Musetti soffre, lotta e piega Cerundolo: vittoria di carattere, ora c’è Ruud

Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia superando in due set l’argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del mondo, con il punteggio di 7-6(7) 6-4. Una partita strana, spesso brutta dal punto di vista tecnico, ma che l’azzurro è riuscito a portare a casa grazie al carattere, alla resistenza mentale e a una straordinaria capacità di soffrire. Con la coscia sinistra vistosamente fasciata, Musetti è sceso in campo con più di un dubbio sulle proprie condizioni fisiche. Per lunghi tratti dell’incontro il numero 10 del mondo è sembrato lontano dalla sua versione migliore: poca profondità nei colpi, smorzate inefficaci, difficoltà nel trovare il ritmo e continue situazioni difensive contro la pesantezza di palla dell’argentino.

Cerundolo ha comandato quasi tutti gli scambi da fondo campo, imponendo velocità e pressione con il diritto e costringendo spesso Lorenzo a rincorrere da una parte all’altra del campo. Eppure, proprio quando la partita sembrava scivolare verso l’argentino, Musetti ha tirato fuori il suo spirito da lottatore. Recuperi impossibili, lob altissimi, traiettorie cariche di top spin vicine alla riga e una resistenza continua che hanno lentamente mandato fuori giri Cerundolo. È stata una vittoria di tigna più che di qualità. Di nervi, di orgoglio, di voglia di non arrendersi anche quando l’avversario sembrava avere il controllo tecnico dello scambio. Tra gli spettatori presenti in tribuna anche Fiorello e Stefan Edberg, con lo svedese che ha applaudito più volte i colpi del carrarino.

Ma il primo set non ha certo entusiasmato dal punto di vista della qualità. Tanti errori gratuiti da entrambe le parti, scambi spezzettati e poca continuità. Cerundolo si è procurato subito tre palle break, annullate da Musetti grazie a tre ottime prime di servizio. Lorenzo però sembrava non sentire la palla, sempre costretto a difendersi e a contenere le accelerazioni dell’argentino. Il break per Cerundolo è arrivato quasi naturalmente, grazie a una palla decisamente più pesante rispetto a quella dell’azzurro. Ma quando si è trattato di chiudere il set, l’argentino ha mostrato tutte le sue insicurezze. Errori gratuiti, una discesa a rete senza senso tattico e Musetti ha immediatamente recuperato il break. La partita si è trasformata in una battaglia psicologica. Cerundolo continuava ad attaccare, Lorenzo continuava a remare da fondo campo aspettando l’errore dell’avversario.

Nel tie-break la qualità non è migliorata, ma dal 5-5 Musetti ha finalmente alzato il livello. Ha annullato un set-point con servizio e diritto, ha approfittato di un gratuito di Cerundolo e infine ha trovato il primo vero rovescio lungolinea della sua partita per chiudere il set dopo un’ora abbondante di lotta.

Anche il secondo parziale è iniziato con Cerundolo avanti di un break, immediatamente restituito dall’argentino nel game successivo. Il livello tecnico è rimasto altalenante, ma Musetti è riuscito lentamente a trovare qualche colpo più profondo e maggiore solidità negli scambi.

Sul 5-4, al momento di servire per restare nel match, Cerundolo si è completamente sciolto sotto pressione: due doppi falli, un diritto largo e una smorzata in rete hanno regalato a Musetti tre match-point consecutivi. Sul terzo il nastro ha aiutato l’azzurro, mentre l’argentino ha pasticciato ancora una volta sotto rete consegnando di fatto la partita a Lorenzo.

Cerundolo ha spesso dato l’impressione di essere il giocatore migliore in campo, ma nei momenti decisivi è emersa ancora una volta la sua fragilità mentale. I due doppi falli sul 4-5 del secondo set sono stati l’emblema di un giocatore che continua a mancare nei passaggi chiave delle partite importanti. Per Musetti conta soprattutto il risultato. L’azzurro interrompe una serie negativa contro l’argentino, che lo aveva sconfitto negli ultimi due confronti, e conquista un successo pesante soprattutto dal punto di vista mentale. Ora ci sarà finalmente un giorno di riposo prima dell’ottavo di finale contro Casper Ruud. Ma servirà alzare notevolmente il livello del tennis se Lorenzo vorrà continuare a respirare il ponentino romano. Ottavi conquistati, ma prestazione da dimenticare. Contro Ruud servirà un altro Musetti.

La cronaca (punto a punto)

1. set Cerundolo al servizio. Un errore per parte 15-15. Scambi a velocitò ridotta, Musetti sbaglia 40-15. Esce il rovescio di Musetti 1-0.

Sbaglia il rovescio Lorenzo 0-15. Scambio intenso, Cerundolo mette fuori il rovescio 15-15. Prima vincente al centro 30-15. Doppio e servizio vincente 40-30. Palla corta perfetta 1-1.

Mette fuori la risposta Musetti 15-0. Risponde da troppo lontano Musetti 30-0. Contropiede vincente di Cerundolo 40-0. Smorzata vincente di Lorenzo 40-15. Risponde profondo Musetti, l’argentino non controlla il dritto 40-30. Back in rete, Cerundolo tiene il servizio 2-1.

Scappa il dritto a Cerundolo 15-0. Bene da fondo Musetti 30-0. Ottima prima 40-0. Gioco a zero 2-2.

Super difesa di Musetti 0-15. A rete Cerundolo, il passante si ferma sul nastro 15-15. Lob in contropiede dell’argentino 30-15. Cerundolo manovra Musetti, sempre troppo lontano 40-15.Bella risposta di Lorenzo, Cerundolo non controlla 40-30. Scambio pesante Musetti difende, ma Cerundolo si apre il campo con il dritto 3-2.

Ottimo dritto a sventaglio di Lorenzo 15-0. Musetti domina lo scambio da fondo 30-0. Errore di rovescio per Musetti 30-15. Regalo di Musetti che mette fuori un rovescio a campo vuoto 30-30. Palla corta imprecisa, per fortuna Cerundolo non controlla il colpo 40-30. Cerundolo martella il rovescio di Musetti che sbaglia 40-40. Doppio fallo, palla break. Prima vincente. Parità. Il nastro aiuta Lorenzo, vantaggio Italia. Risponde bene Cerundolo parità. Risposta profonda dell’argentino, palla break. Prima al centro parità. Cerundolo si apre il campo con il dritto a sventaglio, palla break. Ancora una prima salva Musetti parità. Scambio da paura, Musetti regge e riesce a prendere la rete. Smash vincente, vantaggio Italia. Ottima seconda al centro Musetti tiene 3-3.

Riposta out 15-0. Stecca il dritto l’argentino 15-15. Doppio fallo 15-30. Brutto errore di dritto per Musetti 30-30. Improbabile palla corta di Lorenzo. Due regali di Lorenzo 40-30. Doppio fallo 40-40. Prima al corpo, vantaggio Cerundolo. Non controlla la risposta Musetti 4-3.

Musetti si avvicina finalmente alla riga di fondo, Cerundolo è costretto all’errore 15-0. Poca pazienza da parte del toscano che cerca di forzare e liberarsi appena possibile dallo scambio. Rovescio in rete 15-15. In difesa Musetti, Cerundolo non perdona con lo smash 15-30. Musetti lontano, Cerundolo gioca la palla corta, due palle break 15-40. Esce il dritto di Musetti break 3-5.

Sbaglia Cerundolo 0-15. Altro errore non forzato dell’argentino, 0-30. Cerca il vincente con il dritto Musetti, la palla esce 15-30. Ancora un regalo di Cerundolo due palle break 15-40. Passante vincente break Musetti 5-4.

Inizia bene Lorenzo 15-0. Dritto vincente dell’argentino 15-15. Cerundolo non approfitta della seconda a mezza velocità, risposta fuori 30-15. Fulmine di dritto da fondo di Cerundolo 30-30. Tenta la smorzata Musetti, fuori misura, set-point 30-40. Prima vincente parità. Ancora un’ottima prima, vantaggio Musetti. Finalmente Musetti aggressivo 5-5.

Risposta profonda del n.10 del mondo 0-15. Aggressivo Cerundolo, Musetti visita tutto il campo, inutile, smash vincente dell’argentino 15-15. Tenta ancora la palla corta senza misura Lorenzo 30-15. Ottima risposta 30-30. Solita difesa disperata, Musetti alza un lob, Cerundolo smash sulla rete, palla break. Scambio incredibile, Cerundolo non colpisce la palla sullo smash, ma recupera e chiude il punto sull’ennesima smorzata fuori misura. Ottima costruzione di Musetti palla break. Risposta vincente di rovescio break Musetti 5-6.

Musetti serve per il set. Back di rovescio out 0-15. Volée in rete di Musetti 0-30. Rovescio fuori di Musetti tre palle break 0-40. Break Cerundolo 6-6.

Tie-break. Inizia Cerundolo. Regalo dell’argentino, Musetti 1-0. Stecca il dritto Lorenzo 1-1. Musetti più aggressivo e con i piedi sulla riga, Cerundolo sbaglia 2-1. Errore gratuito di rovescio per Musetti 2-2. Lorenzo gioca corto, Cerundolo a segno con la smorzata 3-2. Splendida volée di Musetti, si cambia sul 3-3. Palla corta e passante, Musetti ripassa avanti 4-3.Brutta risposta dell’azzurro 4-4. Cerundolo si apre il campo con il dritto e ripassa a condurre 5-4. Fiera degli errori Cerundolo gratuito di dritto 5-5. Palla corta improbabile, Cerundolo ci arriva, ma mette in rete. Set-point Musetti 6-5. Lorenzo mette in rete un facile rovescio in risposta 6-6. Cerundolo domina lo scambio dal primo palleggio. Dritto a sventaglio vincente set-point Cerundolo 7-6. Servizio e dritto Musetti 7-7. Dritto incrociato Cerundolo regala, set-point Musetti 8-7. Finalmente si rivede il Musetti che conosciamo. Rovescio lungolinea e set 7-6 in un’ora e diciotto minuti.

2.set Musetti al servizio. Prima vincente 15-0. Ottima smorzata dell’argentino 15-15.Gioca corto Musetti, Cerundolo piazza il dritto all’incrocio delle righe 15-30. Difende Musetti sempre tre metri dietro la linea di fondo, Cerundolo sbaglia il rovescio 30-30. La difesa paga, l’argentino sbaglia di dritto 40-30. Spinge con il dritto Lorenzo 1-0.

Scambio sotto-rete, Musetti non aggancia la palla 15-0. Ottimo lob di Cerundolo 30-0. Forza in rete il dritto Cerundolo 30-15. Scambio di finesse in back, Cerundolo mette in rete 30-30. Cerca di liberarsi dalla palla Musetti rovescio in rete gratuito 40-30. Chiude a rete Cerundolo 1-1.

Dritto fuori di Musetti 0-15. Finalmente spinge Musetti 15-15. Ancora un errore di Lorenzo 15-30. Cerundolo domina lo scambio due palle break 15-40. Ancora un gratuito di rovescio break Cerundolo 1-2.

Prima vincente 15-0. Sbaglia il dritto Cerundolo 15-15. A rete Francisco 30-15. SI vede nello scambio Musetti. Ottima chiusura di dritto 30-30. Regalo di Cerundolo che spara fuori un calcio di rigore. Palla break 30-40. Si difende con tutta quello che ha Musetti, lob stratosferici, top di rovescio altissimi, Cerundolo viene a rete, passante vincente break 2-2.

Si scambia da fondo, Musetti mette un po’ più di peso 15-15. Errore di dritto del toscano 15-30. Ottimo rovescio di Musetti 30-30. Prima vincente 40-30. Cerundolo sembra Babbo Natale, ancora un regalo di dritto 3-3.

Prima vincente 15-0. Ottima volée di Francisco 30-0. Splendido dritto incrociato di Musetti 30-15. Musetti lontanissimo, palla corta vincente 40-15. Sbaglia con il rovescio Musetti 3-3.

Risposta profonda di Cerundolo e dritto vincente 0-15. Sbaglia la volée Musetti 0-30. Prima a 211, 15-30. Grande smorzata dell’argentino, due palle break 15-40. Splendido cross di rovescio di Lorenzo 30-40. Ottima prima ad uscire 40-40. Musetti resta troppo lontano, Cerundolo sposta e lo costringe all’errore, palla break. Si salva con la prima Lorenzo, parità. Ancora una prima per il toscano, vantaggio Musetti. Sempre prima vincente Musetti resta avanti 4-3.

A rete Cerundolo 15-0. Musetti tenta inutilmente la palla corta 30-0. In difesa Lorenzo. Lob altissimo Cerundolo mette fuori il dritto 30-15. Insiste con la palla corta Musetti 40-15. Doppio fallo 40-30. Cerundolo martella il rovescio di Lorenzo 4-4.

Musetti tiene lo scambio e piazza il dritto incrociato 15-0. Palla corta, Cerundolo pasticcia 30-0. Ottima prima 40-0. Gioco a zero 5-4.

Cerundolo serve per restare nel match. Servizio e dritto 15-0. Doppio fallo 15-15. Prima vincente. Gratuito di Cerundolo 30-30. Troppa fretta di chiudere sbaglia il dritto Musetti 40-30. Doppio fallo, Cerundolo sente il peso del momento 40-40. Si scambia Cerundolo mette in rete la palla corta, match-point 30-40. Ottima prima parità. Ancora un gratuito dell’argentino, match-point. Gestisce bene lo scambio Cerundolo, dritto vincente parità. Insiste con i regali Cerundolo, match-point numero tre. Il nastro sposta la palla dell’argentino Musetti agli ottavi 7-6 6-4 in 2 ore e 12 minuti

ATP Rome Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 7 6 Francisco Cerundolo [25] Francisco Cerundolo [25] 6 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Dal Foro Italico il nostro inviato Enrico Milani