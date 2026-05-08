Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Gastroenterite per Mboko, cambia il tabellone a Roma. Intanto Swiatek soffre ma supera McNally. In campo altri 5 azzurri (LIVE)

08/05/2026 13:55 157 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images

Qualcosa continua a non funzionare nella gestione dei grandi tornei, almeno sul piano delle condizioni fisiche dei giocatori. Dopo le numerose assenze registrate a Madrid a causa di problemi legati a un’intossicazione alimentare, anche il WTA 1000 di Roma deve fare i conti con un primo ritiro pesante: Victoria Mboko è stata costretta a cancellarsi dal tabellone prima ancora del debutto per una gastroenterite.
La giovane canadese, attesa al secondo turno contro l’italiana Tyra Grant, non scenderà dunque in campo al Foro Italico. Al suo posto entrerà Nikola Bartunkova, che affronterà la romana in una sfida comunque interessante, ma diversa rispetto a quella immaginata al momento del sorteggio.
Per Grant cambia quindi l’avversaria, non l’occasione. Dopo il successo nel derby contro Lisa Pigato, l’azzurra avrà la possibilità di giocarsi l’accesso al turno successivo contro una rivale ripescata in tabellone. Resta però il tema generale: dopo Madrid, anche Roma registra subito un caso legato a problemi gastrointestinali. Una situazione che inevitabilmente fa discutere, perché a pagare sono sempre gli atleti, costretti a rinunciare o a scendere in campo in condizioni non ideali.

Nel frattempo, sul campo, Iga Swiatek ha vissuto un esordio molto più complicato del previsto. Guardando il sorteggio, non sembrava che la polacca dovesse avere particolari problemi contro Cathy McNally, giocatrice in crescita e reduce da buoni risultati, ma sulla carta ancora distante dal livello dell’ex numero uno del mondo, soprattutto sulla terra battuta.
Invece la statunitense ha saputo rendere la partita molto più insidiosa del previsto. Dopo un primo set dominato da Swiatek, chiuso 6-1, McNally ha reagito con grande personalità, trascinando il match al terzo set grazie al 7-6 del secondo parziale. Un segnale importante della sua competitività e della sua capacità di restare agganciata anche contro una delle migliori interpreti del circuito.
Nel momento decisivo, però, Swiatek ha ritrovato ordine e solidità. La polacca ha evitato la sorpresa e ha chiuso 6-1 6-7 6-3, conquistando una vittoria sofferta ma preziosa. Un successo che può aiutarla a costruire fiducia dopo giorni non semplici e che le permette di proseguire il cammino a Roma.
Il risultato finale racconta bene la doppia faccia della partita: da una parte una Swiatek ancora non perfetta, costretta a lottare più del previsto; dall’altra una McNally capace di confermare i progressi delle ultime settimane. Per la polacca, però, contava soprattutto superare il primo ostacolo. E, pur soffrendo, l’obiettivo è stato raggiunto.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  8 Maggio 2026
18°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci serali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Maggio
09:00
16°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
21°
⚠  Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 13:00 alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 8 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R2
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R2
☁  Nuvoloso
⛈  Allerta temporali
🎾  2° Turno ATP
🎾  2° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Caty McNally USA vs Iga Swiatek POL

WTA Rome
Caty McNally
1
7
3
Iga Swiatek [4]
6
6
6
Vincitore: Swiatek
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)

ATP Rome
Daniel Altmaier
5
3
Alexander Zverev [2]
7
6
Mostra dettagli

Dino Prizmic CRO vs Novak Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Emma Navarro USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Alex de Minaur AUS vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Rome
Alex de Minaur [6]
6
6
4
Matteo Arnaldi
4
7
6
Vincitore: Arnaldi
Mostra dettagli

Naomi Osaka JPN vs Eva Lys GER (Non prima 13:00)

WTA Rome
Naomi Osaka [15]
40
6
4
1
Eva Lys
15
4
6
1
Mostra dettagli

Tyra Caterina Grant ITA vs Nikola Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE vs (2) Elena Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Nuno Borges POR vs Rafael Jodar ESP

ATP Rome
Nuno Borges
6
4
Rafael Jodar [32]
7
6
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Zachary Svajda USA

ATP Rome
Casper Ruud [23]
6
6
Zachary Svajda
1
3
Vincitore: Ruud
Mostra dettagli

(5) Jessica Pegula USA vs Zeynep Sonmez TUR

WTA Rome
Jessica Pegula [5]
A
6
4
Zeynep Sonmez
40
4
0
Mostra dettagli

Sebastian Baez ARG vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

(7) Elina Svitolina UKR vs Noemi Basiletti ITA

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
(31) Xinyu Wang CHN vs Alexandra Eala PHI

WTA Rome
Xinyu Wang [31]
0
4
3
0
Alexandra Eala
0
6
6
0
Vincitore: Eala
Mostra dettagli

Jan-Lennard Struff GER vs Jiri Lehecka CZE

ATP Rome
Jan-Lennard Struff
6
3
Jiri Lehecka [11]
7
6
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Alejandro Tabilo CHI vs Francisco Cerundolo ARG

ATP Rome
Alejandro Tabilo
0
2
Francisco Cerundolo [25]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Tommy Paul USA vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs (33) Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 11:00
Talia Gibson AUS vs (19) Diana Shnaider RUS

WTA Rome
Talia Gibson
7
1
1
Diana Shnaider [19]
5
6
6
Vincitore: Shnaider
Mostra dettagli

(17) Madison Keys USA vs Peyton Stearns USA

WTA Rome
Madison Keys [17]
4
6
6
Peyton Stearns
6
4
2
Vincitore: Keys
Mostra dettagli

Tallon Griekspoor NED vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Aleksandr Shevchenko KAZ

ATP Rome
Karen Khachanov [13]
6
6
Aleksandr Shevchenko
4
4
Vincitore: Khachanov
Mostra dettagli

Botic van de Zandschulp NED vs Aleksandar Kovacevic USA

ATP Rome
Botic van de Zandschulp
2
6
7
Aleksandar Kovacevic
6
2
6
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli

(14) Ekaterina Alexandrova RUS vs Laura Siegemund GER

WTA Rome
Ekaterina Alexandrova [14]
40
0
Laura Siegemund
30
1
Mostra dettagli

Rebeka Masarova SUI vs (25) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
(20) Liudmila Samsonova RUS vs Ann Li USA

WTA Rome
Liudmila Samsonova [20]
0
6
6
0
Ann Li
0
4
3
0
Vincitore: Samsonova
Mostra dettagli

Anastasia Potapova AUT vs (11) Karolina Muchova CZE

WTA Rome
Anastasia Potapova
0
6
6
0
Karolina Muchova [11]
0
3
2
0
Vincitore: Potapova
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Damir Dzumhur BIH

ATP Rome
Learner Tien [19]
40
6
3
Damir Dzumhur
A
2
1
Mostra dettagli

Simona Waltert SUI vs (32) Hailey Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

157 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Golden Shark 08-05-2026 17:15

Scritto da Marco M.
Tra gli alpini e la nostra solita clientela stasera mi sa che scoprirò i risultati dei nostri a cose fatte, spero di leggere ottime notizie
Forza Elisabetta, Tyra, Noemi, Luciano e Lorenzo!!!

La pioggia è venuta in nostro soccorso ” allungando ” il brodo …

Dovremmo avere il tempo di riuscire a districarci dal marasma del traffico per il raduno … e penso che riusciremo a vedere , almeno in parte , sicuramente Lorenzo e spero anche Noemi …

A meno che , i due fattori citati , si materializzino sotto forma di un’unica nefasta entità … ” un pullman di clienti alpini ” !!!

( lavoro in un negozio e , per ora , ne ho servito solo 3 … piacevoli e simpaticissimi ma … inevitabilmente si va per le lunghe ! )

😆 😆 😆

 157
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 08-05-2026 17:03

Tra gli alpini e la nostra solita clientela stasera mi sa che scoprirò i risultati dei nostri a cose fatte, spero di leggere ottime notizie 🙂
Forza Elisabetta, Tyra, Noemi, Luciano e Lorenzo!!!

 156
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 08-05-2026 17:02

Scritto da Gaz
Dunque oggi l’impresa la farà o la Masarova o la Cristian.
Avendo sul mio personalissimo cartellino.
McNally over 6,5 (almeno 7 games)
Gibson over 6,5
Samsonova
Stearns (un set)
Pliskova
Fernandez
Ne prendo dunque RASSEGNATAMENTE già atto, poteva essere un bel torneo per la Pliskova,o per la Fernandez, peccato, sarà per il prossimo anno.

Quanta ( inutile ) scaramanzia ! 😎

Sono entrambe due partite aperte … quale impresa ?

Ci sono due favorite , come è ovvio , ma le rispettive avversarie sovvertendo ” il pronostico ” non mi farebbero affatto ” balzare dalla sedia ” .

Il salto ( e pure carpiato con doppio avvitamento ) me lo farebbe invece fare anche un solo set di Basiletti … o , al limite , la vittoria di Lys su Osaka … specie dopo aver perso il primo !

 155
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
sergioat 08-05-2026 16:54

Scritto da Annie3
@ sergioat (#4610030)
Ho già dato indicazioni in proposito: il punto non mi piace perché l’argomento è sempre lo stesso, lo sostituisco con i puntini di sospensione, fermati e respira quando vedi questi…ma mi leggi correndo?

Apprezzo la tua risposta spiritosa, mi adatterò

 154
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 08-05-2026 16:50

@ Detuqueridapresencia (#4610040)

Esagerato, che ricordi Joyce non usava proprio la punteggiatura, io invece uso tutto diffusamente (e mi sembra con proprietà), virgole, due punti, punti esclamativi, puntini di sospensione…e guarda che piazzare il punto qua e là quando non serve è comunque un errore di punteggiatura!! Bellissima la rima Annie-Mollie, per adeguarmi dovrei modificarmi in Anny…e Molly sognava, fantasticava, qui invece è il contrario, tutte critiche severe, pessimismi, lugubri previsioni, obblighi di schieramento, poco spazio al sentimento…ciao carissimo!

 153
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-05-2026 16:39

Nikola ha dato un doppio 6-2 alla Krueger e dopo è stata 6-4 4-3 contro Potapova prima del crollo.
Non so se forse era meglio per Grant giocare contro una Mboko con il mal di pancia.
Fateci sapere cosa ne pensate da casa chiamando il numero in sovraimpressione.

 152
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Matteo (Guest) 08-05-2026 16:31

Zverev è cotto

 151
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-05-2026 16:23

Dunque oggi l’impresa la farà o la Masarova o la Cristian.
Avendo sul mio personalissimo cartellino.
McNally over 6,5 (almeno 7 games)
Gibson over 6,5
Samsonova
Stearns (un set)
Pliskova
Fernandez
Ne prendo dunque RASSEGNATAMENTE già atto, poteva essere un bel torneo per la Pliskova,o per la Fernandez, peccato, sarà per il prossimo anno.

 150
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 08-05-2026 16:18

@ sergioat (#4610030)

Ho già dato indicazioni in proposito: il punto non mi piace perché l’argomento è sempre lo stesso, lo sostituisco con i puntini di sospensione, fermati e respira quando vedi questi…ma mi leggi correndo?

 149
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 08-05-2026 16:17

@ Marco Tullio Cicerone (#4610022)

Un tempo si sosteneva che il cemento fosse la superficie più democratica perché tutti avevano delle chance e non c’erano figure barbine di volleatori impantanati o regolaristi scivolanti.
Col cambio delle attrezzature (tuttora in divenire),l’ uniformarsi delle superfici e poi il rallentamento delle palline la terra,ora più veloce, è diventata quella che avendo più scambi aumenta le situazioni da affrontare ed offre il tempo per qualche soluzione in più.
I tennisti che prima erano drastici nel (Lendl e Borg a rete si erba) si sono comunque adeguati (vedi Jannik che aggiunge rotazione ed alza un minimo la traiettoria e si fa più attendista nel cogliere il momento buono per la botta) ma soprattutto, elemento trascurato,si preparano su terra a scivolare. E anche qui: prima scivolavi in laterale per un recupero,ora per un contrattacco (Agassi e poi Moya).
Non amo il concetto di tennis “vero” ma su terra oggi è semmai più completo, più… “democratico” seppur sono i giocatori ,salvo rare eccezioni, ad essere meno vari oggi.

 148
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone
Detuqueridapresencia 08-05-2026 16:16

@ Annie3 (#4610012)

Annie (Joyce di cognome 😉 ) scusa la battuta ma mi hai ricordato il sogno di Mollie senza un punto …

Ma ovviamente no che non sei fra gli odiatori. Io classifico tali solo quelli che non solo hanno un beniamino su cui non accettano critiche MA ANCHE che insultano i beniamini altrui.

Ce ne sono (pochi o tanti) fra i tifosi di ogni tennista (ad esempio qui c’è un musettiano che insulta tutti gli altri e che io detesto ANCHE DI PIÙ degli antimusettiani, pensa te….).

Tu certamente ti accalori parecchio contro chi critica Nole (a volte un pò troppo ma è una mia opinione) ma non ti ho sentito dire niente di sconveniente su Federer (che, per inciso, pur essendo il mio beniamino ogni tanto ho criticato, non solo difeso).

Un abbraccio

 147
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Annie3
JannikUberAlles 08-05-2026 16:14

AVVISO per gli adepti della SETTA del maestro SINNER che proprio ora è LIVE (con Cobbo) su YouTube:

https://m.youtube.com/watch?v=yxHU_1aON-s

 146
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53
Annie3 08-05-2026 16:13

@ Kenobi (#4609994)

Accipicchia Kenobi, non ti facevo così “evoluzionista tennistico” ma fai tenerezza nell’aver comunque convertito i tuoi gusti originali, qualunque siano stati, nel sostegno a Jannik anche se mi sembra che nessuno abbia messo in dubbio la sua “eccellenza”…e la realtà, che piaccia o meno, è una sola: il tennis cambia e si adegua al cambiamento dei tempi, come tutti gli sport e, per non rimanere indietro, si è velocizzato e si è reso più efficace e intenso nel breve periodo…e i tornei ormai sono quasi tutti sul veloce (mi aveva colpito che persino Pietrangeli aveva sollecitato più attenzione al veloce anche in Italia): ergo, su quale superficie i tennisti cercano di specializzarsi se non su quella che offre più opportunità già adesso e in prospettiva? Sono questi i criteri che determinano la sostanza del tennis, che non può assecondare la variabilità dei gusti diversificati ma seguire realisticamente delle linee unificate e concrete delle tendenze di maggioranza, tenuto conto che non si parla di ideali ma di attività che dipendono e muovono sostanziosi interessi di mercato

 145
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PliskoNotBot (Guest) 08-05-2026 16:12

Scritto da italo

Scritto da PliskoNotBot
Jodar che dall’alto del suo torneino 250 e del suo quarto a Madrid bacchetta i raccattapalle perché gli passino le palline solo da una parte come una qualsiasi diva pluricampionessa WTA stile Serena è davvero da mandare a quel paese. I media creano dei mostri.

un altro ossessionato da Jodar.

E’ il primo commento che gli riservo e, non ci crederai, non lo trovo nemmeno interessante (solito lampione rachitico che tira forte il servizio e monta sulla palla da fondo). Ho solo trovato fastidioso il suo atteggiamento di chi se lo sente caldissimo pur non avendo -per ora- alcun merito. Tiferò altri certamente.

 144
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-05-2026 16:06

Scritto da Gaz
Una lunga interruzione potrebbe venire in soccorso a chi? Alla Muchova.
Si sapeva comunque che Potapova in questo momento è radioattiva,e le condizioni lente aiutano più certe tenniste e penalizzano altre.
Roma è già il più lento dei 4 principali,poi ci si mette sempre la pioggia a rendere la terra sabbiosa e la pallina grande come un pallone da calcio.

E invece No, neanche la pausa ha aiutato Muchova.

