinran Sun, terza testa di serie. Buon avvio anche per le prime due favorite: la brasiliana Victoria Luiza Barros (6-2 6-2 alla lettone Lauva) e la ceca Jana Kovackova (6-4 6-2 alla statunitense Chang). Giovedì al Trofeo Bonfiglio si parte alle 10: calerà il numero di campi di gara, ridotti da 8 a 5, ma aumenta lo spettacolo con tutte le sfide degli ottavi di finale dei singolari e dei quarti di finale dei doppi.

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone singolare maschile, secondo turno

J. Mackenzie (GER) b. E. Camacho (ECU) 6-0 6-2, A. Johnson (USA) b. R. Neimanis (LAT) 6-1 6-2, J. Bolivar Idarraga (COL) b. F. Thomas (SUI) 1-0 rit., Y. Alvarez (PUR) b. S. Massellani (ITA) 2-6 7-5 6-2, D. Zhalgasbay (KAZ) b. M. Antonius (USA) 3-6 7-6(3) 6-3, P. Chabalgoity (BRA) b. D. Pagani (ARG) 5-7 7-5 6-2, M. Gribaldo (ITA) b. A. Paparkar (IND) 1-6 6-2 6-3, R. Ciurnelli (ITA) b. C. Doig (RSA) 6-3 6-2, G. Goode (USA) b. K. Thompson (HKG) 7-5 6-3, L. Miguel (BRA) b. S. Rybkin 6-4 6-0, N. Baena (PER) b. K. Nara (JPN) 7-6(6) 4-6 7-5, F. Alfano (ITA) b. T. Chavez (ESP) 6-2 6-2, A. Marigliano (ITA) b. H. Kawanishi (JPN) 6-3 6-7(6) 6-4, N. Belozertsev (UZB) b. K. Filaretov 7-6(1) 6-2. Da concludere: D. Ciaschetti (ITA) vs T. Behrmann (AUT) , J. Secord (USA) vs K. Chen (TPE) .

Tabellone singolare femminile, secondo turno

M. Makarova b. C. Clarke (USA) 6-2 6-0, J. Kovackova (CZE) b. L. Chang (USA) 6-4 6-2, V. Barros (BRA) b. M. Lauva (LAT) 6-2 6-2, R. Wu (CHN) b. A. Malova 6-3 6-2, K. Zajickova (CZE) b. Y. Shao (CHN) 7-5 6-4, A. Lacinova (LAT) b. J. Preston (USA) 6-4 6-0, X. Sun (CHN) b. I. Pistola (ITA) 6-3 6-4, F. Dorofeeva-Rybas b. G. Popa (ROU) 6-4 7-5, N. Leme Da Silva (BRA) b. Z. Wei (CHN) 3-6 6-3 6-4, S. Larraya Guidi (ARG) b. W. Newman (USA) 7-6(5) 0-6 7-6(4), A. Pushkareva b. M. Rajeshwaran Revathi (IND) 7-5 7-6(3), Y. Lin (CHN) b. T. Frodin (USA) 6-4 6-3, I. Wobker (GER) b. R. Alame (AUS) 6-4 6-3, A. Cvetkovic (SRB) b. L. Cinalli (ARG) 7-5 6-3, A. James (JAM) b. C. Esquiva Banuls (ESP) 6-1 3-6 6-3. Da concludere: Y. Qu (CHN) vs P. Pinera Celorio (ESP) .