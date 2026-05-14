Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. In campo Jannik Sinner nei quarti di finale (LIVE)

14/05/2026 11:52 20 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP
Jannik Sinner nella foto - Foto FITP

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  14 Maggio 2026
14°C
Rovesci e schiarite  ·  Picco 21°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci a tratti
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 14 Maggio
10:00
🌧
18°
11:00
🌧
19°
12:00
20°
13:00
21°
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18°
⚠  Allerta gialla temporali fino alle 19:59 · vento dalle 14:00 alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Maschile · Terra Battuta
ATP QF
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
Semifinali Femminili · Terra Battuta
WTA SF
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⛅  Schiarite
⚠  Allerta meteo
🎾  Quarti ATP
🎾  Semifinali WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 13:00
Jannik Sinner ITA vs Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

Sorana Cirstea ROU vs Coco Gauff USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL vs Elina Svitolina UKR (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Anna Danilina KAZ / Asia Muhammad USA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 18:00
Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Coco Gauff USA / Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

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20 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giampi 14-05-2026 12:06

Scritto da Grigor Dimitrov
Ma possibile che nessuno parla della vergogna di permettere a dei tennisti di finire un incontro alle due di notte? Tra interviste e endorfine non hanno potuto addormentarsi prima delle 5 … Vi sembra qualcosa di tollerabile? E gli spettatori, con quello che hanno pagato, costretti a fare l’alba … Ultimo incontro ore 20, oppure come fanno a Wimbledon, interruzione obbligatoria a mezzanotte.

Per riparare gli daranno più tempo per recuperare e quindi venerdì alle 19/20 ma partita rinviata a sabato per la pioggia..

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pablito 14-05-2026 12:06

Spero l’orso russo spenga il faretto… 😉

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Grigor Dimitrov (Guest) 14-05-2026 11:40

Ma possibile che nessuno parla della vergogna di permettere a dei tennisti di finire un incontro alle due di notte? Tra interviste e endorfine non hanno potuto addormentarsi prima delle 5 … Vi sembra qualcosa di tollerabile? E gli spettatori, con quello che hanno pagato, costretti a fare l’alba … Ultimo incontro ore 20, oppure come fanno a Wimbledon, interruzione obbligatoria a mezzanotte.

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Silvy__89 14-05-2026 11:40

Andiamo campione! Tutti con te!

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+1: Inox
Gaz (Guest) 14-05-2026 11:23

4-2 i precedenti per Swiatek in questo match che vede tra le due 5 titoli Romani nelle ultime 9 edizioni.
L’ultimo confronto,quello recente di quest’anno, è stato però vinto da Svitolina ad Indian Wells 6-2 4-6 6-4.
Molti miei haters (che non si perdono una virgola di quello che scrivo) certamente ricorderanno il mio commento nella giornata che cominciava alla 11 sul centrale con Swiatek – McNally:
“Dopo il match tra una mia pupilla e madre terra potrei anche già spegnere la TV per il resto della giornata”.
Fino ad ora si può dire che è stata la vera finale? o è solo una mia pretesa illusione?
Commento Sarcastico
Avesse anche vinto McNally forse si sarebbe presa un doppio 6-1 dalla Cocciaretto,la quale oggi vedremmo in campo contro Svitolina.

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PliskoNotBot (Guest) 14-05-2026 11:20

Vedo che lo scandalo causato dall’aver fatto giocare una partita importante ieri alle 2 di notte non sia servito a niente. Gli orari sono sempre gli stessi. Che organizzazione… neanche nei Challenger.

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Ehol 14-05-2026 11:08

Come diceva Ljubovic stamattina, se fino a Pellegrino non c’erano dubbi sull’esito delle partite di Sinner, oggi con Rublev può essere partita vera. Certo che Jannik al momento sembra imbattibile, ma il tenni è lo sport del diavolo. In bocca al lupo, campione, comunque vada sarà un successo 😉

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Inox 14-05-2026 10:58

@ Adrien Ouilecoup (#4615316)

Quindi? Almeno abbi l’onestà di dire che speri che Jannik perda

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Adrien Ouilecoup (Guest) 14-05-2026 10:54

Prima di dire gatto bisogna averlo nel sacco ……. Meditate gente.

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Gaz (Guest) 14-05-2026 10:50

Sto Jondar fisicamente è ancora uno scricciolo, giovane,giocare per lui tanto tempo ,a quell’ora,con quel freddo e umidità senza una mantellina di lana sulle spalle dev’essere stato letale.
Probabilmente Senza tutti quei fattori che hanno alla fine fatto vincere Darderi: Pioggia, protrarsi del match femminile, interruzione fumogeni sul 5-6 0-15 ,che avevano un regia ben precisa, quindi bisogna solo ringraziare le potenze ultraterrene che ha fatto cominciare il match più tardi possibile.
Poi si gioca 2 su 3 e c’è giorno di riposo,in queste condizioni un uomo non si porta minimamente dietro ancora le fatiche dei match precedenti, anzi forse Jodar avrebbe necessito da match più probanti per serate come ieri.
Quindi quando leggo: “Eppure è Darderi quello che dovrebbe essere stanco per aver finito tutti i match in 3 set”
Sono tutte …….
La fatica fisica e mentale la si può sentire quando devi ritornare in campo il giorno dopo un 5 set.

 11
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Golden Shark 14-05-2026 10:32

Scritto da guido Guest
@ Golden Shark (#4615230)
Ah Squalo, pensavo di essere messo male io ….

😆 Ahahahaha

No , vedi … puoi consolarti …

Al peggio non c’è mai fine !!!

😆 😆

 10
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guido Guest 14-05-2026 10:18

@ Golden Shark (#4615230)

Ah Squalo, pensavo di essere messo male io ….

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+1: Golden Shark
Gaz (Guest) 14-05-2026 10:14

Da dire a qualcuno che donne e uomini nel tennis sono sempre andati a braccetto,non sta né in cielo né in mare il paragone con sport a squadre come il calcio femminile o ch’esso….la pallavolo o il basket.
Quindi, non penso che per quattro cafoni verranno eliminati dal prossimo anno i combined.
Se pensiamo che negli slam c’è il mondo tennis in due settimane: singolari maschile e femminile,Doppi maschile e femminile,Misti, juniores maschile e femminile, torneo vecchie glorie, torneo Wheelchair….

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-1: Just is Back, Marco M.
Gaz (Guest) 14-05-2026 09:52

Stavo giusto controllando,mi sembra di capire che il match di Darderi si sia concluso.

Dovrebbe essere record il fatto che una tennista a distanza di quasi 13 anni eguaglia il proprio best ranking,da 21 nel giro di un paio d’anni era arrivata ad essere anche 250,e nel corso di una carriera un po da turista più che da professionista,non è mai riuscita più a raggiungere certe vette.
C’è stata finalmente una Cirstea full immersion solo dopo l’annuncio del suo ultimo anno agonistico,un po’ come la Pennetta che annunciava “sarà il mio ultimo slam,vada come vada” anche se le due carriere poi sono state molto diverse,le italiane generalmente hanno fatto sempre le cose al massimo delle loro possibilità, in un circuito di lavative che avrebbero anche i mezzi per fare carriere diverse e la Cirstea ne è l’esempio.
Qualcuno avrebbe anche potuto però metterla semifinalista o almeno tra le ultime 8 , provarci non sarebbe stato poi una follia impensabile come altre sorprese che vediamo nel corso della stagione,in quanto comunque era 15 o 16 della race prima di questo torneo.
Adesso Occhio di Sauron me la metterà AUTOMATICAMENTE semifinalista al Roland Garros, quando il Frecciarossa è già passato,e i risultati non vengono in serie,a meno che non sei una top player, bisogna trovare altre potenziali sorprese per il Roland Garros, qualcuna che magari sta dimostrando di essere sulla rampa di lancio, magari che non si nota,ma che solo l’occhio clinico di un esperto lo sta notando.

Sui campi del forno si sta svolgendo anche un under 16 super Category. 22 azzurre al via,3 sole rimaste dopo 2 dei 6 turni, oggi ottavi, possibilità di seguire il Livescore sul sito FITP Livescore.
Delusione Ferraris che ha perso il derby con la Monaco, continua il momento straordinario di ascesa della 2010 Castracani che ha demolito la campionessa italiana e una che è da anni tra le migliori 2010 italiane,ovvero la Nerelli,e c’è ancora in corsa la 2012 Conticello,tutta gente che già veste la casacca azzurra nelle competizioni internazionali, come la Winter Cup.

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-1: Just is Back, Marco M.
Inox 14-05-2026 09:51

Oltre Jannik come ovvio però c’è anche da sostenere la bellissima Sorana dajeeee

 6
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+1: PeteBondurant
Inox 14-05-2026 09:37

@ Golden Shark (#4615230)

Mille Master di te Sinneeeeer

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+1: Golden Shark
Peter Parker 14-05-2026 09:32

Forza Jannik,facci sognare ancora.
Non ho dubbi che darai sempre il massimo e lo farai anche per i tuoi tifosi ( ripeto solo per i tuoi tifosi ). Anche se Jannik diventa sempre più ricco , a noi ( suoi tifosi ) regala le emozioni per le sue vittorie non potendo elargire i suoi guadagni.

 4
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Golden Shark 14-05-2026 09:27

♩♫♪♭♬♫♪♩♫♪♩♭♬♫♩♫♪♭♪♩♪♩♫♪♪♩♫

Chi arriverà dopo di te
Si prenderà il tuo regno
E quello stupore
Che tu hai lasciato nei miei occhi
Giocando via così
Come la tua prima scena
A Bergamo un’apparenza aliena

Incontro a chi
Spiegherai quello che
Per tutti hai scolpito bene
E non capire mai cos’è
Se c’è stato per davvero
Quell’attimo di eterno che non c’è
MILLE MASTERS di te e di me !

Mi presento
Sei tu l’amico mio
Il ricordo di te per sempre
Per tutto quanto il tempo
Non ci sarà mai addio
M’innamorerò ancora di te . . .

♩♫♪♭♬♫♪♩♫♪♩♭♬♫♩♫♪♭♪♩♪♩♫♪♪♩♫

 3
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+1: Tennista dastrapazzo, Inox, walden, Marco M., Carota Senior
Onurb (Guest) 14-05-2026 08:57

Venerdì sera pioggia costante….probabile semifinale serale spostata il sabato….ahia

 2
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+1: Taxi Driver
Nike (Guest) 14-05-2026 08:50

Sempre al tuo fianco

Let’s Go Champion

 1
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