 143
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sergioat 08-05-2026 16:05

@ Annie3 (#4610012)

Un punto ogni tanto per prendere il fiato e non perdere il filo?

 142
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 08-05-2026 15:49

Scritto da Golden Shark

Scritto da l Occhio di Sauron
sono curioso di vedere chi riuscirà a fermare Jodar..
(spero non arrivi di nuovo a Sinner)

E perchè no ?
Il primo incontro è stato molto piacevole ed in casa del ragazzino , mi pare giusto ed educato replicare qui da noi .
Ovviamente … garantiamo stesso buon trattamento e soprattutto stesso risultato ” dell’ andata ” !!

Ho idea che Arnaldi cercherà di rovinarti i piani

 141
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Golden Shark
Marco Tullio Cicerone 08-05-2026 15:47

Scritto da Kenobi

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Pier no guest
Eh il tennis su terra da difficile e a tratti noioso sta diventando,lo è da un po’,quello più complesso e divertente per la varietà delle situazioni

sempre stato così… il tennis vero si gioca su terra

Ma basta leggere queste sciocchezze sul tennis vero e finto.
Il tennis si evolve.
Il tennis si è evoluto tantissimo. Prima era molto più basato sulla resistenza, sulla pazienza e sul far sbagliare l’avversario, anche perché c’erano molte più differenze tra le superfici e tanti specialisti della terra o dell’erba. Oggi invece domina il duro e le superfici si sono uniformate: il giocatore moderno deve saper fare tutto, aka deve essere più completo ed il duro mette dei paletti.
La vera differenza è che oggi si gioca togliendo tempo all’avversario: timing, anticipo, profondità, velocità di esecuzione e precisione sono diventati fondamentali. Non basta più essere regolari, bisogna essere aggressivi senza perdere controllo.
Anche materiali, preparazione atletica e biomeccanica hanno cambiato tutto. I top player moderni uniscono potenza, velocità, resistenza e qualità tecnica a livelli che in passato raramente si vedevano insieme, abbiamo tante storie del semi professionismo dei pallettari top ten che si facevano birre o nottate fuori prima del match.
In pratica il tennis è passato da sport di “costruzione e attesa” a sport di “pressione continua”, dove si emerge non solo se si tira forte, ma bisogna farlo senza sbagliare.
La narrazione è che il tennis su terra è quello vero perché essenzialmente chi scrive è rimasto alle racchette di legno e non si capisce la difficoltà del tennis moderno.
Con questo si svilisce in toto Sinner, che è il vero intento e quindi non la faccio passare questa ciarlataneria che va di pari passo alla sciocchezza sul talento, che Jannik non avrebbe.

Ma aggancio all’ultimo discorso: Sinner di talento ne ha tantissimo, sarebbe stato forte come adesso in qualsiasi epoca avesse giocato, con le racchette di legno, negli anni ’90, 2000, nel futuro con chissà che cosa useranno…

Quanto al vero tennis ho letto qualsiasi cosa, c’è chi dice che è quello sul cemento. Ovviamente non c’è un “vero” tennis perché ce ne dovrebbe essere uno fasullo (le next gen o certe esibizioni con troppa fantasia non contano), poi storicamente nasce sull’erba e chissà cosa dicevano i signori del circolo di Wimbledon del fatto che a Parigi si giocasse sulla terra battuta 🙂 Infine ci sono le preferenze e a me il tennis sul cemento è quello che piace di meno ma non mi sognerei mai di dire che non è vero tennis.

 140
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Massi, Detuqueridapresencia, Aquila.
dan (non peterson) (Guest) 08-05-2026 15:42

Scritto da Golden Shark

Scritto da l Occhio di Sauron
sono curioso di vedere chi riuscirà a fermare Jodar..
(spero non arrivi di nuovo a Sinner)

E perchè no ?
Il primo incontro è stato molto piacevole ed in casa del ragazzino , mi pare giusto ed educato replicare qui da noi .
Ovviamente … garantiamo stesso buon trattamento e soprattutto stesso risultato ” dell’ andata ” !!

devono arrivare entrambi in finale per potersi incontrare, vedremo!

 139
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 08-05-2026 15:42

Naturalmente grandissimi complimenti e molte grazie ad Arnaldi per la prima gioia di giornata !

Come si poteva fondatamente sperare , le ultime belle prestazioni di Matteino non sono state un fuoco di paglia !

Uno dei tre match italici odierni ove , per esultare , serviva una mezza impresa … l’abbiamo portato a casa … benissimo !

Non ho visto la partita : ovviamente mi fido di voi e del paragone offerto da @ Marco Mazzoni : ” … sarebbe come scalare il Pordoi … ” .

Immagino quindi Arnaldi in difficoltà all’attacco della salita e sulle rampe iniziali del tiebreak …

Poi … rapporto agile e scatto per sorprendere l’avversario …

Ancora qualche patema sugli ultimi tornanti … ma comunque arrivo a braccia alzate in vetta !!!

:mrgreen:

 138
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
guido Guest 08-05-2026 15:38

Scritto da Tennisforever
Secondo il giornalista José Morón (Punto de Break), il numero 1 del mondo ha deciso di concedersi una vera e propria pausa fisica e mentale:
“Jannik Sinner non sarà a Halle quest’anno. L’italiano si prenderà una pausa di tre settimane tra Roland-Garros e Wimbledon. Ha fatto molta attenzione al suo programma questa stagione”, ha scritto su X.

Anche l’anno scorso praticamente non si è presentato in campo a Halle. E ha funzionato.
Quest’anno magari si evita anche il viaggio

 137
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 08-05-2026 15:38

@ Detuqueridapresencia (#4609821)

Perdonami, caro Detu, approfitto del tuo post per apprezzare a mia volta il tono pacato e costruttivo delle parole di Nicola ma vedo che torni alla rivalità antica dei 3 big, che sinceramente non mi sembra al momento attuale quella che scatena insulti e tensioni, anche perché Roger e Rafa sono tranquillamente impegnati nelle loro nuove vite e non possono creare motivi di accesa acrimonia: infatti, a riprova di questo, io e te scherziamo su un “aperitivo virtuale” per convincerci della superiorità dei nostri rispettivi favoriti…il mio è l’unico ancora in attività, che io sostengo da tempo e continuo a farlo senza “odiare o provocare” nessuno, ma non vedo in LT accettazione di questa simpatia, piuttosto una volontà aprioristica che tutti si infiammino per l’unico beniamino riconosciuto, e se questo non succede perché ognuno nello sport orienta le sue preferenze verso chi vuole, per propensioni istintive, per apprezzamenti che possono essere non solo tecnici ma empatici, anche se lo fa solo appoggiando il preferito viene insultato anche in maniera pesante, tanto pesante che non trovando compatibilità con la natura e lo scopo di questo sito, quelli che giustamente richiama Nicola, personalmente non rispondo, lasciandoli sfogare gli odi assurdi e nella fattispecie incomprensibili, derivanti evidentemente da problematiche personali, che esulano da quelle tennistiche che Nicola invoca come naturali, normali protagoniste di questo dibattito…sperando che non mi collochi nella “deriva d’odio e assolutismo” che mi spaventa solo a sentire raccontare così trucemente quelle che a me sembrano le purtroppo diffuse, da sempre esistite baruffe che alimentano tutti gli sport, che si sono appropriate anche di questo sito, che accendono tanto da essere state storicamente utilizzate dalla politica per aizzare o sedare gli animi e che purtroppo, rassegnamoci, scatenano la parte peggiore di chi non riesce ad essere pacato sull’argomento nemmeno nei confronti di chi neanche conosce come persona ma solamente come tifoso di parte avversa..e intanto piove, sapessi come piove…

 136
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Brufen (Guest) 08-05-2026 15:30

Scritto da Tennisforever
Secondo il giornalista José Morón (Punto de Break), il numero 1 del mondo ha deciso di concedersi una vera e propria pausa fisica e mentale:
“Jannik Sinner non sarà a Halle quest’anno. L’italiano si prenderà una pausa di tre settimane tra Roland-Garros e Wimbledon. Ha fatto molta attenzione al suo programma questa stagione”, ha scritto su X.

Non so se sia vero, ma nel caso in cui dovesse andare in fondo sia a Roma che a Parigi, sarebbe una decisione saggia.

 135
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
walden 08-05-2026 15:26

@ Pier no guest (#4609986)

😆

 134
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Tennisforever 08-05-2026 15:26

Secondo il giornalista José Morón (Punto de Break), il numero 1 del mondo ha deciso di concedersi una vera e propria pausa fisica e mentale:

“Jannik Sinner non sarà a Halle quest’anno. L’italiano si prenderà una pausa di tre settimane tra Roland-Garros e Wimbledon. Ha fatto molta attenzione al suo programma questa stagione”, ha scritto su X.

 133
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Brufen (Guest) 08-05-2026 15:26

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Calvin
Gli ultimi 4 game della partita di Arnaldi stanno li a gridarci che il tennis è uno sport assurdo.
Comunque vittoria impoirtantissima per Matteo. Ora gli tocca Jodar che non sarà facile, ma come tutti i giovanissimi potrebbe essere un poco discontinuo.

se la gioca Matteo, che poi hanno persino il fisico, magari non perfetto, che si somiglia tanto

In realtà Jodar (un po’ “gobbo”, come già è stato detto) nella struttura fisica ricorda tanto il nostro Lorenzo Sciahbasi.

 132
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 08-05-2026 15:25

Scritto da l Occhio di Sauron
sono curioso di vedere chi riuscirà a fermare Jodar..
(spero non arrivi di nuovo a Sinner)

E perchè no ? 😉

Il primo incontro è stato molto piacevole ed in casa del ragazzino , mi pare giusto ed educato replicare qui da noi .

Ovviamente … garantiamo stesso buon trattamento e soprattutto stesso risultato ” dell’ andata ” !!

😛 😛

 131
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Apota
walden 08-05-2026 15:25

Scritto da giallu

Scritto da Silvy__89
Il ritorno di Arnaldi. Bravo, se lo merita!

E perché se lo meriterebbe? Al di là dell infortunio non mi pare abbia mai giocato con una logica. Ohi, per inciso, sono un suo fervente supporter dal suo esordio in atp (ci sono non so quanti messaggi qui). Ma appunto perché merito?
Oltre la cosa che mi amareggiata tantissimo: certe sue esultanze fuori luogo, da ultras del pallone, non da gentildonne/gentiluomini come in tutti gli altri sport

Di gentiluomini e di gentildonne se ne vedono sempre meno, oggi persino DeMinaur mi ha sorpreso spaccando la racchetta, dopo l’errore che gli fatto subire il break decisivo, da lui non me sarei aspettato…

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tony_65 (Guest) 08-05-2026 15:19

Scritto da Giuliano da Viareggio
OTTIMO ARNALDI!!!! Questa vittoria non era per niente scontata, specie dopo il primo set…….

