Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di “Quali”. Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato vs. Stephens. Pellegrino e Cecchinato si sfidano al turno decisivo, Trevisan e Travaglia eliminati. Maestrelli out al secondo turno

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Roland Garros, qualificazioni: Maestrelli si ferma al secondo turno. Cinà al match decisivo contro Galarneau
Si ferma al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros il cammino di Francesco Maestrelli. L’azzurro, testa di serie n.5 del tabellone cadetto, è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-2 6-3.
Maestrelli era partito bene, conquistando il primo set, ma dalla seconda frazione Carballes Baena ha alzato il livello, riuscendo a ribaltare l’incontro e a chiudere al terzo parziale. Per l’italiano resta il rammarico per un’occasione importante sfumata dopo un avvio positivo.
Fuori Martina Trevisan al secondo turno di Quali
Martina Trevisan ha ceduto al termine di una partita molto combattuta contro Mayar Sherif, testa di serie n.9 delle qualificazioni. L’azzurra ha conquistato il primo set al tie-break, ma non è riuscita a completare l’opera: l’egiziana ha reagito e si è imposta con il punteggio di 6-7(6) 7-5 6-1 con l’azzurra che ha anche chiamato un medical timeout.
Roland Garros, qualificazioni: Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens
Continua il sogno parigino di Federico Cinà, che supera con grande autorità Bernard Tomic e conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4, confermando l’ottimo momento e mostrando ancora una volta grande personalità in una partita dal forte richiamo mediatico.
Cinà ha indirizzato subito l’incontro, dominando il primo set e gestendo con lucidità anche il secondo parziale, chiuso senza concedere spazio al tentativo di rientro dell’australiano. Per l’azzurro ora manca un solo ostacolo per entrare nel tabellone principale: al turno decisivo affronterà Alexis Galarneau.
Arriva invece lo stop per Lisa Pigato, battuta dall’ex finalista del Roland Garros Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurra ha lottato soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore esperienza della statunitense ha fatto la differenza.
Arrivano due vittorie italiane nelle qualificazioni del Roland Garros, ma anche una sconfitta pesante per il gruppo azzurro. Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato hanno infatti staccato il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove si affronteranno in un derby tutto italiano che metterà in palio un posto nel main draw dello Slam parigino.
Pellegrino ha firmato una bella rimonta contro il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie n.31 delle qualificazioni. Dopo un primo set perso per 6-3, l’azzurro ha cambiato completamente ritmo, dominando il secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi 6-3 al terzo dopo un’ora e 31 minuti di gioco.
Avanza anche Marco Cecchinato, che ha superato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3 7-6(2). Una vittoria importante per il siciliano, che si regala così il turno decisivo e soprattutto il confronto diretto con Pellegrino: da quel match uscirà un italiano nel tabellone principale del Roland Garros.
Si ferma invece Stefano Travaglia, battuto dallo statunitense Michael Zheng con il punteggio di 7-5 7-5. Una partita equilibrata, decisa nei momenti più delicati dei due set, con l’americano più freddo nei game conclusivi.
Intanto resta da seguire Federico Cinà, impegnato contro Bernard Tomic, mentre più tardi toccherà anche a Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso. Sul fronte femminile occhi puntati sul derby tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, oltre ai match di Martina Trevisan e Lisa Pigato.
Roland Garros
Parigi, Francia · 20 Maggio 2026
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Andamento della giornata — 20 Maggio
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09:00
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10:00
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⚠ Rovesci possibili tra tarda mattinata e metà pomeriggio, schiarite verso sera
🎾 Programma del giorno — 20 Maggio
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🎾
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Roland Garros · Qualificazioni
2° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
|
RG Q2
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
⚠ Instabile
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Maja Chwalinska vs Carole Monnet
GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Carole Monnet
0
1
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Toby Samuel vs David Goffin
GS Roland Garros
Toby Samuel
5
6
6
David Goffin
7
3
3
Vincitore: Toby Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Toby Samuel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
David Goffin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
David Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Toby Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Toby Samuel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
David Goffin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
David Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
David Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Toby Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
David Goffin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
David Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
David Goffin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Toby Samuel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Aliaksandra Sasnovich vs Oceane Dodin
GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
6
6
Oceane Dodin
1
0
Vincitore: Aliaksandra Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Aliaksandra Sasnovich
4-0 → 5-0
Aliaksandra Sasnovich
2-0 → 3-0
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Aliaksandra Sasnovich
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oceane Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Oceane Dodin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Aliaksandra Sasnovich
2-1 → 3-1
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jan Choinski vs Pierre-Hugues Herbert
GS Roland Garros
Jan Choinski [13]
Pierre-Hugues Herbert
Vincitore: Pierre-Hugues Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 14 – Ore: 10:00
August Holmgren vs Daniel Jade
GS Roland Garros
August Holmgren
6
6
Daniel Jade
3
3
Vincitore: August Holmgren
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
August Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Daniel Jade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
August Holmgren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Sloane Stephens vs Lisa Pigato
GS Roland Garros
Sloane Stephens
6
6
Lisa Pigato [29]
4
1
Vincitore: Sloane Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Sloane Stephens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Viktoria Hruncakova vs Bianca Andreescu
GS Roland Garros
Viktoria Hruncakova
6
6
6
Bianca Andreescu [25]
7
4
4
Vincitore: Viktoria Hruncakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktoria Hruncakova
5-4 → 6-4
Bianca Andreescu
5-3 → 5-4
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Bianca Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Bianca Andreescu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Bianca Andreescu
5-3 → 5-4
Viktoria Hruncakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Bianca Andreescu
4-2 → 4-3
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Bianca Andreescu
3-1 → 3-2
Viktoria Hruncakova
2-1 → 3-1
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Bianca Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Viktoria Hruncakova
5-5 → 6-5
Bianca Andreescu
5-4 → 5-5
Viktoria Hruncakova
4-4 → 5-4
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Viktoria Hruncakova
2-4 → 3-4
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Bianca Andreescu
1-0 → 1-1
Viktoria Hruncakova
0-0 → 1-0
Nerman Fatic vs Kyrian Jacquet
GS Roland Garros
Nerman Fatic
6
3
6
Kyrian Jacquet [32]
2
6
7
Vincitore: Kyrian Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
4*-7
5*-7
6-7*
7-7*
7*-8
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
Kyrian Jacquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Nerman Fatic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Kyrian Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Kyrian Jacquet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Kyrian Jacquet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Nerman Fatic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Nerman Fatic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kyrian Jacquet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Kyrian Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kyrian Jacquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Nerman Fatic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Kyrian Jacquet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Nerman Fatic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Nerman Fatic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Kyrian Jacquet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Luka Pavlovic vs Tomas Barrios vera
GS Roland Garros
Luka Pavlovic
0
6
6
1
Tomas Barrios vera [22]•
0
2
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Luka Pavlovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Tomas Barrios vera
5-5 → 5-6
Luka Pavlovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Tomas Barrios vera
4-4 → 4-5
Tomas Barrios vera
3-3 → 3-4
Luka Pavlovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Tomas Barrios vera
