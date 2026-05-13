Federico Cinà firma il colpo a Tunisi: battuto Schwaerzler in due set

Buona vittoria di Federico Cinà al Challenger di Tunisi. Il giovane azzurro supera al secondo turno in due set la testa di serie numero 3 Joel Josef Schwaerzler e conquista un successo di peso sulla terra rossa tunisina.

Federico Cinà continua a crescere e firma una delle vittorie più importanti della sua settimana al Challenger di Tunisi. Il tennista italiano ha superato l’austriaco Joel Josef Schwaerzler, testa di serie numero 3 del torneo, con il punteggio di 6-4 6-1, al termine di una prova molto convincente.

Ai quarti di finale sfiderà il qualificato Inaki Montes-De La Torre classe 2002 e n.329 ATP.

Il primo set è stato il momento più delicato della partita. Schwaerzler, giocatore mancino e avversario di grande prospettiva, ha provato a imporre il proprio ritmo, ma Cinà è stato bravo a restare sempre dentro gli scambi e a gestire con lucidità i game più importanti. L’azzurro ha trovato il guizzo decisivo nella fase conclusiva del parziale (nel nono game), chiudendo per 6-4 e prendendo il controllo dell’incontro.

Una volta conquistato il primo set, Cinà ha cambiato marcia. Nel secondo parziale l’italiano è salito ulteriormente di livello, giocando con maggiore sicurezza e togliendo progressivamente certezze all’austriaco. Schwaerzler ha faticato a contenere la continuità dell’azzurro, che ha preso rapidamente il largo nel punteggio.

Il 6-1 del secondo set racconta bene la superiorità di Cinà nella seconda parte dell’incontro. Dopo un primo parziale combattuto, il giovane italiano ha trasformato la partita in un monologo, mostrando solidità da fondo campo, buona gestione dei momenti chiave e grande maturità tattica.

Il successo è particolarmente significativo anche per il valore dell’avversario. Schwaerzler era una delle teste di serie più alte del tabellone e rappresentava un test importante per misurare le ambizioni dell’azzurro sulla terra battuta.

Per Federico Cinà arriva dunque una vittoria pesante, costruita con pazienza nel primo set e completata con grande personalità nel secondo. Un risultato che gli permette di proseguire il suo cammino a Tunisi e di aggiungere un altro tassello importante al suo percorso di crescita nel circuito Challenger.

ATP Tunis Joel Schwaerzler [3] Joel Schwaerzler [3] 4 1 Federico Cina Federico Cina 6 6 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 F. Cina 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 J. Schwaerzler 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-4 → 1-4 F. Cina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 J. Schwaerzler 0-15 0-30 df 0-40 df 0-2 → 0-3 F. Cina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Schwaerzler 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Schwaerzler 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 J. Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 F. Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi