Musetti soffre, lotta e piega Cerundolo: vittoria di carattere, ora c’è Ruud
Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia superando in due set l’argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del mondo, con il punteggio di 7-6(7) 6-4. Una partita strana, spesso brutta dal punto di vista tecnico, ma che l’azzurro è riuscito a portare a casa grazie al carattere, alla resistenza mentale e a una straordinaria capacità di soffrire. Con la coscia sinistra vistosamente fasciata, Musetti è sceso in campo con più di un dubbio sulle proprie condizioni fisiche. Per lunghi tratti dell’incontro il numero 10 del mondo è sembrato lontano dalla sua versione migliore: poca profondità nei colpi, smorzate inefficaci, difficoltà nel trovare il ritmo e continue situazioni difensive contro la pesantezza di palla dell’argentino.
Cerundolo ha comandato quasi tutti gli scambi da fondo campo, imponendo velocità e pressione con il diritto e costringendo spesso Lorenzo a rincorrere da una parte all’altra del campo. Eppure, proprio quando la partita sembrava scivolare verso l’argentino, Musetti ha tirato fuori il suo spirito da lottatore. Recuperi impossibili, lob altissimi, traiettorie cariche di top spin vicine alla riga e una resistenza continua che hanno lentamente mandato fuori giri Cerundolo. È stata una vittoria di tigna più che di qualità. Di nervi, di orgoglio, di voglia di non arrendersi anche quando l’avversario sembrava avere il controllo tecnico dello scambio. Tra gli spettatori presenti in tribuna anche Fiorello e Stefan Edberg, con lo svedese che ha applaudito più volte i colpi del carrarino.
Ma il primo set non ha certo entusiasmato dal punto di vista della qualità. Tanti errori gratuiti da entrambe le parti, scambi spezzettati e poca continuità. Cerundolo si è procurato subito tre palle break, annullate da Musetti grazie a tre ottime prime di servizio. Lorenzo però sembrava non sentire la palla, sempre costretto a difendersi e a contenere le accelerazioni dell’argentino. Il break per Cerundolo è arrivato quasi naturalmente, grazie a una palla decisamente più pesante rispetto a quella dell’azzurro. Ma quando si è trattato di chiudere il set, l’argentino ha mostrato tutte le sue insicurezze. Errori gratuiti, una discesa a rete senza senso tattico e Musetti ha immediatamente recuperato il break. La partita si è trasformata in una battaglia psicologica. Cerundolo continuava ad attaccare, Lorenzo continuava a remare da fondo campo aspettando l’errore dell’avversario.
Nel tie-break la qualità non è migliorata, ma dal 5-5 Musetti ha finalmente alzato il livello. Ha annullato un set-point con servizio e diritto, ha approfittato di un gratuito di Cerundolo e infine ha trovato il primo vero rovescio lungolinea della sua partita per chiudere il set dopo un’ora abbondante di lotta.
Anche il secondo parziale è iniziato con Cerundolo avanti di un break, immediatamente restituito dall’argentino nel game successivo. Il livello tecnico è rimasto altalenante, ma Musetti è riuscito lentamente a trovare qualche colpo più profondo e maggiore solidità negli scambi.
Sul 5-4, al momento di servire per restare nel match, Cerundolo si è completamente sciolto sotto pressione: due doppi falli, un diritto largo e una smorzata in rete hanno regalato a Musetti tre match-point consecutivi. Sul terzo il nastro ha aiutato l’azzurro, mentre l’argentino ha pasticciato ancora una volta sotto rete consegnando di fatto la partita a Lorenzo.
Cerundolo ha spesso dato l’impressione di essere il giocatore migliore in campo, ma nei momenti decisivi è emersa ancora una volta la sua fragilità mentale. I due doppi falli sul 4-5 del secondo set sono stati l’emblema di un giocatore che continua a mancare nei passaggi chiave delle partite importanti. Per Musetti conta soprattutto il risultato. L’azzurro interrompe una serie negativa contro l’argentino, che lo aveva sconfitto negli ultimi due confronti, e conquista un successo pesante soprattutto dal punto di vista mentale. Ora ci sarà finalmente un giorno di riposo prima dell’ottavo di finale contro Casper Ruud. Ma servirà alzare notevolmente il livello del tennis se Lorenzo vorrà continuare a respirare il ponentino romano. Ottavi conquistati, ma prestazione da dimenticare. Contro Ruud servirà un altro Musetti.
La cronaca (punto a punto)
1. set Cerundolo al servizio. Un errore per parte 15-15. Scambi a velocitò ridotta, Musetti sbaglia 40-15. Esce il rovescio di Musetti 1-0.
Sbaglia il rovescio Lorenzo 0-15. Scambio intenso, Cerundolo mette fuori il rovescio 15-15. Prima vincente al centro 30-15. Doppio e servizio vincente 40-30. Palla corta perfetta 1-1.
Mette fuori la risposta Musetti 15-0. Risponde da troppo lontano Musetti 30-0. Contropiede vincente di Cerundolo 40-0. Smorzata vincente di Lorenzo 40-15. Risponde profondo Musetti, l’argentino non controlla il dritto 40-30. Back in rete, Cerundolo tiene il servizio 2-1.
Scappa il dritto a Cerundolo 15-0. Bene da fondo Musetti 30-0. Ottima prima 40-0. Gioco a zero 2-2.
Super difesa di Musetti 0-15. A rete Cerundolo, il passante si ferma sul nastro 15-15. Lob in contropiede dell’argentino 30-15. Cerundolo manovra Musetti, sempre troppo lontano 40-15.Bella risposta di Lorenzo, Cerundolo non controlla 40-30. Scambio pesante Musetti difende, ma Cerundolo si apre il campo con il dritto 3-2.
Ottimo dritto a sventaglio di Lorenzo 15-0. Musetti domina lo scambio da fondo 30-0. Errore di rovescio per Musetti 30-15. Regalo di Musetti che mette fuori un rovescio a campo vuoto 30-30. Palla corta imprecisa, per fortuna Cerundolo non controlla il colpo 40-30. Cerundolo martella il rovescio di Musetti che sbaglia 40-40. Doppio fallo, palla break. Prima vincente. Parità. Il nastro aiuta Lorenzo, vantaggio Italia. Risponde bene Cerundolo parità. Risposta profonda dell’argentino, palla break. Prima al centro parità. Cerundolo si apre il campo con il dritto a sventaglio, palla break. Ancora una prima salva Musetti parità. Scambio da paura, Musetti regge e riesce a prendere la rete. Smash vincente, vantaggio Italia. Ottima seconda al centro Musetti tiene 3-3.
Riposta out 15-0. Stecca il dritto l’argentino 15-15. Doppio fallo 15-30. Brutto errore di dritto per Musetti 30-30. Improbabile palla corta di Lorenzo. Due regali di Lorenzo 40-30. Doppio fallo 40-40. Prima al corpo, vantaggio Cerundolo. Non controlla la risposta Musetti 4-3.
Musetti si avvicina finalmente alla riga di fondo, Cerundolo è costretto all’errore 15-0. Poca pazienza da parte del toscano che cerca di forzare e liberarsi appena possibile dallo scambio. Rovescio in rete 15-15. In difesa Musetti, Cerundolo non perdona con lo smash 15-30. Musetti lontano, Cerundolo gioca la palla corta, due palle break 15-40. Esce il dritto di Musetti break 3-5.
Sbaglia Cerundolo 0-15. Altro errore non forzato dell’argentino, 0-30. Cerca il vincente con il dritto Musetti, la palla esce 15-30. Ancora un regalo di Cerundolo due palle break 15-40. Passante vincente break Musetti 5-4.
Inizia bene Lorenzo 15-0. Dritto vincente dell’argentino 15-15. Cerundolo non approfitta della seconda a mezza velocità, risposta fuori 30-15. Fulmine di dritto da fondo di Cerundolo 30-30. Tenta la smorzata Musetti, fuori misura, set-point 30-40. Prima vincente parità. Ancora un’ottima prima, vantaggio Musetti. Finalmente Musetti aggressivo 5-5.
Risposta profonda del n.10 del mondo 0-15. Aggressivo Cerundolo, Musetti visita tutto il campo, inutile, smash vincente dell’argentino 15-15. Tenta ancora la palla corta senza misura Lorenzo 30-15. Ottima risposta 30-30. Solita difesa disperata, Musetti alza un lob, Cerundolo smash sulla rete, palla break. Scambio incredibile, Cerundolo non colpisce la palla sullo smash, ma recupera e chiude il punto sull’ennesima smorzata fuori misura. Ottima costruzione di Musetti palla break. Risposta vincente di rovescio break Musetti 5-6.