1-3 → 2-3
Luka Pavlovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Tomas Barrios vera
1-1 → 1-2
Tomas Barrios vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tomas Barrios vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Luka Pavlovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Tomas Barrios vera
3-1 → 3-2
Luka Pavlovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Tomas Barrios vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Luka Pavlovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Tomas Barrios vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 7 – Ore: 10:00
Thomas Faurel vs Jay Clarke
GS Roland Garros
Thomas Faurel
6
6
Jay Clarke
4
3
Vincitore: Thomas Faurel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jay Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Jay Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thomas Faurel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Thomas Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Jay Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Thomas Faurel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Thomas Faurel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Jay Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ugo Blanchet vs Pablo Llamas ruiz
GS Roland Garros
Ugo Blanchet
4
2
Pablo Llamas ruiz [27]
6
6
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Pablo Llamas ruiz
1-4 → 1-5
Ugo Blanchet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Pablo Llamas ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Ugo Blanchet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Pablo Llamas ruiz
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pablo Llamas ruiz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Ugo Blanchet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Ugo Blanchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Pablo Llamas ruiz
1-4 → 1-5
Ugo Blanchet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Pablo Llamas ruiz
1-2 → 1-3
Ugo Blanchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Pablo Llamas ruiz
0-1 → 0-2
Ugo Blanchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Marina Bassols ribera vs Karolina Pliskova
GS Roland Garros
Marina Bassols ribera
6
6
Karolina Pliskova [20]
3
2
Vincitore: Marina Bassols ribera
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Karolina Pliskova
4-2 → 5-2
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Karolina Pliskova
3-1 → 3-2
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Karolina Pliskova
2-0 → 2-1
Marina Bassols ribera
1-0 → 2-0
Karolina Pliskova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Marina Bassols ribera
2-2 → 2-3
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Karolina Pliskova
0-1 → 0-2
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Linda Fruhvirtova vs Jessika Ponchet
GS Roland Garros
Linda Fruhvirtova
6
6
Jessika Ponchet
1
4
Vincitore: Linda Fruhvirtova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Linda Fruhvirtova
1-2 → 2-2
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Linda Fruhvirtova
0-1 → 1-1
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Jessika Ponchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Linda Fruhvirtova
0-0 → 1-0
Nicolai Budkov kjaer vs Tom Gentzsch
GS Roland Garros
Nicolai Budkov kjaer [14]
6
2
Tom Gentzsch
7
6
Vincitore: Tom Gentzsch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nicolai Budkov kjaer
1-5 → 2-5
Nicolai Budkov kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Tom Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Nicolai Budkov kjaer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Nicolai Budkov kjaer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Nicolai Budkov kjaer
5-6 → 6-6
Nicolai Budkov kjaer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Nicolai Budkov kjaer
3-4 → 3-5
Nicolai Budkov kjaer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Nicolai Budkov kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Nicolai Budkov kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Tom Gentzsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas vs Mai Hontama
GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Mai Hontama
4
3
Vincitore: Sofia Costoulas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Costoulas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Greet Minnen vs Lola Radivojevic
GS Roland Garros
Greet Minnen
6
6
Lola Radivojevic [32]
1
2
Vincitore: Greet Minnen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Greet Minnen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Greet Minnen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Lola Radivojevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lola Radivojevic
5-0 → 5-1
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Alejandro Moro canas vs Lukas Neumayer
GS Roland Garros
Alejandro Moro canas
1
3
Lukas Neumayer
6
6
Vincitore: Lukas Neumayer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Lukas Neumayer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Lukas Neumayer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Alejandro Moro canas
1-2 → 2-2
Lukas Neumayer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Alejandro Moro canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alejandro Moro canas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Lukas Neumayer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Francesco Maestrelli vs Roberto Carballes baena
GS Roland Garros
Francesco Maestrelli [5]
6
3
3
Roberto Carballes baena
2
6
6
Vincitore: Roberto Carballes baena
Servizio
Svolgimento
Set 3
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Roberto Carballes baena
2-5 → 3-5
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Roberto Carballes baena
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Francesco Maestrelli
1-4 → 2-4
Roberto Carballes baena
1-3 → 1-4
Francesco Maestrelli
1-2 → 1-3
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Roberto Carballes baena
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesco Maestrelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Roberto Carballes baena
4-2 → 5-2
Francesco Maestrelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Roberto Carballes baena
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Francesco Maestrelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Roberto Carballes baena
1-1 → 1-2
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Roberto Carballes baena
0-0 → 0-1
Maria Lourdes Carle vs Maria Timofeeva
GS Roland Garros
Maria Lourdes Carle
40
2
6
2
Maria Timofeeva [24]•
40
6
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Maria Lourdes Carle
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Lourdes Carle
5-0 → 6-0
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Maria Lourdes Carle
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Maria Timofeeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Maria Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 2 – Ore: 10:00
Stefanos Sakellaridis vs Marco Cecchinato
GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Stefanos Sakellaridis
5-5 → 6-5
Marco Cecchinato
5-4 → 5-5
Stefanos Sakellaridis
4-4 → 5-4
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Stefanos Sakellaridis
3-3 → 4-3
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Stefanos Sakellaridis
2-2 → 3-2
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Stefanos Sakellaridis
1-1 → 2-1
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Stefanos Sakellaridis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marco Cecchinato
3-5 → 3-6
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Marco Cecchinato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Stefanos Sakellaridis
2-3 → 2-4
Marco Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Stefanos Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Marco Cecchinato
1-1 → 1-2
Stefanos Sakellaridis
0-1 → 1-1
Marco Cecchinato
0-0 → 0-1
Federico Cina vs Bernard Tomic
GS Roland Garros
Federico Cina
6
6
Bernard Tomic
2
4
Vincitore: Federico Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federico Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Federico Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Bernard Tomic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bernard Tomic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Bernard Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Bernard Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Bernard Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Julia Riera vs Robin Montgomery
GS Roland Garros
Julia Riera
2
6
6
Robin Montgomery
6
2
1
Vincitore: Julia Riera
Servizio
Svolgimento
Set 3
Robin Montgomery
5-0 → 5-1
Robin Montgomery
3-0 → 4-0
Robin Montgomery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Robin Montgomery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Robin Montgomery
3-2 → 4-2
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Julia Riera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Robin Montgomery
0-3 → 1-3
Julia Riera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Robin Montgomery
0-1 → 0-2
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Storm Hunter vs Xiyu Wang
GS Roland Garros
Storm Hunter
2
5
Xiyu Wang [30]
6
7
Vincitore: Xiyu Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Xiyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Xiyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Xiyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Xiyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Storm Hunter
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Xiyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 3 – Ore: 10:00
