Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 09 Maggio 2026

09/05/2026 08:25 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

ITA Masters 1000 Roma – terra
R64 Sinner ITA – Ofner AUT Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Cobolli ITA – Atmane FRA 3 inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Pellegrino ITA – Fils FRA 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Etcheverry ARG – Bellucci ITA 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA 1000 Roma – terra
3T Paolini ITA – Mertens BEL ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Golden Shark 09-05-2026 09:40

No problem per il # 1 . 😎

Qualcuno in piu’ per Flavio , ma tutto sommato pochi rischi . 🙂

Pellegrino la metterà sulla battaglia mettendo sul campo “tutto il Leonida che c’è in lui” … temo non basti ! 😀

Bellucci spero mi faccia fare una bruttissima figura , perchè è quello che vedo messo peggio . 😯

Jasmine … secondo me oggi sfodera una super prestazione e comunque vince … a dispetto di tutti i timori su di lei !! :mrgreen:

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Harlan (Guest) 09-05-2026 09:38

Forza ragazzi e Jas

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JannikUberAlles 09-05-2026 09:18

Per Pellegrino e Bellucci: MISSION IMPOSSIBLE!

(Nota: ieri ha portato bene a Matteo).

Per Cobolli e Paolini davvero 2 “brutti clienti”.

Per Sinner un ripasso sulle parolacce in dialetto austriaco.

Ahahahah 😀

 1
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