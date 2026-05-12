Zverev amaro dopo il ko con Darderi: “Avrei dovuto vincere in due set. Il campo? Il peggiore su cui abbia mai giocato”

Alexander Zverev lascia Roma con grande amarezza. Il tedesco, sconfitto da Luciano Darderi con il punteggio di 1-6 7-6 6-0, ha analizzato in mixed zone una partita che sembrava saldamente nelle sue mani e che invece si è trasformata in una rimonta memorabile per l’italo-argentino.

Zverev non ha cercato troppe scuse, ma ha riconosciuto di essere calato fisicamente alla distanza. Nei giorni scorsi aveva parlato dei problemi accusati dopo Madrid e, interrogato sulla possibilità che la stanchezza fosse collegata a quella situazione, ha spiegato: “Mi sono stancato. Che sia per la malattia o perché ho giocato tanto tennis… è una delle ragioni”.

Il tedesco, però, resta convinto che la partita avrebbe dovuto chiudersi prima: “Penso che avrei dovuto vincere il match in due set. Questa è la storia della partita. Poi, naturalmente, il terzo set è andato dalla sua parte. Lui ha giocato un tennis fantastico, ma io avrei dovuto vincere in due set”.

Il passaggio più duro della conferenza riguarda le condizioni del campo. Zverev ha criticato apertamente la qualità del terreno di gioco, definendolo senza mezzi termini il peggiore mai affrontato nella sua carriera: “È stato difficile giocare. A essere onesto, penso che questo sia il campo peggiore su cui abbia mai giocato. Da junior, da professionista, nei Futures, in allenamento: non ho mai giocato su un campo con una qualità così bassa”.

Il numero tedesco ha poi aggiunto un dettaglio significativo sui momenti decisivi: “Ho avuto match point e la palla mi è saltata sopra la testa. Ho avuto palla break e la palla è rotolata. Il vento era difficile, sì, ma in generale penso ancora che avrei dovuto vincere in due set”.

Nessuna polemica, invece, nei confronti del pubblico italiano, che ha inevitabilmente spinto Darderi nei momenti più caldi del match. Zverev ha sottolineato di non aver avuto problemi con l’atmosfera del Foro Italico: “Non ho alcun problema con i tifosi italiani. Mi sono piaciuti. Sono energici, sono appassionati verso i loro giocatori, ed è assolutamente normale. Sono stati corretti”.

Ora per il tedesco si apre una fase di recupero in vista del Roland Garros. L’eliminazione anticipata da Roma, pur dolorosa, potrebbe consentirgli di arrivare più fresco a Parigi: “Forse questa è una piccola benedizione in un brutto momento per me. Posso riposare, ricaricarmi ed essere al 100% per il Roland Garros. Posso prendermi un paio di giorni liberi. Ho quasi due settimane fino al prossimo match, spero di poter usare bene questo tempo”.

Infine, una battuta sul grande favorito di Parigi, Jannik Sinner, soprattutto in assenza di Carlos Alcaraz. Zverev non si è nascosto: “Devo credere di essere capace di batterlo. Devo crederci, altrimenti possiamo semplicemente dargli il trofeo senza giocare il torneo”.

Resta dunque una sconfitta pesante per Zverev, che aveva dominato il primo set e avuto l’occasione di chiudere nel secondo. Dall’altra parte, però, Darderi ha saputo resistere, alzare il livello e approfittare del calo del tedesco, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera.





Francesco Paolo Villarico