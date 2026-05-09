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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Maggio 2026
09/05/2026 08:25 3 commenti
Masters 1000 Roma – terra
R64 Sinner – Ofner Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Cobolli – Atmane 3 inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Pellegrino – Fils 2° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Etcheverry – Bellucci 2° inc. ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Roma – terra
3T Paolini – Mertens ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
3 commenti
No problem per il # 1 . 😎
Qualcuno in piu’ per Flavio , ma tutto sommato pochi rischi . 🙂
Pellegrino la metterà sulla battaglia mettendo sul campo “tutto il Leonida che c’è in lui” … temo non basti ! 😀
Bellucci spero mi faccia fare una bruttissima figura , perchè è quello che vedo messo peggio . 😯
Jasmine … secondo me oggi sfodera una super prestazione e comunque vince … a dispetto di tutti i timori su di lei !!
Forza ragazzi e Jas
Per Pellegrino e Bellucci: MISSION IMPOSSIBLE!
(Nota: ieri ha portato bene a Matteo).
Per Cobolli e Paolini davvero 2 “brutti clienti”.
Per Sinner un ripasso sulle parolacce in dialetto austriaco.
Ahahahah 😀