Anna-Lena Friedsam vs Tamara Zidansek
GS Roland Garros
Anna-Lena Friedsam
6
6
Tamara Zidansek [22]
3
4
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Anna-Lena Friedsam
4-3 → 5-3
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Anna-Lena Friedsam
4-1 → 4-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anna-Lena Friedsam
0-0 → 1-0
Kathinka Von deichmann vs Himeno Sakatsume
GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
3
6
3
Himeno Sakatsume [21]
6
2
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kathinka Von deichmann
3-5 → 3-6
Himeno Sakatsume
3-4 → 3-5
Kathinka Von deichmann
2-4 → 3-4
Himeno Sakatsume
2-3 → 2-4
Kathinka Von deichmann
1-3 → 2-3
Himeno Sakatsume
1-2 → 1-3
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Kathinka Von deichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Kathinka Von deichmann
4-2 → 5-2
Himeno Sakatsume
4-1 → 4-2
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Himeno Sakatsume
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Kathinka Von deichmann
1-1 → 2-1
Himeno Sakatsume
1-0 → 1-1
Kathinka Von deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
3-5 → 3-6
Kathinka Von deichmann
3-4 → 3-5
Himeno Sakatsume
2-4 → 3-4
Kathinka Von deichmann
1-4 → 2-4
Himeno Sakatsume
1-3 → 1-4
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Himeno Sakatsume
1-1 → 1-2
Kathinka Von deichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Gustavo Heide vs Jurij Rodionov
GS Roland Garros
Gustavo Heide
1
4
Jurij Rodionov
6
6
Vincitore: Jurij Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gustavo Heide
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Jurij Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Gustavo Heide
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Jurij Rodionov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Jurij Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Gustavo Heide
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jurij Rodionov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jurij Rodionov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Gustavo Heide
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Jurij Rodionov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Gustavo Heide
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Alex Molcan vs Felix Gill
GS Roland Garros
Alex Molcan [6]
6
5
6
Felix Gill
2
7
7
Vincitore: Felix Gill
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
Alex Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Alex Molcan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Felix Gill
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Felix Gill
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alex Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alex Molcan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Felix Gill
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Alex Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Felix Gill
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Alex Molcan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Felix Gill
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Alex Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Felix Gill
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alex Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Felix Gill
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Felix Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 4 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino vs Lloyd Harris
GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 3
Andrea Pellegrino
5-3 → 6-3
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Andrea Pellegrino
4-2 → 5-2
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Lloyd Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lloyd Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Andrea Pellegrino
4-0 → 5-0
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Lloyd Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Andrea Pellegrino
2-3 → 3-3
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Andrea Pellegrino
1-2 → 2-2
Lloyd Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Andrea Pellegrino
0-1 → 1-1
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elena Pridankina vs Julia Avdeeva
GS Roland Garros
Elena Pridankina
7
6
Julia Avdeeva
5
1
Vincitore: Elena Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
5-1 → 6-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
1-1 → 2-1
Julia Avdeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Elena Pridankina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina
5-5 → 6-5
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Elena Pridankina
4-4 → 5-4
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Elena Pridankina
3-1 → 3-2
Julia Avdeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Julia Avdeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alina Korneeva vs Jazmin Ortenzi
GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
4
6
6
Jazmin Ortenzi
6
4
2
Vincitore: Alina Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jazmin Ortenzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jazmin Ortenzi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Matej Dodig vs Hugo Dellien
GS Roland Garros
Matej Dodig
1
4
Hugo Dellien [21]
6
6
Vincitore: Hugo Dellien
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hugo Dellien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Matej Dodig
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Hugo Dellien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Matej Dodig
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Matej Dodig
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Matej Dodig
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Matej Dodig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hugo Dellien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Hugo Dellien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Matej Dodig
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Polina Kudermetova vs Viktoriya Tomova
GS Roland Garros
Polina Kudermetova [16]•
0
7
6
0
Viktoriya Tomova
0
6
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Viktoriya Tomova
5-5 → 6-5
Polina Kudermetova
4-5 → 5-5
Viktoriya Tomova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Viktoriya Tomova
3-3 → 3-4
Polina Kudermetova
3-2 → 3-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6*-1
6*-2
6-6 → 7-6
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Polina Kudermetova
5-5 → 5-6
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Viktoriya Tomova
4-3 → 4-4
Polina Kudermetova
3-3 → 4-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Polina Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Polina Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Viktoriya Tomova
1-0 → 2-0
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Court 5 – Ore: 10:00
Irina-Camelia Begu vs Suzan Lamens
GS Roland Garros
Irina-Camelia Begu
4
7
3
Suzan Lamens [17]
6
6
6
Vincitore: Suzan Lamens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina-Camelia Begu
3-5 → 3-6
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Suzan Lamens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Irina-Camelia Begu
3-4 → 4-4
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Suzan Lamens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Pedro Boscardin dias vs Alexis Galarneau
GS Roland Garros
Pedro Boscardin dias
6
3
4
Alexis Galarneau
4
6
6
Vincitore: Alexis Galarneau
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Pedro Boscardin dias
4-4 → 4-5
Alexis Galarneau
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Pedro Boscardin dias
2-4 → 3-4
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Pedro Boscardin dias
1-3 → 2-3
Alexis Galarneau
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Pedro Boscardin dias
0-2 → 1-2
Alexis Galarneau
0-1 → 0-2
Pedro Boscardin dias
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexis Galarneau
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Pedro Boscardin dias
2-5 → 3-5
Alexis Galarneau
2-4 → 2-5
Pedro Boscardin dias
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Alexis Galarneau
2-2 → 2-3
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alexis Galarneau
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Alexis Galarneau
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Pedro Boscardin dias
3-4 → 4-4
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Pedro Boscardin dias
2-3 → 3-3
Alexis Galarneau
2-2 → 2-3
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Pedro Boscardin dias
0-1 → 1-1
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Vilius Gaubas vs Joao Lucas Reis da silva
GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]
4
6
6
Joao Lucas Reis da silva
6
3
4
Vincitore: Vilius Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 3
Joao Lucas Reis da silva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Joao Lucas Reis da silva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Vilius Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Joao Lucas Reis da silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Joao Lucas Reis da silva
1-1 → 1-2
Vilius Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Joao Lucas Reis da silva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Joao Lucas Reis da silva
5-2 → 5-3
Joao Lucas Reis da silva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Vilius Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Joao Lucas Reis da silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Vilius Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Joao Lucas Reis da silva
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Joao Lucas Reis da silva
4-5 → 4-6
Joao Lucas Reis da silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Joao Lucas Reis da silva
2-3 → 2-4
Joao Lucas Reis da silva
2-1 → 2-2
Vilius Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Joao Lucas Reis da silva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Claire Liu vs Katarzyna Kawa
GS Roland Garros
Claire Liu
6
6
Katarzyna Kawa [26]
3
0
Vincitore: Claire Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Rebecca Sramkova vs Francisca Jorge
GS Roland Garros
Rebecca Sramkova [13]
15
2
Francisca Jorge•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Rebecca Sramkova
1-0 → 2-0
Francisca Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 8 – Ore: 10:00
Dalibor Svrcina vs Federico Agustin Gomez
GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
7
6
Federico Agustin Gomez
6
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federico Agustin Gomez
5-2 → 6-2
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Federico Agustin Gomez
3-0 → 3-1
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Federico Agustin Gomez
1-0 → 2-0
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Federico Agustin Gomez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Federico Agustin Gomez
3-3 → 4-3
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Federico Agustin Gomez
2-2 → 2-3
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Federico Agustin Gomez
1-1 → 2-1
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Federico Agustin Gomez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Mayar Sherif vs Martina Trevisan
GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
7
6
Martina Trevisan
7
5
1
Vincitore: Mayar Sherif
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Martina Trevisan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Martina Trevisan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Martina Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Martina Trevisan
5-4 → 5-5
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Martina Trevisan
4-3 → 4-4
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Martina Trevisan
4-1 → 4-2
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Martina Trevisan
0-1 → 1-1
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
Mayar Sherif
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Martina Trevisan
2-0 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Martina Trevisan
0-0 → 1-0
Henrique Rocha vs Borna Gojo
GS Roland Garros
Henrique Rocha [11]
3
6
6
Borna Gojo
6
3
7
Vincitore: Borna Gojo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
7-5*
7*-6
7*-7
8-7*
9-7*
9*-8
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
Henrique Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Borna Gojo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Henrique Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Henrique Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Borna Gojo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Borna Gojo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Borna Gojo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Henrique Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Borna Gojo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Henrique Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Henrique Rocha
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Borna Gojo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Gianluca Cadenasso vs Leandro Riedi
GS Roland Garros
Gianluca Cadenasso
15
7
0
Leandro Riedi [17]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
Leandro Riedi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Gianluca Cadenasso
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Gianluca Cadenasso
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Leandro Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Gianluca Cadenasso
2-2 → 3-2
Leandro Riedi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Gianluca Cadenasso
1-1 → 2-1
Leandro Riedi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Gianluca Cadenasso
0-0 → 1-0
Court 9 – Ore: 10:00
Sinja Kraus vs Noma Noha akugue
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
7
Noma Noha akugue
7
0
5
Vincitore: Sinja Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Noma Noha akugue
4-5 → 5-5
Noma Noha akugue
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Noma Noha akugue
2-3 → 2-4
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Noma Noha akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Noma Noha akugue
1-1 → 1-2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Daniil Glinka vs Juan Carlos Prado angelo
GS Roland Garros
Daniil Glinka
3
4
Juan Carlos Prado angelo
6
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Juan Carlos Prado angelo
4-5 → 4-6
Daniil Glinka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Juan Carlos Prado angelo
4-3 → 4-4
Daniil Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Juan Carlos Prado angelo
3-2 → 3-3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juan Carlos Prado angelo
3-5 → 3-6
Daniil Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Juan Carlos Prado angelo
2-4 → 2-5
Daniil Glinka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Juan Carlos Prado angelo
2-2 → 2-3
Daniil Glinka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dominika Salkova vs Susan Bandecchi
GS Roland Garros
Dominika Salkova [12]
3
6
5
Susan Bandecchi
6
4
7
Vincitore: Susan Bandecchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Susan Bandecchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Susan Bandecchi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Susan Bandecchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Dominika Salkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Dominika Salkova
5-3 → 5-4
Dominika Salkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Susan Bandecchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Dominika Salkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Susan Bandecchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Dominika Salkova
1-4 → 1-5
Dominika Salkova
1-2 → 1-3
Susan Bandecchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Dominika Salkova
0-1 → 0-2
Emilio Nava vs Thiago Seyboth wild
GS Roland Garros
Emilio Nava [3]
6
6
Thiago Seyboth wild
2
3
Vincitore: Emilio Nava
Servizio
Svolgimento
Set 2
Thiago Seyboth wild
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Thiago Seyboth wild
4-1 → 4-2
Thiago Seyboth wild
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Thiago Seyboth wild
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thiago Seyboth wild
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Emilio Nava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Thiago Seyboth wild
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Thiago Seyboth wild
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Thiago Seyboth wild
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Emilio Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Tristan Schoolkate vs Darwin Blanch
GS Roland Garros
Tristan Schoolkate [15]
0
3
Darwin Blanch•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tristan Schoolkate
2-4 → 3-4
Tristan Schoolkate
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Tristan Schoolkate
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Tristan Schoolkate
0-0 → 1-0
Court 10 – Ore: 10:00
Michael Zheng vs Stefano Travaglia
GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Stefano Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Stefano Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Michael Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Michael Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Stefano Travaglia
3-0 → 3-1
Stefano Travaglia
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefano Travaglia
6-5 → 7-5
Michael Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Stefano Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Stefano Travaglia
4-3 → 4-4
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Stefano Travaglia
2-1 → 3-1
Michael Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Stefano Travaglia
1-0 → 1-1
Harriet Dart vs Leyre Romero gormaz
GS Roland Garros
Harriet Dart
1
4
Leyre Romero gormaz
6
6
Vincitore: Leyre Romero gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harriet Dart
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Harriet Dart
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mary Stoiana vs Matilde Jorge
GS Roland Garros
Mary Stoiana
6
6
Matilde Jorge
4
4
Vincitore: Mary Stoiana
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mary Stoiana
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Mary Stoiana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Mary Stoiana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Mary Stoiana
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Matilde Jorge
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Mary Stoiana
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Matilde Jorge
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matilde Jorge
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Mary Stoiana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Mary Stoiana
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Matilde Jorge
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Arthur Fery vs Pedro Martinez
GS Roland Garros
Arthur Fery
6
6
3
Pedro Martinez [24]
7
4
6
Vincitore: Pedro Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Pedro Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Arthur Fery
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Arthur Fery
