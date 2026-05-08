Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Gastroenterite per Mboko, cambia il tabellone a Roma. Intanto Swiatek soffre ma supera McNally. In campo altri 5 azzurri (LIVE)

Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Qualcosa continua a non funzionare nella gestione dei grandi tornei, almeno sul piano delle condizioni fisiche dei giocatori. Dopo le numerose assenze registrate a Madrid a causa di problemi legati a un’intossicazione alimentare, anche il WTA 1000 di Roma deve fare i conti con un primo ritiro pesante:
Victoria Mboko è stata costretta a cancellarsi dal tabellone prima ancora del debutto per una gastroenterite.
La giovane canadese, attesa al secondo turno contro l’italiana Tyra Grant, non scenderà dunque in campo al Foro Italico. Al suo posto entrerà Nikola Bartunkova, che affronterà la romana in una sfida comunque interessante, ma diversa rispetto a quella immaginata al momento del sorteggio.
Per Grant cambia quindi l’avversaria, non l’occasione. Dopo il successo nel derby contro Lisa Pigato, l’azzurra avrà la possibilità di giocarsi l’accesso al turno successivo contro una rivale ripescata in tabellone. Resta però il tema generale: dopo Madrid, anche Roma registra subito un caso legato a problemi gastrointestinali. Una situazione che inevitabilmente fa discutere, perché a pagare sono sempre gli atleti, costretti a rinunciare o a scendere in campo in condizioni non ideali.
Nel frattempo, sul campo,
Iga Swiatek ha vissuto un esordio molto più complicato del previsto. Guardando il sorteggio, non sembrava che la polacca dovesse avere particolari problemi contro Cathy McNally, giocatrice in crescita e reduce da buoni risultati, ma sulla carta ancora distante dal livello dell’ex numero uno del mondo, soprattutto sulla terra battuta.
Invece la statunitense ha saputo rendere la partita molto più insidiosa del previsto. Dopo un primo set dominato da Swiatek, chiuso 6-1, McNally ha reagito con grande personalità, trascinando il match al terzo set grazie al 7-6 del secondo parziale. Un segnale importante della sua competitività e della sua capacità di restare agganciata anche contro una delle migliori interpreti del circuito.
Nel momento decisivo, però, Swiatek ha ritrovato ordine e solidità. La polacca ha evitato la sorpresa e ha chiuso 6-1 6-7 6-3, conquistando una vittoria sofferta ma preziosa. Un successo che può aiutarla a costruire fiducia dopo giorni non semplici e che le permette di proseguire il cammino a Roma.
Il risultato finale racconta bene la doppia faccia della partita: da una parte una Swiatek ancora non perfetta, costretta a lottare più del previsto; dall’altra una McNally capace di confermare i progressi delle ultime settimane. Per la polacca, però, contava soprattutto superare il primo ostacolo. E, pur soffrendo, l’obiettivo è stato raggiunto.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 8 Maggio 2026
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Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso
PIOGGIA
Rovesci serali
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Maggio
09:00
☁
16°
10:00
☁
16°
11:00
☁
17°
12:00
☁
19°
13:00
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20°
14:00
⛅
21°
15:00
⛅
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16:00
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17:00
⛅
22°
18:00
⛅
21°
⚠ Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 13:00 alle 19:59
🎾 Programma del giorno — 8 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R2
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R2
☁ Nuvoloso
⛈ Allerta temporali
🎾 2° Turno ATP
🎾 2° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Caty McNally vs Iga Swiatek
WTA Rome
Caty McNally
1
7
3
Iga Swiatek [4]
6
6
6
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
2*-2
3*-2
4-2*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Daniel Altmaier
vs Alexander Zverev (Non prima 13:00)
ATP Rome
Daniel Altmaier
5
3
Alexander Zverev [2]
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
A. Zverev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Altmaier
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Zverev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-4 → 2-5
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
A. Zverev
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Dino Prizmic
vs Novak Djokovic
Il match deve ancora iniziare
Emma Navarro
vs Elisabetta Cocciaretto (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Musetti
vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Alex de Minaur vs Matteo Arnaldi
ATP Rome
Alex de Minaur [6]
6
6
4
Matteo Arnaldi
4
7
6
Vincitore: Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. de Minaur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
A. de Minaur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Arnaldi
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Arnaldi
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Naomi Osaka
vs Eva Lys (Non prima 13:00)
WTA Rome
Naomi Osaka [15]
•
40
6
4
1
Eva Lys
15
4
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Lys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Tyra Caterina Grant
vs Nikola Bartunkova
Il match deve ancora iniziare
Maria Sakkari
vs (2) Elena Rybakina
Il match deve ancora iniziare
Yannick Hanfmann
vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 11:00
Nuno Borges vs Rafael Jodar
ATP Rome
Nuno Borges
6
4
Rafael Jodar [32]
7
6
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-4 → 3-4
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
N. Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
1-2 → 1-3
N. Borges
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
0-2 → 1-2
N. Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
ace
4*-6
6-6 → 6-7
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
R. Jodar
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Jodar
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
R. Jodar
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
N. Borges
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-1 → 3-2
N. Borges
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Casper Ruud
vs Zachary Svajda
ATP Rome
Casper Ruud [23]
6
6
Zachary Svajda
1
3
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
C. Ruud
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
Z. Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
C. Ruud
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
(5) Jessica Pegula
vs Zeynep Sonmez
WTA Rome
Jessica Pegula [5]
A
6
4
Zeynep Sonmez
•
40
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pegula
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Sebastian Baez
vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
(7) Elina Svitolina
vs Noemi Basiletti
Il match deve ancora iniziare
Pietrangeli – ore 11:00
(31) Xinyu Wang vs Alexandra Eala
WTA Rome
Xinyu Wang [31]
0
4
3
0
Alexandra Eala
•
0
6
6
0
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jan-Lennard Struff
vs Jiri Lehecka
ATP Rome
Jan-Lennard Struff
6
3
Jiri Lehecka [11]
7
6
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Struff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
J. Struff
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
J. Struff
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
J. Struff
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Alejandro Tabilo
vs Francisco Cerundolo
ATP Rome
Alejandro Tabilo
0
2
Francisco Cerundolo [25]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Cerundolo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-4 → 0-5
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
0-3 → 0-4
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Tommy Paul
vs Aleksandar Vukic
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova
vs (33) Jaqueline Cristian
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 11:00
Talia Gibson vs (19) Diana Shnaider
WTA Rome
Talia Gibson
7
1
1
Diana Shnaider [19]
5
6
6
Vincitore: Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(17) Madison Keys
vs Peyton Stearns
WTA Rome
Madison Keys [17]
4
6
6
Peyton Stearns
6
4
2
Vincitore: Keys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Madison Keys
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Peyton Stearns
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Madison Keys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Madison Keys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Madison Keys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Madison Keys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Peyton Stearns
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Tallon Griekspoor
vs Alexander Blockx
Il match deve ancora iniziare
Ugo Humbert
vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Karen Khachanov vs Aleksandr Shevchenko
ATP Rome
Karen Khachanov [13]
6
6
Aleksandr Shevchenko
4
4
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Shevchenko
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
A. Shevchenko
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Shevchenko
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Botic van de Zandschulp
vs Aleksandar Kovacevic
ATP Rome
Botic van de Zandschulp
2
6
7
Aleksandar Kovacevic
6
2
6
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
ace
3-1*
ace
3*-2
ace
4*-2
4-3*
ace
4-4*
ace
5*-4
ace
6*-4
6-5*
ace
6-6 → 7-6
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
ace
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
5-5 → 5-6
B. van de Zandschulp
4-5 → 5-5
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-4 → 4-5
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 3-4
B. van de Zandschulp
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 2-3
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
ace
30-15
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
df
ace
15-40
ace
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
ace
30-15
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
30-15
30-30
ace
40-30
ace
ace
5-2 → 6-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-1 → 5-2
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
30-15
30-30
ace
40-30
4-1 → 5-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
ace
3-1 → 4-1
B. van de Zandschulp
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
df
15-30
ace
15-40
ace
30-40
ace
ace
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
30-40
ace
ace
2-5 → 2-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-4 → 2-5
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
15-30
ace
15-40
ace
df
2-3 → 2-4
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 2-3
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
0-1 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
(14) Ekaterina Alexandrova
vs Laura Siegemund
WTA Rome
Ekaterina Alexandrova [14]
40
0
Laura Siegemund
•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Rebeka Masarova
vs (25) Leylah Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
(20) Liudmila Samsonova vs Ann Li
WTA Rome
Liudmila Samsonova [20]
0
6
6
0
Ann Li
•
0
4
3
0
Vincitore: Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ann Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Liudmila Samsonova
0-1 → 1-1
Ann Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
5-4 → 6-4
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Liudmila Samsonova
2-3 → 3-3
Liudmila Samsonova
1-2 → 2-2
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anastasia Potapova
vs (11) Karolina Muchova
WTA Rome
Anastasia Potapova
0
6
6
0
Karolina Muchova [11]
0
3
2
0
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
5-2 → 6-2
Karolina Muchova
5-1 → 5-2
Anastasia Potapova
4-1 → 5-1
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Anastasia Potapova
3-0 → 4-0
Karolina Muchova
2-0 → 3-0
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Karolina Muchova
3-2 → 4-2
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Anastasia Potapova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Learner Tien
vs Damir Dzumhur
ATP Rome
Learner Tien [19]
40
6
3
Damir Dzumhur
•
A
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Tien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Simona Waltert
vs (32) Hailey Baptiste
Il match deve ancora iniziare
La pioggia è venuta in nostro soccorso ” allungando ” il brodo …
Dovremmo avere il tempo di riuscire a districarci dal marasma del traffico per il raduno … e penso che riusciremo a vedere , almeno in parte , sicuramente Lorenzo e spero anche Noemi …
A meno che , i due fattori citati , si materializzino sotto forma di un’unica nefasta entità … ” un pullman di clienti alpini ” !!!
( lavoro in un negozio e , per ora , ne ho servito solo 3 … piacevoli e simpaticissimi ma … inevitabilmente si va per le lunghe ! )
😆 😆 😆
Tra gli alpini e la nostra solita clientela stasera mi sa che scoprirò i risultati dei nostri a cose fatte, spero di leggere ottime notizie 🙂
Forza Elisabetta, Tyra, Noemi, Luciano e Lorenzo!!!
Quanta ( inutile ) scaramanzia ! 😎
Sono entrambe due partite aperte … quale impresa ?
Ci sono due favorite , come è ovvio , ma le rispettive avversarie sovvertendo ” il pronostico ” non mi farebbero affatto ” balzare dalla sedia ” .
Il salto ( e pure carpiato con doppio avvitamento ) me lo farebbe invece fare anche un solo set di Basiletti … o , al limite , la vittoria di Lys su Osaka … specie dopo aver perso il primo !
Apprezzo la tua risposta spiritosa, mi adatterò
@ Detuqueridapresencia (#4610040)
Esagerato, che ricordi Joyce non usava proprio la punteggiatura, io invece uso tutto diffusamente (e mi sembra con proprietà), virgole, due punti, punti esclamativi, puntini di sospensione…e guarda che piazzare il punto qua e là quando non serve è comunque un errore di punteggiatura!! Bellissima la rima Annie-Mollie, per adeguarmi dovrei modificarmi in Anny…e Molly sognava, fantasticava, qui invece è il contrario, tutte critiche severe, pessimismi, lugubri previsioni, obblighi di schieramento, poco spazio al sentimento…ciao carissimo!
Nikola ha dato un doppio 6-2 alla Krueger e dopo è stata 6-4 4-3 contro Potapova prima del crollo.
Non so se forse era meglio per Grant giocare contro una Mboko con il mal di pancia.
Fateci sapere cosa ne pensate da casa chiamando il numero in sovraimpressione.
Zverev è cotto
Dunque oggi l’impresa la farà o la Masarova o la Cristian.
Avendo sul mio personalissimo cartellino.
McNally over 6,5 (almeno 7 games)
Gibson over 6,5
Samsonova
Stearns (un set)
Pliskova
Fernandez
Ne prendo dunque RASSEGNATAMENTE già atto, poteva essere un bel torneo per la Pliskova,o per la Fernandez, peccato, sarà per il prossimo anno.
@ sergioat (#4610030)
Ho già dato indicazioni in proposito: il punto non mi piace perché l’argomento è sempre lo stesso, lo sostituisco con i puntini di sospensione, fermati e respira quando vedi questi…ma mi leggi correndo?
@ Marco Tullio Cicerone (#4610022)
Un tempo si sosteneva che il cemento fosse la superficie più democratica perché tutti avevano delle chance e non c’erano figure barbine di volleatori impantanati o regolaristi scivolanti.
Col cambio delle attrezzature (tuttora in divenire),l’ uniformarsi delle superfici e poi il rallentamento delle palline la terra,ora più veloce, è diventata quella che avendo più scambi aumenta le situazioni da affrontare ed offre il tempo per qualche soluzione in più.
I tennisti che prima erano drastici nel (Lendl e Borg a rete si erba) si sono comunque adeguati (vedi Jannik che aggiunge rotazione ed alza un minimo la traiettoria e si fa più attendista nel cogliere il momento buono per la botta) ma soprattutto, elemento trascurato,si preparano su terra a scivolare. E anche qui: prima scivolavi in laterale per un recupero,ora per un contrattacco (Agassi e poi Moya).
Non amo il concetto di tennis “vero” ma su terra oggi è semmai più completo, più… “democratico” seppur sono i giocatori ,salvo rare eccezioni, ad essere meno vari oggi.
@ Annie3 (#4610012)
Annie (Joyce di cognome 😉 ) scusa la battuta ma mi hai ricordato il sogno di Mollie senza un punto …
Ma ovviamente no che non sei fra gli odiatori. Io classifico tali solo quelli che non solo hanno un beniamino su cui non accettano critiche MA ANCHE che insultano i beniamini altrui.
Ce ne sono (pochi o tanti) fra i tifosi di ogni tennista (ad esempio qui c’è un musettiano che insulta tutti gli altri e che io detesto ANCHE DI PIÙ degli antimusettiani, pensa te….).
Tu certamente ti accalori parecchio contro chi critica Nole (a volte un pò troppo ma è una mia opinione) ma non ti ho sentito dire niente di sconveniente su Federer (che, per inciso, pur essendo il mio beniamino ogni tanto ho criticato, non solo difeso).
Un abbraccio
AVVISO per gli adepti della SETTA del maestro SINNER che proprio ora è LIVE (con Cobbo) su YouTube:
https://m.youtube.com/watch?v=yxHU_1aON-s
@ Kenobi (#4609994)
Accipicchia Kenobi, non ti facevo così “evoluzionista tennistico” ma fai tenerezza nell’aver comunque convertito i tuoi gusti originali, qualunque siano stati, nel sostegno a Jannik anche se mi sembra che nessuno abbia messo in dubbio la sua “eccellenza”…e la realtà, che piaccia o meno, è una sola: il tennis cambia e si adegua al cambiamento dei tempi, come tutti gli sport e, per non rimanere indietro, si è velocizzato e si è reso più efficace e intenso nel breve periodo…e i tornei ormai sono quasi tutti sul veloce (mi aveva colpito che persino Pietrangeli aveva sollecitato più attenzione al veloce anche in Italia): ergo, su quale superficie i tennisti cercano di specializzarsi se non su quella che offre più opportunità già adesso e in prospettiva? Sono questi i criteri che determinano la sostanza del tennis, che non può assecondare la variabilità dei gusti diversificati ma seguire realisticamente delle linee unificate e concrete delle tendenze di maggioranza, tenuto conto che non si parla di ideali ma di attività che dipendono e muovono sostanziosi interessi di mercato
E’ il primo commento che gli riservo e, non ci crederai, non lo trovo nemmeno interessante (solito lampione rachitico che tira forte il servizio e monta sulla palla da fondo). Ho solo trovato fastidioso il suo atteggiamento di chi se lo sente caldissimo pur non avendo -per ora- alcun merito. Tiferò altri certamente.
E invece No, neanche la pausa ha aiutato Muchova.
@ Annie3 (#4610012)
Un punto ogni tanto per prendere il fiato e non perdere il filo?
Ho idea che Arnaldi cercherà di rovinarti i piani
Ma aggancio all’ultimo discorso: Sinner di talento ne ha tantissimo, sarebbe stato forte come adesso in qualsiasi epoca avesse giocato, con le racchette di legno, negli anni ’90, 2000, nel futuro con chissà che cosa useranno…
Quanto al vero tennis ho letto qualsiasi cosa, c’è chi dice che è quello sul cemento. Ovviamente non c’è un “vero” tennis perché ce ne dovrebbe essere uno fasullo (le next gen o certe esibizioni con troppa fantasia non contano), poi storicamente nasce sull’erba e chissà cosa dicevano i signori del circolo di Wimbledon del fatto che a Parigi si giocasse sulla terra battuta 🙂 Infine ci sono le preferenze e a me il tennis sul cemento è quello che piace di meno ma non mi sognerei mai di dire che non è vero tennis.
devono arrivare entrambi in finale per potersi incontrare, vedremo!
Naturalmente grandissimi complimenti e molte grazie ad Arnaldi per la prima gioia di giornata !
Come si poteva fondatamente sperare , le ultime belle prestazioni di Matteino non sono state un fuoco di paglia !
Uno dei tre match italici odierni ove , per esultare , serviva una mezza impresa … l’abbiamo portato a casa … benissimo !
Non ho visto la partita : ovviamente mi fido di voi e del paragone offerto da @ Marco Mazzoni : ” … sarebbe come scalare il Pordoi … ” .
Immagino quindi Arnaldi in difficoltà all’attacco della salita e sulle rampe iniziali del tiebreak …
Poi … rapporto agile e scatto per sorprendere l’avversario …
Ancora qualche patema sugli ultimi tornanti … ma comunque arrivo a braccia alzate in vetta !!!
Anche l’anno scorso praticamente non si è presentato in campo a Halle. E ha funzionato.
Quest’anno magari si evita anche il viaggio
@ Detuqueridapresencia (#4609821)
Perdonami, caro Detu, approfitto del tuo post per apprezzare a mia volta il tono pacato e costruttivo delle parole di Nicola ma vedo che torni alla rivalità antica dei 3 big, che sinceramente non mi sembra al momento attuale quella che scatena insulti e tensioni, anche perché Roger e Rafa sono tranquillamente impegnati nelle loro nuove vite e non possono creare motivi di accesa acrimonia: infatti, a riprova di questo, io e te scherziamo su un “aperitivo virtuale” per convincerci della superiorità dei nostri rispettivi favoriti…il mio è l’unico ancora in attività, che io sostengo da tempo e continuo a farlo senza “odiare o provocare” nessuno, ma non vedo in LT accettazione di questa simpatia, piuttosto una volontà aprioristica che tutti si infiammino per l’unico beniamino riconosciuto, e se questo non succede perché ognuno nello sport orienta le sue preferenze verso chi vuole, per propensioni istintive, per apprezzamenti che possono essere non solo tecnici ma empatici, anche se lo fa solo appoggiando il preferito viene insultato anche in maniera pesante, tanto pesante che non trovando compatibilità con la natura e lo scopo di questo sito, quelli che giustamente richiama Nicola, personalmente non rispondo, lasciandoli sfogare gli odi assurdi e nella fattispecie incomprensibili, derivanti evidentemente da problematiche personali, che esulano da quelle tennistiche che Nicola invoca come naturali, normali protagoniste di questo dibattito…sperando che non mi collochi nella “deriva d’odio e assolutismo” che mi spaventa solo a sentire raccontare così trucemente quelle che a me sembrano le purtroppo diffuse, da sempre esistite baruffe che alimentano tutti gli sport, che si sono appropriate anche di questo sito, che accendono tanto da essere state storicamente utilizzate dalla politica per aizzare o sedare gli animi e che purtroppo, rassegnamoci, scatenano la parte peggiore di chi non riesce ad essere pacato sull’argomento nemmeno nei confronti di chi neanche conosce come persona ma solamente come tifoso di parte avversa..e intanto piove, sapessi come piove…
Non so se sia vero, ma nel caso in cui dovesse andare in fondo sia a Roma che a Parigi, sarebbe una decisione saggia.
@ Pier no guest (#4609986)
😆
Secondo il giornalista José Morón (Punto de Break), il numero 1 del mondo ha deciso di concedersi una vera e propria pausa fisica e mentale:
“Jannik Sinner non sarà a Halle quest’anno. L’italiano si prenderà una pausa di tre settimane tra Roland-Garros e Wimbledon. Ha fatto molta attenzione al suo programma questa stagione”, ha scritto su X.
In realtà Jodar (un po’ “gobbo”, come già è stato detto) nella struttura fisica ricorda tanto il nostro Lorenzo Sciahbasi.
E perchè no ? 😉
Il primo incontro è stato molto piacevole ed in casa del ragazzino , mi pare giusto ed educato replicare qui da noi .
Ovviamente … garantiamo stesso buon trattamento e soprattutto stesso risultato ” dell’ andata ” !!
😛 😛
Di gentiluomini e di gentildonne se ne vedono sempre meno, oggi persino DeMinaur mi ha sorpreso spaccando la racchetta, dopo l’errore che gli fatto subire il break decisivo, da lui non me sarei aspettato…
Non solo non era “scontata” era semmai poco pronosticabile e sicuramente è stata una bellissima sorpresa
Ma basta leggere queste sciocchezze sul tennis vero e finto.
Il tennis si evolve.
Il tennis si è evoluto tantissimo. Prima era molto più basato sulla resistenza, sulla pazienza e sul far sbagliare l’avversario, anche perché c’erano molte più differenze tra le superfici e tanti specialisti della terra o dell’erba. Oggi invece domina il duro e le superfici si sono uniformate: il giocatore moderno deve saper fare tutto, aka deve essere più completo ed il duro mette dei paletti.
La vera differenza è che oggi si gioca togliendo tempo all’avversario: timing, anticipo, profondità, velocità di esecuzione e precisione sono diventati fondamentali. Non basta più essere regolari, bisogna essere aggressivi senza perdere controllo.
Anche materiali, preparazione atletica e biomeccanica hanno cambiato tutto. I top player moderni uniscono potenza, velocità, resistenza e qualità tecnica a livelli che in passato raramente si vedevano insieme, abbiamo tante storie del semi professionismo dei pallettari top ten che si facevano birre o nottate fuori prima del match.
In pratica il tennis è passato da sport di “costruzione e attesa” a sport di “pressione continua”, dove si emerge non solo se si tira forte, ma bisogna farlo senza sbagliare.
La narrazione è che il tennis su terra è quello vero perché essenzialmente chi scrive è rimasto alle racchette di legno e non si capisce la difficoltà del tennis moderno.
Con questo si svilisce in toto Sinner, che è il vero intento e quindi non la faccio passare questa ciarlataneria che va di pari passo alla sciocchezza sul talento, che Jannik non avrebbe.
è vero, se lo conosci lo eviti
avevo scritto le stesse identiche parole, identiche! Poi ho abortito, il calcio è come la religione e la politica.
Juventino? Mi pare sia madridista.
Si su consiglio di Duccio
Una vittoria molto oltre il suo relativo valore ( non disprezzabile cmq) ma che significa moltissimo per un giocatore che fino al secondo turno di Cagliari sembrava fosse ancora lontano da trovare la sua miglior forma, invece é vero che vincere aiuta a vincere,Arnaldi non é mai stato scarso, magari poco appariscente come Ruud o De Minuar ma quando non sparacchiava come un fesso le qualità le ha sempre avute.
Il tennis e così, a volte basta vincere un game per ribaltare anche mentalmente una partita, ora può giocare tranquillo e poi si vedrà, il suo l’ ha fatto
@ Marco M. (#4609921)
Bravissimo Marco l’avevi detto!!
Italia-Australia, semifinale di Davis Cup 2024
Jodar a me pare gobbo…
Almeno a guardarlo in tv.
Una lunga interruzione potrebbe venire in soccorso a chi? Alla Muchova.
Si sapeva comunque che Potapova in questo momento è radioattiva,e le condizioni lente aiutano più certe tenniste e penalizzano altre.
Roma è già il più lento dei 4 principali,poi ci si mette sempre la pioggia a rendere la terra sabbiosa e la pallina grande come un pallone da calcio.
In sala commento dilagava in maniera travolgente l’umorismo giapponese tra Meneschincheri e il telecronista su Supertennis durante il match sul centrale.
-Dobbiamo dare la notizia del forfait della Mboko,da una parte è un peccato per il torneo perdere una possibile protagonista,dal nostro lato è un bene per la nostra Grant, dispiace,ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno.
-Il nostro bicchiere di Grant per l’appunto.
Anche io quoto tutto, ma proprio tutto! Unica cosa faccio notare un errore grammaticale: hai scritto “Ho spesso apprezzato i post degli amici”… Volevi dire “amichi” vero?
OTTIMO ARNALDI!!!! Questa vittoria non era per niente scontata, specie dopo il primo set…….
È vero, Matteo e Alex due giocatori con caratteristiche fisiche simili ed entrambi caratterialmente sempre molto concentrati in campo…oggi ha prevalso Matteo, e si era già visto che aveva ritrovato lo “smalto” del suo gioco e, soprattutto, tanta fiducia e convinzione…del resto, quando ci si sente bene fisicamente anche la positività aumenta, “mens sana in corpore sano”!
sono curioso di vedere chi riuscirà a fermare Jodar..
(spero non arrivi di nuovo a Sinner)
E perché se lo meriterebbe? Al di là dell infortunio non mi pare abbia mai giocato con una logica. Ohi, per inciso, sono un suo fervente supporter dal suo esordio in atp (ci sono non so quanti messaggi qui). Ma appunto perché merito?
Oltre la cosa che mi amareggiata tantissimo: certe sue esultanze fuori luogo, da ultras del pallone, non da gentildonne/gentiluomini come in tutti gli altri sport
sempre stato così… il tennis vero si gioca su terra
vedrai che se il Mus non si ripiglia presto finisce che a fine anno andrà a cercare gloria consolatrice in Davis facendocela giustamente perdere 😀
Mò ce lo scriviamo…
Si sa che a quelle latitudini 40 punti sono oro. +10 finora, +18 se vince con Jodar.
Bravo Arnaldi!! Bella partita, mi sono proprio divertito. E mi è piaciuto il sorriso e l’applauso con cui ha « accolto » il colpo oltre il paletto di De Minaur, e in generale l’atteggiamento in campo, sempre positivo.
se la gioca Matteo, che poi hanno persino il fisico, magari non perfetto, che si somiglia tanto
@ Calvin (#4609924)
L’avversario peggiore delle teste di serie 25/32…credo sarà durissima batterlo…
Grande Arnaldone! Bella vittoria
Molto contento per Arnaldi, non ho visto l’incontro ma da quel che leggo deve essere stato piuttosto combattuto.
Con Jodar parte sfavorito ma può giocare a braccio libero senza aspettative.
Un passo alla volta per tornare alla classifica che gli compete.
Confermo, gran bella partita di Arnaldi che rientra virtualmente nei 100.
Una vittoria più importante di quanto può sembrare, Arnaldi ne aveva bisogno come il pane al di là della leggera risalita nel ranking.
Molto felice per Arnaldi,spesso denigrato ed insultato pure. Il tennis è anche fiducia,se ti senti in grado di esserci allora giochi senza remore altrimenti dopo ogni sconfitta scendi almeno uno scalino.Il problema è che gli avversari hanno spesso la tua situazione quindi non regalano niente.
È ciò che non capisco negli appassionati,sembra quasi che tutti quelli che perdono siano scarsi e non seri professionisti.
Mistero.