Musetti serve per il set. Back di rovescio out 0-15. Volée in rete di Musetti 0-30. Rovescio fuori di Musetti tre palle break 0-40. Break Cerundolo 6-6.
Tie-break. Inizia Cerundolo. Regalo dell’argentino, Musetti 1-0. Stecca il dritto Lorenzo 1-1. Musetti più aggressivo e con i piedi sulla riga, Cerundolo sbaglia 2-1. Errore gratuito di rovescio per Musetti 2-2. Lorenzo gioca corto, Cerundolo a segno con la smorzata 3-2. Splendida volée di Musetti, si cambia sul 3-3. Palla corta e passante, Musetti ripassa avanti 4-3.Brutta risposta dell’azzurro 4-4. Cerundolo si apre il campo con il dritto e ripassa a condurre 5-4. Fiera degli errori Cerundolo gratuito di dritto 5-5. Palla corta improbabile, Cerundolo ci arriva, ma mette in rete. Set-point Musetti 6-5. Lorenzo mette in rete un facile rovescio in risposta 6-6. Cerundolo domina lo scambio dal primo palleggio. Dritto a sventaglio vincente set-point Cerundolo 7-6. Servizio e dritto Musetti 7-7. Dritto incrociato Cerundolo regala, set-point Musetti 8-7. Finalmente si rivede il Musetti che conosciamo. Rovescio lungolinea e set 7-6 in un’ora e diciotto minuti.
2.set Musetti al servizio. Prima vincente 15-0. Ottima smorzata dell’argentino 15-15.Gioca corto Musetti, Cerundolo piazza il dritto all’incrocio delle righe 15-30. Difende Musetti sempre tre metri dietro la linea di fondo, Cerundolo sbaglia il rovescio 30-30. La difesa paga, l’argentino sbaglia di dritto 40-30. Spinge con il dritto Lorenzo 1-0.
Scambio sotto-rete, Musetti non aggancia la palla 15-0. Ottimo lob di Cerundolo 30-0. Forza in rete il dritto Cerundolo 30-15. Scambio di finesse in back, Cerundolo mette in rete 30-30. Cerca di liberarsi dalla palla Musetti rovescio in rete gratuito 40-30. Chiude a rete Cerundolo 1-1.
Dritto fuori di Musetti 0-15. Finalmente spinge Musetti 15-15. Ancora un errore di Lorenzo 15-30. Cerundolo domina lo scambio due palle break 15-40. Ancora un gratuito di rovescio break Cerundolo 1-2.
Prima vincente 15-0. Sbaglia il dritto Cerundolo 15-15. A rete Francisco 30-15. SI vede nello scambio Musetti. Ottima chiusura di dritto 30-30. Regalo di Cerundolo che spara fuori un calcio di rigore. Palla break 30-40. Si difende con tutta quello che ha Musetti, lob stratosferici, top di rovescio altissimi, Cerundolo viene a rete, passante vincente break 2-2.
Si scambia da fondo, Musetti mette un po’ più di peso 15-15. Errore di dritto del toscano 15-30. Ottimo rovescio di Musetti 30-30. Prima vincente 40-30. Cerundolo sembra Babbo Natale, ancora un regalo di dritto 3-3.
Prima vincente 15-0. Ottima volée di Francisco 30-0. Splendido dritto incrociato di Musetti 30-15. Musetti lontanissimo, palla corta vincente 40-15. Sbaglia con il rovescio Musetti 3-3.
Risposta profonda di Cerundolo e dritto vincente 0-15. Sbaglia la volée Musetti 0-30. Prima a 211, 15-30. Grande smorzata dell’argentino, due palle break 15-40. Splendido cross di rovescio di Lorenzo 30-40. Ottima prima ad uscire 40-40. Musetti resta troppo lontano, Cerundolo sposta e lo costringe all’errore, palla break. Si salva con la prima Lorenzo, parità. Ancora una prima per il toscano, vantaggio Musetti. Sempre prima vincente Musetti resta avanti 4-3.
A rete Cerundolo 15-0. Musetti tenta inutilmente la palla corta 30-0. In difesa Lorenzo. Lob altissimo Cerundolo mette fuori il dritto 30-15. Insiste con la palla corta Musetti 40-15. Doppio fallo 40-30. Cerundolo martella il rovescio di Lorenzo 4-4.
Musetti tiene lo scambio e piazza il dritto incrociato 15-0. Palla corta, Cerundolo pasticcia 30-0. Ottima prima 40-0. Gioco a zero 5-4.
