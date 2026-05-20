Roland Garros 2026 - Day 3 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di “Quali”. Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato vs. Stephens. Pellegrino e Cecchinato si sfidano al turno decisivo, Trevisan e Travaglia eliminati. Maestrelli out al secondo turno

20/05/2026 17:00 96 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

Roland Garros, qualificazioni: Maestrelli si ferma al secondo turno. Cinà al match decisivo contro Galarneau
Si ferma al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros il cammino di Francesco Maestrelli. L’azzurro, testa di serie n.5 del tabellone cadetto, è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, che si è imposto con il punteggio di 3-6 6-2 6-3.
Maestrelli era partito bene, conquistando il primo set, ma dalla seconda frazione Carballes Baena ha alzato il livello, riuscendo a ribaltare l’incontro e a chiudere al terzo parziale. Per l’italiano resta il rammarico per un’occasione importante sfumata dopo un avvio positivo.

Fuori Martina Trevisan al secondo turno di Quali
Martina Trevisan ha ceduto al termine di una partita molto combattuta contro Mayar Sherif, testa di serie n.9 delle qualificazioni. L’azzurra ha conquistato il primo set al tie-break, ma non è riuscita a completare l’opera: l’egiziana ha reagito e si è imposta con il punteggio di 6-7(6) 7-5 6-1 con l’azzurra che ha anche chiamato un medical timeout.

Roland Garros, qualificazioni: Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens
Continua il sogno parigino di Federico Cinà, che supera con grande autorità Bernard Tomic e conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4, confermando l’ottimo momento e mostrando ancora una volta grande personalità in una partita dal forte richiamo mediatico.
Cinà ha indirizzato subito l’incontro, dominando il primo set e gestendo con lucidità anche il secondo parziale, chiuso senza concedere spazio al tentativo di rientro dell’australiano. Per l’azzurro ora manca un solo ostacolo per entrare nel tabellone principale: al turno decisivo affronterà Alexis Galarneau.
Arriva invece lo stop per Lisa Pigato, battuta dall’ex finalista del Roland Garros Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurra ha lottato soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore esperienza della statunitense ha fatto la differenza.

Arrivano due vittorie italiane nelle qualificazioni del Roland Garros, ma anche una sconfitta pesante per il gruppo azzurro. Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato hanno infatti staccato il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove si affronteranno in un derby tutto italiano che metterà in palio un posto nel main draw dello Slam parigino.
Pellegrino ha firmato una bella rimonta contro il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie n.31 delle qualificazioni. Dopo un primo set perso per 6-3, l’azzurro ha cambiato completamente ritmo, dominando il secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi 6-3 al terzo dopo un’ora e 31 minuti di gioco.
Avanza anche Marco Cecchinato, che ha superato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3 7-6(2). Una vittoria importante per il siciliano, che si regala così il turno decisivo e soprattutto il confronto diretto con Pellegrino: da quel match uscirà un italiano nel tabellone principale del Roland Garros.

Si ferma invece Stefano Travaglia, battuto dallo statunitense Michael Zheng con il punteggio di 7-5 7-5. Una partita equilibrata, decisa nei momenti più delicati dei due set, con l’americano più freddo nei game conclusivi.
Intanto resta da seguire Federico Cinà, impegnato contro Bernard Tomic, mentre più tardi toccherà anche a Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso. Sul fronte femminile occhi puntati sul derby tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, oltre ai match di Martina Trevisan e Lisa Pigato.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  20 Maggio 2026
14°C
Prevalentemente nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 20 Maggio
09:00
15°
10:00
16°
11:00
🌧
17°
12:00
🌧
18°
13:00
19°
14:00
🌧
20°
15:00
🌧
20°
16:00
20°
17:00
21°
18:00
21°
⚠  Rovesci possibili tra tarda mattinata e metà pomeriggio, schiarite verso sera
🎾  Programma del giorno — 20 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
2° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q2
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
⚠  Instabile
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Maja Chwalinska POL vs Carole Monnet FRA

GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Carole Monnet
0
1
Vincitore: Maja Chwalinska
Mostra dettagli

Toby Samuel GBR vs David Goffin BEL

GS Roland Garros
Toby Samuel
5
6
6
David Goffin
7
3
3
Vincitore: Toby Samuel
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich --- vs Oceane Dodin FRA

GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
6
6
Oceane Dodin
1
0
Vincitore: Aliaksandra Sasnovich
Mostra dettagli

Jan Choinski GBR vs Pierre-Hugues Herbert FRA

GS Roland Garros
Jan Choinski [13]
Pierre-Hugues Herbert
Vincitore: Pierre-Hugues Herbert
Mostra dettagli




Court 14 – Ore: 10:00
August Holmgren DEN vs Daniel Jade FRA

GS Roland Garros
August Holmgren
6
6
Daniel Jade
3
3
Vincitore: August Holmgren
Mostra dettagli

Sloane Stephens USA vs Lisa Pigato ITA

GS Roland Garros
Sloane Stephens
6
6
Lisa Pigato [29]
4
1
Vincitore: Sloane Stephens
Mostra dettagli

Viktoria Hruncakova SVK vs Bianca Andreescu CAN

GS Roland Garros
Viktoria Hruncakova
6
6
6
Bianca Andreescu [25]
7
4
4
Vincitore: Viktoria Hruncakova
Mostra dettagli

Nerman Fatic BIH vs Kyrian Jacquet FRA

GS Roland Garros
Nerman Fatic
6
3
6
Kyrian Jacquet [32]
2
6
7
Vincitore: Kyrian Jacquet
Mostra dettagli

Luka Pavlovic FRA vs Tomas Barrios vera CHI

GS Roland Garros
Luka Pavlovic
0
6
6
1
Tomas Barrios vera [22]
0
2
7
0
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 10:00
Thomas Faurel FRA vs Jay Clarke GBR

GS Roland Garros
Thomas Faurel
6
6
Jay Clarke
4
3
Vincitore: Thomas Faurel
Mostra dettagli

Ugo Blanchet FRA vs Pablo Llamas ruiz ESP

GS Roland Garros
Ugo Blanchet
4
2
Pablo Llamas ruiz [27]
6
6
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
Mostra dettagli

Marina Bassols ribera ESP vs Karolina Pliskova CZE

GS Roland Garros
Marina Bassols ribera
6
6
Karolina Pliskova [20]
3
2
Vincitore: Marina Bassols ribera
Mostra dettagli

Linda Fruhvirtova CZE vs Jessika Ponchet FRA

GS Roland Garros
Linda Fruhvirtova
6
6
Jessika Ponchet
1
4
Vincitore: Linda Fruhvirtova
Mostra dettagli

Nicolai Budkov kjaer NOR vs Tom Gentzsch GER

GS Roland Garros
Nicolai Budkov kjaer [14]
6
2
Tom Gentzsch
7
6
Vincitore: Tom Gentzsch
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas BEL vs Mai Hontama JPN

GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Mai Hontama
4
3
Vincitore: Sofia Costoulas
Mostra dettagli

Greet Minnen BEL vs Lola Radivojevic SRB

GS Roland Garros
Greet Minnen
6
6
Lola Radivojevic [32]
1
2
Vincitore: Greet Minnen
Mostra dettagli

Alejandro Moro canas ESP vs Lukas Neumayer AUT

GS Roland Garros
Alejandro Moro canas
1
3
Lukas Neumayer
6
6
Vincitore: Lukas Neumayer
Mostra dettagli

Francesco Maestrelli ITA vs Roberto Carballes baena ESP

GS Roland Garros
Francesco Maestrelli [5]
6
3
3
Roberto Carballes baena
2
6
6
Vincitore: Roberto Carballes baena
Mostra dettagli

Maria Lourdes Carle ARG vs Maria Timofeeva UZB

GS Roland Garros
Maria Lourdes Carle
40
2
6
2
Maria Timofeeva [24]
40
6
0
2
Mostra dettagli




Court 2 – Ore: 10:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Marco Cecchinato ITA

GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
Mostra dettagli

Federico Cina ITA vs Bernard Tomic AUS

GS Roland Garros
Federico Cina
6
6
Bernard Tomic
2
4
Vincitore: Federico Cina
Mostra dettagli

Julia Riera ARG vs Robin Montgomery USA

GS Roland Garros
Julia Riera
2
6
6
Robin Montgomery
6
2
1
Vincitore: Julia Riera
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS vs Xiyu Wang CHN

GS Roland Garros
Storm Hunter
2
5
Xiyu Wang [30]
6
7
Vincitore: Xiyu Wang
Mostra dettagli





Court 3 – Ore: 10:00
Anna-Lena Friedsam GER vs Tamara Zidansek SLO

GS Roland Garros
Anna-Lena Friedsam
6
6
Tamara Zidansek [22]
3
4
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
Mostra dettagli

Kathinka Von deichmann LIE vs Himeno Sakatsume JPN

GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
3
6
3
Himeno Sakatsume [21]
6
2
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
Mostra dettagli

Gustavo Heide BRA vs Jurij Rodionov AUT

GS Roland Garros
Gustavo Heide
1
4
Jurij Rodionov
6
6
Vincitore: Jurij Rodionov
Mostra dettagli

Alex Molcan SVK vs Felix Gill GBR

GS Roland Garros
Alex Molcan [6]
6
5
6
Felix Gill
2
7
7
Vincitore: Felix Gill
Mostra dettagli




Court 4 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Lloyd Harris RSA

GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
Mostra dettagli

Elena Pridankina --- vs Julia Avdeeva ---

GS Roland Garros
Elena Pridankina
7
6
Julia Avdeeva
5
1
Vincitore: Elena Pridankina
Mostra dettagli

Alina Korneeva --- vs Jazmin Ortenzi ARG

GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
4
6
6
Jazmin Ortenzi
6
4
2
Vincitore: Alina Korneeva
Mostra dettagli

Matej Dodig CRO vs Hugo Dellien BOL

GS Roland Garros
Matej Dodig
1
4
Hugo Dellien [21]
6
6
Vincitore: Hugo Dellien
Mostra dettagli

Polina Kudermetova UZB vs Viktoriya Tomova BUL

GS Roland Garros
Polina Kudermetova [16]
0
7
6
0
Viktoriya Tomova
0
6
7
0
Mostra dettagli




Court 5 – Ore: 10:00
Irina-Camelia Begu ROU vs Suzan Lamens NED

GS Roland Garros
Irina-Camelia Begu
4
7
3
Suzan Lamens [17]
6
6
6
Vincitore: Suzan Lamens
Mostra dettagli

Pedro Boscardin dias BRA vs Alexis Galarneau CAN

GS Roland Garros
Pedro Boscardin dias
6
3
4
Alexis Galarneau
4
6
6
Vincitore: Alexis Galarneau
Mostra dettagli

Vilius Gaubas LTU vs Joao Lucas Reis da silva BRA

GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]
4
6
6
Joao Lucas Reis da silva
6
3
4
Vincitore: Vilius Gaubas
Mostra dettagli

Claire Liu USA vs Katarzyna Kawa POL

GS Roland Garros
Claire Liu
6
6
Katarzyna Kawa [26]
3
0
Vincitore: Claire Liu
Mostra dettagli

Rebecca Sramkova SVK vs Francisca Jorge POR

GS Roland Garros
Rebecca Sramkova [13]
15
2
Francisca Jorge
0
2
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 10:00
Dalibor Svrcina CZE vs Federico Agustin Gomez ARG

GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
7
6
Federico Agustin Gomez
6
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
Mostra dettagli

Mayar Sherif EGY vs Martina Trevisan ITA

GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
7
6
Martina Trevisan
7
5
1
Vincitore: Mayar Sherif
Mostra dettagli

Henrique Rocha POR vs Borna Gojo CRO

GS Roland Garros
Henrique Rocha [11]
3
6
6
Borna Gojo
6
3
7
Vincitore: Borna Gojo
Mostra dettagli

Gianluca Cadenasso ITA vs Leandro Riedi SUI

GS Roland Garros
Gianluca Cadenasso
15
7
0
Leandro Riedi [17]
0
6
0
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 10:00
Sinja Kraus AUT vs Noma Noha akugue GER

GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
7
Noma Noha akugue
7
0
5
Vincitore: Sinja Kraus
Mostra dettagli

Daniil Glinka EST vs Juan Carlos Prado angelo BOL

GS Roland Garros
Daniil Glinka
3
4
Juan Carlos Prado angelo
6
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
Mostra dettagli

Dominika Salkova CZE vs Susan Bandecchi SUI

GS Roland Garros
Dominika Salkova [12]
3
6
5
Susan Bandecchi
6
4
7
Vincitore: Susan Bandecchi
Mostra dettagli

Emilio Nava USA vs Thiago Seyboth wild BRA

GS Roland Garros
Emilio Nava [3]
6
6
Thiago Seyboth wild
2
3
Vincitore: Emilio Nava
Mostra dettagli

Tristan Schoolkate AUS vs Darwin Blanch USA

GS Roland Garros
Tristan Schoolkate [15]
0
3
Darwin Blanch
0
4
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 10:00
Michael Zheng USA vs Stefano Travaglia ITA

GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
Mostra dettagli

Harriet Dart GBR vs Leyre Romero gormaz ESP

GS Roland Garros
Harriet Dart
1
4
Leyre Romero gormaz
6
6
Vincitore: Leyre Romero gormaz
Mostra dettagli

Mary Stoiana USA vs Matilde Jorge POR

GS Roland Garros
Mary Stoiana
6
6
Matilde Jorge
4
4
Vincitore: Mary Stoiana
Mostra dettagli

Arthur Fery GBR vs Pedro Martinez ESP

GS Roland Garros
Arthur Fery
6
6
3
Pedro Martinez [24]
7
4
6
Vincitore: Pedro Martinez
Mostra dettagli

Lucia Bronzetti ITA vs Lucrezia Stefanini ITA

GS Roland Garros
Lucia Bronzetti
0
4
Lucrezia Stefanini
30
3
Mostra dettagli




Court 11 – Ore: 10:00
Facundo Diaz acosta ARG vs Remy Bertola SUI

GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
Remy Bertola
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Mostra dettagli

Teodora Kostovic SRB vs Kaitlin Quevedo ESP

GS Roland Garros
Teodora Kostovic
6
6
2
Kaitlin Quevedo [27]
7
3
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Mostra dettagli

Coleman Wong HKG vs Zdenek Kolar CZE

GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
7
2
6
Zdenek Kolar
5
6
1
Vincitore: Coleman Wong
Mostra dettagli

Darja Semenistaja LAT vs Katarina Zavatska UKR

GS Roland Garros
Darja Semenistaja [7]
30
5
7
0
Katarina Zavatska
40
7
5
1
Mostra dettagli




Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong NED vs Liam Draxl CAN

GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
4
6
6
Liam Draxl
6
1
3
Vincitore: Jesper De jong
Mostra dettagli

Gonzalo Bueno PER vs Vitaliy Sachko UKR

GS Roland Garros
Gonzalo Bueno
6
6
Vitaliy Sachko
2
4
Vincitore: Gonzalo Bueno
Mostra dettagli

Ashlyn Krueger USA vs Luisina Giovannini ARG

GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
6
6
Luisina Giovannini
4
3
Vincitore: Ashlyn Krueger
Mostra dettagli

Lulu Sun NZL vs Aoi Ito JPN

GS Roland Garros
Lulu Sun [5]
6
6
Aoi Ito
3
3
Vincitore: Lulu Sun
Mostra dettagli




Court 13 – Ore: 10:00
Despina Papamichail GRE vs Hanyu Guo CHN

GS Roland Garros
Despina Papamichail
2
6
Hanyu Guo
6
7
Vincitore: Hanyu Guo
Mostra dettagli

Kaja Juvan SLO vs Guiomar Maristany zuleta de reales ESP

GS Roland Garros
Kaja Juvan [11]
4
4
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
6
Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Colton Smith USA

GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
6
3
6
Colton Smith
1
6
3
Vincitore: Jaime Faria
Mostra dettagli

Xinyu Gao CHN vs Harmony Tan FRA

GS Roland Garros
Xinyu Gao
A
3
7
1
Harmony Tan
40
6
5
1
Mostra dettagli

Joel Schwaerzler AUT vs Roman Safiullin ---

GS Roland Garros
Joel Schwaerzler
4
4
Roman Safiullin [30]
6
6
Vincitore: Roman Safiullin
Mostra dettagli

TAG: ,

96 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Dad (Guest) 20-05-2026 19:21

Scritto da tinapica
Ma che è successo a SeibothUuild? Pochi anni fa sembrava, proprio su questa superficie, destinato a grandi cose.
Poi, credo di ricordare, un infortunio, d’accordo.
Ma da lì a farsi maltrattare da Emilio Nava ce ne corre.

È andato in depressione dopo avere visto come maltratti il suo nome e i nomi stranieri in generale, e non si è più ripreso. Lo posso capire

 96
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-05-2026 19:20

Scritto da tinapica
Quando a Riedi entra la prima Cadenasso in risposta non vede palla.
Purtroppo non è vera la situazione speculare.

Però se nello sparegGioco o mette 3 seconde e perde 3 punti va al ribasso e ne approfitta Cadenasso!

 95
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-05-2026 19:04

Quando a Riedi entra la prima Cadenasso in risposta non vede palla.
Purtroppo non è vera la situazione speculare.

 94
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-05-2026 18:57

Scritto da tinapica
Purtroppo ha perso anche Remigio (Bertola)

Sotto il cielo bigio (…di…Parigio)
fu fatto fuori
il bel rovescio di Remigio
(scusate la scemenza, ispiratami dall’inquadratura panoramica di poco fa)

 93
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 20-05-2026 18:49

@ magilla (#4620461)

Perché? So Francesi

 92
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 20-05-2026 18:38

i francesi che cantano la marsigliese durante la partita di jacquet mi pare un tantinino esagerato

 91
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 20-05-2026 18:36

Scritto da Mats

Scritto da tinapica
Ma che è successo a SeibothUuild? Pochi anni fa sembrava, proprio su questa superficie, destinato a grandi cose.
Poi, credo di ricordare, un infortunio, d’accordo.
Ma da lì a farsi maltrattare da Emilio Nava ce ne corre.

Ha avuto problemi personali

io ricordo che era stato accusato dalla fidanzata di violenze….poi la cosa fu un po’ insabbiata dalla federazione insabbiata e fini nel nulla….ma questo fu prima della sua esplosione nel ranking di qualche anno fa…..poi non so se è seccesso qualcosa piu recentemente

 90
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Mats 20-05-2026 18:29

Scritto da tinapica
Ma che è successo a SeibothUuild? Pochi anni fa sembrava, proprio su questa superficie, destinato a grandi cose.
Poi, credo di ricordare, un infortunio, d’accordo.
Ma da lì a farsi maltrattare da Emilio Nava ce ne corre.

Ha avuto problemi personali

 89
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Carlo (Guest) 20-05-2026 18:29

Auguro vittoria a Pellegrino che e’ in un buon momento e che, con un tabellone fortunato potrebbe prendersi qualche soddisfazione. Nei derby su terra ,in particolare nei challenger, Ceck ha un ruolino abbastanza positivo…sembra quasi dia il 200% contro i connazionali..se Pelle gioca come l ho visto a Roma e non si fa imbrigliare noiosa palleggite, la dovrebbe sfangare. Purtroppo Maestrelli ha dei limiti che non penso lo possano far entrare stabilmente nei 100..

 88
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 20-05-2026 18:05

Scritto da Annie3
@ tinapica (#4620377)
Calma, non seguo Cecchinato, credo, da quando ha battuto Novak e qualche partita a seguire, comunque ancora competitivo e, ripeto, ricordo anzi molto sostegno, che ho ritrovato da qualche utente anche non molto tempo fa…per questo rimango basita per questo, appunto, coro che adesso si leva unanime e lo dipinge come il “bad boy” che a me non sembrava, ma non ho il polso della situazione attuale quindi non mi posso esprimere…Darderi, viceversa, non mi sembrava scatenasse entusiasmi ai suoi esordi, anzi, praticamente ignorato o più i no che i sì…mentre adesso leggo lo stesso coro unanime che lo esalta, senza neanche un minimo accenno alle racchette che tanto sono servite per condannare altri…e questo si mangia addirittura le palline e le sputa, e visto che è stato messo all’indice il dito dietro l’orecchio, non vedo come questo gesto, che ha praticamente ideato lui, venga annoverato fra gli atteggiamenti “sempliciotti” e non fra quelli irrispettosi nei confronti dell’avversario e del pubblico insieme ad una gestualità, diciamo così, incalzante e colorita…e le polemiche sempre quando le cose girano bene all’avversario…però, per carità, succede che prima perdeva più educatamente e solo io lo sostenevo, adesso vince maleducatamente e solo io lo noto mentre nel frattempo è diventato encomiabile per chi lo vuole a tutti i costi vincente…vabbe’, poco male, l’ho già detto, per me troppo irrequieto per arrivarmi gradevole, e non c’entra la bambina, episodio che non avevo nemmeno visto: ma sono una sostenitrice del “i gusti non si
discutono”, quindi assolutamente buon Darderi “if you like it”

solo per dirti che non conosci la storia di cecchinato…..il resto sono
pareri personali sempre un po’ condizionati dalla tua “passione” ma che comunque io rispetto

 87
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
tinapica 20-05-2026 18:01

Ma che è successo a SeibothUuild? Pochi anni fa sembrava, proprio su questa superficie, destinato a grandi cose.
Poi, credo di ricordare, un infortunio, d’accordo.
Ma da lì a farsi maltrattare da Emilio Nava ce ne corre.

 86
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 20-05-2026 17:46

@ tinapica (#4620377)

Calma, non seguo Cecchinato, credo, da quando ha battuto Novak e qualche partita a seguire, comunque ancora competitivo e, ripeto, ricordo anzi molto sostegno, che ho ritrovato da qualche utente anche non molto tempo fa…per questo rimango basita per questo, appunto, coro che adesso si leva unanime e lo dipinge come il “bad boy” che a me non sembrava, ma non ho il polso della situazione attuale quindi non mi posso esprimere…Darderi, viceversa, non mi sembrava scatenasse entusiasmi ai suoi esordi, anzi, praticamente ignorato o più i no che i sì…mentre adesso leggo lo stesso coro unanime che lo esalta, senza neanche un minimo accenno alle racchette che tanto sono servite per condannare altri…e questo si mangia addirittura le palline e le sputa, e visto che è stato messo all’indice il dito dietro l’orecchio, non vedo come questo gesto, che ha praticamente ideato lui, venga annoverato fra gli atteggiamenti “sempliciotti” e non fra quelli irrispettosi nei confronti dell’avversario e del pubblico insieme ad una gestualità, diciamo così, incalzante e colorita…e le polemiche sempre quando le cose girano bene all’avversario…però, per carità, succede che prima perdeva più educatamente e solo io lo sostenevo, adesso vince maleducatamente e solo io lo noto mentre nel frattempo è diventato encomiabile per chi lo vuole a tutti i costi vincente…vabbe’, poco male, l’ho già detto, per me troppo irrequieto per arrivarmi gradevole, e non c’entra la bambina, episodio che non avevo nemmeno visto: ma sono una sostenitrice del “i gusti non si
discutono”, quindi assolutamente buon Darderi “if you like it”

 85
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 20-05-2026 17:36

Scritto da Gaz
Nessuna sorpresa sarebbe l’eventuale non qualificazione della Andreescu, è una che ormai fatica a superare le qualificazioni slam,come a vincere tornei ITF 50-75-100.

Come volevasi……

Korneeva può essere ancora la più giovane a superare le qualificazioni di uno slam , sarebbe la seconda o terza volta che accade, nonostante sia passato un anno rimarrebbe ancora la più giovane a superare le qualifiche.
Vediamo.

 84
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luciano65 (Guest) 20-05-2026 17:29

Scritto da Giambitto
Sono curioso di vedere come se la cava Cadenasso contro Leandro. Lo svizzero è stato martoriato dagli infortuni sennò era un buon prospetto. Agli USA open dalle quali arrivò fino al quarto turno. Ultimamente ha vinto un 125 quindi in ripresa. Se Cadenasso giocherà come a Cagliari e come con Tirante per un set e 2/3 può farcela. In ogni caso a me Cadenasso piace.

Anche a me Cadenasso non dispiace, è tanto che non vedo Riedi, c’è da dire che se non erro il challenger vinto era quello di Busan, quindi su erba. Quindi sono un po’ più ottimista per Cadenasso. Poi se va con Herbert sarà un’altra storia, visto che quest’ultimo non ha neanche faticoato molto oggi per vincere…

 83
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-05-2026 17:25

Come avevo scritto ieri, Maestrelli è mentalmente labile, ieri gli è andata bene perchè aveva di fronte un giapponese che da anni non giocava sulla terra, oggi aveva di fronte uno spagnolo che invece la terra la conosce eccome, ed anche senza l’aiuto della Fonte Magica dei Pirenei, riesce ad avere la meglio sul pisano. Decima sconfitta su 11 partite (l’unica vittoria quella sul piccolo Rio Noguchi) e, temo, buttati nel cesso i primi tre mesi dell’anno in cui sembrava che qualcosa stesse muovendosi…

 82
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Giambitto
Ziocarlo (Guest) 20-05-2026 17:19

Maestrelli dopo gli AO e la finale di Tenerife sembrava lanciato nei top 100 poi 9 sconfitte consecutive 10 nelle ultime 11

 81
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-05-2026 16:57

Scritto da tinapica
@ Annie3 (#4620361)
Cecch gode di bassissima considerazione tra di noi, non certo da oggi, quando mi astenni dal vederne un singolo fotogramma.
Già espressi le mie motivazioni in multipli commenti, non voglio ridondare.
Mi limito a far notare che se tante voci critiche concordano…allora è un coro!

Vogliamo parlare della squalifica, evitata per un cavillo (!) per match fixing? Altro che una stupidaggine alla Darderi, per quel caso altri tennisti furono radiati, lui se la cavò con quasi niente…e poi c’è un comportamneto da anni che è veramente fastidioso…avrebbe potuto essere un ottimo tennista, aveva anche tirato fuori la carta giusta dal mazzo (Vagnozzi), ma l’ha scartata, per cui gli si può anche dire che è un po’ s..ciocchino!

 80
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst, tinapica, magilla, Giambitto, Detuqueridapresencia
Inox 20-05-2026 16:57

@ magilla (#4620367)

Un po’ è giusto se la porti dietro, poi vedremo

 79
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: guido Guest
Il GUEst 20-05-2026 16:53

Scritto da Annie3
@ Detuqueridapresencia (#4620270)
Peggio di Darderi? No, chiedo, perché è da mo’ che non seguo Cecchinato ma non lo ricordavo così terribile tanto da giocarsi il tifo italico…e comunque col mitico Pellegrino non c’è storia, almeno, incrociamo le dita, oltretutto Cecchi deve avere già “na certa”, a proposito di teneri virgulti…oggi però gran bella notizia da Cina’ e non aggiungo altro, in attesa di Cadenasso…e posso inserire una nota di mio gradimento personale che sicuramente non condividi? È passato anche Pablo, quel Llamas che ha battuto qualcuno non male, che non ricordo, aggiungendosi alle piacevoli novità di questo periodo, tragico da un certo punto di vista (ha perso al secondo turno pure Shelton) quanto a nomi quotati ma fertile per giovani ai primi passi, tipo Buse e il lituano Lutvilas che ha battuto Sonego, ovviamente seguendo con caloroso affetto Cina’, e vedo che anche Vasami’ sta vincendo in un torneo minore ma si incomincia così…

Darderi ha un carattere focoso, perde il controllo facilmente ma non lo ricordo mai insultare e/o sbeffeggiare pubblico e avversari, al massimo lo ricordo (succede spesso questo sì) sbraitare contro il proprio angolo o prendersela con sè stesso. Di Cecchinato sui social ci sono le compilation dei suoi sermoni in cui insulta o prende in giro avversario e/o pubblico, aggiungiamoci il fatto che a me non risulta che Darderi si sia mai venduto una partita, cosa che non posso dire di Cecchinato, condannato per questo e assolto in seguito solamente per “vizio procedurale”, non certamente per innocenza. Non scherziamo proprio a paragonare i due

 78
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Detuqueridapresencia
tinapica 20-05-2026 16:41

@ Annie3 (#4620361)

Cecch gode di bassissima considerazione tra di noi, non certo da oggi, quando mi astenni dal vederne un singolo fotogramma.
Già espressi le mie motivazioni in multipli commenti, non voglio ridondare.
Mi limito a far notare che se tante voci critiche concordano…allora è un coro!

 77
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Il GUEst, Inox, Detuqueridapresencia
PliskoNotBot (Guest) 20-05-2026 16:36

Karolina deve seriamente pensare a cosa fare “da grande”. Non può continuare così. Sarebbe meglio, soprattutto per il suo nome, visto che ha appena aperto una scuola di tennis in Cechia, che si desse solo al doppio e lì vincerebbe parecchio. Non so come cambierebbe a livello monetario… non vorrei si ritrovi nelle stesse condizioni della Clijsters.

 76
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 20-05-2026 16:32

Scritto da Annie3
@ Detuqueridapresencia (#4620270)
Peggio di Darderi? No, chiedo, perché è da mo’ che non seguo Cecchinato ma non lo ricordavo così terribile tanto da giocarsi il tifo italico…e comunque col mitico Pellegrino non c’è storia, almeno, incrociamo le dita, oltretutto Cecchi deve avere già “na certa”, a proposito di teneri virgulti…oggi però gran bella notizia da Cina’ e non aggiungo altro, in attesa di Cadenasso…e posso inserire una nota di mio gradimento personale che sicuramente non condividi? È passato anche Pablo, quel Llamas che ha battuto qualcuno non male, che non ricordo, aggiungendosi alle piacevoli novità di questo periodo, tragico da un certo punto di vista (ha perso al secondo turno pure Shelton) quanto a nomi quotati ma fertile per giovani ai primi passi, tipo Buse e il lituano Lutvilas che ha battuto Sonego, ovviamente seguendo con caloroso affetto Cina’, e vedo che anche Vasami’ sta vincendo in un torneo minore ma si incomincia così…

cioe…ma adesso Darderi questa minchiata che ha fatto ,di cui si è anche scusato (e meno male!!!)….quanto se la deve portare dietro?

 75
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst, Detuqueridapresencia
magilla 20-05-2026 16:28

un maestrelli nel primo set con un gioco bello da non sembrare vero…..poi…..un imbruttimento altrettanto incredibile.Incomprensibile anche perche Carballes sta facendo ben poco….

 74
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 20-05-2026 16:19

@ Detuqueridapresencia (#4620270)

Peggio di Darderi? No, chiedo, perché è da mo’ che non seguo Cecchinato ma non lo ricordavo così terribile tanto da giocarsi il tifo italico…e comunque col mitico Pellegrino non c’è storia, almeno, incrociamo le dita, oltretutto Cecchi deve avere già “na certa”, a proposito di teneri virgulti…oggi però gran bella notizia da Cina’ e non aggiungo altro, in attesa di Cadenasso…e posso inserire una nota di mio gradimento personale che sicuramente non condividi? È passato anche Pablo, quel Llamas che ha battuto qualcuno non male, che non ricordo, aggiungendosi alle piacevoli novità di questo periodo, tragico da un certo punto di vista (ha perso al secondo turno pure Shelton) quanto a nomi quotati ma fertile per giovani ai primi passi, tipo Buse e il lituano Lutvilas che ha battuto Sonego, ovviamente seguendo con caloroso affetto Cina’, e vedo che anche Vasami’ sta vincendo in un torneo minore ma si incomincia così…

 73
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-05-2026 16:12

@ NonSoloSinner (#4620336)

Giusto, infatti metto l’accento sulla mancanza di buoni prospetti futuri.
Il presente, finché quelle due tengono botta, non è ancora disastroso.

 72
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 20-05-2026 16:10

Scritto da tinapica
Purtroppo a Martina sembra siano venute meno le energie proprio sul più bello.
Ma fin qua è stata una bella sorpresa, interprete di un gioco molto più all’attacco e stringente nei tempi di quello che la caratterizzava prima del lungo infortunio.
Ora vediamo se raschiando il fondo del barile riesce nel miracolo di recuperare questo incontro.
Ma anche non ci riuscisse credo si possa portare a casa ottime sensazioni per il futuro.
Peccato solo che la stagione sulla sua superficie preferita stia per finire i tornei che contano.
Si tratterà di mettersi con calma e costanza da formichina a recuperare una classifica dignitosa nei tornei minori.
Forza Martina!

Parliamo di una tennista che ha fatto semi al RG… purtroppo la penso come Enzo su tante cose e temo che ormai il treno lo abbia definitivamente perso

 71
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 20-05-2026 16:06

Scritto da JOA20
Accidenti Martina, ha tenuto per due set poi è crollata nel terzo. Sul fronte femminile solo una tra Bronzetti e Stefanini si giocherà l’accesso al main draw… La vedo male.

