Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Oggi è il giorno delle semifinali maschili. Darderi vs Ruud e Sinner vs Medvedev (LIVE)

I risultati dal torneo di Roma - Foto Getty Images
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🇮🇹
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Combined Roma
Roma, Italia · 15 Maggio 2026
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19°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 21°C
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 15 Maggio
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⚠ Allerta arancione temporali fino a sabato 1:59 · gialla pioggia fino alle 19:59 · vento fino a sabato 23:59
🎾 Programma del giorno — 15 Maggio
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ATP Masters 1000 · Singolare
Semifinali Maschili · Terra Battuta
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ATP SF
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ATP Masters 1000 · Doppio
Semifinali Maschili · Terra Battuta
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ATP D SF
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WTA 1000 · Doppio
Semifinali Femminili · Terra Battuta
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WTA D SF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci serali
⚠ Allerta meteo
🎾 Semifinali ATP
🎾 Doppio ATP
🎾 Doppio WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 13:30
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Il match deve ancora iniziare
Casper Ruud vs Luciano Darderi (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Daniil Medvedev (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Storm Hunter / Jessica Pegula vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 13:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
Christian Harrison / Neal Skupski vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Il match deve ancora iniziare
Beh, Edberg e Wilander hanno vinto diversi slam a testa… e parte loro 2, per anni la Svezia era una forza con cui fare i conti… E’ vero che ci vuole il fuoriclasse, assolutamente, perchè spesso averlo vuol dire trascinare l’intero movimento (vedi Svizzera che mentre c’era Federer ha vuto anche Wawrinka, ma poi più nulla…), però certe nazioni come l’Italia hanno fatto un ottimo lavoro a livello federale dando la possibilità a tanti di crescere bene e allora ecco che tra tanti esce anche fuori il fuoriclasse…
Piu’ sereno di cosi ! 🙂
Ci mancherebbe altro … spero tu non abbia frainteso le mie 3 “faccine” in risposta …
L’ho messe solo perchè mi hai fatto sorridere ( di gusto ) scrivendo :
” io ringrazio il dottore… ” e poi proprio ridere con ” la richiesta esagerata ” come aggiunta successiva !
( ripeto non per il concetto … ma per la forma ! ) .
Non sono quindi ovviamente d’accordo , ma assolutamente nessun giudizio / presa in giro … è una tua legittima preferenza , tra l’altro espressa , appunto , con ironia .
Ciao ! 😉
Grazie del caffè ” virtuale ” !! 🙂
@ Cici (#4616146)
Comunque bisogna moderare le aspettative per tutti. Spagna a parte, in nessuna nazione il movimento è pienamente rappresentato dai Federer, dai Djokovic… Quelli sono fuoriclasse che ti devono capitare prima di ogni altra cosa, la materia prima la può portare solo la cicogna non puoi crearla.
Vedi anche il movimento svedese post Borg. È uscito Edberg, ma anche molti giocatori buoni, anche ottimi, ma che non hanno certo lasciato un segno paragonabile
@ Ale (#4616105)
Esatto! Hanno già riprogrammato?
Tanta pioggia oggi pomeriggio e sera!
Come faranno ?
@ Crucio (#4616160)
Come a Miami, pure lì niente tetto. Anzi, pure niente impianto dedicato. E a IW, e a Shanghai, e a Cincinnati. Smettiamola di fare i provincialotti stile “solo in Italia invece all’estero…”.
Jodar è tds Landaluce è 30 posti dietro…sul fratellino di Alcaraz ci sono le stesse probabilità che diventi un top di quelle del figlio di Fognini e Pennetta…
spararla grossa è purtroppo una pratica ereditata dal calcio, domenica ci sono molte partite in contemporanea, sfogati con quelle….
Non avevamo detto sereno e sincero scambio di opinioni? Poi, volendo si potrebbe entrare nei dettagli ma io discorso sarebbe lungo. Magari sorseggiando un caffè?
@ Pinco (#4616129)
Landaluce testa di serie negli Slam ???
No , non ho visto la tua risposta di ieri .
Grazie per questa …
Io non sono uno scommettitore … mi diverto così … a cuor leggero .
Senza alleggerire le finanze !
La soddisfazione ” d’indovinare ” è la stessa , buona giornata !
BOLELLI/VAVASSORI hanno vinto l’ultimo scontro diretto, questo è il primo match che si gioca sulla terra, c’è il pubblico tutto a favore.
@ Pallacorda (#4616142)
Ti darei ragione se non fosse coinvolto Sinner. Fra rimborsare i biglietti e massimizzare le possibilità che Sinner deponga un altro uovo d’oro, a Binaghi conviene la seconda. Dovesse uscire perché lo ha fatto giocare nel fango, a confronto Gravina sembrerà aver ricevuto un trattamento di favore
😆 😆 😆
Rifiuto e mi tengo i 3 italiani. Sono sicuramente più lenti a crescere, ma cresceranno. L’unico che mi preoccupa è Cadenasso che a differenza di Cinà e Vasamì non ha un entourage esperto e ammanigliato alle spalle, per cui rischia di fare come Pellegrino che, pur bravo, si fa un mazzo tanto per anni senza riuscire a emergere…
Normale che l’alieno alzerà il trofeo.
