Sinner salta Halle: niente tornei prima di Wimbledon
Jannik Sinner non giocherà l’ATP 500 di Halle. La conferma arriva dalla entry list del torneo tedesco, uno degli appuntamenti più importanti della breve stagione sull’erba, in programma dall’8 giugno, il giorno successivo alla finale del Roland Garros.
Il numero uno del mondo non figura infatti tra gli iscritti. Una scelta significativa, soprattutto considerando il rapporto recente dell’azzurro con il torneo: nel 2024 Sinner aveva conquistato il titolo ad Halle, mentre lo scorso anno si era fermato agli ottavi di finale.
Questa volta, però, il programma sarà diverso. Sinner si prenderà circa tre settimane di pausa tra il Roland Garros e Wimbledon, dove arriverà direttamente senza tornei ufficiali di preparazione sull’erba. Una decisione che conferma la grande attenzione con cui il suo team sta gestendo il calendario in questa stagione.
L’obiettivo è chiaro: arrivare a Londra nelle migliori condizioni possibili. Dopo una prima parte di 2026 estremamente intensa, con tanti impegni e grandi risultati, l’azzurro ha scelto di privilegiare il recupero fisico e mentale, evitando rischi inutili prima di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.
Jannik Sinner NO estará este año en Halle ❌
El italiano se tomará un descanso de tres semanas entre Roland Garros y Wimbledon.
Mimando al detalle su calendario este año. pic.twitter.com/RnGb3H0J2C
— José Morón (@jmgmoron) May 8, 2026
A Wimbledon, Sinner sarà chiamato a difendere il titolo di campione. Per questo ogni dettaglio della preparazione diventa fondamentale. Saltare Halle significa rinunciare a un torneo prestigioso e a partite utili sull’erba, ma anche concedersi il tempo necessario per ricaricare le energie dopo la lunga campagna sulla terra battuta.
Una scelta prudente, ma perfettamente coerente con la gestione sempre più mirata del suo calendario. Sinner guarda già a Wimbledon: senza tappe intermedie, ma con l’ambizione di presentarsi sull’erba londinese al massimo della condizione.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Halle, ATP 500 Halle 2026, Jannik Sinner
Male che vada, in caso di un’inaspettata uscita prematura al RG (diciamo prima della semifinale) una WC con annesso assegno fanno la coda per dargliela sia Halle che il Queen’s.
Speriamo invece di rivederlo direttamente a Wimbledon.
Il problema è che roland garros e wimbledon sono troppo vicini, servirebbe almeno una settimana in più
@ Scolaretto (#4610090)
Leggo ora che era già stato fatto notare.
Monte-Carlo un 500? Non direi…
Caspita, qualcuno potrebbe approfittarne per avvicinarsi a Sinner in classifica…A parte gli scherzi, mi sembra che anche in questo, il nostro abbia preso nota di quanto ha fatto, per molte volte, il suo prototipo tennistico…Djokovic, che più volte si è presentato a Wimbledon senza partite alle spalle, riuscendo poi a vincere il torneo. Speriamo che Jannik riesca ad emularlo…
Come si parla, di uno possibile ritorno di Carlos a Wimbledon :
SINNER – ALCARAZ
SINNER ha vinto su tutte le superfici (erba 2-0)
Le ultime 4 partite Sinner 3 a 1 (V-P-V-V) è una striscia di 7 sets a 0 con le 3 vittorie.
Partite vinte, in 2,3 o 4 sets : SINNER 7-6
2026
SINNER 7-6 6-3 TB Monte Carlo
2025
SINNER 76-75 Hard Finale Torino
ALCARAZ 76-61 TB Finale Roma
( Cincinnati 15 minuti 5 giochi)
2024
ALCARAZ 67-64-76 Hard Finale Pekino
ALCARAZ 16-63-62 Hard Miami
2023
SINNER 76-61 Hard Pekino
SINNER 67-64-62 Hard Miami
ALCARAZ 76-63 Hard Indian Wells
2022
SINNER 67-61-61 TB Finale UMAG
2021
ALCARAZ 76-75 Paris Bercy
Partite in 4 sets
SINNER 2xWIMBLEDON 2022-2025
ALCARAZ 1x US OPEN 2025
Partite vinte, in 5 sets :
ALCARAZ 3-0 e le 3 volte, Jannik era in vantaggio 2 0 o 2 1.
ATP TOUR sito ufficiale del tennis professionistico maschile.
– La striscia sempre in corso Sinner e Alcaraz participando insieme agli stessi tornei
20 titoli – SINNER 11 ALCARAZ 9
-Risultati : Roma 2025 52 settimane
1 SINNER 81 V 8 P = 91% 9 titoli
2 ALCARAZ 69 V 7V = 90,8 % 8 titoli
-Si legge spesso da 2 settimane scarso livello degli avversari di SINNER :
2024-2025-2026
Sconfitte :
ALCARAZ 25 contro 19 tennisti
SINNER 14 contro 8 tennisti
Vittorie :
SINNER 158
ALCARAZ 147
Probabilmente il team ha valutato che Halle sia più un problema che utile per Wimbledon.
dici che gli inglesi odiano così tanto questi tre che nomini?
