Challenger 175 Valencia e Bordeaux, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2, Córdoba: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Challenger 175 Valencia
Valencia, Spagna · 14 Maggio 2026
|☀
16°C
Soleggiato · Picco 27°C
|CIELO
|Sereno
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Maggio
10:00
☀
21°
11:00
☀
23°
12:00
⛅
24°
13:00
⛅
26°
14:00
⛅
27°
15:00
⛅
26°
16:00
⛅
26°
17:00
⛅
25°
18:00
☀
24°
19:00
☀
23°
⚠ Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 175 R2
☀ Soleggiato
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Pista Central – ore 11:00
Alejandro Tabilo vs Aleksandar Kovacevic
ATP Valencia
Alejandro Tabilo [1]•
30
6
2
Aleksandar Kovacevic
30
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
0-15
df
15-15
15-30
ace
30-30
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
40-A
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
ace
30-30
ace
40-30
40-40
ace
A-40
ace
0-1 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
0-15
ace
0-30
df
0-40
ace
15-40
ace
30-40
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
40-A
ace
40-40
40-A
ace
4-3 → 5-3
A. Tabilo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
ace
3-3 → 4-3
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-2 → 3-3
A. Tabilo
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
ace
2-2 → 3-2
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
A. Tabilo
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
40-30
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-0 → 1-1
A. Tabilo
0-15
df
0-30
ace
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Roberto Bautista Agut vs Zizou Bergs (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Camilo Ugo Carabelli vs Matteo Berrettini (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Baez vs Pablo Carreno Busta (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista Sanchez Vicario – ore 11:00
Leandro Riedi vs Miomir Kecmanovic
ATP Valencia
Leandro Riedi•
15
3
0
Miomir Kecmanovic [7]
30
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kecmanovic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Riedi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Riedi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Nicolas Alvarez Varona vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Damir Dzumhur vs Jaume Munar (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – ore 11:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
ATP Valencia
Orlando Luz / Rafael Matos [1]
0
6
2
Vasil Kirkov / Bart Stevens•
15
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
O. Luz / Matos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
V. Kirkov / Stevens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
V. Kirkov / Stevens
0-0 → 0-1
Dusan Lajovic vs Daniel Altmaier (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Sander Arends / David Pel vs Pedro Martinez / Bernabe Zapata Miralles
Il match deve ancora iniziare
N.Sriram Balaji / Marcelo Demoliner vs Jakub Paul / Matej Vocel
Il match deve ancora iniziare
Challenger 175 Bordeaux
Bordeaux, Francia · 14 Maggio 2026
|🌧
12°C
Pioggia e temporali · Picco 15°C
|CIELO
|Instabile
|PIOGGIA
|Temporali a tratti
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Maggio
10:00
⛈
14°
11:00
☁
14°
12:00
☁
15°
13:00
⛈
14°
14:00
⛈
14°
15:00
☁
14°
16:00
☁
14°
17:00
☁
14°
18:00
☁
13°
19:00
⛈
12°
⚠ Pioggia e temporali possibili durante la giornata
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 175 R2
🌧 Pioggia
⛈ Temporali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Central PVTISTES – ore 10:30
Titouan Droguet vs Terence Atmane
ATP Bordeaux
Titouan Droguet
0
2
Terence Atmane [3]
0
1