Umidità e pioggia però potrebbero rendere l’incontro col russo un po più combattuto.
Invece di finire in un oretta potrebbe riservare un po più di lotta.
Ma ad oggi senza Alcaraz, il marziano impera
oggi comunque piove…e piove…e piove….ma la copertura del centrale non serve!!
Io mi tengo i nostri tutta la vita! Potrei avere qualche esitazione per Kouamé ma esiterei solo per un singhiozzo a pensare alla facia del federal
Forse proveranno ad iniziare la prima semifinale ma non riusciranno a finire. La sessione serale nemmeno inizia. Entrambe le semifinali si giocheranno di fatto domani.
Prevedo che leggendoti molti stiano scrivendo coi piedi (io senz’altro)
Io ringrazio il dottore e accetto..e se mi danno pure Jodar in cambio gli dò anche Darderi, Cobolli e forse anche Musetti..
E’ un sito simpatico che seguo da anni ma la mia assiduità è calata tantissimo recentemente, infastidito molto più dalle pubblicità che dai commenti strampalati di alcuni utenti, che invece mi hanno sempre divertito, come le risposte che poi lor vengono rivolte.
@ Peter Parker (#4616102)
E che problema c’è, dite sempre che i veri Masters sono quelli dove si gioca 5 giorni di fila.
Scherzi a parte, se rimandano tutto a sabato a questo punto giocassero la finale lunedì e si risolve anche il tiro alla fune con Roma/Lazio. Anche perché oggi giocare sarà difficilissimo, piove tutto il giorno probabilmente
@ Golden Shark (#4616128)
Con la prospettiva di avere un altro campione, magari non dominante come i Sincaraz ma comunque uno che si gioca regolarmente tutti i titoli (diciamo un Medvedev o uno Zverev/Ruud/Rublev con uno o due Slam) o un buon giocatore da seconda linea che potrebbe, con una settimana da favola, vincere anche un Master, ma che per vincere uno Slam dovrebbe trovare la lampada magica?
Nel primo caso: sì con Cadenasso, nì con Cinà (che comunque palchi importanti gli ha già calcati), no con Vasamì (troppo giovane da valutare.
Nel secondo, no. Seconda fascia per seconda fascia, mi tengo i nostri
Penso che oggi non si giocherà nulla, non vedo finestre di orari in cui non piove
@ Daniel (#4616099)
Jodar aveva i crampi al terzo set e Landaluce da LL ha sfiorato la semifinale. Io andrei piano con le provocazioni.
No, almeno un set lo faranno giocare (fosse anche su un pantano), altrimenti devono riborsare i biglietti.
Ammesso si riesca a giocare perché ogni meteo mi dà temporale più o meno continuo per l’intera giornata, con picco proprio alle 19, le condizioni serali certo favoriscono Medvedev. Forse sarebbe da auspicare un rinvio, anche perché Sinner non mi sembra ne abbia più molto (nulla mi toglie dalla testa che lui sia uno dei pochi che apprezza davvero giocare un giorno sì e uno no piuttosto che di fila, e anche secondo me è meglio. Immaginate giocare una partita come quella di Darderi e poi giocare qualche ora dopo. O come Medvedev Zverev al Parigi Masters. Il giorno dopo Zverev non stava in piedi)
Poi lo dici tu a chi ha sborsato 500 euro per un biglietto, nemmeno a bordo campo!
@ Golden Shark (#4616123)
Ti ho risposto ieri su Svitolina,non so se l’hai visto perché molti miei commenti appaiono visibili 17 ore dopo.
Era a 12,00 allora, prima degli ottavi,con 100€ investiti oggi si avrebbe più o meno il 50% di probabilità di ritirarne domani sera 1.200€ ,ora è invece data a 2,25.
Ti risposi che a differenza tua non credevo in una Svitolina vincente torneo, ma che per il valore della tennista in questione, sulla quella quota valeva sicuramente la pena provare a metterci sopra qualcosa.
Ho fatto un ragionamento da un punto di vista di uno scommettitore solamente per fare capire quanto sia difficile indovinare certe intuizioni e nello stesso tempo però quanto ti possano ripagare.
Spero e credo che comunque tu non sia uno scommettitore.
@ Daniel (#4616099)
Spagna ridimensionata? Alcaraz numero 1 del mondo a fasi alterne, jodar e landaluce entrambi 2006 già teste di serie negli slam ed entro fine anno con alte probabilità di entrare in top 20 (e resto basso). In attesa di vedere se la dinastia degli alcaraz continuerá con il fratellino. Noi a parte Sinner abbiamo un fuoco fatuo come musetti con un bellissimo tennis ma una mentalità inadatta al tennis e ora alle prese con troppi infortuni. Darderi e cobolli bravi ma la top 20 sarà il loro massimo. Arnaldi? Boh. Io continuo a sperare in Cinà ma per ora.