Cerundolo serve per restare nel match. Servizio e dritto 15-0. Doppio fallo 15-15. Prima vincente. Gratuito di Cerundolo 30-30. Troppa fretta di chiudere sbaglia il dritto Musetti 40-30. Doppio fallo, Cerundolo sente il peso del momento 40-40. Si scambia Cerundolo mette in rete la palla corta, match-point 30-40. Ottima prima parità. Ancora un gratuito dell’argentino, match-point. Gestisce bene lo scambio Cerundolo, dritto vincente parità. Insiste con i regali Cerundolo, match-point numero tre. Il nastro sposta la palla dell’argentino Musetti agli ottavi 7-6 6-4 in 2 ore e 12 minuti
Dal Foro Italico il nostro inviato Enrico Milani
TAG: Lorenzo Musetti, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
Dove si possono trovare gli atp performance rating della partita?
@ Pier no guest (#4611690)
Beh che musetti sia un giocatore conservativo che pensa a farti giocare male l’ha detto Zverev,onestamente tenderei a fidarmi più di lui che di pier pincopallino che scrive dal divano di casa sua
Doverosa precisazione: scrivere che Musetti è un pallettaro è la spiegazione che a volte bisognerebbe fare un minimo di studio.
Pallettaro,termine da circolo amatoriale,identifica il tennista conservativo,che ti fa giocare male (palle senza peso) limitando al massimo i rischi (palla alta) e la storia ricorda regolaristi quali Dibbs, Higueras, Barazzutti, e tanti nipotini di Borg che aggiunse la rotazione per allontanare dalla riga gli avversari. Vedere in Muso ,lui che usa slice e accelerazioni,topponi e smorzate e se in forma qualche improvvisa apparizione a rete, un giocatore alla stregua di quelli citati dimostra che il tennis è per tutti, che tutti possono dire la loro regalando comicità gratuita.
Ma sei serio ? Ahah Cosa centra federer con musetti??? E qui ti mettono pure i Like…e dovrebbe essere un forum di gente che ne capisce di tennis
Federer era un giocatore iper offensivo con uno dei migliori dritti della storia…giocava sempre coi piedi in campo,prendendo la palla d’anticipo e aveva la combo servizio e dritto che era mortifera..e in risposta anche raramente stava dietro
Musetti e’ un giocatore totalmente all’apposto di federer
Incredibile che basta il rovescio a una mano e il back di rovescio per paragonare due giocatori che in comune pochissimo come stile di gioco
Quante storie… l’ha vinta coi denti ma l’ha vinta. È tennis, sembra che qualcuno lo stia guardando per la prima volta in vita.
O forse ce ne eravamo accorti tutti ma non avevamo il coraggio di dirlo, perché “pallettaro che gioca d’anticipo” è un verso poetico che non suona bene.
Io non sono chissà quale esperto di tennis, anzi, ma leggendo certi commenti mi cadono le braccia…
A me Musetti è parso quasi eroico, dato che si vedeva bene che aveva dolori alla coscia e si spostava male, ma sei Italiano e sei a Roma e quindi è aprezzabile lo sforzo che ha fatto, anche se nelle interviste post partita sembrava quasi minimizzare ciò che diceva in campo al suo box (“…Ho come un pugnale nella gamba!..”).
Lottare con Cerundolo è sempre dura per chiunque: l’argentino è oltretutto un gran ribattitore e nei suoi match ti porta spesso per le lunghe, a tie break (o quasi), proprio quello che NON serviva a Musetti oggi.
Quindi, per me: bravo Lorenzo!
E quindi? Il motivo? La testa? Tartarini che non e all’altezza per certi livelli….da cosa è dovuto? Dai spremi un po’ sta materia grigia e prova a fare un 4sgionamento
Sono un Musettiano e so che oggi stava male ma ho notato che, quando l’avversario è forte, Lorenzo vince spesso le partite anche grazie ai troppi gratuiti
@ il capitano (#4611603)
Capitano dimmi che ne pensi: Roger il tennis, Rafa il guerriero indomabile e Djoko quello che si avvicina più a Jannik
Che caspita di ragionamento sarebbe? Uno può essere fortissimo a 17 anni e poi progredire oppure no…
Il solito Musetti. Ma anche il solito Cerundolo. Unica nota positiva, la suspense. Non si possono vedere partite dove il numero dei non forzati supera il doppio dei vincenti per entrambi. Incredibile.
15 commenti di cui 4 odiatori con commenti che scrive meglio un bimbo di 5 anni, considerando che Musetti ha vinto è notevole.
Maalox prima di cena e domani andate a lavoro sereni.
Qualcuno ha visto l’intervista del Muso su supertennis ? Se chiappa Ubaldo fuori lo riempie di nocchini
Minkia che esagerato. Basta non guardarlo comunque. Oggi ho vinto contro uno più indeciso di lui. Se era contro un altro probabilmente la perdeva. Ma la considerazione da fare è questa ,secondo me, ovvero nel 2019 nella famosa partita per l’accesso al tabellone principale perse 2-1 dopo aver avuto match point. A livello giovanile mi pare sia stato anche nr1. Sinner manco classificato era in quella classifica. Muso aveva più classe più colpi era più giocatore di Sinner. Dopo 7 anni se giocano uno contro l’altro musetti fa al massimo 5 game. Perché sta cosa? E non ditemi gli infortuni che non ci credo..
Roger Federer era un pallettaro e nessuno se n’era accorto!!
Ogni tanto pensare a ciò che si scrive?
Spero e non Penso…
In tanti speravano che quest’anno fosse quello della definitiva consacrazione, qualcuno ne era pure cosi convinto da “spararla” enorme: davanti a Sinner dopo lo US Open…
Quando si imparerà a non scrivere certezze anche solo per scaramanzia?
E io sono uno che per uno Slam del Muso andrei in giro per Genova facendo capriole col belino di fuori, ma sono realista…
Penso che in 3 anni possa diventare numero 1 .
Pronti a criticare ma se non si faceva male in Australia era top 3.
Credo che abbia giocato così perché l’avversario richiedeva quel tipo di gioco.
Anche a me piacerebbe vedere tutti all’attacco a tirare sempre e solo vincenti ma a volte per vincere devi fare altro
se non è un pallettaro Musetti, allora non si può dire di nessun altro…
Ho notato che gli spalti sono pieni di esaltati in cerca di protagonismo che balzano in piedi ad ogni punto. Ma perché solo qui si vedono ste cose?
Se vuoi fare difese estreme come Nadal senza avere il fisico di Nadal puoi anche vincere una partita, ma poi ne paghi le conseguenze.
@ antoniov (#4611584)
Se stà male si ferma,stop
non ha senso giocare così
se si è fermato Alcaraz si può fermare anche Musetti
…. Ora c’è Ruud ok, ma c’è pure una gamba da sistemare 😕
E il da farsi non può certo essere deciso col testa e croce di una monetina.
Buona prova di carattere e caparbietà..lo stesso Musetti in passato avrebbe sicuramente mollato…purtroppo è da capire come e se scenderà in campo…ne vale rischiare?chissà
Comunque vada questo torneo, pare che Perlas si sia ricordato di avere un mezzo impegno con una sua zia in Catalogna, dunque non potrà andare a Parigi.
È aperto il toto supercoach. Tre personalità in lista:
-Vittorino Andreoli
-Jung (non il tennista)
-Padre Pio
Non lo ho visto per niente bene,poi giocando così indietro e lasciando sempre l’iniziativa alk’altro fà il triplo di fatica,oggi era sfatto come se avesse giocato 5 set.Oggi è andata bene perchè Cerundolo ha gettato al vento l’impossibile ma con Ruud fà tre giochi .
Fils Musetti sono due che non sanno giocare d’anticipo ed infatti sono sempre infortunati perché devono accelerare i loro colpi di pura forza fisica, nel tennis moderno se non insegni l’anticipo condanni il tuo atleta ad una vita di infortuni, ma in Italia non l’hanno capito ANZI ci sono coach che dicono che chi insegna l’anticipo è un traditore perché “non è fan del bel gioco ma è un Sinneriano, se per vincere bisogna insegnare l’anticipo invece della volée meglio non vincere e boicottare questo tennis, chi insegna i giocatori a picchiare è un traditore della tradizione italiana”
Lorenzo è rotto.
Voglio vedere con ruud quale sarà la sua condizione fisica.
Io sono piuttosto preoccupato,non l’ho visto bene.
Ha senso continuare a giocare e rischiare per poi saltare Rolando.
Speriamo
Bene
sarà vittoria di carattere ma anche di deretano… vedere le partite di musetti è uno strazio senza fine…