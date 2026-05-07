Cinà lotta, illude e poi cede: Blockx rimonta al Foro Italico
Federico Cinà esce di scena al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026, ma lo fa tra gli applausi del pubblico romano. Il giovane azzurro ha ceduto al belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-6 6-1 6-3, al termine di una partita in cui ha mostrato lampi di grande tennis, personalità e coraggio, ma anche una condizione fisica ancora da costruire per reggere certi ritmi sulla lunga distanza.
Blockx, reduce dalla semifinale al Mutua Madrid Open, ha confermato di attraversare un momento di grande fiducia. Dopo un primo set complicato, il belga ha alzato il livello al servizio e da fondo, chiudendo il match con un ace, il dodicesimo della sua partita.
L’avvio era stato subito in salita per Cinà, costretto a cedere la battuta nel primo game. Il palermitano, però, ha reagito immediatamente con grande personalità, trovando il controbreak grazie a un tennis aggressivo e vario, fatto di accelerazioni improvvise, discese a rete e soluzioni di talento. Blockx ha fatto male soprattutto con il servizio, arrivando a toccare i 220 km/h, ma Cinà è rimasto agganciato al set con grande lucidità.
Sul 4-4 l’azzurro ha tenuto un game delicato, poi nel decimo gioco ha approfittato di un passaggio a vuoto del belga. Un doppio fallo di Blockx ha regalato a Cinà un set point, trasformato grazie a un errore di dritto in uscita dal servizio dell’avversario. Il primo set è così finito nelle mani dell’italiano: 6-4, tra l’entusiasmo del pubblico.
La partita, però, è cambiata radicalmente nel secondo parziale. Blockx ha iniziato a servire con grande continuità, trovando ace e prime vincenti nei momenti chiave. Cinà, invece, ha perso brillantezza e lucidità, commettendo diversi errori con il dritto e con il rovescio. Il break subito nel terzo game ha indirizzato il set, poi il belga ha aumentato ulteriormente la pressione fino al doppio break del 4-1. Blockx ha chiuso rapidamente il parziale sul 6-1, portando la sfida al terzo piazzando un nuovo break nel settimo game.
Dopo un toilet break, Cinà ha provato a rimettersi in carreggiata. Nel set decisivo ha tenuto il servizio in apertura con fatica, annullando una palla break, e ha avuto anche una chance importante sul 2-2, quando si è procurato una palla break grazie a un doppio fallo del belga. Blockx, però, si è salvato con freddezza e da quel momento ha preso definitivamente il controllo.
Il momento decisivo è arrivato nel sesto game: Cinà ha prima sbagliato uno smash comodo, poi ha ceduto il servizio sul 2-3 con un rovescio in uscita dalla battuta finito fuori misura. L’azzurro ha avuto il merito di non arrendersi, annullando anche un match point nel game successivo e restando vivo fino al 3-5, ma al momento di servire per il match Blockx non ha tremato. Due prime vincenti e l’ace finale hanno consegnato al belga la vittoria.
Per Cinà resta il rammarico per una partita iniziata benissimo e poi sfuggita con il passare dei minuti, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa per lunghi tratti a un avversario in piena crescita e già capace di brillare a livello Masters 1000. Il talento c’è, le soluzioni anche. Ora servirà lavorare sulla tenuta fisica e sulla continuità per trasformare prestazioni di questo tipo in vittorie pesanti.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Federico Cinà, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
I colpi li avrebbe pure anche se deve migliorare, il problema vero di Federico è che appena lo muovi perde quasi subito potenza, precisione, profondità e lucidità. L’ho seguito nei primi match nei Challenger e non si notano miglioramenti negli spostamenti ed a livello atletico. Fin quando non migliorerà lì non ci sono santi che tengano. Che sia alto e che abbia stazza conta il giusto, può e deve migliorare anche perchè è la cosa più facile da migliorare, basta mettercisi d’impegno.. non sarà mai Sinner ma può migliorare eccome nei movimenti.
Un commento come questo è il motivo per cui dopo Sinner il tennis italiano tornerà a non vincere nulla: i coach non migliorano i giovani italiani
I coach italiani si aspettano che un talento “nasca dai cieli” e credono che un Sinner nasca già Sinner lol
Rispondo alle ultime tre domande
Si
Si
E si
Tsitsipas e la Giorgi sono tennisti che non si sono mai evoluti e non hanno mai rafforzato i punti forti o corretto i punti deboli ed hanno fatto la fine che meritavano
In generale i genitori che pensano di fare i coach per risolvere le loro frustrazioni personali dovrebbero essere privati della capacità di mettere al mondo figli
Bias.
Prima dell’accoppiata Madrid Roma ha fatto 7 challenger consecutivi, prima ancora le quali AO per classifica e prima ancora altri due challenger.
Nelle ultime 52 settimane ha fatto 22 challenger, 2 quali slam per meriti di classifica e 4 ATP con WC.
A me sembra una programmazione ben bilanciata e allineata a quella di altri next gen: nello stesso periodo Engel e Kjaer hanno avuto più WC per ATP di Cinà.
Blockx che fisico bestiale avrebbe?
È lento ed ha difficoltà con i passanti
Credo che tutto stia come sempre nelle aspettative che uno nutre. Immagino che nel caso suo, abbastanza precoce avendo di fatto la stessa classifica che aveva un anno fa a 17 anni, le aspettative siano altissime ed in questo senso forse la delusione e’ maggiore nel vederlo un po appantanato nelle stesse zone.
Io dico che se ci si aspetta un futuro top50-60 (e poi da li si vede), concettualmente con qualche miglioramento che avverra’ quasi per inerzia crescendo potremmo esserci. Certo e’ che se vedendo Fonseca, Tien o Rodar ti immaginavi per definizione un tennista con un futuro garantito (minimo) da top20 allora secondo me siamo lontani.
E siamo lontani non perche’ a 19 anni sia ancora 225 del mondo ma perche obiettivamente nell’ultimo anno ho visto pochissimi progressi.
Mi lascia qualche dubbio, oltre al diritto leggero ed una seconda certamente da migliorare, il suo atletismo. Nonostante un fisico longilineo mi sembra tutto sommato poco agile mentre a vederlo ti aspetteresti uno con uno scatto bruciante alla Musetti o Cobolli e non un Camporese.
Detto questo, e’ invece molto ordinato tatticamente e ha un ottimo tocco a rete il che lo porta a variare gli schemi ed e’ un bene. Oggi, contro un avversario nettamente piu forte (e che per me avra’ sempre piu peso di palla di lui) poteva per assurdo fare qualcosina di piu. In certi frangenti e’ proprio calato di concentrazione.
Non capisco e non mi piacciono le critiche gratuite e anche offensive a volte verso il padre che e’ un grande coach. Questa mania del super coach o del cambio e’ molto calcistica e propria di gente che di tennis non capisce nulla. Ma siete sicuri che la Giorgi senza il padre, Zverev senza la famiglia e Tsitsipas idem avrebbero tutti raggiunto risultati molto migliori?
Perché illude? Penso che nessuno si aspettasse che vincesse
Migliora, ha ottime basi, un grande rovescio.. se ha voglia e lavora tanto, l’anno prossimo esplode, come stanno esplodendo tutti i richiamati coetanei che invece sono del 2006..jodar 1 anno fa non era nessuno… E anche blocxx
@ Ging89 (#4609350)
Il padre di Cinà è stato per tanti anni, con soddisfazione reciproca, il coach di Roberta Vinci, una delle migliori tenniste italiane. Purtroppo il ragazzo non ha i mezzi atletici per arrivare almeno a livello di Cobolli e Musetti. Detto in due parole, gli manca il “fisico bestiale”, quello sfoggiato dal belga Blockx enzo
Un po eccessivo direi..come commento
Chi critica il Cina’ di oggi non sa di cosa parla. Nel primo set ha giocato meglio di Blockx che non è uno sceso a valle con la piena. La settimana scorsa a Madrid è arrivato in semi, regolando in due set top players come Cerundolo sr, Aliassime e Ruud. Cina’ deve soprattutto abituarsi a giocare per 2 ore con gente forte: non sarà forse un fuoriclasse alla Sinner, Alcaraz e Jodar, ma può fare una ottima carriera alla Cobolli.
Cinà ha appena compiuto 19 Tien ne ha due più di lui, Jodar e Fonseca 1…
Speriamo in una WC per Cina’ in Cina…
@ Ging89 (#4609350)
Non è il calcio dove quando cacciare capro espiatorio l’allenatore lo decidono i tifosi eh
Cinà va già per i venti, con Fonseca, Jodar e Tien già in top 50 o oltre, questi vogliono disperatamente un Sinner 2.0, senza capire che certi fenomeni ti capitano, non gli crei
bravo l’ho già detto altre volte è ora di cambiare allenatore deve lasciare il papi altrimenti resta fermo lì dov’è ed è un peccato
Senza colpi muscolari ne tecnica intrinseca non si va da nessuna parte, tuttalpiù si vivacchia nelle retrovie,te capii?
Cina gioca solo con rotazione, senza velocità piatta ma questa è colpa del l’incapace di suo padre
Il padre di Cina dovrebbe essere bandito dai campi di tennis
Lo so che non siete lucidi e mi odierete, ma a me Ciná dà l’impressione di essere già molto preparato a livello atletico per la sua età… gli manca la capacità di leggere tatticamente il match, di variare il suo gioco, obiettivamente piatto, quando dovrebbe arrotare e tagliare la palla .. poi gli esperti siete voi
Ok…WC per fargli fare esperienza, ma quando capiranno che deve farsi le ossa almeno un anno intero nei challenger? Ne fa due o tre poi va a fare i 1000 o gli Atp…e perde puntualmente.
Ok…WC per fargli fare esperienza, ma quando capiranno che deve farsi le ossa almeno un anno intero nei challenger? Ne fa due o tre poi va a fare i 1000 o gli Atp…e perde puntualmente.