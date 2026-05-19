Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Bene Cadenasso, Stefanini e Bronzetti. Maestrelli non molla: rimonta Noguchi e vola al secondo turno delle qualificazioni. Fuori N. Brancaccio e Giustino

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CADENASSO AVANTI A PARIGI: BATTUTO BROADY, ORA RIEDI
Gianluca Cadenasso supera il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurro ha battuto Liam Broady con il punteggio di 7-5 6-4, centrando una bella vittoria in due set. Al secondo turno troverà Leandro Riedi, testa di serie n.17, che ha eliminato Chris Rodesch per 6-2 7-6.
STEFANINI VINCE IN DUE SET: AL SECONDO TURNO C’È LULU SUN
Lucrezia Stefanini avanza al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros. L’azzurra ha superato Alina Charaeva con il punteggio di 6-3 7-6, chiudendo una partita solida e molto combattuta nel secondo set. Ora per lei sfida contro Lulu Sun, testa di serie n.5, vincitrice in rimonta su Ye-Xin Ma per 2-6 6-3 6-2.
BRONZETTI SOFFRE MA PASSA: PIEGATA LEPCHENKO AL TERZO
Lucia Bronzetti approda al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros dopo una battaglia contro Varvara Lepchenko. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-2 4-6 7-6, riuscendo a spuntarla nel tie-break decisivo. Nel prossimo turno affronterà Karolina Pliskova, testa di serie n.20, che ha battuto Yeonwoo Ku per 0-6 6-3 6-1.
Maestrelli non molla: rimonta Noguchi e vola al secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros
Francesco Maestrelli supera il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026 al termine di una partita complicata ma gestita con grande carattere. L’azzurro, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto, ha battuto il giapponese Rio Noguchi con il punteggio di 3-6 7-6 6-2.
Dopo un primo set perso per 6-3, Maestrelli è riuscito a restare aggrappato al match nel secondo parziale, vinto al tie-break, prima di prendere nettamente il controllo della sfida nel set decisivo, chiuso con un convincente 6-2.
Al secondo turno delle qualificazioni Maestrelli affronterà Roberto Carballes Baena.
Roland Garros, Giustino fuori al primo turno delle qualificazioni
Si ferma subito il cammino di Lorenzo Giustino nelle qualificazioni del Roland Garros 2026. L’azzurro è stato sconfitto dal francese Kyrian Jacquet, testa di serie numero 32 del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-3 7-6. Il livescore ufficiale LiveTennis riporta Jacquet vincitore con parziali 6-3 7-6.
Dopo un primo set complicato, perso per 6-3, Giustino ha provato a rimanere agganciato alla partita nel secondo parziale, arrivando fino al tie-break. Nel momento decisivo, però, è stato Jacquet a trovare lo spunto finale per chiudere l’incontro in due set e conquistare l’accesso al secondo turno delle qualificazioni.
Per Giustino si chiude quindi al debutto l’avventura parigina.
Brancaccio eliminata al Roland Garros: rimonta amara subita da Quevedo
Si ferma al primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2026 il cammino di Nuria Brancaccio. L’azzurra è stata battuta dalla spagnola Kaitlin Quevedo, testa di serie numero 27 del tabellone cadetto, al termine di una partita molto combattuta.
Brancaccio aveva iniziato bene, conquistando il primo set per 6-4, ma ha poi subito la reazione della spagnola, che si è imposta nettamente nel secondo parziale per 6-1. Nel set decisivo l’italiana era riuscita a portarsi avanti 5-2, prima della rimonta finale di Quevedo, che ha completato il sorpasso e ha conquistato l’accesso al secondo turno delle qualificazioni.
Per Brancaccio resta il rammarico per una partita che sembrava ormai indirizzata, ma che si è chiusa con l’eliminazione al debutto nel tabellone cadetto parigino.
Roland Garros
Parigi, Francia · 19 Maggio 2026
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Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Maggio
09:00
🌧
12°
10:00
🌧
13°
11:00
🌧
13°
12:00
☁
14°
13:00
☁
15°
14:00
🌧
16°
15:00
☁
16°
16:00
⛅
16°
17:00
🌧
17°
18:00
⛅
17°
⚠ Rovesci possibili a più riprese, schiarite verso sera
🎾 Programma del giorno — 19 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q1
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
⚠ Instabile
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Daphnée Mpetshi perricard vs Bianca Andreescu
GS Roland Garros
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
3
2
Bianca Andreescu [25]
6
6
Vincitore: Bianca Andreescu
Servizio
Svolgimento
Set 2
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Bianca Andreescu
2-4 → 2-5
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Bianca Andreescu
1-1 → 1-2
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Bianca Andreescu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Bianca Andreescu
3-4 → 3-5
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
2-4 → 3-4
Bianca Andreescu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
0-2 → 0-3
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
DaphnÃ©e Mpetshi perricard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Jaime Faria
vs Grigor Dimitrov
GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
3
7
7
Grigor Dimitrov
6
5
6
Vincitore: Jaime Faria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
7*-5
8-5*
9-5*
9*-6
6-6 → 7-6
Grigor Dimitrov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Grigor Dimitrov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Jaime Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Jaime Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Grigor Dimitrov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Jaime Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Jaime Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Grigor Dimitrov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Jaime Faria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Grigor Dimitrov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Jaime Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Grigor Dimitrov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Jaime Faria
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Grigor Dimitrov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Grigor Dimitrov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Pierre-Hugues Herbert
vs Kaichi Uchida
GS Roland Garros
Pierre-Hugues Herbert
6
6
Kaichi Uchida
4
4
Vincitore: Pierre-Hugues Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pierre-Hugues Herbert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Pierre-Hugues Herbert
4-3 → 5-3
Kaichi Uchida
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Pierre-Hugues Herbert
2-3 → 3-3
Pierre-Hugues Herbert
1-2 → 2-2
Kaichi Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Pierre-Hugues Herbert
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pierre-Hugues Herbert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Pierre-Hugues Herbert
4-3 → 5-3
Pierre-Hugues Herbert
3-2 → 4-2
Pierre-Hugues Herbert
1-2 → 2-2
Pierre-Hugues Herbert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Kristina Mladenovic
vs Xiyu Wang
GS Roland Garros
Kristina Mladenovic
3
1
Xiyu Wang [30]
6
6
Vincitore: Xiyu Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kristina Mladenovic
1-5 → 1-6
Kristina Mladenovic
1-3 → 1-4
Kristina Mladenovic
1-1 → 1-2
Kristina Mladenovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Kristina Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Xiyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Kristina Mladenovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Kristina Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Xiyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Kristina Mladenovic
0-1 → 1-1
Court 14 – Ore: 10:00
Ashlyn Krueger vs Margaux Rouvroy
GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
6
6
Margaux Rouvroy
4
3
Vincitore: Ashlyn Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Margaux Rouvroy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Margaux Rouvroy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Margaux Rouvroy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Margaux Rouvroy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Margaux Rouvroy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Sean Cuenin
vs Hugo Dellien
GS Roland Garros
Sean Cuenin
4
4
Hugo Dellien [21]
6
6
Vincitore: Hugo Dellien
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hugo Dellien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Sean Cuenin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Hugo Dellien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Sean Cuenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Hugo Dellien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Sean Cuenin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Hugo Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sean Cuenin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Hugo Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Hugo Dellien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Hugo Dellien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jessika Ponchet
vs Priscilla Hon
GS Roland Garros
Jessika Ponchet
7
6
Priscilla Hon [23]
5
2
Vincitore: Jessika Ponchet
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessika Ponchet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Jessika Ponchet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Priscilla Hon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Priscilla Hon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Jessika Ponchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Jessika Ponchet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Jessika Ponchet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jessika Ponchet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Joel Schwaerzler
vs Clement Chidekh
GS Roland Garros
Joel Schwaerzler
6
7
Clement Chidekh
1
5
Vincitore: Joel Schwaerzler
Servizio
Svolgimento
Set 2
Joel Schwaerzler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Clement Chidekh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Joel Schwaerzler
4-5 → 5-5
Joel Schwaerzler
2-5 → 3-5
Clement Chidekh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Joel Schwaerzler
1-4 → 2-4
Clement Chidekh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Clement Chidekh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Joel Schwaerzler
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Joel Schwaerzler
5-1 → 6-1
Clement Chidekh
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Clement Chidekh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Joel Schwaerzler
2-0 → 3-0
Clement Chidekh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Joel Schwaerzler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Harold Mayot
vs Tomas Barrios vera
GS Roland Garros
Harold Mayot
4
6
3
Tomas Barrios vera [22]
6
1
6
Vincitore: Tomas Barrios vera
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tomas Barrios vera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Tomas Barrios vera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Harold Mayot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Tomas Barrios vera
2-2 → 2-3
Tomas Barrios vera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Harold Mayot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tomas Barrios vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harold Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Tomas Barrios vera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
Tomas Barrios vera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Tomas Barrios vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Harold Mayot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tomas Barrios vera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Harold Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Tomas Barrios vera
3-4 → 3-5
Tomas Barrios vera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Harold Mayot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Tomas Barrios vera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Tomas Barrios vera
0-1 → 0-2
Harold Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 10:00
Amandine Monnot vs Marina Bassols ribera
GS Roland Garros
Amandine Monnot
2
1
Marina Bassols ribera
6
6
Vincitore: Marina Bassols ribera
Servizio
Svolgimento
Set 2
Amandine Monnot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Amandine Monnot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Marina Bassols ribera
1-2 → 1-3
Marina Bassols ribera
1-0 → 1-1
Amandine Monnot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Amandine Monnot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Marina Bassols ribera
2-3 → 2-4
Amandine Monnot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Marina Bassols ribera
1-0 → 1-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
vs Julie Belgraver
GS Roland Garros
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
6
Julie Belgraver
4
1
Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
3-1 → 4-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julie Belgraver
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Julie Belgraver
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Julie Belgraver
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Julie Belgraver
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Lorenzo Giustino
vs Kyrian Jacquet
GS Roland Garros
Lorenzo Giustino
3
6
Kyrian Jacquet [32]
6
7
Vincitore: Kyrian Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Lorenzo Giustino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Lorenzo Giustino
4-4 → 5-4
Lorenzo Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Kyrian Jacquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Lorenzo Giustino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Kyrian Jacquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Lorenzo Giustino
0-2 → 1-2
Lorenzo Giustino
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kyrian Jacquet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Lorenzo Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Kyrian Jacquet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Lorenzo Giustino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Lorenzo Giustino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Kyrian Jacquet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Lorenzo Giustino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Kyrian Jacquet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Thiago Seyboth wild
vs Yu Hsiou Hsu
GS Roland Garros
Thiago Seyboth wild
6
6
Yu Hsiou Hsu
1
3
Vincitore: Thiago Seyboth wild
Servizio
Svolgimento
Set 2
Thiago Seyboth wild
5-3 → 6-3
Thiago Seyboth wild
4-2 → 5-2
Yu Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Thiago Seyboth wild
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Thiago Seyboth wild
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Yu Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Thiago Seyboth wild
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yu Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Thiago Seyboth wild
4-1 → 5-1
Thiago Seyboth wild
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Thiago Seyboth wild
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Yu Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Luka Pavlovic
vs Harry Wendelken
GS Roland Garros
Luka Pavlovic
3
7
6
Harry Wendelken
6
6
2
Vincitore: Luka Pavlovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Luka Pavlovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Harry Wendelken
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Luka Pavlovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Harry Wendelken
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
Harry Wendelken
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Luka Pavlovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Luka Pavlovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Luka Pavlovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Luka Pavlovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Luka Pavlovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Harry Wendelken
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Luka Pavlovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Harry Wendelken
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Luka Pavlovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Luka Pavlovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Harry Wendelken
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Harry Wendelken
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 10:00
Gustavo Heide vs Dan Added
GS Roland Garros
Gustavo Heide
6
6
Dan Added
3
0
Vincitore: Gustavo Heide
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dan Added
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Gustavo Heide
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gustavo Heide
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Dan Added
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Nuria Brancaccio
vs Kaitlin Quevedo
GS Roland Garros
Nuria Brancaccio
6
1
5
Kaitlin Quevedo [27]
4
6
7
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Nuria Brancaccio
2-0 → 3-0
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Nuria Brancaccio
0-3 → 1-3
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nuria Brancaccio
5-4 → 6-4
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Nuria Brancaccio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Harmony Tan
vs Karman Thandi
GS Roland Garros
Harmony Tan
6
6
Karman Thandi
1
0
Vincitore: Harmony Tan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harmony Tan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Karman Thandi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Karman Thandi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karman Thandi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Karman Thandi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Karman Thandi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Emilio Nava
vs Yunchaokete Bu
GS Roland Garros
Emilio Nava [3]
7
7
Yunchaokete Bu
6
6
Vincitore: Emilio Nava
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 2 – Ore: 10:00
James Mccabe vs Zdenek Kolar
GS Roland Garros
James Mccabe
3
6
Zdenek Kolar
6
7
Vincitore: Zdenek Kolar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
James Mccabe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Zdenek Kolar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
James Mccabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Zdenek Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zdenek Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
James Mccabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Zdenek Kolar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Zdenek Kolar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
James Mccabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Zdenek Kolar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Kaja Juvan
vs Anna Siskova
GS Roland Garros
Kaja Juvan [11]
7
4
6
Anna Siskova
5
6
3
Vincitore: Kaja Juvan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Siskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Kaja Juvan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Anna Siskova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Anna Siskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Anna Siskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Kaja Juvan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Siskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Anna Siskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Anna Siskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Anna Siskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Kaja Juvan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Anna Siskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaja Juvan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Anna Siskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Anna Siskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Kaja Juvan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Nerman Fatic
vs Luka Mikrut
GS Roland Garros
Nerman Fatic
6
6
Luka Mikrut
4
4
Vincitore: Nerman Fatic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luka Mikrut
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Luka Mikrut
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Nerman Fatic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Nerman Fatic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luka Mikrut
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Nerman Fatic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Luka Mikrut
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Nerman Fatic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Luka Mikrut
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Luka Mikrut
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Luka Mikrut
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Irene Burillo
vs Viktoriya Tomova
GS Roland Garros
Irene Burillo
2
6
2
Viktoriya Tomova
6
4
6
Vincitore: Viktoriya Tomova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Irene Burillo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Viktoriya Tomova
1-3 → 1-4
Irene Burillo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Irene Burillo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Viktoriya Tomova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Irene Burillo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Irene Burillo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Viktoriya Tomova
3-1 → 3-2
Irene Burillo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Viktoriya Tomova
1-1 → 2-1
Viktoriya Tomova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Irene Burillo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Viktoriya Tomova
1-1 → 1-2
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 3 – Ore: 10:00
Luisina Giovannini
vs Eva Guerrero alvarez
GS Roland Garros
Luisina Giovannini
6
6
Eva Guerrero alvarez
0
2
Vincitore: Luisina Giovannini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Eva Guerrero alvarez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Luisina Giovannini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Eva Guerrero alvarez
2-2 → 3-2
Luisina Giovannini
1-2 → 2-2
Eva Guerrero alvarez
0-2 → 1-2
Luisina Giovannini
0-1 → 0-2
Eva Guerrero alvarez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luisina Giovannini
5-0 → 6-0
Eva Guerrero alvarez
4-0 → 5-0
Luisina Giovannini
3-0 → 4-0
Eva Guerrero alvarez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Eva Guerrero alvarez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Alex Molcan
vs Oliver Crawford
GS Roland Garros
Alex Molcan [6]
1
6
6
Oliver Crawford
6
4
1
Vincitore: Alex Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alex Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Alex Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Oliver Crawford
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oliver Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Alex Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Oliver Crawford
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Alex Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Oliver Crawford
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Alex Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alex Molcan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alex Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Alex Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ayana Akli
vs Katarzyna Kawa
GS Roland Garros
Ayana Akli
2
6
Katarzyna Kawa [26]
6
7
Vincitore: Katarzyna Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Ayana Akli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Ayana Akli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ayana Akli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Elias Ymer
vs Arthur Fery
GS Roland Garros
Elias Ymer
2
5
Arthur Fery
6
7
Vincitore: Arthur Fery
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elias Ymer
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Arthur Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Elias Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Arthur Fery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Elias Ymer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Arthur Fery
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Elias Ymer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Elias Ymer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elias Ymer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Arthur Fery
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Arthur Fery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Elias Ymer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Elias Ymer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Rebecca Sramkova
vs Kayla Cross
GS Roland Garros
Rebecca Sramkova [13]
6
6
Kayla Cross
4
0
Vincitore: Rebecca Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
4-0 → 5-0
Kayla Cross
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
4-4 → 5-4
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Rebecca Sramkova
2-2 → 3-2
Kayla Cross
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Rebecca Sramkova
1-1 → 2-1
Kayla Cross
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Rebecca Sramkova
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 10:00
Katherine Sebov vs Viktoria Hruncakova
GS Roland Garros
Katherine Sebov
0
6
Viktoria Hruncakova
6
7
Vincitore: Viktoria Hruncakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
Viktoria Hruncakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Viktoria Hruncakova
4-5 → 5-5
Katherine Sebov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Viktoria Hruncakova
3-4 → 3-5
Viktoria Hruncakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Viktoria Hruncakova
2-1 → 2-2
Viktoria Hruncakova
0-1 → 1-1
Katherine Sebov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 0-6
Katherine Sebov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Viktoria Hruncakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Matej Dodig
vs Yi Zhou
GS Roland Garros
Matej Dodig
1
6
7
Yi Zhou
6
3
5
Vincitore: Matej Dodig
Servizio
Svolgimento
Set 3
Matej Dodig
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Matej Dodig
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Yi Zhou
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Matej Dodig
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Matej Dodig
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yi Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yi Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Matej Dodig
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Yi Zhou
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Matej Dodig
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Yi Zhou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Matej Dodig
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matej Dodig
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Matej Dodig
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Yi Zhou
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Matej Dodig
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Linda Fruhvirtova
vs Lucie Havlickova
GS Roland Garros
Linda Fruhvirtova
6
6
6
Lucie Havlickova
3
7
3
Vincitore: Linda Fruhvirtova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Lucie Havlickova
5-2 → 5-3
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Lucie Havlickova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Lucie Havlickova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Linda Fruhvirtova
1-1 → 2-1
Lucie Havlickova
1-0 → 1-1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Linda Fruhvirtova
6-5 → 6-6
Lucie Havlickova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Linda Fruhvirtova
5-4 → 5-5
Lucie Havlickova
5-3 → 5-4
Linda Fruhvirtova
4-3 → 5-3
Lucie Havlickova
3-3 → 4-3
Linda Fruhvirtova
2-3 → 3-3
Lucie Havlickova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Linda Fruhvirtova
2-1 → 2-2
Lucie Havlickova
2-0 → 2-1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Lucie Havlickova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Lucie Havlickova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Lucie Havlickova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Lucie Havlickova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Lucie Havlickova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Elmer Moller
vs Timofey Skatov
GS Roland Garros
Darwin Blanch
6
6
Timofey Skatov
1
2
Vincitore: Darwin Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darwin Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Timofey Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Darwin Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Darwin Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Timofey Skatov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darwin Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Timofey Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Darwin Blanch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Timofey Skatov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Timofey Skatov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Darwin Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Francisca Jorge
vs Xiaodi You
GS Roland Garros
Francisca Jorge
6
6
Xiaodi You
2
3
Vincitore: Francisca Jorge
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Francisca Jorge
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Court 5 – Ore: 10:00
Coleman Wong vs Billy Harris
GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
6
4
7
Billy Harris
2
6
6
Vincitore: Coleman Wong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
7*-4
8*-4
9-4*
9-5*
9*-6
9*-7
6-6 → 7-6
Billy Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Coleman Wong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Coleman Wong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Billy Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Billy Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Billy Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Coleman Wong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Billy Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Coleman Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coleman Wong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Billy Harris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Billy Harris
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Billy Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Billy Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Coleman Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Aziz Dougaz
vs Felix Gill
GS Roland Garros
Aziz Dougaz
3
6
4
Felix Gill
6
1
6
Vincitore: Felix Gill
Servizio
Svolgimento
Set 3
Felix Gill
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Aziz Dougaz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Aziz Dougaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Aziz Dougaz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Aziz Dougaz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Felix Gill
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Aziz Dougaz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aziz Dougaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Felix Gill
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Aziz Dougaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Felix Gill
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Aziz Dougaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Aziz Dougaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Felix Gill
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Liam Broady
vs Gianluca Cadenasso
GS Roland Garros
Liam Broady
5
4
Gianluca Cadenasso
7
6
Vincitore: Gianluca Cadenasso
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gianluca Cadenasso
4-5 → 4-6
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Liam Broady
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Gianluca Cadenasso
2-1 → 3-1
Liam Broady
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gianluca Cadenasso
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Liam Broady
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Gianluca Cadenasso
5-4 → 5-5
Gianluca Cadenasso
4-3 → 4-4
Gianluca Cadenasso
3-2 → 3-3
Liam Broady
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Gianluca Cadenasso
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Gianluca Cadenasso
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Liam Broady
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Polina Kudermetova
vs Anouk Koevermans
GS Roland Garros
Polina Kudermetova [16]
6
7
Anouk Koevermans
1
6
Vincitore: Polina Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Anouk Koevermans
5-5 → 5-6
Polina Kudermetova
4-5 → 5-5
Anouk Koevermans
4-4 → 4-5
Polina Kudermetova
4-3 → 4-4
Anouk Koevermans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Polina Kudermetova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anouk Koevermans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Polina Kudermetova
1-2 → 2-2
Anouk Koevermans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anouk Koevermans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Anouk Koevermans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Anouk Koevermans
2-1 → 3-1
Polina Kudermetova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Anouk Koevermans
1-0 → 1-1
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 8 – Ore: 10:00
Colton Smith
vs Alvaro Guillen meza
GS Roland Garros
Colton Smith
7
6
Alvaro Guillen meza
5
1
Vincitore: Colton Smith
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alvaro Guillen meza
4-1 → 5-1
Colton Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Alvaro Guillen meza
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Colton Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alvaro Guillen meza
1-0 → 1-1
Colton Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alvaro Guillen meza
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Colton Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Alvaro Guillen meza
5-4 → 5-5
Alvaro Guillen meza
3-4 → 4-4
Alvaro Guillen meza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Alvaro Guillen meza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Alvaro Guillen meza
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Teodora Kostovic
vs Elizabeth Mandlik
GS Roland Garros
Teodora Kostovic
6
6
Elizabeth Mandlik
2
2
Vincitore: Teodora Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
5-2 → 6-2
Elizabeth Mandlik
5-1 → 5-2
Teodora Kostovic
4-1 → 5-1
Elizabeth Mandlik
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Elizabeth Mandlik
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Teodora Kostovic
1-0 → 2-0
Elizabeth Mandlik
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Elizabeth Mandlik
4-2 → 5-2
Teodora Kostovic
3-2 → 4-2
Elizabeth Mandlik
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Elizabeth Mandlik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Elizabeth Mandlik
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Laura Pigossi
vs Claire Liu
GS Roland Garros
Laura Pigossi
1
1
Claire Liu
6
6
Vincitore: Claire Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Pigossi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Laura Pigossi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Pigossi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Laura Pigossi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Mark Lajal
vs Roman Safiullin
GS Roland Garros
Mark Lajal
4
4
Roman Safiullin [30]
6
6
Vincitore: Roman Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mark Lajal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Mark Lajal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Roman Safiullin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Mark Lajal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Roman Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Mark Lajal
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Roman Safiullin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Mark Lajal
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Mark Lajal
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Lucia Bronzetti
vs Varvara Lepchenko
GS Roland Garros
Lucia Bronzetti
6
4
7
Varvara Lepchenko
2
6
6
Vincitore: Lucia Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6*-2
7-2*
7-3*
7*-4
7*-5
7-6*
8-6*
8*-7
9*-7
6-6 → 7-6
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Varvara Lepchenko
5-4 → 5-5
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Varvara Lepchenko
1-2 → 1-3
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Varvara Lepchenko
2-1 → 3-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Varvara Lepchenko
0-1 → 1-1
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 9 – Ore: 10:00
Yeonwoo Ku
vs Karolina Pliskova
GS Roland Garros
Yeonwoo Ku
6
3
1
Karolina Pliskova [20]
0
6
6
Vincitore: Karolina Pliskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Karolina Pliskova
1-3 → 1-4
Yeonwoo Ku
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Karolina Pliskova
0-2 → 0-3
Yeonwoo Ku
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Karolina Pliskova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Pliskova
3-4 → 3-5
Karolina Pliskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Yeonwoo Ku
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Karolina Pliskova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Karolina Pliskova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Yeonwoo Ku
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Karolina Pliskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Yeonwoo Ku
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Karolina Pliskova
1-0 → 2-0
Francesco Maestrelli
vs Rio Noguchi
GS Roland Garros
Francesco Maestrelli [5]
3
7
6
Rio Noguchi
6
6
2
Vincitore: Francesco Maestrelli
Servizio
Svolgimento
Set 3
Francesco Maestrelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Rio Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Francesco Maestrelli
3-2 → 4-2
Rio Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Francesco Maestrelli
2-1 → 3-1
Francesco Maestrelli
1-0 → 2-0
Rio Noguchi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Rio Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Francesco Maestrelli
5-5 → 6-5
Francesco Maestrelli
4-4 → 4-5
Rio Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Francesco Maestrelli
3-3 → 4-3
Rio Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Francesco Maestrelli
2-2 → 3-2
Rio Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Francesco Maestrelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Francesco Maestrelli
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Rio Noguchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Rio Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Francesco Maestrelli
1-2 → 2-2
Rio Noguchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Francesco Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Rio Noguchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jan Choinski
vs Andy Andrade
GS Roland Garros
Jan Choinski [13]
7
6
Andy Andrade
6
4
Vincitore: Jan Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jan Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Andy Andrade
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Jan Choinski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Andy Andrade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Jan Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
Jan Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Jan Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Andy Andrade
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Jan Choinski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Jan Choinski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Jan Choinski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Andy Andrade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Cadence Brace
vs Maria Timofeeva
GS Roland Garros
Cadence Brace
1
3
Maria Timofeeva [24]
6
6
Vincitore: Maria Timofeeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cadence Brace
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Timofeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 1-5
Cadence Brace
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Court 10 – Ore: 10:00
Julia Riera
vs Laura Samson
GS Roland Garros
Julia Riera
6
6
6
Laura Samson
4
7
1
Vincitore: Julia Riera
Servizio
Svolgimento
Set 3
Laura Samson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Laura Samson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Julia Riera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Laura Samson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
Laura Samson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Julia Riera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Julia Riera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Julia Riera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Laura Samson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Riera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Laura Samson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Laura Samson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Julia Riera
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Henrique Rocha
vs Zsombor Piros
GS Roland Garros
Henrique Rocha [11]
6
7
Zsombor Piros
4
6
Vincitore: Henrique Rocha
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
Zsombor Piros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Zsombor Piros
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Zsombor Piros
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Henrique Rocha
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Henrique Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Zsombor Piros
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zsombor Piros
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Henrique Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Zsombor Piros
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Zsombor Piros
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Zsombor Piros
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Darja Vidmanova
vs Xinyu Gao
GS Roland Garros
Darja Vidmanova [4]
3
1
Xinyu Gao
6
6
Vincitore: Xinyu Gao
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Vidmanova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Xinyu Gao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Darja Vidmanova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Darja Vidmanova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Darja Vidmanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Gao
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Darja Vidmanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Xinyu Gao
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Darja Vidmanova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Darja Vidmanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Darja Vidmanova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Xinyu Gao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Tristan Schoolkate
vs Kimmer Coppejans
GS Roland Garros
Tristan Schoolkate [15]
7
1
6
Kimmer Coppejans
5
6
4
Vincitore: Tristan Schoolkate
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tristan Schoolkate
5-4 → 6-4
Kimmer Coppejans
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Tristan Schoolkate
3-4 → 4-4
Kimmer Coppejans
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Tristan Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Kimmer Coppejans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Tristan Schoolkate
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Kimmer Coppejans
1-1 → 1-2
Tristan Schoolkate
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Kimmer Coppejans
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tristan Schoolkate
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Kimmer Coppejans
1-4 → 1-5
Tristan Schoolkate
1-3 → 1-4
Kimmer Coppejans
1-2 → 1-3
Tristan Schoolkate
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Kimmer Coppejans
1-0 → 1-1
Tristan Schoolkate
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimmer Coppejans
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Tristan Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Kimmer Coppejans
5-4 → 5-5
Tristan Schoolkate
4-4 → 5-4
Kimmer Coppejans
4-3 → 4-4
Tristan Schoolkate
3-3 → 4-3
Kimmer Coppejans
3-2 → 3-3
Tristan Schoolkate
2-2 → 3-2
Kimmer Coppejans
2-1 → 2-2
Tristan Schoolkate
1-1 → 2-1
Kimmer Coppejans
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tristan Schoolkate
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Nicolai Budkov kjaer
vs Gilles Arnaud Bailly
GS Roland Garros
Nicolai Budkov kjaer [14]
2
6
6
Gilles Arnaud Bailly
6
4
2
Vincitore: Nicolai Budkov kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gilles Arnaud Bailly
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Nicolai Budkov kjaer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Gilles Arnaud Bailly
3-2 → 4-2
Nicolai Budkov kjaer
2-2 → 3-2
Gilles Arnaud Bailly
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Nicolai Budkov kjaer
1-1 → 2-1
Gilles Arnaud Bailly
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Nicolai Budkov kjaer
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gilles Arnaud Bailly
5-4 → 6-4
Nicolai Budkov kjaer
4-4 → 5-4
Gilles Arnaud Bailly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Nicolai Budkov kjaer
4-2 → 4-3
Gilles Arnaud Bailly
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Nicolai Budkov kjaer
2-2 → 3-2
Gilles Arnaud Bailly
2-1 → 2-2
Nicolai Budkov kjaer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Gilles Arnaud Bailly
1-0 → 2-0
Nicolai Budkov kjaer
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gilles Arnaud Bailly
2-5 → 2-6
Nicolai Budkov kjaer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Gilles Arnaud Bailly
2-3 → 2-4
Nicolai Budkov kjaer
2-2 → 2-3
Gilles Arnaud Bailly
2-1 → 2-2
Nicolai Budkov kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Gilles Arnaud Bailly
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Nicolai Budkov kjaer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 11 – Ore: 10:00
Robin Montgomery vs Maddison Inglis
GS Roland Garros
Robin Montgomery
6
7
Maddison Inglis [31]
1
5
Vincitore: Robin Montgomery
Servizio
Svolgimento
Set 2
Robin Montgomery
6-5 → 7-5
Maddison Inglis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Robin Montgomery
4-5 → 5-5
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Maddison Inglis
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Robin Montgomery
2-3 → 3-3
Maddison Inglis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Robin Montgomery
1-2 → 2-2
Maddison Inglis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Robin Montgomery
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Montgomery
5-1 → 6-1
Maddison Inglis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Maddison Inglis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Robin Montgomery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Lautaro Midon
vs Roberto Carballes baena
GS Roland Garros
Lautaro Midon
4
6
Roberto Carballes baena
6
7
Vincitore: Roberto Carballes baena
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
6-6 → 6-7
Roberto Carballes baena
6-5 → 6-6
Lautaro Midon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Roberto Carballes baena
4-5 → 5-5
Lautaro Midon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Roberto Carballes baena
3-4 → 3-5
Lautaro Midon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Roberto Carballes baena
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Lautaro Midon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Roberto Carballes baena
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Lautaro Midon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Roberto Carballes baena
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Lautaro Midon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Roberto Carballes baena
4-5 → 4-6
Roberto Carballes baena
4-3 → 4-4
Lautaro Midon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Lautaro Midon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lautaro Midon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Katarina Zavatska
vs Carol Zhao
GS Roland Garros
Katarina Zavatska
6
6
Carol Zhao
2
1
Vincitore: Katarina Zavatska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Katarina Zavatska
4-0 → 5-0
Carol Zhao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Carol Zhao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Zhao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Katarina Zavatska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Carol Zhao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Katarina Zavatska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Carol Zhao
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Katarina Zavatska
0-2 → 1-2
Carol Zhao
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Tahlia Kokkinis
vs Storm Hunter
GS Roland Garros
Tahlia Kokkinis
3
1
Storm Hunter
6
6
Vincitore: Storm Hunter
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tahlia Kokkinis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Storm Hunter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Tahlia Kokkinis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tahlia Kokkinis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Storm Hunter
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Tahlia Kokkinis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Storm Hunter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Court 12 – Ore: 10:00
Jurij Rodionov vs Dusan Lajovic
GS Roland Garros
Jurij Rodionov
6
7
Dusan Lajovic [20]
2
5
Vincitore: Jurij Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jurij Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Dusan Lajovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Jurij Rodionov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Dusan Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Dusan Lajovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dusan Lajovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Jurij Rodionov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Dusan Lajovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Jurij Rodionov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Dusan Lajovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Jeline Vandromme
vs Aoi Ito
GS Roland Garros
Jeline Vandromme
5
5
Aoi Ito
7
7
Vincitore: Aoi Ito
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jeline Vandromme
5-6 → 5-7
Aoi Ito
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Jeline Vandromme
4-5 → 5-5
Jeline Vandromme
3-4 → 3-5
Jeline Vandromme
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Aoi Ito
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Jeline Vandromme
1-2 → 2-2
Jeline Vandromme
0-1 → 1-1
Aoi Ito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jeline Vandromme
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Aoi Ito
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Jeline Vandromme
4-5 → 5-5
Jeline Vandromme
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Jeline Vandromme
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jeline Vandromme
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Jeline Vandromme
1-0 → 2-0
Aoi Ito
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Darja Semenistaja
vs Iryna Shymanovich
GS Roland Garros
Darja Semenistaja [7]
6
6
Iryna Shymanovich
4
0
Vincitore: Darja Semenistaja
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
5-0 → 6-0
Iryna Shymanovich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Iryna Shymanovich
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
5-4 → 6-4
Iryna Shymanovich
4-4 → 5-4
Darja Semenistaja
3-4 → 4-4
Iryna Shymanovich
2-4 → 3-4
Darja Semenistaja
1-4 → 2-4
Iryna Shymanovich
1-3 → 1-4
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Iryna Shymanovich
0-0 → 0-1
Rei Sakamoto
vs Pedro Martinez
GS Roland Garros