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Pedro Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arthur Fery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Pedro Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Arthur Fery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Pedro Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Pedro Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Arthur Fery
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
Pedro Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Pedro Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Arthur Fery
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Pedro Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Arthur Fery
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Pedro Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Lucia Bronzetti vs Lucrezia Stefanini
GS Roland Garros
Lucia Bronzetti•
0
4
Lucrezia Stefanini
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
4-2 → 4-3
Lucrezia Stefanini
3-1 → 3-2
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 10:00
Facundo Diaz acosta vs Remy Bertola
GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
Remy Bertola
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Servizio
Svolgimento
Set 2
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Facundo Diaz acosta
5-0 → 5-1
Remy Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Facundo Diaz acosta
3-0 → 4-0
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Remy Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Facundo Diaz acosta
1-0 → 2-0
Remy Bertola
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Teodora Kostovic vs Kaitlin Quevedo
GS Roland Garros
Teodora Kostovic
6
6
2
Kaitlin Quevedo [27]
7
3
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Teodora Kostovic
2-5 → 2-6
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Teodora Kostovic
1-4 → 2-4
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
5-3 → 6-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Teodora Kostovic
3-1 → 4-1
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Teodora Kostovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Teodora Kostovic
5-4 → 5-5
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Coleman Wong vs Zdenek Kolar
GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
7
2
6
Zdenek Kolar
5
6
1
Vincitore: Coleman Wong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Zdenek Kolar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Zdenek Kolar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Coleman Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coleman Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Zdenek Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zdenek Kolar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Coleman Wong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Zdenek Kolar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Zdenek Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Darja Semenistaja vs Katarina Zavatska
GS Roland Garros
Darja Semenistaja [7]
30
5
7
0
Katarina Zavatska•
40
7
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Darja Semenistaja
5-5 → 6-5
Katarina Zavatska
4-5 → 5-5
Darja Semenistaja
3-5 → 4-5
Katarina Zavatska
2-5 → 3-5
Darja Semenistaja
2-4 → 2-5
Katarina Zavatska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Darja Semenistaja
1-3 → 2-3
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Darja Semenistaja
1-1 → 1-2
Katarina Zavatska
1-0 → 1-1
Darja Semenistaja
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Katarina Zavatska
4-5 → 5-5
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Katarina Zavatska
3-4 → 4-4
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Darja Semenistaja
0-4 → 1-4
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Darja Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong vs Liam Draxl
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
4
6
6
Liam Draxl
6
1
3
Vincitore: Jesper De jong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Liam Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Liam Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Liam Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Liam Draxl
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Liam Draxl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Liam Draxl
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Gonzalo Bueno vs Vitaliy Sachko
GS Roland Garros
Gonzalo Bueno
6
6
Vitaliy Sachko
2
4
Vincitore: Gonzalo Bueno
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vitaliy Sachko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Vitaliy Sachko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Gonzalo Bueno
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Vitaliy Sachko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vitaliy Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Gonzalo Bueno
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Vitaliy Sachko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Ashlyn Krueger vs Luisina Giovannini
GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
6
6
Luisina Giovannini
4
3
Vincitore: Ashlyn Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luisina Giovannini
4-3 → 5-3
Luisina Giovannini
2-3 → 3-3
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Luisina Giovannini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Luisina Giovannini
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luisina Giovannini
5-4 → 6-4
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Luisina Giovannini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Luisina Giovannini
2-1 → 3-1
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Luisina Giovannini
1-0 → 1-1
Lulu Sun vs Aoi Ito
GS Roland Garros
Lulu Sun [5]
6
6
Aoi Ito
3
3
Vincitore: Lulu Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aoi Ito
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Aoi Ito
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Aoi Ito
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Lulu Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aoi Ito
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Aoi Ito
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Aoi Ito
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 13 – Ore: 10:00
Despina Papamichail vs Hanyu Guo
GS Roland Garros
Despina Papamichail
2
6
Hanyu Guo
6
7
Vincitore: Hanyu Guo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Despina Papamichail
4-5 → 5-5
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Despina Papamichail
3-4 → 4-4
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Despina Papamichail
1-2 → 1-3
Despina Papamichail
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
2-5 → 2-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Despina Papamichail
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Kaja Juvan vs Guiomar Maristany zuleta de reales
GS Roland Garros
Kaja Juvan [11]
4
4
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
6
Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Guiomar Maristany zuleta de reales
4-4 → 4-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
2-2 → 3-2
Kaja Juvan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kaja Juvan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Guiomar Maristany zuleta de reales
3-5 → 4-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Kaja Juvan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jaime Faria vs Colton Smith
GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
6
3
6
Colton Smith
1
6
3
Vincitore: Jaime Faria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jaime Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Colton Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Jaime Faria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Colton Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Jaime Faria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaime Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Colton Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Colton Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Colton Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaime Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Jaime Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Jaime Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Colton Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jaime Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Xinyu Gao vs Harmony Tan
GS Roland Garros
Xinyu Gao
A
3
7
1
Harmony Tan•
40
6
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Harmony Tan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Gao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Harmony Tan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Xinyu Gao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Harmony Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Joel Schwaerzler vs Roman Safiullin
GS Roland Garros
Joel Schwaerzler
4
4
Roman Safiullin [30]
6
6
Vincitore: Roman Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Joel Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Roman Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Joel Schwaerzler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Joel Schwaerzler
1-1 → 2-1
Joel Schwaerzler
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Roman Safiullin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Joel Schwaerzler
1-1 → 2-1
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
È andato in depressione dopo avere visto come maltratti il suo nome e i nomi stranieri in generale, e non si è più ripreso. Lo posso capire
Però se nello sparegGioco o mette 3 seconde e perde 3 punti va al ribasso e ne approfitta Cadenasso!
Quando a Riedi entra la prima Cadenasso in risposta non vede palla.
