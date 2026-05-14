Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo Jannik Sinner nei quarti di finale (LIVE)
Campo Centrale – ore 13:00
Jannik Sinner vs Andrey Rublev
Sorana Cirstea vs Coco Gauff (Non prima 15:00)
Martin Landaluce vs Daniil Medvedev (Non prima 19:00)
Iga Swiatek vs Elina Svitolina (Non prima 20:30)
Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez / Demi Schuurs vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Anna Danilina / Asia Muhammad (Non prima 14:00)
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
Alexander Erler / Lucas Miedler vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Court 2 – ore 18:00
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Coco Gauff / Caty McNally
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
Per riparare gli daranno più tempo per recuperare e quindi venerdì alle 19/20 ma partita rinviata a sabato per la pioggia..
Spero l’orso russo spenga il faretto… 😉
Ma possibile che nessuno parla della vergogna di permettere a dei tennisti di finire un incontro alle due di notte? Tra interviste e endorfine non hanno potuto addormentarsi prima delle 5 … Vi sembra qualcosa di tollerabile? E gli spettatori, con quello che hanno pagato, costretti a fare l’alba … Ultimo incontro ore 20, oppure come fanno a Wimbledon, interruzione obbligatoria a mezzanotte.
Andiamo campione! Tutti con te!
4-2 i precedenti per Swiatek in questo match che vede tra le due 5 titoli Romani nelle ultime 9 edizioni.
L’ultimo confronto,quello recente di quest’anno, è stato però vinto da Svitolina ad Indian Wells 6-2 4-6 6-4.
Molti miei haters (che non si perdono una virgola di quello che scrivo) certamente ricorderanno il mio commento nella giornata che cominciava alla 11 sul centrale con Swiatek – McNally:
“Dopo il match tra una mia pupilla e madre terra potrei anche già spegnere la TV per il resto della giornata”.
Fino ad ora si può dire che è stata la vera finale? o è solo una mia pretesa illusione?
Commento Sarcastico
Avesse anche vinto McNally forse si sarebbe presa un doppio 6-1 dalla Cocciaretto,la quale oggi vedremmo in campo contro Svitolina.
Vedo che lo scandalo causato dall’aver fatto giocare una partita importante ieri alle 2 di notte non sia servito a niente. Gli orari sono sempre gli stessi. Che organizzazione… neanche nei Challenger.
Come diceva Ljubovic stamattina, se fino a Pellegrino non c’erano dubbi sull’esito delle partite di Sinner, oggi con Rublev può essere partita vera. Certo che Jannik al momento sembra imbattibile, ma il tenni è lo sport del diavolo. In bocca al lupo, campione, comunque vada sarà un successo 😉
@ Adrien Ouilecoup (#4615316)
Quindi? Almeno abbi l’onestà di dire che speri che Jannik perda
Prima di dire gatto bisogna averlo nel sacco ……. Meditate gente.
Sto Jondar fisicamente è ancora uno scricciolo, giovane,giocare per lui tanto tempo ,a quell’ora,con quel freddo e umidità senza una mantellina di lana sulle spalle dev’essere stato letale.
Probabilmente Senza tutti quei fattori che hanno alla fine fatto vincere Darderi: Pioggia, protrarsi del match femminile, interruzione fumogeni sul 5-6 0-15 ,che avevano un regia ben precisa, quindi bisogna solo ringraziare le potenze ultraterrene che ha fatto cominciare il match più tardi possibile.
Poi si gioca 2 su 3 e c’è giorno di riposo,in queste condizioni un uomo non si porta minimamente dietro ancora le fatiche dei match precedenti, anzi forse Jodar avrebbe necessito da match più probanti per serate come ieri.
Quindi quando leggo: “Eppure è Darderi quello che dovrebbe essere stanco per aver finito tutti i match in 3 set”
Sono tutte …….
La fatica fisica e mentale la si può sentire quando devi ritornare in campo il giorno dopo un 5 set.
😆 Ahahahaha
No , vedi … puoi consolarti …
Al peggio non c’è mai fine !!!