Rei Sakamoto
2
5
Pedro Martinez [24]
6
7
Vincitore: Pedro Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rei Sakamoto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Pedro Martinez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Rei Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Pedro Martinez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Pedro Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Pedro Martinez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 1-3
Rei Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Rei Sakamoto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pedro Martinez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Pedro Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Rei Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Pedro Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Pedro Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Rei Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Lucrezia Stefanini
vs Alina Charaeva
GS Roland Garros
Lucrezia Stefanini
6
7
Alina Charaeva [18]
4
5
Vincitore: Lucrezia Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Lucrezia Stefanini
4-2 → 4-3
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
4-4 → 5-4
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Alina Charaeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Lucrezia Stefanini
1-1 → 2-1
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 13 – Ore: 10:00
Borna Gojo
vs Sascha Gueymard wayenburg
GS Roland Garros
Borna Gojo
6
6
Sascha Gueymard wayenburg
3
4
Vincitore: Borna Gojo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Borna Gojo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Sascha Gueymard wayenburg
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Sascha Gueymard wayenburg
4-2 → 4-3
Sascha Gueymard wayenburg
2-2 → 3-2
Borna Gojo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Sascha Gueymard wayenburg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Borna Gojo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sascha Gueymard wayenburg
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Sascha Gueymard wayenburg
5-2 → 5-3
Sascha Gueymard wayenburg
4-1 → 4-2
Sascha Gueymard wayenburg
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Sascha Gueymard wayenburg
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Lulu Sun
vs Ye-Xin Ma
GS Roland Garros
Lulu Sun [5]
2
6
6
Ye-Xin Ma
6
3
2
Vincitore: Lulu Sun
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Ye-Xin Ma
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ye-Xin Ma
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Ye-Xin Ma
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Ye-Xin Ma
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Chris Rodesch
vs Leandro Riedi
GS Roland Garros
Chris Rodesch
2
6
Leandro Riedi [17]
6
7
Vincitore: Leandro Riedi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Chris Rodesch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Leandro Riedi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Chris Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Leandro Riedi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Chris Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Leandro Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Chris Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Leandro Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Chris Rodesch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Leandro Riedi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chris Rodesch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Leandro Riedi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Chris Rodesch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Rebeka Masarova
vs Maria Lourdes Carle
GS Roland Garros
Rebeka Masarova
3
6
3
Maria Lourdes Carle
6
4
6
Vincitore: Maria Lourdes Carle
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maria Lourdes Carle
3-5 → 3-6
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Maria Lourdes Carle
3-3 → 3-4
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Maria Lourdes Carle
1-1 → 2-1
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Maria Lourdes Carle
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Maria Lourdes Carle
5-3 → 5-4
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Rebeka Masarova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Maria Lourdes Carle
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Rebeka Masarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Rebeka Masarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Jerome Kym
vs Tom Gentzsch
GS Roland Garros
Jerome Kym
2
3
Tom Gentzsch
6
6
Vincitore: Tom Gentzsch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tom Gentzsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Tom Gentzsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jerome Kym
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Tom Gentzsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Tom Gentzsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Jerome Kym
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Tom Gentzsch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jerome Kym
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Tom Gentzsch
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Tom Gentzsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Non pochi rimpianti anche per Nuria Brancaccio, direi.
OT….ma Vasami che ha battutto kouame diventa un probabile top 10?
considerato che mancano i nostri 4 piu forti (con pellegrino ovviamente)….gran bel risultato….e brave anche le ragazze…..qualche rimpianto solo per napolitano ma ci sta…..
Ancora peggio perderle… E’ del 1991, sono 35 anni ed è fisiologico che non sia più quello di prima, poi ci si è messo di mezzo anche qualche infortunio. Era rientrato in top ten nel 2024, quando sembrava che ormai fosse un po’ troppo tardi, uscendone nel 2025 proprio per colpa degli infortuni. Ho sempre fatto il tifo per lui tranne quando giocava con un italiano.
Dentro anche bronzetti e stefanini
Primo turno delle quali positivo per gli azzurri, 3 eliminati su 13. Speriamo di continuare così, anche se avremo già il derby Bronzetti–Stefanini domani
@ magilla (#4619675)
Le giocatrici italiane sono sempre più deludenti…
@ Az67 (#4619835)
Quindi non segui il tennis…
In realtà ha vinto un challenger in Paraguay a marzo, sta facendo un’ottima stagione.
In realtà è venuto fuori già a Cagliari dove è arrivato in semifinale e ha perso in 3 set con Arnaldi…
Satanasso di un Cadenasso dai un’ ultimo passo
Grande Cadenaaaa!
La branca perde tutte le partite uguali
Cadenasso non è che avesse un avversario difficile, per quanto esperto, ma era il primo incontro di Q di uno slam, er lo ha superato.Adesso c’è Riedi che è sicuramnete di ben altra levatura, ma serve a fare esperienza, e magari gli riesce il colpaccio…
segui un po’ di più il circuito Challenger, visto che conta una vittoria, una finale ed una semifinale negli ultimi 7/8 mesi…
Anche Cadenasso è dentro
Alé italTennis
Ma cadenasso da dove è venuto fuori? Prima do Roma non l avevo mai se ntito….
Esiste un termine specifico
Il “broncetto” francese.
La pizza napoletana
Il pesto genovese
Il gianduiotto torinese
La bistecca fiorentina
La paella valenciana
Il broncetto francese
Si, è risaputo
E il buon Grigor fermato dall’abate Faria? Povero Grigor…
Forza Satanasso ! 🙂
L’abate
mette Grigor nel sacco e lo butta a mare dalle mura del castello d’If… 😉
ma dio i francesi li crea tutti con la faccia antipatica? 🙄 🙄 🙄 😆 😆 😆 (rif.Jacquet)
i candelotti nel game in cui ha servito per vincere il match sono stati inguardabili…..solo quelli fanno meritare la sua sconfitta,è stata quasi innervosente solo a guardarla
Branco purtroppo inguardabile sul finale, non si può giocare in questo modo per paura di vincere
Che brutto vedere Dimitrov fare le qualifiche.
difficile tifare contro una italiana….ma tifare per la brancaccio è dura….ha un tennis inguardabile
Il Maestro è dentro
bel set finale di Maestrelli anche se con ultimo game thriller (3 doppi falli del nostro)….e sono 5!