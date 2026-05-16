I campi in erba del torneo di Eastbourne danneggiati da atti vandalici

Arriva dall’Inghilterra una notizia sconcertante che riguarda il torneo su erba di Eastborune. Come riporta la BBC, un “vergognoso atto di vandalismo” ha colpito il centro tennistico del Devonshire Park, sede del Lexus Eastbourne Open, in programma il mese prossimo come tappa di avvicinamento a Wimbledon. Il personale era arrivato presso l’impianto venerdì per proseguire i preparativi in vista del torneo, quando ha scoperto “danni estesi su diversi campi”, secondo quanto riferito dal comune. Il leader dell’Eastbourne Borough Council, Stephen Holt, ha definito il Devonshire Park “uno dei più grandi patrimoni di Eastbourne” e ha condannato il gesto come “un atto assolutamente vergognoso”. In seguito all’accaduto, il consiglio comunale ha annunciato il rafforzamento delle misure di sicurezza.

“Il team del consiglio comunale ha lavorato instancabilmente per preparare i campi in vista del torneo internazionale” afferma Holt, “Si è trattato di un assurdo atto di vandalismo gratuito, che dimostra totale mancanza di rispetto per la nostra città, per i residenti e per l’evento sportivo internazionale che siamo orgogliosi di ospitare ogni anno.” Holt ha inoltre confermato che il comune sta collaborando con la Sussex Police e che sono in corso verifiche delle immagini CCTV dell’impianto e delle aree circostanti.

“Nonostante questo contrattempo, il nostro straordinario team del Devonshire Park sta lavorando affinché i campi vengano consegnati alla Lawn Tennis Association perfettamente pronti per il tennis di altissimo livello che tutti attendiamo con entusiasmo”, ha concluso.

Mario Cecchi