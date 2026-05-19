Alcaraz rinuncia alla stagione su erba, incluso Wimbledon

Ha vinto i titoli 2023 e 2024 ai Championships

La notizia era “attesa”, ma adesso è ufficiale. Con un messaggio social, Carlos Alcaraz ha annunciato l’amarissima decisione di rinunciare anche alla stagione su erba, incluso Wimbledon. Questo il messaggio di Carlos.

“Il mio recupero sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo rinunciare alla stagione sull’erba, al Queen’s e a Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continuiamo a lavorare per il mio ritorno il prima possibile”.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

La rinuncia del n.2 del mondo alla stagione su erba, Wimbledon incluso, segue il brutto infortunio al polso rimediato al torneo di Barcellona, nel match di primo turno contro Virtanen. Carlos vinse quel match, ma nel dopo partita affermò di non essere affatto sereno, avendo sentito “il polso cedere”. Infatti arrivò un trattamento in campo, e all’indomani, dopo un controllo più approfondito, il ritiro dal torneo e quindi la cancellazione di tutta la stagione su terra battuta, compresi i tornei di Roma e Parigi, da lui vinti nel 2025.

Non è mai uscita dall’entourage dello spagnolo una diagnosi dell’infortunio: la ipotesi più accreditata è una infiammazione, non una rottura traumatica. I media spagnoli più affidabili hanno parlato di “tenosinovite, un’infiammazione della guaina che riveste i tendini, con coinvolgimento della fibrocartilagine triangolare”. Alcaraz si è presentato ai Laureus Awards di Madrid – dove ha vinto il premio di miglior sportivo del 2025 – con un vistoso tutore, e in foto successive ha sempre indossato la protezione, “necessaria alla prima fase del recupero, ossia la scomparsa della infiammazione e dolore”, hanno affermato vari specialisti del settore. Finché questa non passa, non c’è molto che si possa fare: fisioterapia ed attesa che l’area reagisca positivamente. Di tennis in campo, non se ne parla, troppo alto il rischio di compromettere un’area terribilmente delicata per un tennista.

Dal messaggio social si apprende che la situazione di Carlos è in miglioramento, ma non abbastanza da consentigli una ripresa degli allenamenti. Mancano ancora 40 giorni dall’avvio dei Championship, ma probabilmente la ripresa dell’attività di Alcaraz dovrà essere assai graduale per non compromettere un’articolazione così delicata come il polso. Per questo la decisione di annunciare, con grande anticipo, il forfait all’appuntamento più prestigioso dell’anno, vinto da Alcaraz nel 2023 e 2024.

Auguriamo ad Alcaraz un pronto recupero, in modo che possa tornare in piena salute e il prima possibile in campo a battagliare con Jannik Sinner e non solo per i grandi appuntamenti della stagione. Un talento come Carlos è un dono per tutto lo sport.

Marco Mazzoni