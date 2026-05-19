Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Bene Cadenasso, Stefanini e Bronzetti. Maestrelli non molla: rimonta Noguchi e vola al secondo turno delle qualificazioni. Fuori N. Brancaccio e Giustino

CADENASSO AVANTI A PARIGI: BATTUTO BROADY, ORA RIEDI

Gianluca Cadenasso supera il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha battuto Liam Broady con il punteggio di 7-5 6-4, centrando una bella vittoria in due set. Al secondo turno troverà Leandro Riedi, testa di serie n.17, che ha eliminato Chris Rodesch per 6-2 7-6.

STEFANINI VINCE IN DUE SET: AL SECONDO TURNO C’È LULU SUN

Lucrezia Stefanini avanza al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurra ha superato Alina Charaeva con il punteggio di 6-3 7-6, chiudendo una partita solida e molto combattuta nel secondo set. Ora per lei sfida contro Lulu Sun, testa di serie n.5, vincitrice in rimonta su Ye-Xin Ma per 2-6 6-3 6-2.

BRONZETTI SOFFRE MA PASSA: PIEGATA LEPCHENKO AL TERZO

Lucia Bronzetti approda al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros dopo una battaglia contro Varvara Lepchenko. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-2 4-6 7-6, riuscendo a spuntarla nel tie-break decisivo. Nel prossimo turno affronterà Karolina Pliskova, testa di serie n.20, che ha battuto Yeonwoo Ku per 0-6 6-3 6-1.

Maestrelli non molla: rimonta Noguchi e vola al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros

Francesco Maestrelli supera il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026 al termine di una partita complicata ma gestita con grande carattere. L’azzurro, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto, ha battuto il giapponese Rio Noguchi con il punteggio di 3-6 7-6 6-2.

Dopo un primo set perso per 6-3, Maestrelli è riuscito a restare aggrappato al match nel secondo parziale, vinto al tie-break, prima di prendere nettamente il controllo della sfida nel set decisivo, chiuso con un convincente 6-2.

Al secondo turno delle qualificazioni Maestrelli affronterà Roberto Carballes Baena.

Roland Garros, Giustino fuori al primo turno delle qualificazioni

Si ferma subito il cammino di Lorenzo Giustino nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro è stato sconfitto dal francese Kyrian Jacquet, testa di serie numero 32 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-3 7-6. Il livescore ufficiale LiveTennis riporta Jacquet vincitore con parziali 6-3 7-6.

Dopo un primo set complicato, perso per 6-3, Giustino ha provato a rimanere agganciato alla partita nel secondo parziale, arrivando fino al tie-break. Nel momento decisivo, però, è stato Jacquet a trovare lo spunto finale per chiudere l’incontro in due set e conquistare l’accesso al secondo turno delle qualificazioni.

Per Giustino si chiude quindi al debutto l’avventura parigina.

Brancaccio eliminata al Roland Garros: rimonta amara subita da Quevedo

Si ferma al primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026 il cammino di Nuria Brancaccio. L’azzurra è stata battuta dalla spagnola Kaitlin Quevedo, testa di serie numero 27 del tabellone cadetto, al termine di una partita molto combattuta.

Brancaccio aveva iniziato bene, conquistando il primo set per 6-4, ma ha poi subito la reazione della spagnola, che si è imposta nettamente nel secondo parziale per 6-1. Nel set decisivo l’italiana era riuscita a portarsi avanti 5-2, prima della rimonta finale di Quevedo, che ha completato il sorpasso e ha conquistato l’accesso al secondo turno delle qualificazioni.

Per Brancaccio resta il rammarico per una partita che sembrava ormai indirizzata, ma che si è chiusa con l’eliminazione al debutto nel tabellone cadetto parigino.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 19 Maggio 2026 ☁ 12°C Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 18°C CIELO Nuvoloso, poi schiarite PIOGGIA Rovesci tra mattina e pomeriggio CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 19 Maggio 09:00 🌧 12° 10:00 🌧 13° 11:00 🌧 13° 12:00 ☁ 14° 13:00 ☁ 15° 14:00 🌧 16° 15:00 ☁ 16° 16:00 ⛅ 16° 17:00 🌧 17° 18:00 ⛅ 17° ⚠ Rovesci possibili a più riprese, schiarite verso sera 🎾 Programma del giorno — 19 Maggio 🎾 Roland Garros · Qualificazioni 1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta RG Q1 ☁ Nuvoloso

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🏀 Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00

Daphnée Mpetshi perricard vs Bianca Andreescu



GS Roland Garros DaphnÃ©e Mpetshi perricard DaphnÃ©e Mpetshi perricard 3 2 Bianca Andreescu [25] Bianca Andreescu [25] 6 6 Vincitore: Bianca Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bianca Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 DaphnÃ©e Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Jaime Faria vs Grigor Dimitrov



GS Roland Garros Jaime Faria [10] Jaime Faria [10] 3 7 7 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 5 6 Vincitore: Jaime Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 7*-5 8-5* 9-5* 9*-6 6-6 → 7-6 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Jaime Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Jaime Faria 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jaime Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jaime Faria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Jaime Faria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jaime Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jaime Faria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jaime Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jaime Faria 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jaime Faria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Jaime Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Pierre-Hugues Herbert vs Kaichi Uchida



GS Roland Garros Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 6 6 Kaichi Uchida Kaichi Uchida 4 4 Vincitore: Pierre-Hugues Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Kaichi Uchida 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Kaichi Uchida 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kaichi Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kaichi Uchida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kaichi Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Kaichi Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Kaichi Uchida 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Kaichi Uchida 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Kaichi Uchida 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Kaichi Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Kristina Mladenovic vs Xiyu Wang



GS Roland Garros Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 3 1 Xiyu Wang [30] Xiyu Wang [30] 6 6 Vincitore: Xiyu Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Kristina Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 10:00

Ashlyn Krueger vs Margaux Rouvroy



GS Roland Garros Ashlyn Krueger [3] Ashlyn Krueger [3] 6 6 Margaux Rouvroy Margaux Rouvroy 4 3 Vincitore: Ashlyn Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Margaux Rouvroy 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Margaux Rouvroy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Margaux Rouvroy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Margaux Rouvroy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Margaux Rouvroy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Margaux Rouvroy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Margaux Rouvroy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Margaux Rouvroy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Margaux Rouvroy 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Sean Cuenin vs Hugo Dellien



GS Roland Garros Sean Cuenin Sean Cuenin 4 4 Hugo Dellien [21] Hugo Dellien [21] 6 6 Vincitore: Hugo Dellien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sean Cuenin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Sean Cuenin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Hugo Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Sean Cuenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sean Cuenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Sean Cuenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sean Cuenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Sean Cuenin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Sean Cuenin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sean Cuenin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Hugo Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sean Cuenin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Hugo Dellien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Jessika Ponchet vs Priscilla Hon



GS Roland Garros Jessika Ponchet Jessika Ponchet 7 6 Priscilla Hon [23] Priscilla Hon [23] 5 2 Vincitore: Jessika Ponchet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Jessika Ponchet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Jessika Ponchet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Jessika Ponchet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Jessika Ponchet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jessika Ponchet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jessika Ponchet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Joel Schwaerzler vs Clement Chidekh



GS Roland Garros Joel Schwaerzler Joel Schwaerzler 6 7 Clement Chidekh Clement Chidekh 1 5 Vincitore: Joel Schwaerzler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Clement Chidekh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Clement Chidekh 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Clement Chidekh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Clement Chidekh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Clement Chidekh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Clement Chidekh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Joel Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Clement Chidekh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Clement Chidekh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Clement Chidekh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Harold Mayot vs Tomas Barrios vera



GS Roland Garros Harold Mayot Harold Mayot 4 6 3 Tomas Barrios vera [22] Tomas Barrios vera [22] 6 1 6 Vincitore: Tomas Barrios vera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Tomas Barrios vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Harold Mayot 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Harold Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Harold Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tomas Barrios vera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Harold Mayot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Harold Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Tomas Barrios vera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Harold Mayot 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Harold Mayot 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Tomas Barrios vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Harold Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Harold Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Tomas Barrios vera 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Harold Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Harold Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Tomas Barrios vera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Harold Mayot 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Harold Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 10:00

Amandine Monnot vs Marina Bassols ribera



GS Roland Garros Amandine Monnot Amandine Monnot 2 1 Marina Bassols ribera Marina Bassols ribera 6 6 Vincitore: Marina Bassols ribera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Amandine Monnot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Amandine Monnot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Marina Bassols ribera 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Amandine Monnot 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Amandine Monnot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Marina Bassols ribera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Amandine Monnot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Amandine Monnot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Amandine Monnot 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Amandine Monnot 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Guiomar Maristany zuleta de reales vs Julie Belgraver



GS Roland Garros Guiomar Maristany zuleta de reales Guiomar Maristany zuleta de reales 6 6 Julie Belgraver Julie Belgraver 4 1 Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Julie Belgraver 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Julie Belgraver 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Julie Belgraver 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Julie Belgraver 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Julie Belgraver 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Julie Belgraver 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Julie Belgraver 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lorenzo Giustino vs Kyrian Jacquet



GS Roland Garros Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 3 6 Kyrian Jacquet [32] Kyrian Jacquet [32] 6 7 Vincitore: Kyrian Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Kyrian Jacquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Kyrian Jacquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Kyrian Jacquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Kyrian Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Kyrian Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Thiago Seyboth wild vs Yu Hsiou Hsu



GS Roland Garros Thiago Seyboth wild Thiago Seyboth wild 6 6 Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 1 3 Vincitore: Thiago Seyboth wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Yu Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Yu Hsiou Hsu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Yu Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Yu Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Thiago Seyboth wild 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Yu Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Yu Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Thiago Seyboth wild 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Yu Hsiou Hsu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Thiago Seyboth wild 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Yu Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Luka Pavlovic vs Harry Wendelken



GS Roland Garros Luka Pavlovic Luka Pavlovic 3 7 6 Harry Wendelken Harry Wendelken 6 6 2 Vincitore: Luka Pavlovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Luka Pavlovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Harry Wendelken 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Harry Wendelken 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Luka Pavlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Harry Wendelken 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Luka Pavlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Harry Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 Harry Wendelken 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Luka Pavlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Harry Wendelken 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Luka Pavlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Harry Wendelken 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Luka Pavlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Harry Wendelken 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Luka Pavlovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Harry Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Luka Pavlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Harry Wendelken 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Luka Pavlovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Harry Wendelken 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Harry Wendelken 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Luka Pavlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Harry Wendelken 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Luka Pavlovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Harry Wendelken 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Luka Pavlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Harry Wendelken 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 10:00

Gustavo Heide vs Dan Added



GS Roland Garros Gustavo Heide Gustavo Heide 6 6 Dan Added Dan Added 3 0 Vincitore: Gustavo Heide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Dan Added 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Gustavo Heide 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Dan Added 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Gustavo Heide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Dan Added 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Gustavo Heide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dan Added 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Gustavo Heide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Dan Added 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Gustavo Heide 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Dan Added 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Gustavo Heide 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Dan Added 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Gustavo Heide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dan Added 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nuria Brancaccio vs Kaitlin Quevedo



GS Roland Garros Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 6 1 5 Kaitlin Quevedo [27] Kaitlin Quevedo [27] 4 6 7 Vincitore: Kaitlin Quevedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Harmony Tan vs Karman Thandi



GS Roland Garros Harmony Tan Harmony Tan 6 6 Karman Thandi Karman Thandi 1 0 Vincitore: Harmony Tan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Karman Thandi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Harmony Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Karman Thandi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Karman Thandi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Karman Thandi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Karman Thandi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Karman Thandi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Emilio Nava vs Yunchaokete Bu



GS Roland Garros Emilio Nava [3] Emilio Nava [3] 7 7 Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 6 6 Vincitore: Emilio Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

Court 2 – Ore: 10:00

James Mccabe vs Zdenek Kolar



GS Roland Garros James Mccabe James Mccabe 3 6 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 6 7 Vincitore: Zdenek Kolar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 Zdenek Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 James Mccabe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Zdenek Kolar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 James Mccabe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Zdenek Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 James Mccabe 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 James Mccabe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Zdenek Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 James Mccabe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 James Mccabe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Zdenek Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 James Mccabe 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 James Mccabe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 James Mccabe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Zdenek Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 James Mccabe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Zdenek Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Kaja Juvan vs Anna Siskova



GS Roland Garros Kaja Juvan [11] Kaja Juvan [11] 7 4 6 Anna Siskova Anna Siskova 5 6 3 Vincitore: Kaja Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anna Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anna Siskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Anna Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Anna Siskova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Anna Siskova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Anna Siskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Anna Siskova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anna Siskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Nerman Fatic vs Luka Mikrut



GS Roland Garros Nerman Fatic Nerman Fatic 6 6 Luka Mikrut Luka Mikrut 4 4 Vincitore: Nerman Fatic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nerman Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Luka Mikrut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Nerman Fatic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Luka Mikrut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Nerman Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Luka Mikrut 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Nerman Fatic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Luka Mikrut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Nerman Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Luka Mikrut 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nerman Fatic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Luka Mikrut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Nerman Fatic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Luka Mikrut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Nerman Fatic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Luka Mikrut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Nerman Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Luka Mikrut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Nerman Fatic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Luka Mikrut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Irene Burillo vs Viktoriya Tomova



GS Roland Garros Irene Burillo Irene Burillo 2 6 2 Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 6 4 6 Vincitore: Viktoriya Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Irene Burillo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Irene Burillo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Irene Burillo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Irene Burillo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Irene Burillo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Irene Burillo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Irene Burillo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Irene Burillo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Irene Burillo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Irene Burillo 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Irene Burillo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Irene Burillo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Irene Burillo 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Luisina Giovannini Luisina Giovannini 6 6 Eva Guerrero alvarez Eva Guerrero alvarez 0 2 Vincitore: Luisina Giovannini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Luisina Giovannini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Eva Guerrero alvarez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Luisina Giovannini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Eva Guerrero alvarez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Luisina Giovannini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Eva Guerrero alvarez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Luisina Giovannini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Eva Guerrero alvarez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Luisina Giovannini 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Eva Guerrero alvarez 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Luisina Giovannini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Eva Guerrero alvarez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Luisina Giovannini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Eva Guerrero alvarez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Luisina Giovanninivs Eva Guerrero alvarez

Alex Molcan vs Oliver Crawford



GS Roland Garros Alex Molcan [6] Alex Molcan [6] 1 6 6 Oliver Crawford Oliver Crawford 6 4 1 Vincitore: Alex Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Alex Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Oliver Crawford 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Alex Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Oliver Crawford 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Alex Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Oliver Crawford 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alex Molcan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Oliver Crawford 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Alex Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Oliver Crawford 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Alex Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Oliver Crawford 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Alex Molcan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Oliver Crawford 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alex Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Oliver Crawford 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alex Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Oliver Crawford 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Alex Molcan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Oliver Crawford 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alex Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Oliver Crawford 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Alex Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Oliver Crawford 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ayana Akli vs Katarzyna Kawa



GS Roland Garros Ayana Akli Ayana Akli 2 6 Katarzyna Kawa [26] Katarzyna Kawa [26] 6 7 Vincitore: Katarzyna Kawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Ayana Akli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ayana Akli 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ayana Akli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Ayana Akli 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Ayana Akli 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ayana Akli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Ayana Akli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ayana Akli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ayana Akli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ayana Akli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Elias Ymer vs Arthur Fery



GS Roland Garros Elias Ymer Elias Ymer 2 5 Arthur Fery Arthur Fery 6 7 Vincitore: Arthur Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Arthur Fery 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Elias Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Arthur Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Elias Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Arthur Fery 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Elias Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Arthur Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Elias Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Arthur Fery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Elias Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Arthur Fery 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elias Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Arthur Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Elias Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Arthur Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Elias Ymer 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Arthur Fery 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Elias Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Arthur Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elias Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Rebecca Sramkova vs Kayla Cross



GS Roland Garros Rebecca Sramkova [13] Rebecca Sramkova [13] 6 6 Kayla Cross Kayla Cross 4 0 Vincitore: Rebecca Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Kayla Cross 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Kayla Cross 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Kayla Cross 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kayla Cross 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Kayla Cross 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Kayla Cross 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Kayla Cross 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kayla Cross 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 10:00

Katherine Sebov vs Viktoria Hruncakova



GS Roland Garros Katherine Sebov Katherine Sebov 0 6 Viktoria Hruncakova Viktoria Hruncakova 6 7 Vincitore: Viktoria Hruncakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Katherine Sebov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Katherine Sebov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Katherine Sebov 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Katherine Sebov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Viktoria Hruncakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Katherine Sebov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Katherine Sebov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Katherine Sebov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Katherine Sebov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Katherine Sebov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Matej Dodig vs Yi Zhou



GS Roland Garros Matej Dodig Matej Dodig 1 6 7 Yi Zhou Yi Zhou 6 3 5 Vincitore: Matej Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Matej Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Yi Zhou 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Matej Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Yi Zhou 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Matej Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Yi Zhou 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Matej Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Yi Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Matej Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Yi Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Matej Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Yi Zhou 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Matej Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Yi Zhou 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Matej Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Yi Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Matej Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Yi Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Matej Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Yi Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Matej Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Yi Zhou 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Matej Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Yi Zhou 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Matej Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Yi Zhou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Matej Dodig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yi Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Linda Fruhvirtova vs Lucie Havlickova



GS Roland Garros Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 6 6 6 Lucie Havlickova Lucie Havlickova 3 7 3 Vincitore: Linda Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Lucie Havlickova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lucie Havlickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 Lucie Havlickova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Lucie Havlickova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Lucie Havlickova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Lucie Havlickova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Lucie Havlickova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Lucie Havlickova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Lucie Havlickova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lucie Havlickova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lucie Havlickova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Elmer Moller vs Timofey Skatov



GS Roland Garros Darwin Blanch Darwin Blanch 6 6 Timofey Skatov Timofey Skatov 1 2 Vincitore: Darwin Blanch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Darwin Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Timofey Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Darwin Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Timofey Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Darwin Blanch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Timofey Skatov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Darwin Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Timofey Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Darwin Blanch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Timofey Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Timofey Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Darwin Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Timofey Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Darwin Blanch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Francisca Jorge vs Xiaodi You



GS Roland Garros Francisca Jorge Francisca Jorge 6 6 Xiaodi You Xiaodi You 2 3 Vincitore: Francisca Jorge Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Francisca Jorge 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Xiaodi You 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Francisca Jorge 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Xiaodi You 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Francisca Jorge 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Xiaodi You 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Francisca Jorge 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Xiaodi You 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Francisca Jorge 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Xiaodi You 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Francisca Jorge 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Xiaodi You 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Francisca Jorge 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Xiaodi You 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Francisca Jorge 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Xiaodi You 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Francisca Jorge 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 10:00

Coleman Wong vs Billy Harris



GS Roland Garros Coleman Wong [4] Coleman Wong [4] 6 4 7 Billy Harris Billy Harris 2 6 6 Vincitore: Coleman Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 7*-4 8*-4 9-4* 9-5* 9*-6 9*-7 6-6 → 7-6 Billy Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Coleman Wong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Billy Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Coleman Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Billy Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Coleman Wong 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Billy Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Coleman Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Billy Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Coleman Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Billy Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Billy Harris 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Coleman Wong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Billy Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Coleman Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Billy Harris 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Billy Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Coleman Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Billy Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Coleman Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Billy Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Billy Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Coleman Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Billy Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Coleman Wong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Billy Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Coleman Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Aziz Dougaz vs Felix Gill



GS Roland Garros Aziz Dougaz Aziz Dougaz 3 6 4 Felix Gill Felix Gill 6 1 6 Vincitore: Felix Gill Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Aziz Dougaz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Felix Gill 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Aziz Dougaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Felix Gill 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Aziz Dougaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Felix Gill 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Aziz Dougaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Felix Gill 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Aziz Dougaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Felix Gill 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Aziz Dougaz 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Felix Gill 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Aziz Dougaz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Felix Gill 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Aziz Dougaz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Felix Gill 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Aziz Dougaz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Felix Gill 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Aziz Dougaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Felix Gill 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Aziz Dougaz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Felix Gill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Aziz Dougaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Felix Gill 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Aziz Dougaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Felix Gill 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Liam Broady vs Gianluca Cadenasso



GS Roland Garros Liam Broady Liam Broady 5 4 Gianluca Cadenasso Gianluca Cadenasso 7 6 Vincitore: Gianluca Cadenasso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Liam Broady 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Gianluca Cadenasso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Liam Broady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Gianluca Cadenasso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Liam Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 3-2 Gianluca Cadenasso 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Liam Broady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Gianluca Cadenasso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Liam Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Gianluca Cadenasso 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Liam Broady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Gianluca Cadenasso 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Liam Broady 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Gianluca Cadenasso 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Liam Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Liam Broady 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Gianluca Cadenasso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Liam Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Gianluca Cadenasso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Liam Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Polina Kudermetova vs Anouk Koevermans



GS Roland Garros Polina Kudermetova [16] Polina Kudermetova [16] 6 7 Anouk Koevermans Anouk Koevermans 1 6 Vincitore: Polina Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Anouk Koevermans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Anouk Koevermans 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Anouk Koevermans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Polina Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Anouk Koevermans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Anouk Koevermans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anouk Koevermans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Anouk Koevermans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anouk Koevermans 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Polina Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anouk Koevermans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Colton Smith Colton Smith 7 6 Alvaro Guillen meza Alvaro Guillen meza 5 1 Vincitore: Colton Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Colton Smith 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Alvaro Guillen meza 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Colton Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Alvaro Guillen meza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Colton Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Alvaro Guillen meza 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Colton Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Alvaro Guillen meza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Colton Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Alvaro Guillen meza 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Colton Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Alvaro Guillen meza 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Colton Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Alvaro Guillen meza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Colton Smith 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Alvaro Guillen meza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Colton Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alvaro Guillen meza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Colton Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Colton Smithvs Alvaro Guillen meza

Teodora Kostovic vs Elizabeth Mandlik



GS Roland Garros Teodora Kostovic Teodora Kostovic 6 6 Elizabeth Mandlik Elizabeth Mandlik 2 2 Vincitore: Teodora Kostovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Elizabeth Mandlik 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Teodora Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Elizabeth Mandlik 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Elizabeth Mandlik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Elizabeth Mandlik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Teodora Kostovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Elizabeth Mandlik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Laura Pigossi vs Claire Liu



GS Roland Garros Laura Pigossi Laura Pigossi 1 1 Claire Liu Claire Liu 6 6 Vincitore: Claire Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Mark Lajal vs Roman Safiullin



GS Roland Garros Mark Lajal Mark Lajal 4 4 Roman Safiullin [30] Roman Safiullin [30] 6 6 Vincitore: Roman Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Roman Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Mark Lajal 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Roman Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Mark Lajal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Roman Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Mark Lajal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Roman Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Mark Lajal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Roman Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mark Lajal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Roman Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Mark Lajal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Roman Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Mark Lajal 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Roman Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Mark Lajal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Roman Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mark Lajal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Roman Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mark Lajal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Lucia Bronzetti vs Varvara Lepchenko



GS Roland Garros Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 6 4 7 Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 2 6 6 Vincitore: Lucia Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 7-2* 7-3* 7*-4 7*-5 7-6* 8-6* 8*-7 9*-7 6-6 → 7-6 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Varvara Lepchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Yeonwoo Ku Yeonwoo Ku 6 3 1 Karolina Pliskova [20] Karolina Pliskova [20] 0 6 6 Vincitore: Karolina Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Yeonwoo Ku 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Yeonwoo Ku 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Yeonwoo Ku 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yeonwoo Ku 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Yeonwoo Ku 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Yeonwoo Ku 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Yeonwoo Ku 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Yeonwoo Ku 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Yeonwoo Ku 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Yeonwoo Kuvs Karolina Pliskova

Francesco Maestrelli vs Rio Noguchi



GS Roland Garros Francesco Maestrelli [5] Francesco Maestrelli [5] 3 7 6 Rio Noguchi Rio Noguchi 6 6 2 Vincitore: Francesco Maestrelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Rio Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Rio Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Rio Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Rio Noguchi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Rio Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Rio Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Rio Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Francesco Maestrelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Rio Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Rio Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Francesco Maestrelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Rio Noguchi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rio Noguchi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Rio Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Rio Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Francesco Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Rio Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Francesco Maestrelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rio Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jan Choinski vs Andy Andrade



GS Roland Garros Jan Choinski [13] Jan Choinski [13] 7 6 Andy Andrade Andy Andrade 6 4 Vincitore: Jan Choinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Andy Andrade 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Jan Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Andy Andrade 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Jan Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Andy Andrade 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jan Choinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Andy Andrade 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Jan Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Andy Andrade 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Jan Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Jan Choinski 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Andy Andrade 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jan Choinski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Andy Andrade 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Jan Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Andy Andrade 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Jan Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Andy Andrade 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Jan Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Andy Andrade 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Jan Choinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Andy Andrade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Cadence Brace vs Maria Timofeeva



GS Roland Garros Cadence Brace Cadence Brace 1 3 Maria Timofeeva [24] Maria Timofeeva [24] 6 6 Vincitore: Maria Timofeeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Cadence Brace 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Cadence Brace 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Cadence Brace 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Cadence Brace 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Cadence Brace 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 1-5 Cadence Brace 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Cadence Brace 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Maria Timofeeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Cadence Brace 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Julia Riera Julia Riera 6 6 6 Laura Samson Laura Samson 4 7 1 Vincitore: Julia Riera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Laura Samson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Julia Riera 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Laura Samson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Julia Riera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Laura Samson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Julia Riera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Julia Riera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Laura Samson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Julia Rieravs Laura Samson

Henrique Rocha vs Zsombor Piros



GS Roland Garros Henrique Rocha [11] Henrique Rocha [11] 6 7 Zsombor Piros Zsombor Piros 4 6 Vincitore: Henrique Rocha Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Zsombor Piros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Zsombor Piros 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Henrique Rocha 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Zsombor Piros 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Henrique Rocha 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Zsombor Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Zsombor Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Henrique Rocha 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Zsombor Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Henrique Rocha 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Zsombor Piros 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Henrique Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Zsombor Piros 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Zsombor Piros 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Zsombor Piros 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Henrique Rocha 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Zsombor Piros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Darja Vidmanova vs Xinyu Gao



GS Roland Garros Darja Vidmanova [4] Darja Vidmanova [4] 3 1 Xinyu Gao Xinyu Gao 6 6 Vincitore: Xinyu Gao Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Darja Vidmanova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Xinyu Gao 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Darja Vidmanova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Xinyu Gao 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Darja Vidmanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Xinyu Gao 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Darja Vidmanova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Darja Vidmanova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Darja Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Xinyu Gao 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Darja Vidmanova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Xinyu Gao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Tristan Schoolkate vs Kimmer Coppejans



GS Roland Garros Tristan Schoolkate [15] Tristan Schoolkate [15] 7 1 6 Kimmer Coppejans Kimmer Coppejans 5 6 4 Vincitore: Tristan Schoolkate Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Kimmer Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Kimmer Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Tristan Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Kimmer Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Kimmer Coppejans 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Tristan Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kimmer Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tristan Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Kimmer Coppejans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Tristan Schoolkate 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Kimmer Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tristan Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Kimmer Coppejans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Kimmer Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Tristan Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Kimmer Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Kimmer Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Kimmer Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Kimmer Coppejans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Tristan Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kimmer Coppejans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tristan Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Nicolai Budkov kjaer vs Gilles Arnaud Bailly



GS Roland Garros Nicolai Budkov kjaer [14] Nicolai Budkov kjaer [14] 2 6 6 Gilles Arnaud Bailly Gilles Arnaud Bailly 6 4 2 Vincitore: Nicolai Budkov kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Gilles Arnaud Bailly 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Gilles Arnaud Bailly 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Gilles Arnaud Bailly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Gilles Arnaud Bailly 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Nicolai Budkov kjaer 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Gilles Arnaud Bailly 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Nicolai Budkov kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Gilles Arnaud Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Gilles Arnaud Bailly 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Nicolai Budkov kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Gilles Arnaud Bailly 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Nicolai Budkov kjaer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Gilles Arnaud Bailly 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Gilles Arnaud Bailly 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Gilles Arnaud Bailly 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Gilles Arnaud Bailly 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Nicolai Budkov kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Gilles Arnaud Bailly 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 10:00

Robin Montgomery vs Maddison Inglis



GS Roland Garros Robin Montgomery Robin Montgomery 6 7 Maddison Inglis [31] Maddison Inglis [31] 1 5 Vincitore: Robin Montgomery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Maddison Inglis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Maddison Inglis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Maddison Inglis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Maddison Inglis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Maddison Inglis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Maddison Inglis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Maddison Inglis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Robin Montgomery 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Maddison Inglis 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lautaro Midon vs Roberto Carballes baena



GS Roland Garros Lautaro Midon Lautaro Midon 4 6 Roberto Carballes baena Roberto Carballes baena 6 7 Vincitore: Roberto Carballes baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Lautaro Midon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Lautaro Midon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Lautaro Midon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Lautaro Midon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Lautaro Midon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Lautaro Midon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Lautaro Midon 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lautaro Midon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lautaro Midon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Lautaro Midon 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lautaro Midon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Katarina Zavatska vs Carol Zhao



GS Roland Garros Katarina Zavatska Katarina Zavatska 6 6 Carol Zhao Carol Zhao 2 1 Vincitore: Katarina Zavatska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Carol Zhao 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Carol Zhao 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Carol Zhao 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Carol Zhao 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Carol Zhao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Carol Zhao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Carol Zhao 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Tahlia Kokkinis vs Storm Hunter



GS Roland Garros Tahlia Kokkinis Tahlia Kokkinis 3 1 Storm Hunter Storm Hunter 6 6 Vincitore: Storm Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Tahlia Kokkinis 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Storm Hunter 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Tahlia Kokkinis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Storm Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Tahlia Kokkinis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tahlia Kokkinis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Tahlia Kokkinis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Tahlia Kokkinis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Storm Hunter 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Tahlia Kokkinis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Tahlia Kokkinis 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 10:00

Jurij Rodionov vs Dusan Lajovic



GS Roland Garros Jurij Rodionov Jurij Rodionov 6 7 Dusan Lajovic [20] Dusan Lajovic [20] 2 5 Vincitore: Jurij Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Dusan Lajovic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Dusan Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Dusan Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Jurij Rodionov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Dusan Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Dusan Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Dusan Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Jeline Vandromme vs Aoi Ito



GS Roland Garros Jeline Vandromme Jeline Vandromme 5 5 Aoi Ito Aoi Ito 7 7 Vincitore: Aoi Ito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jeline Vandromme 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Jeline Vandromme 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Jeline Vandromme 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Jeline Vandromme 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Aoi Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jeline Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jeline Vandromme 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jeline Vandromme 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Jeline Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jeline Vandromme 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Aoi Ito 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Jeline Vandromme 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jeline Vandromme 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Aoi Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jeline Vandromme 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Darja Semenistaja vs Iryna Shymanovich



GS Roland Garros Darja Semenistaja [7] Darja Semenistaja [7] 6 6 Iryna Shymanovich Iryna Shymanovich 4 0 Vincitore: Darja Semenistaja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rei Sakamoto vs Pedro Martinez



GS Roland Garros Rei Sakamoto Rei Sakamoto 2 5 Pedro Martinez [24] Pedro Martinez [24] 6 7 Vincitore: Pedro Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Rei Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Rei Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Rei Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Rei Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Rei Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Rei Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Rei Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Rei Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Rei Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Rei Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Lucrezia Stefanini vs Alina Charaeva



GS Roland Garros Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 6 7 Alina Charaeva [18] Alina Charaeva [18] 4 5 Vincitore: Lucrezia Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Alina Charaeva 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Alina Charaeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Alina Charaeva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Alina Charaeva 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Alina Charaeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alina Charaeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alina Charaeva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Alina Charaeva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Alina Charaeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Alina Charaeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alina Charaeva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Borna Gojo Borna Gojo 6 6 Sascha Gueymard wayenburg Sascha Gueymard wayenburg 3 4 Vincitore: Borna Gojo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Borna Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Borna Gojo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Borna Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Borna Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sascha Gueymard wayenburg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Borna Gojo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Borna Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Borna Gojo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Borna Gojo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Borna Gojo 4-0 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Borna Gojo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Borna Gojo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Borna Gojovs Sascha Gueymard wayenburg

Lulu Sun vs Ye-Xin Ma



GS Roland Garros Lulu Sun [5] Lulu Sun [5] 2 6 6 Ye-Xin Ma Ye-Xin Ma 6 3 2 Vincitore: Lulu Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Ye-Xin Ma 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Ye-Xin Ma 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ye-Xin Ma 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Ye-Xin Ma 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ye-Xin Ma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Chris Rodesch vs Leandro Riedi



GS Roland Garros Chris Rodesch Chris Rodesch 2 6 Leandro Riedi [17] Leandro Riedi [17] 6 7 Vincitore: Leandro Riedi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Leandro Riedi 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 Chris Rodesch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Chris Rodesch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Chris Rodesch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Chris Rodesch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Chris Rodesch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Leandro Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Chris Rodesch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Chris Rodesch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Leandro Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Chris Rodesch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Chris Rodesch 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Leandro Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Chris Rodesch 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Rebeka Masarova vs Maria Lourdes Carle



GS Roland Garros Rebeka Masarova Rebeka Masarova 3 6 3 Maria Lourdes Carle Maria Lourdes Carle 6 4 6 Vincitore: Maria Lourdes Carle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Jerome Kym vs Tom Gentzsch