Benjamin Bonzi vs Tallon Griekspoor
Il match deve ancora iniziare
Botic van de Zandschulp vs Quentin Halys
Il match deve ancora iniziare
Arthur Rinderknech vs Martin Damm (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Court SVR – ore 10:30
Raphael Collignon vs Aleksandr Shevchenko
ATP Bordeaux
Raphael Collignon [8]
40
4
Aleksandr Shevchenko•
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
R. Collignon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Shevchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Collignon
0-15
15-15
15-30
0-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
A. Shevchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Vukic vs Giovanni Mpetshi Perricard
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel Cerundolo vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court INTERSPORT – ore 10:30
Alex Molcan vs Rei Sakamoto
ATP Bordeaux
Alex Molcan
15
0
Rei Sakamoto•
15
0
Sander Gille / Sem Verbeek vs Theo Arribage / John Peers
Il match deve ancora iniziare
Romain Arneodo / Marc Polmans vs Geoffrey Blancaneaux / Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
Pierre Delage / Louis Dussin vs Petr Nouza / Neil Oberleitner (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tunisi
Tunisi, Tunisia · 14 Maggio 2026
|⛅
|
19°C
Sole e nubi · Picco 27°C
|
|CIELO
|Nuvolosità in aumento
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Maggio
09:00
⛅
21°
10:00
☁
23°
11:00
☁
24°
12:00
☁
26°
13:00
⛅
27°
14:00
☁
26°
15:00
☁
25°
16:00
☁
24°
17:00
☁
23°
18:00
☁
22°
⚠ Giornata stabile, cielo più nuvoloso nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 75 QF
⛅ Sole e nubi
☁ Nuvoloso
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
COURT CENTRAL – ore 11:00
Kimmer Coppejans vs Gilles Arnaud Bailly
ATP Tunis
Kimmer Coppejans
30
5
Gilles Arnaud Bailly•
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Coppejans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
K. Coppejans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
G. Arnaud Bailly
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
G. Arnaud Bailly
0-3 → 1-3
K. Coppejans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
G. Arnaud Bailly
0-1 → 0-2
K. Coppejans
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
0-0 → 0-1
Federico Cina vs Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
Tristan Boyer vs Laurent Lokoli
Il match deve ancora iniziare
Aziz Ouakaa / Ilia Simakin vs Inigo Cervantes / Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
COURT AZIZ ZOUHIR – ore 12:00
Dali Blanch vs Jay Clarke
ATP Tunis
Dali Blanch
0
0
Jay Clarke
0
0
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow vs Simone Agostini / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Jay Clarke / Ben Jones vs Hynek Barton / Michael Vrbensky (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 9 – ore 14:00
Lukas Pokorny
/ David Poljak
vs Dali Blanch
/ Carles Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 14 Maggio 2026
|⛅
|
14°C
Variabile · Picco 19°C
|
|CIELO
|Schiarite centrali
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Maggio
09:00
⛅
14°
10:00
☁
15°
11:00
⛅
17°
12:00
⛅
18°
13:00
☀
19°
14:00
☀
19°
15:00
☀
18°
16:00
☀
18°
17:00
☀
18°
18:00
⛅
17°
⚠ Condizioni generalmente buone, nubi sparse in serata
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 100 QF
⛅ Variabile
☀ Schiarite
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
12:00 Barrios Vera T. vs Nava E.
ATP Oeiras
Tomas Barrios Vera [7]
0
0
Emilio Nava [2]
0
0
12:00 Djere L. vs Smith C.
ATP Oeiras
Laslo Djere
0
0
Colton Smith
0
0
13:30 Brunclik P. vs Faria J.
Il match deve ancora iniziare
13:30 Hassan B. vs Dellien H.
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India · 14 Maggio 2026
|⛅
|
31°C
Caldo e nubi sparse · Picco 34°C
|
|CIELO
|Caldo, poi nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 14 Maggio
13:00
⛅
33°
14:00
⛅
34°
15:00
⛅
34°
16:00
☁
33°
17:00
☁
31°
18:00
☁
30°
19:00
☁
29°
20:00
☁
27°
21:00
☁
26°
22:00
☁
25°
🔥 Caldo intenso nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
CH 50 QF
⛅ Caldo
☁ Nuvoloso
🔥 Alte temperature
🎾 Quarti
🏀 Cemento
CENTRE COURT – ore 08:30
Adil Kalyanpur / Mukund Sasikumar vs Dominik Palan / Digvijaypratap Singh
ATP Bengaluru
Adil Kalyanpur / Mukund Sasikumar
7
6
Dominik Palan / Digvijaypratap Singh
6
3
Vincitore: Kalyanpur / Sasikumar
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Palan / Singh
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
5-3 → 6-3
A. Kalyanpur / Sasikumar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
D. Palan / Singh
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
df
ace
4-2 → 4-3
A. Kalyanpur / Sasikumar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-2 → 4-2
D. Palan / Singh
3-1 → 3-2
A. Kalyanpur / Sasikumar
2-1 → 3-1
D. Palan / Singh
2-0 → 2-1
A. Kalyanpur / Sasikumar
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
D. Palan / Singh
0-15
df
15-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
df
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
D. Palan / Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
A. Kalyanpur / Sasikumar
5-5 → 6-5
D. Palan / Singh
5-4 → 5-5
A. Kalyanpur / Sasikumar
4-4 → 5-4
D. Palan / Singh
4-3 → 4-4
A. Kalyanpur / Sasikumar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
D. Palan / Singh
3-2 → 3-3
A. Kalyanpur / Sasikumar
2-2 → 3-2
D. Palan / Singh
2-1 → 2-2
A. Kalyanpur / Sasikumar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
ace
1-1 → 2-1
D. Palan / Singh
1-0 → 1-1
A. Kalyanpur / Sasikumar
0-0 → 1-0
Manish Sureshkumar vs Ilya Ivashka
ATP Bengaluru
Manish Sureshkumar
3
3
Ilya Ivashka
6
6
Vincitore: Ivashka
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sureshkumar
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-5 → 3-6
I. Ivashka
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
M. Sureshkumar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Sureshkumar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sureshkumar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
I. Ivashka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
M. Sureshkumar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
I. Ivashka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Sureshkumar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
Maximus Jones vs Philip Sekulic (Non prima 11:30)
ATP Bengaluru
Maximus Jones [7]•
30
0
Philip Sekulic [4]
15
0
Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni vs Sidharth Rawat / Manish Sureshkumar
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 08:30
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin vs Sergey Betov / Jeevan Nedunchezhiyan
ATP Bengaluru
Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
4
7
10
Sergey Betov / Jeevan Nedunchezhiyan [3]
6
5
8
Vincitore: Bar Biryukov / Lomakin
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Betov / Nedunchezhiyan
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
ace
6-4
7-4
7-5
8-5
8-6
8-7
8-8
8-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Betov / Nedunchezhiyan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
S. Betov / Nedunchezhiyan
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 5-5
P. Bar Biryukov / Lomakin
4-4 → 5-4
S. Betov / Nedunchezhiyan
4-3 → 4-4
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
S. Betov / Nedunchezhiyan
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
3-2 → 3-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Betov / Nedunchezhiyan
1-2 → 2-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-2 → 1-2
S. Betov / Nedunchezhiyan
0-1 → 0-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
ace
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Betov / Nedunchezhiyan
4-5 → 4-6
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-5 → 4-5
S. Betov / Nedunchezhiyan
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-4 → 3-5
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
df
3-3 → 3-4
S. Betov / Nedunchezhiyan
3-2 → 3-3
P. Bar Biryukov / Lomakin
2-2 → 3-2
S. Betov / Nedunchezhiyan
2-1 → 2-2
P. Bar Biryukov / Lomakin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
S. Betov / Nedunchezhiyan
1-0 → 1-1
P. Bar Biryukov / Lomakin
0-0 → 1-0
Keegan Smith vs Ognjen Milic
ATP Bengaluru
Keegan Smith [1]•
0
7
5
Ognjen Milic [5]
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Milic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-2 → 5-3
O. Milic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
40-A
df
2-1 → 3-1
K. Smith
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
O. Milic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
K. Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
O. Milic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
K. Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
ace
3-4 → 4-4
O. Milic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
K. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
O. Milic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-2 → 2-3
K. Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
O. Milic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
O. Milic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Jeffrey Chuan En Hsu / Christopher Papa (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Kriish Tyagi vs Hamish Stewart
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Zagabria
Zagabria, Croazia · 14 Maggio 2026
|⛅
|
9°C
Schiarite, poi nubi · Picco 20°C
|
|CIELO
|Peggiora dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali possibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Maggio
10:00
⛅
14°
11:00
⛅
16°
12:00
⛅
17°
13:00
⛅
18°
14:00
☁
20°
15:00
☁
18°
16:00
☁
18°
17:00
☁
18°
18:00
☁
18°
19:00
☁
18°
⚠ Allerta gialla temporali dalle 14:00 alle 23:59
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
⛅ Schiarite
☁ Nuvoloso
⚠ Allerta temporali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
0:00 Alexandrescou Y. T. vs Holmgren A.