La Trevisan ha chiamato un MTO a fine del secondo. Non so se ha inciso nella prestazione del terzo.

 70
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 20-05-2026 16:05

Scritto da Tifoso degli italiani

Scritto da Giambitto
È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.

Il suo problema è sempre stata la continuità, se vedi sul sito ATP i suoi migliori risultati ci sono diversi zero, cosa abbastanza anomala per un tennista tra i primi 150 (ad eccezione dei primissimi…).
Comunque questo sembrerebbe l’anno giusto…

Non mi sbilancio ma Jasmine il salto lo ha fatto all’incirca alla sua età… Pellegrino non sarà mai un top-10, ma la top-100 è tutt’ora ampiamente alla sua portata

 69
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio74 (Guest) 20-05-2026 15:58

Andreescu e Karolina Pliskova finora le eliminazioni più clamorose nel femminile, soprattutto la ceca , che era in un buon periodo di forma, ha ceduto nettamente alla spagnola Bassols.

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-05-2026 15:57

Purtroppo ha perso anche Remigio (Bertola) 🙁

 67
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-05-2026 15:54

Goffin ed Andreescu con un crudel destin comune di sconfitte in rimonta (avversaria, ovviamente).
Mi sa che, per motivi diversi, questa volta sono proprio ai titoli di coda.
Mi spiace tantissimo per Andreescu, ragazza veramente troppo sfortunata; mi spiace meno per Goffin, che ha potuto fare la sua bella e lunga carriera.

 66
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 20-05-2026 15:49

Scritto da tinapica

Scritto da il vero tennis
trevisan non commento, da pigato mi aspettavo francamente di più………….contesto italtennis al femminile? si apertamente ormai da tempo. L’italia è cocciaretto con i suoi limiti e fin che dura ad un buon livello la paolini. Dietro il vuoto. Gestione BRONZETTI…..MEGLIO TACERE

Perché non commenta?
Per una quasi 33enne reduce da un grave infortunio la prestazione odierna è comunque da applaudire.
E giustamente alla stretta di mano ha mandata l’avversaria a quel paese per le reiterate urla di gioia sui propri errori.
Per me oggi una Martina da 7+ e con buone indicazioni per il futuro, che resta quello di una atleta sul viale del tramonto, inutile farsi illusioni.
Sulla triste realtà del nostro movimento femminile credo che qui dentro si sia d’accordo all’unanimità, a cominciare da Gaz che puntualmente ci ricorda come, a parte Grant che per “fortuna” scelse i nostri colori, anche e soprattutto il settore giovanile, che era (credo siano già state tutte eliminate) impegnato in questi giorni al Bonfiglio, sia inesistente.
Finché durano le due superstiti nanetTerribili avremo almeno qualche presenza nei tabelloni principali dei tornei che contano, poi dovremo affidarci solo alla Grant e puntare tutto su un nome solo è ad alto rischio (a meno che si chiami…Sinnerin )

E comunque abbiamo vinto le ultime due BJC, ossia i mondiali del tennis femminile… certo non un bel periodo, soprattutto per Jasmine, ma aspetterei prima di sputare sentenze

 65
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-05-2026 15:45

Scritto da il vero tennis
trevisan non commento, da pigato mi aspettavo francamente di più………….contesto italtennis al femminile? si apertamente ormai da tempo. L’italia è cocciaretto con i suoi limiti e fin che dura ad un buon livello la paolini. Dietro il vuoto. Gestione BRONZETTI…..MEGLIO TACERE

Perché non commenta?
Per una quasi 33enne reduce da un grave infortunio la prestazione odierna è comunque da applaudire.
E giustamente alla stretta di mano ha mandata l’avversaria a quel paese per le reiterate urla di gioia sui propri errori.
Per me oggi una Martina da 7+ e con buone indicazioni per il futuro; che resta quello di una atleta sul viale del tramonto, inutile farsi illusioni.
Sulla triste realtà del nostro movimento femminile credo che qui dentro si sia d’accordo all’unanimità, a cominciare da Gaz che puntualmente ci ricorda come, a parte Grant che per “fortuna” scelse i nostri colori, anche e soprattutto il settore giovanile, che era (credo siano già state tutte eliminate) impegnato in questi giorni al Bonfiglio, sia inesistente.
Finché durano le due superstiti nanetTerribili avremo almeno qualche presenza nei tabelloni principali dei tornei che contano, poi dovremo affidarci solo alla Grant e puntare tutto su un nome solo è ad alto rischio (a meno che si chiami…Sinnerin 😀 )

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 20-05-2026 15:40

Accidenti Martina, ha tenuto per due set poi è crollata nel terzo. Sul fronte femminile solo una tra Bronzetti e Stefanini si giocherà l’accesso al main draw… La vedo male.

 63
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 20-05-2026 15:36

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Ecco appunto: il dopo Sinner va preparato ora se no finiamo come nel dopo Pietrangeli/Panatta.
Oddio, io non credo lo vedrò il dopo Sinner, già tanto se lo vedrò appendere le scarpette al chiodo, ma in caso dovessi farcela (senza ovviamente diventare come Lo Fiasco se no è come non avercela fatta) spero di riuscire a vedere qualche altro virgulto promettente

Il dopo Sinner si prepara da sé, oggi tutti i ragazzini vogliono giocare a tennis, persino la mia nipotina che si annoiava a morte quando mi vedeva vedere il tennis… la Fit e Binaghi devono semplicemente evitare di far danni, come successo tante volte in passato

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 20-05-2026 15:32

Maestrelli che grida come un oscesso ad ogni colpo di racchetta non si può…

 61
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
guido Guest 20-05-2026 15:29

Scritto da italo
Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese

cos’ha fatto stavolta?

 60
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-05-2026 15:28

Scritto da brunodalla

Scritto da Adrien Ouilecoup
Gli astri prevedono una giornata favorevole agli italiani, benissimo.

la tua costanza nel venire qui ogni giorno e apparire stupido ha del patologico, che andrebbe studiato da una commissione di psichiatri.

anche loro ci capirebbero poco…

 59
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
guido Guest 20-05-2026 15:25

Scritto da Spinoza
Ma Tomic? Non riesco a vederla

nemmeno lui

 58
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
tinapica 20-05-2026 15:23

La Sceriffa (peraltro titolo di un lungometraggio interpretato…da me medesima) a questi livelli è proprio forte, come me la ricordavo.
Non ricordavo invece che fosse così scorretta (avrei voluto usare un’altra parola a rischio di censura) da gioire a voce piena sugli errori avversari.
Brava Martina a non dargliela vinta ed a lottare fino in fondo.

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla (Guest) 20-05-2026 15:16

Scritto da Adrien Ouilecoup
Gli astri prevedono una giornata favorevole agli italiani, benissimo.

la tua costanza nel venire qui ogni giorno e apparire stupido ha del patologico, che andrebbe studiato da una commissione di psichiatri.

 56
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden, Massi, lele83, Detuqueridapresencia
il vero tennis (Guest) 20-05-2026 15:15

trevisan non commento, da pigato mi aspettavo francamente di più………….contesto italtennis al femminile? si apertamente ormai da tempo. L’italia è cocciaretto con i suoi limiti e fin che dura ad un buon livello la paolini. Dietro il vuoto. Gestione BRONZETTI…..MEGLIO TACERE

 55
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 20-05-2026 15:06

Forza Vasami adesso a tutta

 54
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 20-05-2026 14:54

Purtroppo a Martina sembra siano venute meno le energie proprio sul più bello.
Ma fin qua è stata una bella sorpresa, interprete di un gioco molto più all’attacco e stringente nei tempi di quello che la caratterizzava prima del lungo infortunio.
Ora vediamo se raschiando il fondo del barile riesce nel miracolo di recuperare questo incontro.
Ma anche non ci riuscisse credo si possa portare a casa ottime sensazioni per il futuro.
Peccato solo che la stagione sulla sua superficie preferita stia per finire i tornei che contano.
Si tratterà di mettersi con calma e costanza da formichina a recuperare una classifica dignitosa nei tornei minori.
Forza Martina!

 53
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 20-05-2026 14:46

Scritto da Az67

Scritto da italo
Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese

Infatti, ipotizzo una sportività esemplare! Forza pelle!!!!

beh…diciamo che cecchinato non è mai stato molto simpatico….credo che sia l’unico italiano per cui non sono mai riuscito a tifare…..mentre per il pelle tanta stima……

 52
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, walden, Il GUEst
Giambitto 20-05-2026 14:46

Scritto da zedarioz
Peccato per il derby perchè sono due specialisti e avrebbero avuto ottime possibilità entrambi. Grande occasione anche per Cinà, il cui prossimo avversario non mi sembra impossibile, che sia Boscardin o Galarneau

Se puede.

 51
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 20-05-2026 14:45

Nessuna sorpresa sarebbe l’eventuale non qualificazione della Andreescu, è una che ormai fatica a superare le qualificazioni slam,come a vincere tornei ITF 50-75-100.

 50
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 20-05-2026 14:39

Sono curioso di vedere come se la cava Cadenasso contro Leandro. Lo svizzero è stato martoriato dagli infortuni sennò era un buon prospetto. Agli USA open dalle quali arrivò fino al quarto turno. Ultimamente ha vinto un 125 quindi in ripresa. Se Cadenasso giocherà come a Cagliari e come con Tirante per un set e 2/3 può farcela. In ogni caso a me Cadenasso piace.

 49
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 20-05-2026 14:34

Scritto da Az67

Scritto da italo
Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese

Infatti, ipotizzo una sportività esemplare! Forza pelle!!!!

Pelle tutta la vita. Cecchinato resta l’unico italiano per il quale auguro sempre la sconfitta. Un tamarro insopportabile. La scorrettezza incarnata. L’antisportività fatta uomo.

 48
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst
zedarioz 20-05-2026 14:33

Peccato per il derby perchè sono due specialisti e avrebbero avuto ottime possibilità entrambi. Grande occasione anche per Cinà, il cui prossimo avversario non mi sembra impossibile, che sia Boscardin o Galarneau

 47
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 20-05-2026 14:26

Per ora bravi i nostri, uno fra Cecchinato e Pellegrino è già certo del maindraw (io spero Pellegrino, perché se lo merita)… Ciná ci è quasi, basta che non si perda come gli succede spesso, poi almeno uno fra Maestrelli e Cadenasso sarebbe il top

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 20-05-2026 14:13

Scritto da Beppe

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Mi sa che ti sei dimenticato la Svezia..

si hai ragione, ma la Svezia come movimento è proprio sparita …

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Just is Back 20-05-2026 13:53

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Ecco appunto: il dopo Sinner va preparato ora se no finiamo come nel dopo Pietrangeli/Panatta.
Oddio, io non credo lo vedrò il dopo Sinner, già tanto se lo vedrò appendere le scarpette al chiodo, ma in caso dovessi farcela (senza ovviamente diventare come Lo Fiasco se no è come non avercela fatta) spero di riuscire a vedere qualche altro virgulto promettente

Nemmeno io sarò vivo, ma spero di vedere panatta dare la coppa, lui davvero, non come a Roma, a jannik a Parigi… Poi, va bene tutto

 44
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Az67 (Guest) 20-05-2026 13:31

Scritto da italo
Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese

Infatti, ipotizzo una sportività esemplare! Forza pelle!!!!

 43
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Detuqueridapresencia
magilla 20-05-2026 13:25

Scritto da Adrien Ouilecoup
Gli astri prevedono una giornata favorevole agli italiani, benissimo.

oh ma non sai cosa scrivere per portare iazza……rassegnati…..non servi nemmeno a quello!

 42
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, walden, Just is Back, Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 20-05-2026 13:21

Bene Cinà, anche se “Lord Tomic” non è più il giocatore di dieci anni fa. Al turno decisivo avrà uno tra Galarneau e Boscardin Dias, si può fare.

Peccato per Pigato, brava Trevisan che riesce a strappare un set alla Sherif.

 41
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 20-05-2026 13:20

Scritto da Luciano65

Scritto da Beppe

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Mi sa che ti sei dimenticato la Svezia..

Comunque Cip&Ciop domineranno i tornei di doppio….

I fratelly Bryan, scansateve proprio! :mrgreen:

Ma i miei preferiti erano Newcombe e Roche anche se McNamee e McNamara mi facevano simpatia

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 20-05-2026 13:19

Scritto da Vasco90
Dai pallino, si può fare!

Daje!

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 20-05-2026 13:18

Non cambia mai Stephens, sempre qualcosa in più solo negli slam,per il resto… turista.
6 vittorie 11 sconfitte in stagione prima di queste qualificazioni per il tabellone principale del RG,3 delle quali (50%)ottenute nelle qualificazioni del AO.
Cosa diciamo sulla Pigato?

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luciano65 (Guest) 20-05-2026 13:14

Scritto da Beppe

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Mi sa che ti sei dimenticato la Svezia..

Comunque Cip&Ciop domineranno i tornei di doppio….

 37
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Inox, Just is Back
Vasco90 20-05-2026 13:08

Dai pallino, si può fare!

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 20-05-2026 13:08

Dai pallino, si può fare!

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
magilla 20-05-2026 13:08

Scritto da magilla
Comunque vedere la pigato dopo aver visto la brancaccio ieri….è luce per gli occhi : non credo che arrivera’ chissa’ dove ma almeno ha un tennis !!!

ma poi…dopo tanto tempo rivedo la trevisan ….e vedo che è ancora irragiungibile per tante delle nostre nonostante tutto!

 34
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Detuqueridapresencia, Inox, Giambitto
Mozz 22 (Guest) 20-05-2026 13:06

Non mi aspettavo la sconfitta di Stetone contro un americano non certo terraiolo. Bene Cinà, per la prima volta in carriera al turno decisivo delle quali dove dovrebbe trovare l’insidioso Boscardin Dias. Derby Pelle – Ceck aperto. Il pugliese gioca meglio ma potrebbe sentire la tensione, il siciliano è più abituato a giocare a questi livelli e potrebbe essere più lucido. Io tiferò Andrea Pellegrino.

 33
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Beppe (Guest) 20-05-2026 13:06

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Mi sa che ti sei dimenticato la Svezia..

 32
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Just is Back
Spinoza (Guest) 20-05-2026 13:01

Ma Tomic? Non riesco a vederla

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ehol 20-05-2026 13:00

E bravo Pallino!

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 20-05-2026 12:53

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Ecco appunto: il dopo Sinner va preparato ora se no finiamo come nel dopo Pietrangeli/Panatta.

Oddio, io non credo lo vedrò il dopo Sinner, già tanto se lo vedrò appendere le scarpette al chiodo, ma in caso dovessi farcela (senza ovviamente diventare come Lo Fiasco se no è come non avercela fatta) spero di riuscire a vedere qualche altro virgulto promettente

🙂

 29
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Vasco90, GIOTAD, Massi, Just is Back, Giambitto
Ehol 20-05-2026 12:32

Mi sa che Lisa oggi esce… peccato, ma la Stephens sta servendo benissimo: 4 giochi li ha fatti a zero…

 28
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Ehol 20-05-2026 12:29

E intanto Pallino contro uno svogliato Tomic ha cominciato molto bene…

 27
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-05-2026 12:28

GRANDISSIMO PELLEGRINO!!!!! UN BRAVO ANCHE AL CECK, E ORA SEGUIAMO CINA’…….

 26
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Scolaretto
Luis (Guest) 20-05-2026 12:24

Ciná una passeggiata con tomic , terzo turno decisivo per lui , cecchinato , pellegrino e forse maestrelli e cadenasso

 25
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Adrien Ouilecoup (Guest) 20-05-2026 12:14

Gli astri prevedono una giornata favorevole agli italiani, benissimo.

 24
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
-1: SGT76, Detuqueridapresencia, Billy74
walden 20-05-2026 12:13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…

Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

 23
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Massi
Detuqueridapresencia 20-05-2026 12:12

Scritto da Cogi53
@ Detuqueridapresencia (#4620141)

😉

 22
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Cogi53
Inox 20-05-2026 12:00

.. e adesso forza Cina’ non sarà facile ma si può fare

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
magilla 20-05-2026 12:00

Comunque vedere la pigato dopo aver visto la brancaccio ieri….è luce per gli occhi : non credo che arrivera’ chissa’ dove ma almeno ha un tennis !!!

 20
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Detuqueridapresencia, Vasco90, Scolaretto
Tifoso degli italiani (Guest) 20-05-2026 11:56

Scritto da Giambitto
È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.

Il suo problema è sempre stata la continuità, se vedi sul sito ATP i suoi migliori risultati ci sono diversi zero, cosa abbastanza anomala per un tennista tra i primi 150 (ad eccezione dei primissimi…).

Comunque questo sembrerebbe l’anno giusto…

 19
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Giambitto
Tifoso degli italiani (Guest) 20-05-2026 11:54

Molto bene, un altro azzurro sicuro nel tabellone principale.

Peccato perché entrambi lo meriterebbero e avrebbero avuto chance in molte altre parti del tabellone quali…

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Cogi53 20-05-2026 11:54

@ Detuqueridapresencia (#4620141)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 17
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Nike (Guest) 20-05-2026 11:50

Pellegrino e cecchinato al turno decisivo

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
italo (Guest) 20-05-2026 11:50

Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese

 15
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90
Molto Pollo 20-05-2026 11:49

Peccato il Stefanos simpatico, che nell’ottavo game del secondo ha buttato davvero troppe chances. D’altronde giocare a ribattino contro Cecchinato rischi di rimetterci, come poi e’ stato. Sono abbastanza convinto che se il ragazzo avesse vinto il secondo, nel terzo il Ceck ci avrebbe deliziato di una delle sue sbroccate.. Peccato davvero, ora Forza Pellegrino!

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
guido Guest 20-05-2026 11:48

Abbiamo già un italiano qualificato

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
JOA20 (Guest) 20-05-2026 11:47

Ok, siamo sicuri che ci sarà un altro azzurro nel MD maschile. Preferirei Pellegrino a Cecchinato ma vinca il migliore

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Vasco90
Giallo Naso (Guest) 20-05-2026 11:46

derby fratricida al turno finale, peccato perchè secondo me entrambi avrebbero passato il turno con altri tabelloni

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Giambitto
Giambitto 20-05-2026 11:44

È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.

 10
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Vasco90, Scolaretto
JOA20 (Guest) 20-05-2026 11:43

Steto out, peccato. Bene Pelle, vediamo se Ceck lo raggiunge nel turno decisivo

 9
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Detuqueridapresencia 20-05-2026 11:22

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

 8
Replica | Quota | 13
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst, Inox, Massi, brunodalla, Cogi53, Peter Parker, magilla, Ehol, Vasco90, Scolaretto, Marco Tullio Cicerone, Di Passaggio, roby.mortilla@gmail.com
Molto Pollo 20-05-2026 11:11

Scritto da Gaz
Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?

Il tennis dei videogiochi e’ quello che fa per te.

 7
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: j, Massi, Just is Back, Vasco90
Gian (Guest) 20-05-2026 11:07

@ magilla (#4620129)

Si è completamente fermo, forse la fasciatura copre un bel problema

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
magilla 20-05-2026 10:58

mi sa che c’è un problema per harris…gioca da fermo e non ne mette dentro piu una….

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
magilla 20-05-2026 10:48

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)

pellegrino sta giocando abbastanza bene ma deve giocare un pochino piu profondo altrimenti poi fa fatica a gestire la potenza di palla di harris che Comunque è un bel giocatore

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Gaz (Guest) 20-05-2026 10:02

Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?

 3
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Just is Back, Molto Pollo, Vasco90
Leprotto (Guest) 20-05-2026 09:34

Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Apota, Marco Tullio Cicerone
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-05-2026 08:38

Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90, Marco Tullio Cicerone

Lascia un commento

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