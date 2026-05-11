Masters 1000 Roma: Cobolli si ferma contro Tirante. Il romano sconfitto 6-3 6-3

Finisce al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia. L’azzurro viene battuto con un doppio 6-3 dall’argentino Thiago Tirante, numero 69 del mondo, autore di una prestazione solidissima e praticamente senza passaggi a vuoto.

Una vittoria pienamente meritata quella del giocatore argentino contro un Cobolli che non è mai riuscito davvero a entrare in partita. Flavio ha accettato fin dall’inizio la lotta di forza da fondo campo, dando spesso l’impressione di voler strafare per non deludere il pubblico di casa. Il risultato è stato un tennis troppo teso, con numerosi errori sia di diritto che di rovescio, mentre dall’altra parte Tirante ha giocato una partita estremamente ordinata, sostenuto anche da una giornata eccezionale al servizio. Roma continua così a restare un torneo complicato per Cobolli, che probabilmente sente ancora molto il peso emotivo di giocare davanti al pubblico di casa.

La partita è stata una classica battaglia tra specialisti della terra battuta. Scambi violentissimi da fondo campo, ritmo altissimo e pochissimo tempo per respirare. Cobolli è partito subito in modo falloso, mentre Tirante ha impressionato per la qualità del servizio, con punte oltre i 220 km/h e addirittura una prima a 226 km/h. L’argentino ha spinto con colpi piatti e velocissimi, senza concedere ritmo all’azzurro.

Il primo set è vissuto su un iniziale equilibrio, con break e controbreak nei primi giochi e scambi giocati costantemente sul filo dei centimetri. Fino al 3-3 la sfida è rimasta apertissima, poi Cobolli ha perso lucidità nel momento decisivo. Due errori non forzati hanno consegnato il break a Tirante, che da lì in avanti ha continuato a dominare i propri turni di battuta grazie a un servizio praticamente intoccabile. La differenza principale è stata proprio lì: l’argentino ha tenuto i propri giochi con relativa facilità, mentre Cobolli ha dovuto lottare praticamente su ogni quindici, finendo spesso per perdere pazienza e cercare soluzioni troppo rischiose. Tirante non ha regalato nulla e il livello mostrato oggi è sembrato decisamente superiore a quello suggerito dalla classifica di numero 69 del mondo. Potenza, profondità e precisione da giocatore di fascia ancora più alta.

Anche il secondo set ha seguito lo stesso copione del primo. Equilibrio fino al 3-3, servizi dominanti e pochi scambi realmente favorevoli all’azzurro. Poi un nuovo blackout di Cobolli: due errori di diritto hanno concesso tre palle break a Tirante e ancora un diritto sbagliato in uscita dal servizio ha spalancato all’argentino il vantaggio decisivo del 4-3. Flavio, che ha sempre fatto della lotta una delle sue qualità migliori, oggi ha probabilmente accettato troppo il braccio di ferro imposto dall’avversario. Ha cercato soprattutto la soluzione di forza in una giornata in cui Tirante si muoveva benissimo e non concedeva praticamente nulla. Anzi, sulle accelerazioni piatte dell’azzurro l’argentino riusciva spesso ad appoggiarsi e a giocare ancora più profondo. Forse qualche variazione in più, più rotazioni e meno ricerca continua della botta piatta avrebbero potuto cambiare qualcosa, anche se con il livello mostrato oggi da Tirante le soluzioni erano comunque poche. L’argentino è stato impeccabile al servizio e solidissimo da fondo campo, confermando di attraversare una settimana di altissimo livello.

Per lui ora la sfida contro Daniil Medvedev: un salto di livello importante, ma con il tennis mostrato oggi Tirante ha dimostrato di poter creare problemi anche ai giocatori più forti del circuito.

La cronaca

1.set Serve Tirante. Primo gioco senza problemi per l’argentino 1-0.

Il nastro aiuta Cobolli 15-15. Bene con il dritto Flavio 30-30. Brutto rovescio di Cobolli palla break 30-40. Fulmine di dritto, parità. Tirante palla pesante dritto vincente, palla break. Ottima seconda di Flavio, parità. Ancora palla break, Tirante si muove meglio da fondo, break 0-2.

Finalmente Cobolli avanti Tirante sbaglia 0-15. Doppio fallo dell’argentino 0-30. Prima al centro a 226 km/h 15-30. Palla corta in rete, due palle break Cobolli 15-40. Dritto in rete di Flavio che non ha abbastanza pazienza 30-40. Sfonda con il dritto Flavio riga piena , break 2-1.

Bene con la prima Cobolli, si apre il campo 30-15. Ace 40-15. Gioco e punteggio di nuovo in parità 2-2.

Doppio fallo Tirante 15 pari. Prima a 230 km/h 30-15. Doppio fallo 30-30. Si difende Cobolli 40-30. Tirante chiude 3-2.

Cobolli ritrova prima. Servizio e dritto, 3-3.

Esce il dritto di Cobolli 15-0. Flavio aggredisce la seconda di Tirante 15-15. A rete Thiago Augustin 30-15. In rete il passante di Flavio 40-15. Domina da fondo Tirante 4-3.

Risposta profonda di Tirante 0-15. In ritardo nell’uscita dal servizio Cobolli 0-30. Ancora un errore di Flavio tre palle break 0-40. Dritto vincente del romano 15-40. Tirante mitraglia da fondo, break 3-5.

Tirante serve per il set. Cobolli impreciso nei colpi di rimbalzo, rovescio in rete 15-0. Prima vincente 30-0. Risposta out tre set-point 40-0. Prima a 221, Tirante fa suo il set 6-3 in 38 minuti.

2.set Serve Cobolli. Doppio fallo ed ace 15 pari. Prima vincente. Sbaglia Tirante 40-15. Dritto vincente lungolinea 1-0.

Cerca di alzare la palla da fondo Cobolli, troppo lunga 15-0. Prima vincente 30-0. Tirante pareggia lo score 1-1.

Ottimo dritto di Cobolli 15-15. Tirante c’è e piazza il rovescio vincente 15-15. Doppio fallo 15-30. Flavio vince il duello rovescio contro rovescio 30-30. Prima vincente 40-30. Risposta in corridoio, Cobolli resta avanti 2-1.

Nessun problema per Tirante che conferma l’ottima giornata al servizio 2-2.

Scambi infernali da fondo 15-15. Cobolli ritrova il dritto 30-15. Accorcia Flavio, Tirante dritto incrociato vincente 30-30. Ace 223 km/h 40-30. Dritto in rete dell’argentino 3-2.

Risposta in rete 15-0. Sbaglia con il dritto Tirante 15-15. Impreciso Cobolli, rovescio in corridoio 30-15. Cerca il vincente Flavio, ma lascia il campo scoperto 40-15. Risposta out, Tirante pareggia 3-3.

Serve and volley, ma volée in rete per Cobolli 0-15. Senza pazienza il numero 12 del mondo 0-30. Tiene lo scambio Flavio, ma mette fuori il dritto tre palle break 0-40. Esce male dal servizio Cobolli, break 3-4.

Oggi Tirante è ingiocabile al servizio break confermato 5-3.

Cobolli serve per restare nel match, ma stasera non trova soluzioni 30-30. Risposta in rete 40-30. Bene da fondo Flavio 4-5.

Tirante serve per il match. Prima vincente 15-0. Scambio violentissimo, Tirante chiude da sottorete 30-0. Prima a 217 km/h arrivano tre match-point 40-0. Servizio e dritto potente, Tirante chiude 6-3 6-3 in un’ora e 18 minuti.

ATP Rome Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 3 4 Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 6 6 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Agustin Tirante 15-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani