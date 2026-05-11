Salkova debutta col piede giusto a Parma: “Felice di poter giocare ancora in questo club”. Chiesa vince in rimonta e vola nel main draw

La sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren ha preso il via sotto i migliori auspici, con tante partite combattute e un’ottima risposta di pubblico sin dalla giornata inaugurale. Il torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma ha subito regalato una sorpresa, vista l’eliminazione della prima testa di serie Lois Boisson, sconfitta in tre parziali da Dominika Salkova. Il turno unico delle qualificazioni ha invece sorriso a Deborah Chiesa, la sola giocatrice azzurra in grado di regalarsi un pass per il tabellone principale. Per tutta la durata della manifestazione, tutti gli incontri in programma sul Campo Centrale saranno visibili in diretta streaming sul sito del Corriere dello Sport: una novità assoluta per il torneo di Parma, che amplia i propri orizzonti arrivando a coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati.

Salkova sorprende Boisson

Dominika Salkova ha firmato la più grande sorpresa di giornata, estromettendo la prima favorita Lois Boisson (numero 43 WTA) con lo score di 6-7(5) 6-1 6-2 dopo quasi due ore e trenta minuti di gioco. Il pubblico accorso sul Campo Centrale del TC Parma ha potuto così assistere alla vittoria più importante della carriera della tennista ceca, che non aveva mai battuto una Top-50 prima d’ora. “Boisson è sulla via del ritorno dopo un infortunio, ma è sempre un’avversaria ostica da affrontare – ha spiegato Salkova –. Sono soddisfatta per il modo in cui ho gestito il match e felice di poter tornare a giocare su questi campi. Il club è fantastico, l’opening party della vigilia è stato molto divertente e coinvolgente”. Vincitrice del WTA 125 di Les Sables d’Olonne e attuale numero 117 del mondo, Salkova affronterà al prossimo ostacolo chi la spunterà tra Yuan e Sherif.

Chiesa approda nel main draw

Un “derby in famiglia” ha promosso Deborah Chiesa tra le migliori trentadue del Parma Ladies Open presented by Iren. La ventinovenne trentina, numero 507 del ranking WTA, ha staccato il pass per il tabellone principale grazie al 6-0 3-6 6-4 inflitto alla compagna di allenamenti Gabriela Ce. “Giochiamo insieme da due anni e mezzo, ci conosciamo benissimo e sapevo che sarebbe stata una partita dura – ha detto Chiesa nell’intervista a caldo –. Il vento ha fatto saltare gli schemi nelle fasi cruciali, ma sono stata brava a restare sempre sul pezzo”. Ex numero 143 del mondo nel giugno 2018, Chiesa è stata pesantemente condizionata dagli infortuni nel corso della sua carriera, ma non ha alcuna intenzione di darsi per vinta: “Il tennis è la mia più grande passione, l’amore per questo sport mi porta a non mollare mai. Quando sono in salute, sul campo provo delle sensazioni bellissime: andrò avanti fino a quando sarà possibile”. Il turno unico delle qualificazioni è risultato fatale alla giocatrice locale Elena Bocchi, battuta in due set dall’argentina Victoria Bosio: promosse nel tabellone principale anche la svizzera Susan Bandecchi e la kazaka Zhibek Kulambayeva.

Le tenniste alla scoperta del Prosciutto di Parma

Anche nel primo giorno di competizione, sono proseguite le attività collaterali volte a rafforzare il legame tra le protagoniste del torneo e la città di Parma. Anastasia Detiuc, Varvara Lepchenko, Angelica Moratelli e Qianhui Tang, accompagnate dall’influencer Rachel Stuhlman, si sono recate a Langhirano in visita al prosciuttificio Corradi Guerrino, attivo dal 1945 e tra i fondatori del Consorzio del Prosciutto di Parma, partner dell’evento. Il tour dell’azienda e la degustazione finale hanno visto la trentina Moratelli, unica italiana partecipante all’iniziativa, cimentarsi in una sorta di guida per il resto del gruppo. “È sempre bello essere coinvolti in questo tipo di esperienze – ha detto la doppista azzurra –. Sono rimasta stupita dalla grandezza della struttura e dalla qualità dei prodotti. Mi sono sentita a mio agio a coordinare il gruppo: è stato un piacere aver fatto assaggiare un’eccellenza mondiale come il Prosciutto di Parma alle mie colleghe straniere”.

Risultati di lunedì 11 maggio

Tabellone principale

Primo turno

Dominika Salkova b. Lois Boisson (1) 6-7(5) 6-1 6-2

Kaja Juvan b. Moyuka Uchijima 7-6(3) 3-6 6-0

Hanne Vandewinkel b. Whitney Osuigwe 7-5 6-4

Tabellone qualificazioni

Turno finale

Susan Bandecchi (1) b. Sapfo Sakellaridi 7-5 6-0

Victoria Bosio (2) b. Elena Bocchi (WC) 6-2 6-4

Deborah Chiesa b. Gabriela Ce (3) 6-0 3-6 6-4

Zhibek Kulambayeva (4) b. Nicole Fossa Huergo 6-1 6-4