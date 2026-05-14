Sinner riscrive la storia: 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, superato il record di Djokovic
Jannik Sinner continua a spostare il limite. Una, due, tre, quattro, cinque… fino a 32 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000. Un numero impressionante, che da oggi lo porta davanti anche a Novak Djokovic, fermo a quota 31 successi di fila in questa categoria.
L’azzurro ha firmato l’ennesima pagina storica della sua stagione battendo Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Un successo che gli vale l’accesso alle semifinali del torneo di Roma, ma soprattutto un nuovo primato destinato a entrare nei libri del tennis.
La striscia vincente era iniziata lo scorso anno a Parigi e da quel momento Sinner non si è più fermato nei Masters 1000. Nel 2026 ha già conquistato Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, confermando una continuità di rendimento semplicemente fuori categoria. Ogni torneo è diventato una tappa della sua dominazione, ogni avversario un nuovo ostacolo superato con autorità.
Ora il numero uno del mondo è a due passi da un altro traguardo speciale: vincere finalmente a Roma, nel torneo di casa, davanti al pubblico italiano. Un appuntamento che per Sinner ha sempre avuto un valore particolare e che quest’anno sembra arrivare nel momento perfetto della sua carriera.
Il successo su Rublev non è soltanto una vittoria da semifinale. È il colpo che gli permette di superare un record appartenuto a Djokovic, uno dei simboli assoluti della storia recente del tennis. Da oggi, il riferimento nei Masters 1000 è Sinner: 32 vittorie consecutive, una serie che racconta meglio di qualunque altra statistica la sua superiorità tecnica, mentale e fisica.
E la sensazione è che non sia finita qui. Perché Sinner non sta semplicemente vincendo: sta costruendo una nuova dimensione. A Roma, davanti al suo pubblico, può aggiungere un altro titolo a una stagione già straordinaria e rendere ancora più lunga una striscia che, partita da Parigi, ha già cambiato la storia dei Masters 1000.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Curiosità, Jannik Sinner, Record
Dopo il Sunshine Double, mi auguro che Jannik riesca a fare il Clay Slam. Eguagliare Rafael Nadal sarebbe più interessante che non aver superato questo record di Djokovic.
@ Pepusch (#4615790)
Perdonami, ma ciò che è “incontrovertibile”, come dici tu, è che detenere il record di Slam, Master 1000 e Finals ha un peso enormemente superiore al record di vittorie consecutive nei 1000…tutto qui, ma è talmente lapalissiano che mi stupisce che tu non ci arrivi da solo…se poi, a fine carriera, Jannik o altri supereranno Novak nel numero totale di Big Titles, saranno acclamati e riconosciuti per questa impresa ma per adesso è tutto assolutamente lodevole ma non è certo un record che si ricorderà negli annali…ed è comico che qualcuno in LT addirittura dichiarasse che i record nei Big Titles non contano niente e adesso magari esalta questo record che è poca cosa nel contesto dei titoli di Novak, ma ormai è una constatazione quotidiana che gli stessi meriti e demeriti hanno valutazioni opposte a seconda che vengano attribuiti a tizio o caio, quindi, ordinaria amministrazione che continua a confermare quanto ho sempre detto a suo tempo…infine, per carità, se ritieni che Rublev, De Minaur, Zverev e compagnia cantante sono superiori a Rafa e Roger, avrai le tue legittimissime ragioni, è che al povero Novak sono toccati tutti questi quanti sopra e, per non farsi mancare niente, sono toccati anche Sinner ed Alcaraz, ed è anche con loro che è arrivato a stabilire i record Slam etc.etc. che ben conosci…in pratica 3 generazioni fra cui continua, nonostante gli anni, a creare qualche “incredibile” scompiglio
Sinner è il tennista che, per capacità di giocare ad alta intensità con continuità e costanza spaventose, più ricorda Djokovic. Non a caso questa caratteristica, così preponderante nel tennis, è quella che ha fatto dire a Nadal, non uno qualunque, che Nole è il tennista più forte che abbia mai incontrato. Per questo motivo, a mio avviso, Jannik è anche l’unico in grado di battere il record complessivo di big titles e quello di settimane al n°1 (cioè i 2 più importanti) del goat serbo.
Esatto, è proprio di una banalità sconsolante ricordare che Djokovic incontrava quei due. Il sottotesto è ovviamente che i record del serbo valgono di più.
Quello che dici vale come se io replicassi, giocando con i raffronti, che Roger non avrebbe fatto più di 4 games in un match 2 su 3 col Carlos attuale (non quello in infermeria): nulla. Che poi il serbo sia stato bravo ad adeguarsi ai cambiamenti del tennis e a restare competitivo, non ci piove, ma questo è un altro discorso! Personalmente sono stufo della tiritera degli avversari meno competitivi rispetto a quelli dell’aureo passato: a parole non è dimostrabile. Ciò che è incontrovertibile sono invece i record che sta polverizzando questo giovane campione, con buona pace dei fedalini, novakiani e di tutti i passatisti
E lo so, lo so caro Detu; tu giustamente offri loro il Maalox, io invece questo Sciò Sciò che ha iniziato qui ad affacciarsi alla fine del 2023:
https://www.youtube.com/watch?v=RSZmekkRio8
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Ma oltre al record delle 32 vittorie consecutive nei Mater 1000 senza saltarne alcuno e ai relativi titoli già vinti che ometto di citare, quest’anno, dopo le due sconfitte subite in un breve intervallo temporale nel quale non era chiaramente al top, ha collezionato la bellezza di 27 vittorie consecutive in poco più di 2 mesi, perdendo SOLO 2 set !
Ciò significa che in campi e condizioni diverse ha tenuto quasi la media di un match ogni due giorni battendo, il più delle volte in souplesse, tutti gli avversari di turno !
Scusate se questo è poco a 24 anni.
Altro che spauracchio Jodar, tanto in voga in questi ultimi giorni !!!
Vorrei capire la lista dei rekord di Djokovic,ad esempio le 31 vittorie consecutive erano un rekord o no? Se era un rekord anche se di poco conto, è stato battuto dal Jannik..punto e a capo!
Tranquillo, vedrai che quando Jannik perderà un set (si, un set) qualche imbecille mugugnera’ aria di calo e di crisetta. In realtà si sta solo realizzando quel dominio che modestamente io ho previsto circa 4 anni fa.
@ Detuqueridapresencia (#4615610)
Però, caro Detu, quando Novak ha battuto Sinner non ci sono stati, da parte di chicchessia, trionfalismi o Maalox o castori o altre trovate che ormai non sono neanche “trovate” perché sono sempre le stesse, oltretutto lanciate nel vuoto, perché non si capisce a chi siano indirizzate…può essere, ma non l’ho visto, un poverino che osi gufare Sinner, anche se a leggere i vostri commenti sembra che ci siano orde di haters che, in realtà, non esistono proprio…e non capisco perché ormai sono più le invettive contro i roditori che i complimenti a Sinner…ma di che avete paura? Dei tifosi di altri tennisti? Mah, sinceramente, c’è solo qualche legittimo apprezzamento verso qualche lodevole emergente, e non vedo che fastidio possa dare…poi ci sono io e forse un altro che amiamo Novak, ma che cosa vuoi che ci prendiamo il Maalox con la valanga di numeri storici di Novak (anche se proprio in LT c’è la teoria che i numeri Slam e 1000 non contano, figuriamoci le vittorie consecutive 1000) e la vittoria a Melbourne che, proprio alla luce degli strepitosi risultati di Jannik, assume connotati sempre più…come dicono i tennisti?…aahh sì, incredibili!!! Infine, mi sembra persino banale ricordare che magari Novak incontrava Roger o Rafa Senior, e non aggiungo altro…e tranquilli che, con questa concorrenza, potete anche risparmiarvi anatemi e scio scio, Jannik continuera’ sicuro a veleggiare in acque tranquille…e infine, te lo vedi Novak che prende il Maalox per un “record” di questa portata? Altrimenti i poveri Roger e Rafa dovrebbero trascorrere la loro pensione a nutrirsi di sedativi di questa tipologia, non credi? Have you ever seen the rain, coming down…
Oggi ha subito un break. Cosi non va, non ci siamo….:)
Oramai se gioca più di un ora ci si domanda se hai qualche problema
Fa un altro sport
@ 22587 (#4615652)
Annie dai, cerca di capire, è la prima volta che abbiamo un campione così
Tranquillo, gli invertibili… 23 e 32, come onurb e Bruno (a proposito, che fantasia per il nick – roba da bot)
Sì hai ragione ma io non ci ho pensato, ho semplicemente invertito decine e unità…
è già andato qualcuno in culandia a carpire l’opinione di Kyrgios ?? 😛
Infinito Sinner… Sembrava un record intoccabile… e non è ancora finita…
Vista come si è messa la stagione e l’infortunio dell’ispanico.. sarebbe stata un’annata potenzialmente da Grande Slam….. forza Jannik e non mollare! Non è poi mica così semplice e scontato vincere tutte le partite 😀
La grammatica te la passiamo, ma in realtà sono avvoltoi che aspettano la preda
Eh, caro il djokovic, mi sa che questo è solo il primo (forse nemmeno il primo) dei tanti record che dovrai cedere.
Voglio ringraziare la Direzione che, come regalo per il mio decimo anno di presenza in questo unico Forum, mi ha iscritto manualmente venendo incontro alla mia scarsa abilità tecnologica.
Saluto tutti gli amici sperando di ricevere domenica un altro regalo che attendo invece da 50 anni e che ovviamente non nomino.
Sempre forza azzurri .
Giambitto ( Giambi).
Striscia vincente dal valore incommensurabile .
Paradossalmente un semplice e freddo numero ( 32 ) , pur essendo l’unico valore fondamentale che testimonia e certifica ” il record ” , non rende abbastanza merito alla ” strabilianza ” a cui abbiamo avuto la fortuna di assistere .
Comunque ho come la sensazione che questo primato durerà poco …
… qui Jannik ci cova !
🙂
E’ incredibile ciò che stiamo vivendo. Incredibile.
Abbiamo un italiano che sta raggiungendo livelli pazzeschi.
Sono sempre stato refrattario ai record presi per dimostrare che chi li batte è più forte di chi è stato battuto.
I record devono essere presi solo a titolo indicativo della grandezza del campione.
Sinner sta scrivendo le sue pagine di storia ed è già tra i grandi.
Cosa vincerà in tutta la sua carriera non lo so, ma se mio figlio fra 20 anni comprerà un libro dei più grandi tennisti di tutti i tempi sono sicuro che ci sarà un italiano in diverse classifiche. Questo basta.
Il resto è orgoglio ed emozione.
Viviamoci appieno questo momento.
Ce
Cari merli da uva, c’è n’è ancora di grano da beccheggiare
Stamane qualcuno scriveva di gatto e di sacco, ebbene Jannik ormai trascina un Enorme sacco stracolmo di gatti pelati e gatte da pelare..
Mostro!
Sei un mostroooooooooo! 😀
Shh, non nominare il nome di Nole invano, altrimenti….
Bis dello scorso anno per ora
Bis dello scorso anno per ora
Bis dello scorso anno per ora
Stanno riscrivendo la tre-ccani e pure la quattro ,con nuove etimologie sinonimi sostantivi e sopratutto aggettivi ,perché oramai il vocabolario è terminato
Che Dire, semplicemente infinitamente grande Caterpillar Rosso
🙂
E senza salti di Master 1000 … 😛
In assenza dei giudici (pare di nazionalità serba) del “Guinness World Records” questo nuovo primato di Sinner non potrà – purtroppo – essere omologato!
Ahahahah 😀
Sicuramente é più il rosicamento di Djokovic che non il godimento di Sinner.
Ops, sbagliato post, comunque Jan sempre più inarrestabile e forza che non è ancora finita
E tanto tanto Maalox
Adesso non c’è bisogno di essere analfabeti funzionali , il numero 32 è solo suo !!
E il break subìto oggi da Jannik è la prova del nove che Lui è umano, esiste realmente e quindi non è frutto dell’intelligenza artificiale … ok haters e trolls ? 😉
Ordinaria amministrazione.., per avere un po’ di suspense bisogna aspettare le palle break degli avversari, quando ci sono, quasi neanche più i set perduti ormai.. mitico rosso!
Due italiani in semifinale (per ora…). Non è che dopo 50 anni addirittura si ***** con l’accuso?
Immenso, stratosferico, leggendario, grandioso, unico :
semplicemente il nostro supereroe
J A N N I K S I N N E R
lo sai qui a Roma che significa 23, vero? Vuol dire che ha avuto molta fortuna. Ovviamente uno è così fortunato, secondo gli haters, da vincere per tre anni consecutivi una montagna di partite. Gastone in confronto sarebbe uno sfigato. 🙂
Verso l’infinito e oltre Jannik! Congratulazioni.
Ahi, fra poco ci sarà un: – Ma il vero record è….!- Straordinario, non si può che dire questo. Forse ha avvertito un calo di energie, stava servendo pochissime prime e quando gli è servito per chiudere ecco che ha servito invece benissimo. Capacità di autocorrezione rapida che non ha nessuno in questo momento sul circuito. Per me questo è il Sinner 1.5; a partire dal prossimo anno credo che vedremo il 2.0, cioè uno Jannik sublime, quasi intoccabile. Lui impara dai suoi match, impara dai suoi coach, loro da lui imparano a prepararlo e programmarlo via via meglio. Grandissima squadra degna di un eccelso campione.
No tripp for cats
FANTASTICOOOOOO!!!!!!!!
Castori, betulle a volontà!
Il commento di onurB: record fasullo, per la questura le vittorie sono solo 23