Decisione piu che giusta…..molto bene ….e se non c è alcaraz a wimbledon ancora meglio…lasciamolo recuperare con calma dall infortunio al polso…non bisogna avere fretta
Sempre più “emulo”
del Goat serbo… 😉
Beh ci mancherebbe anche altro. Dopo tutti sti tornei su terra no stop, mi sembra più che giusto
Non è arrivata a Vittur la lettera ufficiale di “invito” con allegato l’assegnino da 6 ZERI ($_$)
come vincitore ha la tessera di socio a vita. Magari non gli fanno usare il Centrale, ma un campetto glielo trovano sicuro
Sempre che i “perfidi albionici” non gli mettano al primo turno, che so, un Hurkacz, uno Shapovalov, e magari un Berrettini…
Ora da netto n 1 può giocare non solo con il punteggio di un match ma anche con i punti di vantaggio nel ranking. A che servirebbe fare 300 punti in più quando ne avrebbe forse 5000 di vantaggio? Non viene pagato a punti conquistati!
BREAKING NEWS
GRAVIDANZA A RISCHIO.
ALCARAZ RIENTRERÀ TRA UN ANNO.
Chiedo a chi è esperto dei piani altissimi del tennis… In quanto vincitore di Wimbledon, può Jannik chiedere di allenarsi lì qualche ora al giorno anche prima del torneo?
Gli verranno “restituiti” subito prima del Roland-Garros, anche se 50 punti non è che facciano ‘sta gran differenza, per solo 4 settimane peraltro
Sì, Monte-Carlo è un Masters1000, ma a differenza degli altri tornei della stessa categoria non è obbligatorio, e può essere conteggiato tra le 4 presenze richieste negli ATP500 per i Top30 di fine 2025 (però non viene conteggiato nella classifica punti del Bonus Pool per gli ATP500, mentre in quella del Bonus Pool per i Masters1000 sì)
Arriverà in anticipo a Wimbledon e si allenerà, i primi turni serviranno per carburare. Sperando che arrivi in fondo sia a Roma che a Parigi, qualche settimana di riposo è indispensabile. Se per disgrazia dovesse uscire precocemente a Parigi (sia mai, tocchiamoci ovunque!l
) riceverebbe tranquillamente una wild card ad Halle o al Queen’s. Programmazione ineccepibile, come sempre.
CLASSIFICA ATP 4 maggio 2026
1 SINNER 14350 punti = 16 risultati inclusi ( Halle 2025 non incluso)
2025/07/21
Washington
–
2026/07/27
2025/05/19
Hamburg
–
2026/05/25
Date
Torneo non conteggiato
Rd
Pts
Drop date
2025/06/16
Halle
R16
50
2026/06/22
@ JOA20 (#4610029)
Mi risulta che montecarlo sia un 1000 non un 500
Bene Alieno, preserviamoci per la perfida Albione
Bravo, vai direttamente in Inghilterra (che d’estate è stupenda) e allenati sui prati inglesi.
E l’anno prossimo Queen’s
Alla luce della partecipazione a tutti i tornei sulla terra, direi che me l’aspettavo
Non credo interessi a nessuno… comunque andrà a Wimbledon la settimana prima e 3-4 allenamenti con avversari di livello gli basteranno per riprendere confidenza con l’erba
@ JOA20 (#4610029)
Credo non abbia pensieri a prendersi degli “0” nei tornei obbligatori…
Ottima scelta. tre settimane di pausa è un lusso che si è meritatamente guadagnato sul campo. Ed è nella condizione per cui i primi 4 turni può andare col “pilota automatico” e prendere confidenza…cosa possibile e riservata ai grandissimi.
Ottimo.
Ammetto di essere un po’ sorpreso da questa decisione, anche se va detto che negli ultimi mesi ha giocato molto. Vediamo come andrà l’adattamento sui prati londinesi, se non ha avversari complicati nei primi 1-2 turni per me ce la può fare.
Vediamo se intende comunque fare le 4 presenze obbligatorie negli ATP500. Con Doha e Monte-Carlo ne ha già coperte 2, le altre saranno Pechino e Vienna?
Sta giocando praticamente tutto da 2 mesi arrivando sempre in fondo e penso contando di arrivarci anche a Roma e Parigi, ci sta che possa finalmente fermarsi poi “un attimo”.. sull’erba ci metterà un paio d’incontri a ritrovare il feeling conoscendolo
Sicuramente una scelta ponderata col suo Staff, meglio così.