Andatevi piano a bistrattare gli altri
Domandone / gioco / sondaggio “offtopic” per ingannare l’attesa e riprendere il “dibattito” di un altro articolo … 😀
Assolutamente non è mia intenzione scatenare polemiche , ma solo un sereno e sincero confronto / scambio di opinioni .
A proposito di Landaluce … 💡
Con quello che si è potuto vedere fino ad oggi , viste le già diverse occasioni ad un certo livello ( Landaluce )… e quello che NON abbiamo magari avuto modo di capire bene , causa anche infortuni , palcoscenici minori ect ( Cinà , Vasamì , Cadenasso ) …
Ora come ora , ” scambiereste ” lo spagnolo con uno dei nostri 3 giovani citati ?
Se si , con chi ?
Io ” rifiuto lo scambio e vado avanti ” 😆 … tenendomi i 3 italiani .
Scaricati l’app di Brave e sei a posto.
Vediamo se questa la pubblicano…
@ Gaz (#4616107)
Nel tuo biglietto ripiegato e ” chiuso ” con il nome della vincitrice … è scritto il nome di Svitolina ?
Hai seguito il mio consiglio , vero !? 🙂
Con simpatia , eh ! 🙂 🙂
Esattamente …
La mia ” paura ” : Ruud – Darderi , bene o male , dovrebbe completarsi .
Sinner – Medvedev … cominciano , sospendono , aspettano , ricominciano , sospendono , aspettano , rinviano … e si è arrivati alle 22 … magari avendo disputato 3 o 4 game .
Fuori argomento. Capisco che il sito viva di pubblicità ed è giusto che sia così, però il sito c’è grazie agli utenti che lo consultano…E se la pubblicità è talmente opprimente da impedire di consultarlo allora non è più il sito che vorrebbe dovrebbe essere.
Cominciamo col portare in finale Darderi. Poi ….
Quindi le condizioni avverse che puntualmente anche quest’anno hanno preso di mira il torneo potrebbero fare saltare ciò che sembra essere tutto pronto per i 50 anni dopo Panatta?
Tutto è ormai apparecchiato, mancano solo i commensali e ultimare gli addobbi.
@ il vero tennis (#4616098)
Se vogliono giocarle entrambe oggi devono cambiare programmazione. Anticipare l’inizio della prima semi di almeno mezz’ora (meglio un’ora) e giocare in parziale sovrapposizione la seconda su altro campo. Dopo le 18 temo sara’ impossibile giocare.
Ieri ho accennato al fatto che al foro si sta giocando anche un Super Category under 16 , nella giornata di ieri c’è stato poi un en plein delle ragazze agli ottavi,ai quarti oggi:
Camilla Olga Castracani 2010
Victoria Lanteri Monaco 2011
Olivia Serena Monticello 2012
Lo scorso anno in questo torneo si fermarono ai quarti Sofia Ferraris e Anna Nerelli,che con un anno in più hanno perso al primo turno,la Nerelli 6-1 6-2 proprio dalla Castracani.
È possibile seguire sul sito FITP Livescore a partire dalla 10.00 , c’è anche il numero di campo per chi si trovi lì e volesse dare un’occhiata,non si sa mai che una di queste tra 6-7-8 anni sia sul centrale a giocarsi la semifinale.
Purtroppo i Bolessori non riescono quasi mai a vincere con quella coppia, credo che ci perderebbero 95 volte su 100, mentre se la giocano quasi alla pari anche con altre coppie molto forti…
…succede la stessa cosa per Helio+Patt nei confronti di Cash+Glass, che sono le loro “bestie nere”.
Se dovesse giocare domani, la finale diventerebbe più complicata in quanto mancherebbe il giorno di riposo tra il venerdì e la domenica.
La palla di Medvedev sulla terra lenta e umida non va neanche a calci.
Come ampiamente previsto ITALIA prima potenza mondiale del tennis con distacco….
Spagna ridimensionata…
Jodar umiliato 60 al terzo dal nostro 4/5 singolarista.
Landaluce addirittura sconfitto da un onesto mestierante fuori dai 100 come Pellegrino….
Partita complicata solo mentalmente. difficile pronostico visto le variabili, tempo. Se giocasse domani forse sarebbe meglio
Prevedi o speri sorprese ?
Jannik ha le capacità mentali di adattare il proprio tennis alle circostanze atmosferiche il campo lento o il vento non gli creano problemi a differenza di altri propone sempre soluzioni diverse e lo studio del rivale è preciso al dine attuare il piano di gioco vincente, quindi visto gli ultimi precedenti… ma non aggiungo altro vediamo come andrà a finire.
Io non credo che potranno giocare stasera
Con il rischio pioggia nel tardo pomeriggio, il campo sarà una palude…poi con l’umidità che viene da Tevere e Monte Mario alla sera, la sfida Sinner Medvedev sarà mooolto insidiosa, prevedo sorprese!