😆 😆
@ Golden Shark (#4615230)
Ah Squalo, pensavo di essere messo male io ….
Da dire a qualcuno che donne e uomini nel tennis sono sempre andati a braccetto,non sta né in cielo né in mare il paragone con sport a squadre come il calcio femminile o ch’esso….la pallavolo o il basket.
Quindi, non penso che per quattro cafoni verranno eliminati dal prossimo anno i combined.
Se pensiamo che negli slam c’è il mondo tennis in due settimane: singolari maschile e femminile,Doppi maschile e femminile,Misti, juniores maschile e femminile, torneo vecchie glorie, torneo Wheelchair….
Stavo giusto controllando,mi sembra di capire che il match di Darderi si sia concluso.
Dovrebbe essere record il fatto che una tennista a distanza di quasi 13 anni eguaglia il proprio best ranking,da 21 nel giro di un paio d’anni era arrivata ad essere anche 250,e nel corso di una carriera un po da turista più che da professionista,non è mai riuscita più a raggiungere certe vette.
C’è stata finalmente una Cirstea full immersion solo dopo l’annuncio del suo ultimo anno agonistico,un po’ come la Pennetta che annunciava “sarà il mio ultimo slam,vada come vada” anche se le due carriere poi sono state molto diverse,le italiane generalmente hanno fatto sempre le cose al massimo delle loro possibilità, in un circuito di lavative che avrebbero anche i mezzi per fare carriere diverse e la Cirstea ne è l’esempio.
Qualcuno avrebbe anche potuto però metterla semifinalista o almeno tra le ultime 8 , provarci non sarebbe stato poi una follia impensabile come altre sorprese che vediamo nel corso della stagione,in quanto comunque era 15 o 16 della race prima di questo torneo.
Adesso Occhio di Sauron me la metterà AUTOMATICAMENTE semifinalista al Roland Garros, quando il Frecciarossa è già passato,e i risultati non vengono in serie,a meno che non sei una top player, bisogna trovare altre potenziali sorprese per il Roland Garros, qualcuna che magari sta dimostrando di essere sulla rampa di lancio, magari che non si nota,ma che solo l’occhio clinico di un esperto lo sta notando.
Sui campi del forno si sta svolgendo anche un under 16 super Category. 22 azzurre al via,3 sole rimaste dopo 2 dei 6 turni, oggi ottavi, possibilità di seguire il Livescore sul sito FITP Livescore.
Delusione Ferraris che ha perso il derby con la Monaco, continua il momento straordinario di ascesa della 2010 Castracani che ha demolito la campionessa italiana e una che è da anni tra le migliori 2010 italiane,ovvero la Nerelli,e c’è ancora in corsa la 2012 Conticello,tutta gente che già veste la casacca azzurra nelle competizioni internazionali, come la Winter Cup.
Oltre Jannik come ovvio però c’è anche da sostenere la bellissima Sorana dajeeee
@ Golden Shark (#4615230)
Mille Master di te Sinneeeeer
Forza Jannik,facci sognare ancora.
Non ho dubbi che darai sempre il massimo e lo farai anche per i tuoi tifosi ( ripeto solo per i tuoi tifosi ). Anche se Jannik diventa sempre più ricco , a noi ( suoi tifosi ) regala le emozioni per le sue vittorie non potendo elargire i suoi guadagni.
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Chi arriverà dopo di te
Si prenderà il tuo regno
E quello stupore
Che tu hai lasciato nei miei occhi
Giocando via così
Come la tua prima scena
A Bergamo un’apparenza aliena
Incontro a chi
Spiegherai quello che
Per tutti hai scolpito bene
E non capire mai cos’è
Se c’è stato per davvero
Quell’attimo di eterno che non c’è
MILLE MASTERS di te e di me !
Mi presento
Sei tu l’amico mio
Il ricordo di te per sempre
Per tutto quanto il tempo
Non ci sarà mai addio
M’innamorerò ancora di te . . .
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Venerdì sera pioggia costante….probabile semifinale serale spostata il sabato….ahia
Sempre al tuo fianco
Let’s Go Champion