ATP Zagreb
Yannick Theodor Alexandrescou•
0
6
6
0
August Holmgren [7]
0
7
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Holmgren
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-3 → 6-3
Y. Theodor Alexandrescou
4-3 → 5-3
Y. Theodor Alexandrescou
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Holmgren
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Y. Theodor Alexandrescou
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Y. Theodor Alexandrescou
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Holmgren
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
ace
6-6 → 6-7
A. Holmgren
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Y. Theodor Alexandrescou
5-5 → 6-5
A. Holmgren
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Y. Theodor Alexandrescou
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Y. Theodor Alexandrescou
3-3 → 4-3
A. Holmgren
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Y. Theodor Alexandrescou
2-2 → 2-3
A. Holmgren
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Y. Theodor Alexandrescou
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 2-1
A. Holmgren
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Y. Theodor Alexandrescou
0-0 → 0-1
10:00 Cecchinato M. vs Andrade A.
ATP Zagreb
Marco Cecchinato [8]
4
4
Andy Andrade
6
6
Vincitore: Andrade
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Andrade
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Andrade
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Andrade
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-2 → 2-3
A. Andrade
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Andrade
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
10:00 Reis Da Silva J. vs Moller E.
ATP Zagreb
Joao Lucas Reis Da Silva
5
2
Elmer Moller [3]
7
6
Vincitore: Moller
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lucas Reis Da Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
J. Lucas Reis Da Silva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
E. Moller
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
J. Lucas Reis Da Silva
0-2 → 1-2
J. Lucas Reis Da Silva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Moller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
J. Lucas Reis Da Silva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
J. Lucas Reis Da Silva
4-4 → 4-5
E. Moller
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
3-4 → 4-4
J. Lucas Reis Da Silva
2-4 → 3-4
J. Lucas Reis Da Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
E. Moller
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
0-3 → 1-3
J. Lucas Reis Da Silva
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
J. Lucas Reis Da Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
11:00 Fery A. vs Stricker D.
ATP Zagreb
Arthur Fery [4]
30
6
2
Dominic Stricker•
15
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Stricker
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Fery
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Stricker
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fery
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
5-1 → 6-1
D. Stricker
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Stricker
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
11:30 Choinski J. vs Galan D. E.
ATP Zagreb
Jan Choinski [1]
0
0
Daniel Elahi Galan
0
0
11:30 Mikrut L. vs Rodesch C.
ATP Zagreb
Luka Mikrut
0
1
Chris Rodesch [6]•
0
1
11:30 Piros Z. vs Simundza J.
Il match deve ancora iniziare
12:30 Dedura D. vs Neumayer L.
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Cordoba
Cordoba, Argentina · 14 Maggio 2026
|⛅
|
8°C
Fresco, poi schiarite · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 14 Maggio
10:00
☁
10°
11:00
☁
13°
12:00
☁
14°
13:00
⛅
16°
14:00
⛅
18°
15:00
☀
18°
16:00
☀
18°
17:00
☀
17°
18:00
☀
16°
19:00
☀
14°
⚠ Mattinata fresca, condizioni asciutte
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 50 QF
☁ Nuvoloso
☀ Schiarite
🥶 Fresco al mattino
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 16:00
Ignacio Monzon / Nicolas Villalon vs Valentin Basel / Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Eduardo Ribeiro (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Juan Ignacio Gallego / Agustin Libre vs Juan Estevez / Tomas Farjat
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 16:00
Juan Manuel La Serna vs Valerio Aboian
Il match deve ancora iniziare
Juan Bautista Torres vs Miguel Tobon (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Segundo Goity Zapico / Tadeo Meneo vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna / Miguel Tobon vs Luciano Emanuel Ambrogi / Maximo Zeitune (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
