WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Parma e Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

14/05/2026 08:52 2 commenti
Barbora Krejcikova - Foto Ilaria Piccaglia
Barbora Krejcikova - Foto Ilaria Piccaglia

🇮🇹
WTA 125 Parma
Parma, Italia  ·  14 Maggio 2026
14°C
Variabile, temporali serali  ·  Picco 20°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Temporali serali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 14 Maggio
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
19°
17:00
20°
18:00
19°
19:00
18°
⚠  Allerta arancione vento · gialla per pioggia e temporali
🎾  Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
WTA QF
☁  Variabile
⛈  Temporali serali
⚠  Allerta meteo
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Dominika Salkova CZE vs (7) Camila Osorio COL

WTA Parma 125
Dominika Salkova
0
1
6
0
Camila Osorio [7]
0
6
2
0
Mostra dettagli

(4) Barbora Krejcikova CZE vs (8) Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

(5) Solana Sierra ARG vs (3) Dayana Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare

Susan Bandecchi SUI vs (2) Jessica Bouzas Maneiro ESP Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare







🇫🇷
WTA 125 Parigi
Parigi, Francia  ·  14 Maggio 2026
🌧
8°C
Pioggia leggera e temporali  ·  Picco 13°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Temporali pomeridiani
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 14 Maggio
10:00
10°
11:00
10°
12:00
11°
13:00
12°
14:00
12°
15:00
13°
16:00
12°
17:00
12°
18:00
12°
19:00
12°
⚠  Allerta gialla temporali su Parigi fino a mezzanotte
🎾  Programma del giorno — 14 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
WTA R2
🌧  Pioggia leggera
⛈  Temporali
⚠  Allerta temporali
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 10:30
Alina Charaeva RUS vs Tamara Korpatsch GER

WTA Paris 125
Alina Charaeva
0
6
4
Tamara Korpatsch
0
4
3
Mostra dettagli

Diane Parry FRA vs Chloe Paquet FRA Non prima 12:00

WTA Paris 125
Diane Parry
15
6
2
Chloe Paquet
0
4
5
Mostra dettagli

(1) Madison Keys USA vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:30
Aliaksandra Sasnovich BLR vs Anna Blinkova RUS

WTA Paris 125
Aliaksandra Sasnovich
0
7
1
Anna Blinkova
0
5
0
Mostra dettagli

(4) Emma Navarro USA vs Katie Volynets USA Non prima 12:00

WTA Paris 125
Emma Navarro [4]
0
3
0
Katie Volynets
0
6
1
Mostra dettagli

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2 commenti

Gaz (Guest) 14-05-2026 10:59

@ tinapica (#4615252)

Lo stesso trattamento inflitto a Basiletti lo ha subito dalla Maneiro,che è una di quelle tenniste che possono essere anche la sorpresa al RG ,se è aiutata anche dalla fortuna che viene a volte a creare dei buchi nei tabelloni,lei è una di quelle che si possono inserire.

 2
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tinapica 14-05-2026 09:43

Ma Lilli, a Parma?
Mi sfuggì la sua eliminazione dopo la vittoria al primo turno…

 1
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