Purtroppo non è vera la situazione speculare.
Sotto il cielo bigio (…di…Parigio)
fu fatto fuori
il bel rovescio di Remigio
(scusate la scemenza, ispiratami dall’inquadratura panoramica di poco fa)
@ magilla (#4620461)
Perché? So Francesi
i francesi che cantano la marsigliese durante la partita di jacquet mi pare un tantinino esagerato
io ricordo che era stato accusato dalla fidanzata di violenze….poi la cosa fu un po’ insabbiata dalla federazione insabbiata e fini nel nulla….ma questo fu prima della sua esplosione nel ranking di qualche anno fa…..poi non so se è seccesso qualcosa piu recentemente
Ha avuto problemi personali
Auguro vittoria a Pellegrino che e’ in un buon momento e che, con un tabellone fortunato potrebbe prendersi qualche soddisfazione. Nei derby su terra ,in particolare nei challenger, Ceck ha un ruolino abbastanza positivo…sembra quasi dia il 200% contro i connazionali..se Pelle gioca come l ho visto a Roma e non si fa imbrigliare noiosa palleggite, la dovrebbe sfangare. Purtroppo Maestrelli ha dei limiti che non penso lo possano far entrare stabilmente nei 100..
solo per dirti che non conosci la storia di cecchinato…..il resto sono
pareri personali sempre un po’ condizionati dalla tua “passione” ma che comunque io rispetto
Ma che è successo a SeibothUuild? Pochi anni fa sembrava, proprio su questa superficie, destinato a grandi cose.
Poi, credo di ricordare, un infortunio, d’accordo.
Ma da lì a farsi maltrattare da Emilio Nava ce ne corre.
@ tinapica (#4620377)
Calma, non seguo Cecchinato, credo, da quando ha battuto Novak e qualche partita a seguire, comunque ancora competitivo e, ripeto, ricordo anzi molto sostegno, che ho ritrovato da qualche utente anche non molto tempo fa…per questo rimango basita per questo, appunto, coro che adesso si leva unanime e lo dipinge come il “bad boy” che a me non sembrava, ma non ho il polso della situazione attuale quindi non mi posso esprimere…Darderi, viceversa, non mi sembrava scatenasse entusiasmi ai suoi esordi, anzi, praticamente ignorato o più i no che i sì…mentre adesso leggo lo stesso coro unanime che lo esalta, senza neanche un minimo accenno alle racchette che tanto sono servite per condannare altri…e questo si mangia addirittura le palline e le sputa, e visto che è stato messo all’indice il dito dietro l’orecchio, non vedo come questo gesto, che ha praticamente ideato lui, venga annoverato fra gli atteggiamenti “sempliciotti” e non fra quelli irrispettosi nei confronti dell’avversario e del pubblico insieme ad una gestualità, diciamo così, incalzante e colorita…e le polemiche sempre quando le cose girano bene all’avversario…però, per carità, succede che prima perdeva più educatamente e solo io lo sostenevo, adesso vince maleducatamente e solo io lo noto mentre nel frattempo è diventato encomiabile per chi lo vuole a tutti i costi vincente…vabbe’, poco male, l’ho già detto, per me troppo irrequieto per arrivarmi gradevole, e non c’entra la bambina, episodio che non avevo nemmeno visto: ma sono una sostenitrice del “i gusti non si
discutono”, quindi assolutamente buon Darderi “if you like it”
Come volevasi……
Korneeva può essere ancora la più giovane a superare le qualificazioni di uno slam , sarebbe la seconda o terza volta che accade, nonostante sia passato un anno rimarrebbe ancora la più giovane a superare le qualifiche.
Vediamo.
Anche a me Cadenasso non dispiace, è tanto che non vedo Riedi, c’è da dire che se non erro il challenger vinto era quello di Busan, quindi su erba. Quindi sono un po’ più ottimista per Cadenasso. Poi se va con Herbert sarà un’altra storia, visto che quest’ultimo non ha neanche faticoato molto oggi per vincere…
Come avevo scritto ieri, Maestrelli è mentalmente labile, ieri gli è andata bene perchè aveva di fronte un giapponese che da anni non giocava sulla terra, oggi aveva di fronte uno spagnolo che invece la terra la conosce eccome, ed anche senza l’aiuto della Fonte Magica dei Pirenei, riesce ad avere la meglio sul pisano. Decima sconfitta su 11 partite (l’unica vittoria quella sul piccolo Rio Noguchi) e, temo, buttati nel cesso i primi tre mesi dell’anno in cui sembrava che qualcosa stesse muovendosi…
Maestrelli dopo gli AO e la finale di Tenerife sembrava lanciato nei top 100 poi 9 sconfitte consecutive 10 nelle ultime 11
Vogliamo parlare della squalifica, evitata per un cavillo (!) per match fixing? Altro che una stupidaggine alla Darderi, per quel caso altri tennisti furono radiati, lui se la cavò con quasi niente…e poi c’è un comportamneto da anni che è veramente fastidioso…avrebbe potuto essere un ottimo tennista, aveva anche tirato fuori la carta giusta dal mazzo (Vagnozzi), ma l’ha scartata, per cui gli si può anche dire che è un po’ s..ciocchino!
@ magilla (#4620367)
Un po’ è giusto se la porti dietro, poi vedremo
Darderi ha un carattere focoso, perde il controllo facilmente ma non lo ricordo mai insultare e/o sbeffeggiare pubblico e avversari, al massimo lo ricordo (succede spesso questo sì) sbraitare contro il proprio angolo o prendersela con sè stesso. Di Cecchinato sui social ci sono le compilation dei suoi sermoni in cui insulta o prende in giro avversario e/o pubblico, aggiungiamoci il fatto che a me non risulta che Darderi si sia mai venduto una partita, cosa che non posso dire di Cecchinato, condannato per questo e assolto in seguito solamente per “vizio procedurale”, non certamente per innocenza. Non scherziamo proprio a paragonare i due
@ Annie3 (#4620361)
Cecch gode di bassissima considerazione tra di noi, non certo da oggi, quando mi astenni dal vederne un singolo fotogramma.
Già espressi le mie motivazioni in multipli commenti, non voglio ridondare.
Mi limito a far notare che se tante voci critiche concordano…allora è un coro!
Karolina deve seriamente pensare a cosa fare “da grande”. Non può continuare così. Sarebbe meglio, soprattutto per il suo nome, visto che ha appena aperto una scuola di tennis in Cechia, che si desse solo al doppio e lì vincerebbe parecchio. Non so come cambierebbe a livello monetario… non vorrei si ritrovi nelle stesse condizioni della Clijsters.
cioe…ma adesso Darderi questa minchiata che ha fatto ,di cui si è anche scusato (e meno male!!!)….quanto se la deve portare dietro?
un maestrelli nel primo set con un gioco bello da non sembrare vero…..poi…..un imbruttimento altrettanto incredibile.Incomprensibile anche perche Carballes sta facendo ben poco….
@ Detuqueridapresencia (#4620270)
Peggio di Darderi? No, chiedo, perché è da mo’ che non seguo Cecchinato ma non lo ricordavo così terribile tanto da giocarsi il tifo italico…e comunque col mitico Pellegrino non c’è storia, almeno, incrociamo le dita, oltretutto Cecchi deve avere già “na certa”, a proposito di teneri virgulti…oggi però gran bella notizia da Cina’ e non aggiungo altro, in attesa di Cadenasso…e posso inserire una nota di mio gradimento personale che sicuramente non condividi? È passato anche Pablo, quel Llamas che ha battuto qualcuno non male, che non ricordo, aggiungendosi alle piacevoli novità di questo periodo, tragico da un certo punto di vista (ha perso al secondo turno pure Shelton) quanto a nomi quotati ma fertile per giovani ai primi passi, tipo Buse e il lituano Lutvilas che ha battuto Sonego, ovviamente seguendo con caloroso affetto Cina’, e vedo che anche Vasami’ sta vincendo in un torneo minore ma si incomincia così…
@ NonSoloSinner (#4620336)
Giusto, infatti metto l’accento sulla mancanza di buoni prospetti futuri.
Il presente, finché quelle due tengono botta, non è ancora disastroso.
Parliamo di una tennista che ha fatto semi al RG… purtroppo la penso come Enzo su tante cose e temo che ormai il treno lo abbia definitivamente perso
La Trevisan ha chiamato un MTO a fine del secondo. Non so se ha inciso nella prestazione del terzo.
Non mi sbilancio ma Jasmine il salto lo ha fatto all’incirca alla sua età… Pellegrino non sarà mai un top-10, ma la top-100 è tutt’ora ampiamente alla sua portata
Andreescu e Karolina Pliskova finora le eliminazioni più clamorose nel femminile, soprattutto la ceca , che era in un buon periodo di forma, ha ceduto nettamente alla spagnola Bassols.
Purtroppo ha perso anche Remigio (Bertola) 🙁
Goffin ed Andreescu con un crudel destin comune di sconfitte in rimonta (avversaria, ovviamente).
Mi sa che, per motivi diversi, questa volta sono proprio ai titoli di coda.
Mi spiace tantissimo per Andreescu, ragazza veramente troppo sfortunata; mi spiace meno per Goffin, che ha potuto fare la sua bella e lunga carriera.
E comunque abbiamo vinto le ultime due BJC, ossia i mondiali del tennis femminile… certo non un bel periodo, soprattutto per Jasmine, ma aspetterei prima di sputare sentenze
Perché non commenta?
Per una quasi 33enne reduce da un grave infortunio la prestazione odierna è comunque da applaudire.
E giustamente alla stretta di mano ha mandata l’avversaria a quel paese per le reiterate urla di gioia sui propri errori.
Per me oggi una Martina da 7+ e con buone indicazioni per il futuro; che resta quello di una atleta sul viale del tramonto, inutile farsi illusioni.
Sulla triste realtà del nostro movimento femminile credo che qui dentro si sia d’accordo all’unanimità, a cominciare da Gaz che puntualmente ci ricorda come, a parte Grant che per “fortuna” scelse i nostri colori, anche e soprattutto il settore giovanile, che era (credo siano già state tutte eliminate) impegnato in questi giorni al Bonfiglio, sia inesistente.
Finché durano le due superstiti nanetTerribili avremo almeno qualche presenza nei tabelloni principali dei tornei che contano, poi dovremo affidarci solo alla Grant e puntare tutto su un nome solo è ad alto rischio (a meno che si chiami…Sinnerin 😀 )
Accidenti Martina, ha tenuto per due set poi è crollata nel terzo. Sul fronte femminile solo una tra Bronzetti e Stefanini si giocherà l’accesso al main draw… La vedo male.
Il dopo Sinner si prepara da sé, oggi tutti i ragazzini vogliono giocare a tennis, persino la mia nipotina che si annoiava a morte quando mi vedeva vedere il tennis… la Fit e Binaghi devono semplicemente evitare di far danni, come successo tante volte in passato
Maestrelli che grida come un oscesso ad ogni colpo di racchetta non si può…
cos’ha fatto stavolta?
anche loro ci capirebbero poco…
nemmeno lui
La Sceriffa (peraltro titolo di un lungometraggio interpretato…da me medesima) a questi livelli è proprio forte, come me la ricordavo.
Non ricordavo invece che fosse così scorretta (avrei voluto usare un’altra parola a rischio di censura) da gioire a voce piena sugli errori avversari.
Brava Martina a non dargliela vinta ed a lottare fino in fondo.
la tua costanza nel venire qui ogni giorno e apparire stupido ha del patologico, che andrebbe studiato da una commissione di psichiatri.
trevisan non commento, da pigato mi aspettavo francamente di più………….contesto italtennis al femminile? si apertamente ormai da tempo. L’italia è cocciaretto con i suoi limiti e fin che dura ad un buon livello la paolini. Dietro il vuoto. Gestione BRONZETTI…..MEGLIO TACERE
Forza Vasami adesso a tutta
Purtroppo a Martina sembra siano venute meno le energie proprio sul più bello.
Ma fin qua è stata una bella sorpresa, interprete di un gioco molto più all’attacco e stringente nei tempi di quello che la caratterizzava prima del lungo infortunio.
Ora vediamo se raschiando il fondo del barile riesce nel miracolo di recuperare questo incontro.
Ma anche non ci riuscisse credo si possa portare a casa ottime sensazioni per il futuro.
Peccato solo che la stagione sulla sua superficie preferita stia per finire i tornei che contano.
Si tratterà di mettersi con calma e costanza da formichina a recuperare una classifica dignitosa nei tornei minori.
Forza Martina!
beh…diciamo che cecchinato non è mai stato molto simpatico….credo che sia l’unico italiano per cui non sono mai riuscito a tifare…..mentre per il pelle tanta stima……
Se puede.
Nessuna sorpresa sarebbe l’eventuale non qualificazione della Andreescu, è una che ormai fatica a superare le qualificazioni slam,come a vincere tornei ITF 50-75-100.
Sono curioso di vedere come se la cava Cadenasso contro Leandro. Lo svizzero è stato martoriato dagli infortuni sennò era un buon prospetto. Agli USA open dalle quali arrivò fino al quarto turno. Ultimamente ha vinto un 125 quindi in ripresa. Se Cadenasso giocherà come a Cagliari e come con Tirante per un set e 2/3 può farcela. In ogni caso a me Cadenasso piace.
Pelle tutta la vita. Cecchinato resta l’unico italiano per il quale auguro sempre la sconfitta. Un tamarro insopportabile. La scorrettezza incarnata. L’antisportività fatta uomo.
Peccato per il derby perchè sono due specialisti e avrebbero avuto ottime possibilità entrambi. Grande occasione anche per Cinà, il cui prossimo avversario non mi sembra impossibile, che sia Boscardin o Galarneau
Per ora bravi i nostri, uno fra Cecchinato e Pellegrino è già certo del maindraw (io spero Pellegrino, perché se lo merita)… Ciná ci è quasi, basta che non si perda come gli succede spesso, poi almeno uno fra Maestrelli e Cadenasso sarebbe il top
si hai ragione, ma la Svezia come movimento è proprio sparita …
Nemmeno io sarò vivo, ma spero di vedere panatta dare la coppa, lui davvero, non come a Roma, a jannik a Parigi… Poi, va bene tutto
Infatti, ipotizzo una sportività esemplare! Forza pelle!!!!
oh ma non sai cosa scrivere per portare iazza……rassegnati…..non servi nemmeno a quello!
Bene Cinà, anche se “Lord Tomic” non è più il giocatore di dieci anni fa. Al turno decisivo avrà uno tra Galarneau e Boscardin Dias, si può fare.
Peccato per Pigato, brava Trevisan che riesce a strappare un set alla Sherif.
I fratelly Bryan, scansateve proprio!
Ma i miei preferiti erano Newcombe e Roche anche se McNamee e McNamara mi facevano simpatia
Daje!
Non cambia mai Stephens, sempre qualcosa in più solo negli slam,per il resto… turista.
6 vittorie 11 sconfitte in stagione prima di queste qualificazioni per il tabellone principale del RG,3 delle quali (50%)ottenute nelle qualificazioni del AO.
Cosa diciamo sulla Pigato?
Comunque Cip&Ciop domineranno i tornei di doppio….
Dai pallino, si può fare!
Dai pallino, si può fare!
ma poi…dopo tanto tempo rivedo la trevisan ….e vedo che è ancora irragiungibile per tante delle nostre nonostante tutto!
Non mi aspettavo la sconfitta di Stetone contro un americano non certo terraiolo. Bene Cinà, per la prima volta in carriera al turno decisivo delle quali dove dovrebbe trovare l’insidioso Boscardin Dias. Derby Pelle – Ceck aperto. Il pugliese gioca meglio ma potrebbe sentire la tensione, il siciliano è più abituato a giocare a questi livelli e potrebbe essere più lucido. Io tiferò Andrea Pellegrino.
Mi sa che ti sei dimenticato la Svezia..
Ma Tomic? Non riesco a vederla
E bravo Pallino!
Ecco appunto: il dopo Sinner va preparato ora se no finiamo come nel dopo Pietrangeli/Panatta.
Oddio, io non credo lo vedrò il dopo Sinner, già tanto se lo vedrò appendere le scarpette al chiodo, ma in caso dovessi farcela (senza ovviamente diventare come Lo Fiasco se no è come non avercela fatta) spero di riuscire a vedere qualche altro virgulto promettente
🙂
Mi sa che Lisa oggi esce… peccato, ma la Stephens sta servendo benissimo: 4 giochi li ha fatti a zero…
E intanto Pallino contro uno svogliato Tomic ha cominciato molto bene…
GRANDISSIMO PELLEGRINO!!!!! UN BRAVO ANCHE AL CECK, E ORA SEGUIAMO CINA’…….
Ciná una passeggiata con tomic , terzo turno decisivo per lui , cecchinato , pellegrino e forse maestrelli e cadenasso
Gli astri prevedono una giornata favorevole agli italiani, benissimo.
Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.
😉
.. e adesso forza Cina’ non sarà facile ma si può fare
Comunque vedere la pigato dopo aver visto la brancaccio ieri….è luce per gli occhi : non credo che arrivera’ chissa’ dove ma almeno ha un tennis !!!
Il suo problema è sempre stata la continuità, se vedi sul sito ATP i suoi migliori risultati ci sono diversi zero, cosa abbastanza anomala per un tennista tra i primi 150 (ad eccezione dei primissimi…).
Comunque questo sembrerebbe l’anno giusto…
Molto bene, un altro azzurro sicuro nel tabellone principale.
Peccato perché entrambi lo meriterebbero e avrebbero avuto chance in molte altre parti del tabellone quali…
@ Detuqueridapresencia (#4620141)
Pellegrino e cecchinato al turno decisivo
Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese
Peccato il Stefanos simpatico, che nell’ottavo game del secondo ha buttato davvero troppe chances. D’altronde giocare a ribattino contro Cecchinato rischi di rimetterci, come poi e’ stato. Sono abbastanza convinto che se il ragazzo avesse vinto il secondo, nel terzo il Ceck ci avrebbe deliziato di una delle sue sbroccate.. Peccato davvero, ora Forza Pellegrino!
Abbiamo già un italiano qualificato
Ok, siamo sicuri che ci sarà un altro azzurro nel MD maschile. Preferirei Pellegrino a Cecchinato ma vinca il migliore
derby fratricida al turno finale, peccato perchè secondo me entrambi avrebbero passato il turno con altri tabelloni
È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.
Steto out, peccato. Bene Pelle, vediamo se Ceck lo raggiunge nel turno decisivo
Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.
Il tennis dei videogiochi e’ quello che fa per te.
@ magilla (#4620129)
Si è completamente fermo, forse la fasciatura copre un bel problema
mi sa che c’è un problema per harris…gioca da fermo e non ne mette dentro piu una….
pellegrino sta giocando abbastanza bene ma deve giocare un pochino piu profondo altrimenti poi fa fatica a gestire la potenza di palla di harris che Comunque è un bel giocatore
Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”
Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)