Non solo non era “scontata” era semmai poco pronosticabile e sicuramente è stata una bellissima sorpresa

 129
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Kenobi 08-05-2026 15:17

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Pier no guest
Eh il tennis su terra da difficile e a tratti noioso sta diventando,lo è da un po’,quello più complesso e divertente per la varietà delle situazioni

sempre stato così… il tennis vero si gioca su terra

Ma basta leggere queste sciocchezze sul tennis vero e finto.
Il tennis si evolve.
Il tennis si è evoluto tantissimo. Prima era molto più basato sulla resistenza, sulla pazienza e sul far sbagliare l’avversario, anche perché c’erano molte più differenze tra le superfici e tanti specialisti della terra o dell’erba. Oggi invece domina il duro e le superfici si sono uniformate: il giocatore moderno deve saper fare tutto, aka deve essere più completo ed il duro mette dei paletti.

La vera differenza è che oggi si gioca togliendo tempo all’avversario: timing, anticipo, profondità, velocità di esecuzione e precisione sono diventati fondamentali. Non basta più essere regolari, bisogna essere aggressivi senza perdere controllo.

Anche materiali, preparazione atletica e biomeccanica hanno cambiato tutto. I top player moderni uniscono potenza, velocità, resistenza e qualità tecnica a livelli che in passato raramente si vedevano insieme, abbiamo tante storie del semi professionismo dei pallettari top ten che si facevano birre o nottate fuori prima del match.

In pratica il tennis è passato da sport di “costruzione e attesa” a sport di “pressione continua”, dove si emerge non solo se si tira forte, ma bisogna farlo senza sbagliare.

La narrazione è che il tennis su terra è quello vero perché essenzialmente chi scrive è rimasto alle racchette di legno e non si capisce la difficoltà del tennis moderno.

Con questo si svilisce in toto Sinner, che è il vero intento e quindi non la faccio passare questa ciarlataneria che va di pari passo alla sciocchezza sul talento, che Jannik non avrebbe.

 128
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone, Massi, lele83, JannikUberAlles, Aquila.
tomasol 08-05-2026 15:13

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da Pier no guest

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Calvin
Gli ultimi 4 game della partita di Arnaldi stanno li a gridarci che il tennis è uno sport assurdo.
Comunque vittoria impoirtantissima per Matteo. Ora gli tocca Jodar che non sarà facile, ma come tutti i giovanissimi potrebbe essere un poco discontinuo.

se la gioca Matteo, che poi hanno persino il fisico, magari non perfetto, che si somiglia tanto

Jodar a me pare gobbo…
Almeno a guardarlo in tv.

Juventino? Mi pare sia madridista.

avevo scritto le stesse identiche parole, identiche! Poi ho abortito, il calcio è come la religione e la politica.

è vero, se lo conosci lo eviti

 127
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tweener_Lob 08-05-2026 15:07

Scritto da Pier no guest

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Calvin
Gli ultimi 4 game della partita di Arnaldi stanno li a gridarci che il tennis è uno sport assurdo.
Comunque vittoria impoirtantissima per Matteo. Ora gli tocca Jodar che non sarà facile, ma come tutti i giovanissimi potrebbe essere un poco discontinuo.

se la gioca Matteo, che poi hanno persino il fisico, magari non perfetto, che si somiglia tanto

Jodar a me pare gobbo…
Almeno a guardarlo in tv.

Juventino? Mi pare sia madridista.

avevo scritto le stesse identiche parole, identiche! Poi ho abortito, il calcio è come la religione e la politica.

 126
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Golden Shark
Pier no guest 08-05-2026 15:02

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Calvin
Gli ultimi 4 game della partita di Arnaldi stanno li a gridarci che il tennis è uno sport assurdo.
Comunque vittoria impoirtantissima per Matteo. Ora gli tocca Jodar che non sarà facile, ma come tutti i giovanissimi potrebbe essere un poco discontinuo.

se la gioca Matteo, che poi hanno persino il fisico, magari non perfetto, che si somiglia tanto

Jodar a me pare gobbo…
Almeno a guardarlo in tv.

Juventino? Mi pare sia madridista.

 125
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Zio., Il GUEst, Marco M., etberit, Golden Shark, Lo Scriba
Pier no guest 08-05-2026 14:59

Scritto da walden
la giornata comincia bene…
PS: vi ricordate una volta in cui DeMinaur ha spaccato la racchetta?

Si su consiglio di Duccio

 124
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Zio., Marco M., Detuqueridapresencia, Pepusch, etberit, Lo Scriba
ProVax (Guest) 08-05-2026 14:55

Una vittoria molto oltre il suo relativo valore ( non disprezzabile cmq) ma che significa moltissimo per un giocatore che fino al secondo turno di Cagliari sembrava fosse ancora lontano da trovare la sua miglior forma, invece é vero che vincere aiuta a vincere,Arnaldi non é mai stato scarso, magari poco appariscente come Ruud o De Minuar ma quando non sparacchiava come un fesso le qualità le ha sempre avute.
Il tennis e così, a volte basta vincere un game per ribaltare anche mentalmente una partita, ora può giocare tranquillo e poi si vedrà, il suo l’ ha fatto

 123
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 08-05-2026 14:53

@ Marco M. (#4609921)

Bravissimo Marco l’avevi detto!!

