Challenger 75 Istanbul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Franco Agamenone testa di serie n.5
Challenger 75 Istanbul – Tabellone Principale – terra
(1) Pol Martin Tiffon vs (JR) Yannick Theodor Alexandrescou
Thiago Monteiro vs Inaki Montes-De La Torre
(WC) Mert Naci Turker vs Qualifier
(WC) Tuncay Duran vs (5) Franco Agamenone
(3) Andrej Nedic vs Sergey Fomin
Mert Alkaya vs Qualifier
Qualifier vs Mili Poljicak
Maxim Mrva vs (8) Jonas Forejtek
(7) Hynek Barton vs Qualifier
(WC) Kerem Yilmaz vs Qualifier
Daniel Michalski vs Marat Sharipov
Benjamin Hassan vs (4) Filip Cristian Jianu
(6) Andres Martin vs (Alt) David Jorda Sanchis
Qualifier vs (Alt) Denis Yevseyev
Dimitar Kuzmanov vs Daniel Rincon
(Alt) Carlos Sanchez Jover vs (2) Nikolas Sanchez Izquierdo
Challenger 75 Istanbul – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Daniel Dutra da Silva vs Denis Klok
Yurii Dzhavakian vs (12) Georgii Kravchenko
(2) Lucas Poullain vs Michal Krajci
(PR) Cem Ilkel vs (7) Vladyslav Orlov
(3) Alejo Sanchez Quilez vs Michiel De Krom
Aleksandr Braynin vs (8) Karim Bennani
(Alt) (4) Alafia Ayeni vs Imanol Lopez Morillo
(WC) Tugra Duran vs (10) Reda Bennani
(5) Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs (WC) Toprak Avcibasi
(WC) Melih Anavatan vs (9) Maxwell Mckennon
(6) Anton Matusevich vs Ergi Kirkin
(WC) Kaan Isik Kosaner vs (11) Lukas Pokorny
