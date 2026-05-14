WTA 125 Parma e Parigi: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Barbora Krejcikova - Foto Ilaria Piccaglia
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🇮🇹
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WTA 125 Parma
Parma, Italia · 14 Maggio 2026
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⛅
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14°C
Variabile, temporali serali · Picco 20°C
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|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Temporali serali
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 14 Maggio
|
10:00
☁
13°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
☁
16°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
18°
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16:00
⛅
19°
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17:00
⛅
20°
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18:00
☁
19°
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19:00
⛈
18°
⚠ Allerta arancione vento · gialla per pioggia e temporali
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
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WTA QF
☁ Variabile
⛈ Temporali serali
⚠ Allerta meteo
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Dominika Salkova vs (7) Camila Osorio
WTA Parma 125
Dominika Salkova
0
1
6
0
Camila Osorio [7]•
0
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Dominika Salkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Dominika Salkova
3-1 → 4-1
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Dominika Salkova
1-1 → 2-1
Dominika Salkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominika Salkova
1-4 → 1-5
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Dominika Salkova
1-2 → 1-3
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Camila Osorio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(4) Barbora Krejcikova vs (8) Viktorija Golubic
Il match deve ancora iniziare
(5) Solana Sierra vs (3) Dayana Yastremska
Il match deve ancora iniziare
Susan Bandecchi vs (2) Jessica Bouzas Maneiro Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
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🇫🇷
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WTA 125 Parigi
Parigi, Francia · 14 Maggio 2026
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🌧
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8°C
Pioggia leggera e temporali · Picco 13°C
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|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali pomeridiani
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 14 Maggio
|
10:00
☁
10°
|
11:00
☁
10°
|
12:00
☁
11°
|
13:00
☁
12°
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14:00
☁
12°
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15:00
☁
13°
|
16:00
⛈
12°
|
17:00
⛈
12°
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18:00
⛅
12°
|
19:00
⛅
12°
⚠ Allerta gialla temporali su Parigi fino a mezzanotte
🎾 Programma del giorno — 14 Maggio
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
WTA R2
🌧 Pioggia leggera
⛈ Temporali
⚠ Allerta temporali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 10:30
Alina Charaeva vs Tamara Korpatsch
WTA Paris 125
Alina Charaeva
0
6
4
Tamara Korpatsch•
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
4-2 → 4-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
5-3 → 5-4
Tamara Korpatsch
4-2 → 4-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Diane Parry vs Chloe Paquet Non prima 12:00
WTA Paris 125
Diane Parry•
15
6
2
Chloe Paquet
0
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chloe Paquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Chloe Paquet
0-15
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) Madison Keys vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Aliaksandra Sasnovich vs Anna Blinkova
WTA Paris 125
Aliaksandra Sasnovich
0
7
1
Anna Blinkova•
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
6-5 → 7-5
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Aliaksandra Sasnovich
5-4 → 5-5
Aliaksandra Sasnovich
5-2 → 5-3
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Aliaksandra Sasnovich
3-2 → 4-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
1-0 → 1-1
(4) Emma Navarro vs Katie Volynets Non prima 12:00
WTA Paris 125
Emma Navarro [4]
0
3
0
Katie Volynets•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Emma Navarro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Emma Navarro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
2 commenti
@ tinapica (#4615252)
Lo stesso trattamento inflitto a Basiletti lo ha subito dalla Maneiro,che è una di quelle tenniste che possono essere anche la sorpresa al RG ,se è aiutata anche dalla fortuna che viene a volte a creare dei buchi nei tabelloni,lei è una di quelle che si possono inserire.
Ma Lilli, a Parma?
Mi sfuggì la sua eliminazione dopo la vittoria al primo turno…