 122
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
JOA20 (Guest) 08-05-2026 14:46

Scritto da walden
PS: vi ricordate una volta in cui DeMinaur ha spaccato la racchetta?

Italia-Australia, semifinale di Davis Cup 2024

 121
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alain
OspiteSgradito (Guest) 08-05-2026 14:36

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Calvin
Gli ultimi 4 game della partita di Arnaldi stanno li a gridarci che il tennis è uno sport assurdo.
Comunque vittoria impoirtantissima per Matteo. Ora gli tocca Jodar che non sarà facile, ma come tutti i giovanissimi potrebbe essere un poco discontinuo.

se la gioca Matteo, che poi hanno persino il fisico, magari non perfetto, che si somiglia tanto

Jodar a me pare gobbo…
Almeno a guardarlo in tv.

 120
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-05-2026 14:32

Una lunga interruzione potrebbe venire in soccorso a chi? Alla Muchova.
Si sapeva comunque che Potapova in questo momento è radioattiva,e le condizioni lente aiutano più certe tenniste e penalizzano altre.
Roma è già il più lento dei 4 principali,poi ci si mette sempre la pioggia a rendere la terra sabbiosa e la pallina grande come un pallone da calcio.

 119
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-05-2026 14:27

In sala commento dilagava in maniera travolgente l’umorismo giapponese tra Meneschincheri e il telecronista su Supertennis durante il match sul centrale.

-Dobbiamo dare la notizia del forfait della Mboko,da una parte è un peccato per il torneo perdere una possibile protagonista,dal nostro lato è un bene per la nostra Grant, dispiace,ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno.
-Il nostro bicchiere di Grant per l’appunto.

 118
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Apota
Groucho (Guest) 08-05-2026 14:24

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da nicola 1984
Una umile richiesta,per gli amici e utenti che volessero accoglierla, si intende:non potendo seguire le partite ed essendoci,da quel che ho capito,molti match interessanti(non solo degli italiani) o eventi come il Roland Garros o Wimbledon che si avvicinano,secondo me sarebbe fondamentale ascoltare e concentrarsi maggiormente,per esempio,sui commenti o i resoconti sulle singole partite,analisi tattiche anche sugli avversari in vista dei prossimi incontri….
Chiaramente,non è una pretesa o una volontà di limitare il confronto di opinioni anche qui sul forum,ma mi piacerebbe sentire più tennis e meno polemiche gratuite.
Ho spesso apprezzato i post degli amici che parlano dell’esecuzione dei colpi,di dritto,di tipologie di impugnatura dell’attrezzo,di differenze tra il rovescio a una mano e quello a due mani:ecco,da utente che scrive poco e capisce ancor meno,mi piacerebbe che la discussione fosse improntata più su questi argomenti,sull’essenza
del tennis e sulla sua divulgazione anche a chi,come il sottoscritto è un mero appassionato da bambino ma non ha mai preso una racchetta in mano.
Per esempio,ho sentito del brillante risultato,finora raggiunto dalla nostra Noemi Basiletti:ovviamente,non la conoscevo e faccio ammenda,
ma se qualcuno,oltre alla redazione,potesse dedicare qualche riga per descriverla,descrivendone pregi e difetti,personalmente mi farebbe un gran regalo e lo ringrazio anticipatamente.
Ripeto,mi scuso per l’appello,ma credetemi,cerchiamo di riportare il tennis per quello che è,senza infarcire i dialoghi di provocazioni, offese gratuite o affermazioni iperboliche e irrealistiche:a volte anche ascoltare la lettura dei commenti diventa difficile e caotica, non si riesce a percepire della stessa partita o del medesimo giocatore una visione più o meno uniforme ed esaustiva.
Grazie di nuovo a chi vorrà condividere impressioni,esperienze di match dal vivo e contribuire a ricreare così anche qui nel forum
un clima più disteso,costruttivo e informativo.
P.S.dimenticavo la cosa,per me,più importante:anche oggi,come sempre,
forza azzurri.

Nicola. Ti quoto tutta la vita.
Spesso le polemiche nascono da provocazioni gratuite di perdigiorno ignoranti (i famosi troll) oppure dalle tifoserie esagitate (tipo i pasdaran di Nadal o i mujaeddin di Djokovic: io che sono un “fedalino” ho rispetto per gli altri due ma c’è chi non ne ha per nessuno che non sia il proprio idolo).
Io ripeto sempre (ma quasi sempre vengo oscurato quando lo dico) che i provocatori e i fedain non dovrebbero avere voce e così si parlerebbe solo di tennis come giustamente hai detto tu, ognuno con la sua opinione legittimamente.
Ma l’odio e la provocazione non sono opinioni e non dovrebbero vedere la luce.
Le regole però non le faccio io e sono un ospite. Tuttavia la deriva d’odio e assolutismo che vedo qui sopra mi ha fatto allontanare parecchio e commento oramai sporadicamente. Ahjia ho detto …. “sporadico”

Anche io quoto tutto, ma proprio tutto! Unica cosa faccio notare un errore grammaticale: hai scritto “Ho spesso apprezzato i post degli amici”… Volevi dire “amichi” vero?

 117
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 08-05-2026 14:23

OTTIMO ARNALDI!!!! Questa vittoria non era per niente scontata, specie dopo il primo set…….

