Young Talent Team, il futuro del tennis passa da Roma: al Foro Italico nasce la prima Young Talent Cup

In occasione del ventesimo anniversario della partnership tra BNL BNP Paribas e FITP, Roma ospita infatti la prima edizione della Young Talent Cup, evento che dal 15 al 16 maggio porterà sui campi degli Internazionali BNL d’Italia alcune tra le più interessanti promesse del tennis mondiale.

L’iniziativa rappresenta un nuovo passo del progetto Young Talent Team, programma nato per sostenere concretamente giovani tennisti tra i 12 e i 18 anni e che dal 2018 ha già accompagnato oltre 150 talenti in tutto il mondo. Per la prima volta il progetto assume una dimensione pienamente internazionale trasformando il Foro Italico in un centro di formazione e confronto per i campioni del domani.

Saranno complessivamente 24 giovani atleti, suddivisi in sei squadre provenienti da Italia, Francia, Belgio, Polonia, Stati Uniti e Canada, a sfidarsi in questa prima edizione. I ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, saranno guidati da mentor d’eccezione come Tathiana Garbin, capitana delle azzurre campionesse del mondo, insieme ad Alizé Cornet, Mariusz Fyrstenberg, Olivier JeuneHomme e Sam Aliassime.

Il progetto va oltre l’aspetto puramente agonistico. L’obiettivo è infatti accompagnare la crescita dei ragazzi a 360 gradi, unendo rendimento sportivo, percorso scolastico e valori come fair play e responsabilità personale. Un programma che mantiene inoltre una forte attenzione sociale, offrendo sostegno a giovani provenienti da contesti con minori possibilità economiche.

Accanto all’attività tecnica e medica, i ragazzi partecipano anche a percorsi di educazione finanziaria e gestione dell’immagine personale, strumenti pensati per accompagnare con maggiore consapevolezza il passaggio verso il professionismo.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle celebrazioni per i vent’anni della partnership tra BNL BNP Paribas e FITP, un rapporto che ha accompagnato l’evoluzione del tennis italiano fino all’attuale momento storico.

Tra le novità di questa edizione degli Internazionali c’è anche la nascita della BNP Paribas Arena, nuovo secondo stadio del torneo realizzato all’interno dello Stadio dei Marmi. Una struttura moderna pensata per accogliere il pubblico sempre più numeroso degli Internazionali e destinata a diventare uno degli impianti simbolo del Foro Italico.

L’impegno di BNP Paribas nel tennis resta tra i più capillari a livello mondiale: dagli Internazionali BNL d’Italia al Roland Garros, passando per Indian Wells e Montecarlo, senza dimenticare il sostegno al tennis in carrozzina e ai programmi dedicati ai giovani.

Perché il messaggio è chiaro: costruire il futuro del tennis significa investire oggi nei talenti, dentro e fuori dal campo.





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani