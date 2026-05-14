Sinner riscrive la storia: 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, superato il record di Djokovic

Jannik Sinner continua a spostare il limite. Una, due, tre, quattro, cinque… fino a 32 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000. Un numero impressionante, che da oggi lo porta davanti anche a Novak Djokovic, fermo a quota 31 successi di fila in questa categoria.

L’azzurro ha firmato l’ennesima pagina storica della sua stagione battendo Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Un successo che gli vale l’accesso alle semifinali del torneo di Roma, ma soprattutto un nuovo primato destinato a entrare nei libri del tennis.

La striscia vincente era iniziata lo scorso anno a Parigi e da quel momento Sinner non si è più fermato nei Masters 1000. Nel 2026 ha già conquistato Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid, confermando una continuità di rendimento semplicemente fuori categoria. Ogni torneo è diventato una tappa della sua dominazione, ogni avversario un nuovo ostacolo superato con autorità.

Ora il numero uno del mondo è a due passi da un altro traguardo speciale: vincere finalmente a Roma, nel torneo di casa, davanti al pubblico italiano. Un appuntamento che per Sinner ha sempre avuto un valore particolare e che quest’anno sembra arrivare nel momento perfetto della sua carriera.

Il successo su Rublev non è soltanto una vittoria da semifinale. È il colpo che gli permette di superare un record appartenuto a Djokovic, uno dei simboli assoluti della storia recente del tennis. Da oggi, il riferimento nei Masters 1000 è Sinner: 32 vittorie consecutive, una serie che racconta meglio di qualunque altra statistica la sua superiorità tecnica, mentale e fisica.

E la sensazione è che non sia finita qui. Perché Sinner non sta semplicemente vincendo: sta costruendo una nuova dimensione. A Roma, davanti al suo pubblico, può aggiungere un altro titolo a una stagione già straordinaria e rendere ancora più lunga una striscia che, partita da Parigi, ha già cambiato la storia dei Masters 1000.





Francesco Paolo Villarico