 116
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 08-05-2026 14:23

È vero, Matteo e Alex due giocatori con caratteristiche fisiche simili ed entrambi caratterialmente sempre molto concentrati in campo…oggi ha prevalso Matteo, e si era già visto che aveva ritrovato lo “smalto” del suo gioco e, soprattutto, tanta fiducia e convinzione…del resto, quando ci si sente bene fisicamente anche la positività aumenta, “mens sana in corpore sano”!

 115
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
l Occhio di Sauron 08-05-2026 14:22

sono curioso di vedere chi riuscirà a fermare Jodar..

(spero non arrivi di nuovo a Sinner)

 114
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Golden Shark
giallu 08-05-2026 14:22

Scritto da Silvy__89
Il ritorno di Arnaldi. Bravo, se lo merita!

E perché se lo meriterebbe? Al di là dell infortunio non mi pare abbia mai giocato con una logica. Ohi, per inciso, sono un suo fervente supporter dal suo esordio in atp (ci sono non so quanti messaggi qui). Ma appunto perché merito?
Oltre la cosa che mi amareggiata tantissimo: certe sue esultanze fuori luogo, da ultras del pallone, non da gentildonne/gentiluomini come in tutti gli altri sport

 113
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: magilla, sergioat
NonSoloSinner (Guest) 08-05-2026 14:21

Scritto da Pier no guest
Eh il tennis su terra da difficile e a tratti noioso sta diventando,lo è da un po’,quello più complesso e divertente per la varietà delle situazioni

sempre stato così… il tennis vero si gioca su terra

 112
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Apota, Fighter1990
-1: Kenobi, lele83
l Occhio di Sauron 08-05-2026 14:20

Scritto da Marco M.

Scritto da Marco M.
E adesso Matteo per me è favorito, pubblico trascinante e Demon un po’ frastornato.
Pubblico rumoroso, ma molto corretto durante gli scambi.

E da favorito ha vinto
Dopo il primo set era una salita tipo Pordoi, l’ha scalata con una facilità disarmante, bravissimo Matteo!
P.S. Volandri presente, con Berrettini in disarmo e Sinner quasi certamente assente per fine anno un pensiero su Matteo in versione 2023 credo lo stia facendo

vedrai che se il Mus non si ripiglia presto finisce che a fine anno andrà a cercare gloria consolatrice in Davis facendocela giustamente perdere 😀

 111
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pepusch 08-05-2026 14:20

Scritto da Angy003
Italiani che tifano Jodar..mi sta venendo il vomito,comunque lo spagnolo sarà il prossimo n1 al 100%

Mò ce lo scriviamo…

 110
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Tweener_Lob 08-05-2026 14:19

Scritto da Scolaretto
Una vittoria più importante di quanto può sembrare, Arnaldi ne aveva bisogno come il pane al di là della leggera risalita nel ranking.

Si sa che a quelle latitudini 40 punti sono oro. +10 finora, +18 se vince con Jodar.

 109
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
DANCAS 08-05-2026 14:19

Bravo Arnaldi!! Bella partita, mi sono proprio divertito. E mi è piaciuto il sorriso e l’applauso con cui ha « accolto » il colpo oltre il paletto di De Minaur, e in generale l’atteggiamento in campo, sempre positivo.

 108
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Scolaretto, Marco M., magilla, Golden Shark, Detuqueridapresencia, etberit
NonSoloSinner (Guest) 08-05-2026 14:18

Scritto da Calvin
Gli ultimi 4 game della partita di Arnaldi stanno li a gridarci che il tennis è uno sport assurdo.
Comunque vittoria impoirtantissima per Matteo. Ora gli tocca Jodar che non sarà facile, ma come tutti i giovanissimi potrebbe essere un poco discontinuo.

se la gioca Matteo, che poi hanno persino il fisico, magari non perfetto, che si somiglia tanto

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gio (Guest) 08-05-2026 14:16

@ Calvin (#4609924)

L’avversario peggiore delle teste di serie 25/32…credo sarà durissima batterlo…

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ehol 08-05-2026 14:16

Grande Arnaldone! Bella vittoria

 105
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Carota Senior 08-05-2026 14:15

Molto contento per Arnaldi, non ho visto l’incontro ma da quel che leggo deve essere stato piuttosto combattuto.
Con Jodar parte sfavorito ma può giocare a braccio libero senza aspettative.
Un passo alla volta per tornare alla classifica che gli compete.

 104
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Scolaretto, Detuqueridapresencia
Luciano65 (Guest) 08-05-2026 14:15

Confermo, gran bella partita di Arnaldi che rientra virtualmente nei 100.

 103
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 08-05-2026 14:13

Una vittoria più importante di quanto può sembrare, Arnaldi ne aveva bisogno come il pane al di là della leggera risalita nel ranking.

 102
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Pier no guest 08-05-2026 14:12

Molto felice per Arnaldi,spesso denigrato ed insultato pure. Il tennis è anche fiducia,se ti senti in grado di esserci allora giochi senza remore altrimenti dopo ogni sconfitta scendi almeno uno scalino.Il problema è che gli avversari hanno spesso la tua situazione quindi non regalano niente.
È ciò che non capisco negli appassionati,sembra quasi che tutti quelli che perdono siano scarsi e non seri professionisti.
Mistero.

 101
Replica | Quota | 9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Taxi Driver, Marco Tullio Cicerone, Scolaretto, walden, antoniov, sergioat, Detuqueridapresencia, Aquila.
« Commenti più vecchi (100 precedenti)