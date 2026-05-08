Sinner salta Halle: niente tornei prima di Wimbledon

Jannik Sinner non giocherà l’ATP 500 di Halle. La conferma arriva dalla entry list del torneo tedesco, uno degli appuntamenti più importanti della breve stagione sull’erba, in programma dall’8 giugno, il giorno successivo alla finale del Roland Garros.

Il numero uno del mondo non figura infatti tra gli iscritti. Una scelta significativa, soprattutto considerando il rapporto recente dell’azzurro con il torneo: nel 2024 Sinner aveva conquistato il titolo ad Halle, mentre lo scorso anno si era fermato agli ottavi di finale.

Questa volta, però, il programma sarà diverso. Sinner si prenderà circa tre settimane di pausa tra il Roland Garros e Wimbledon, dove arriverà direttamente senza tornei ufficiali di preparazione sull’erba. Una decisione che conferma la grande attenzione con cui il suo team sta gestendo il calendario in questa stagione.

L’obiettivo è chiaro: arrivare a Londra nelle migliori condizioni possibili. Dopo una prima parte di 2026 estremamente intensa, con tanti impegni e grandi risultati, l’azzurro ha scelto di privilegiare il recupero fisico e mentale, evitando rischi inutili prima di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.

Jannik Sinner NO estará este año en Halle ❌ El italiano se tomará un descanso de tres semanas entre Roland Garros y Wimbledon. Mimando al detalle su calendario este año. pic.twitter.com/RnGb3H0J2C — José Morón (@jmgmoron) May 8, 2026

A Wimbledon, Sinner sarà chiamato a difendere il titolo di campione. Per questo ogni dettaglio della preparazione diventa fondamentale. Saltare Halle significa rinunciare a un torneo prestigioso e a partite utili sull’erba, ma anche concedersi il tempo necessario per ricaricare le energie dopo la lunga campagna sulla terra battuta.

Una scelta prudente, ma perfettamente coerente con la gestione sempre più mirata del suo calendario. Sinner guarda già a Wimbledon: senza tappe intermedie, ma con l’ambizione di presentarsi sull’erba londinese al massimo della condizione.





Marco Rossi