Cinà lotta, illude e poi cede: Blockx rimonta al Foro Italico

Federico Cinà esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026, ma lo fa tra gli applausi del pubblico romano. Il giovane azzurro ha ceduto al belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-6 6-1 6-3, al termine di una partita in cui ha mostrato lampi di grande tennis, personalità e coraggio, ma anche una condizione fisica ancora da costruire per reggere certi ritmi sulla lunga distanza.

Blockx, reduce dalla semifinale al Mutua Madrid Open, ha confermato di attraversare un momento di grande fiducia. Dopo un primo set complicato, il belga ha alzato il livello al servizio e da fondo, chiudendo il match con un ace, il dodicesimo della sua partita.

L’avvio era stato subito in salita per Cinà, costretto a cedere la battuta nel primo game. Il palermitano, però, ha reagito immediatamente con grande personalità, trovando il controbreak grazie a un tennis aggressivo e vario, fatto di accelerazioni improvvise, discese a rete e soluzioni di talento. Blockx ha fatto male soprattutto con il servizio, arrivando a toccare i 220 km/h, ma Cinà è rimasto agganciato al set con grande lucidità.

Sul 4-4 l’azzurro ha tenuto un game delicato, poi nel decimo gioco ha approfittato di un passaggio a vuoto del belga. Un doppio fallo di Blockx ha regalato a Cinà un set point, trasformato grazie a un errore di dritto in uscita dal servizio dell’avversario. Il primo set è così finito nelle mani dell’italiano: 6-4, tra l’entusiasmo del pubblico.

La partita, però, è cambiata radicalmente nel secondo parziale. Blockx ha iniziato a servire con grande continuità, trovando ace e prime vincenti nei momenti chiave. Cinà, invece, ha perso brillantezza e lucidità, commettendo diversi errori con il dritto e con il rovescio. Il break subito nel terzo game ha indirizzato il set, poi il belga ha aumentato ulteriormente la pressione fino al doppio break del 4-1. Blockx ha chiuso rapidamente il parziale sul 6-1, portando la sfida al terzo piazzando un nuovo break nel settimo game.

Dopo un toilet break, Cinà ha provato a rimettersi in carreggiata. Nel set decisivo ha tenuto il servizio in apertura con fatica, annullando una palla break, e ha avuto anche una chance importante sul 2-2, quando si è procurato una palla break grazie a un doppio fallo del belga. Blockx, però, si è salvato con freddezza e da quel momento ha preso definitivamente il controllo.

Il momento decisivo è arrivato nel sesto game: Cinà ha prima sbagliato uno smash comodo, poi ha ceduto il servizio sul 2-3 con un rovescio in uscita dalla battuta finito fuori misura. L’azzurro ha avuto il merito di non arrendersi, annullando anche un match point nel game successivo e restando vivo fino al 3-5, ma al momento di servire per il match Blockx non ha tremato. Due prime vincenti e l’ace finale hanno consegnato al belga la vittoria.

Per Cinà resta il rammarico per una partita iniziata benissimo e poi sfuggita con il passare dei minuti, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa per lunghi tratti a un avversario in piena crescita e già capace di brillare a livello Masters 1000. Il talento c’è, le soluzioni anche. Ora servirà lavorare sulla tenuta fisica e sulla continuità per trasformare prestazioni di questo tipo in vittorie pesanti.

ATP Rome Federico Cina Federico Cina 6 1 3 Alexander Blockx Alexander Blockx 4 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 3-5 → 3-6 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Blockx 0-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 A. Blockx 15-0 30-0 40-15 df ace 1-4 → 1-5 F. Cina 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Blockx 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 5-4 → 6-4 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Cina 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico