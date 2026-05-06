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Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 07 Maggio 2026. Saranno 10 azzurri in campo. Cinà e Basiletti rinviati a domani per colpa della pioggia

06/05/2026 22:28 5 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

Campo Centrale – ore 11:00
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA
Jasmine Paolini ITA vs Leolia Jeanjean FRA (Non prima 13:00)
Coco Gauff USA vs Tereza Valentova CZE
Lorenzo Sonego ITA vs Ignacio Buse PER (Non prima 19:00)
Aryna Sabalenka BLR vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00
Antonia Ruzic CRO vs Mirra Andreeva RUS
Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS (Non prima 12:00)
Roman Andres Burruchaga ARG vs Mattia Bellucci ITA
Stefanos Tsitsipas GRE vs Tomas Machac CZE
Belinda Bencic SUI vs Bianca Andreescu CAN (Non prima 17:00)
Andrea Pellegrino ITA vs Luca Nardi ITA

Supertennis Arena – ore 11:00
Cristina Bucsa ESP vs Qinwen Zheng CHN
Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 12:00)
Roberto Bautista Agut ESP vs Francesco Maestrelli ITA
Thiago Agustin Tirante ARG vs Gianluca Cadenasso ITA
Denis Shapovalov CAN vs Mariano Navone ARG

Pietrangeli – ore 11:00
Dalibor Svrcina CZE vs Miomir Kecmanovic SRB
Jacob Fearnley GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 12:00)
Maya Joint AUS vs Viktorija Golubic SUI
Jelena Ostapenko LAT vs Amanda Anisimova USA
Sebastian Ofner AUT vs Alex Michelsen USA
McCartney Kessler USA vs Iva Jovic USA

Court 13 – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Terence Atmane FRA
Marton Fucsovics HUN vs Dino Prizmic CRO (Non prima 12:00)
Tatjana Maria GER vs Sorana Cirstea ROU
Katerina Siniakova CZE vs Anna Kalinskaya RUS
Solana Sierra ARG vs Anhelina Kalinina UKR
Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA

Court 1 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs Elise Mertens BEL
Marcos Giron USA vs Marin Cilic CRO
Clara Tauson DEN vs Oleksandra Oliynykova UKR
Cristian Garin CHI vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Hamad Medjedovic SRB vs Valentin Royer FRA

Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Merida ESP
Yuliia Starodubtseva UKR vs Simona Waltert SUI (Non prima 12:00)
Anastasia Zakharova RUS vs Linda Noskova CZE
Ethan Quinn USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP

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5 commenti

tinapica 07-05-2026 01:30

Scritto da terzacatking
Vergognoso non inserire neanche un giocatore italiano sul Pietrangeli.

Purtroppo sarà il terzo o quarto anno che fanno così, per sperare di vendere qualche biglietto in più per i campi per cui bisogna pagare un biglietto dedicato, dove concentrano gli incontri che riguardino connazionali:
Fanno pena!
E non si rendono conto che a lungo andare il pubblico si disamorerà.

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Andreas Seppi 06-05-2026 20:25

Scritto da terzacatking
Vergognoso non inserire neanche un giocatore italiano sul Pietrangeli.

Ormai sono anni che non vado, una VERGOGNA

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Di Passaggio 06-05-2026 18:21

Scritto da giallu
OT: penso che in parecchi l abbiamo già letto, ma Mr. Matteo Musso è un fuoriclasse con la penna:-)
Qui: 2026

Sì, forse è la miglior stagione mai vista per un tennista | Editoriale Sinner
https://www.today.it/opinioni/sinner-editoriale-roma-internazionali.html
© Today

Sì, è molto bravo, ma proprio nel giornalismo tennistico italiano è difficile mettersi a paragone. Gianni era un vero e proprio scrittore prestato, come l’altro Gianni per il calcio, e forse anche il terzo, cioè Mura. Inoltre non dimentichiamo il grande Minà, che non è quarto a nessuno. Insomma, se non ti chiami Gianni, sei un po’ in un cono d’ombra di questi mostri. Però, sì, hai ragione, è bravo.

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giallu 06-05-2026 16:40

OT: penso che in parecchi l abbiamo già letto, ma Mr. Matteo Musso è un fuoriclasse con la penna:-)
Qui: 2026


Sì, forse è la miglior stagione mai vista per un tennista | Editoriale Sinner
https ://www.today.it/opinioni/sinner-editoriale-roma-internazionali.html
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terzacatking (Guest) 06-05-2026 16:22

Vergognoso non inserire neanche un giocatore italiano sul Pietrangeli.

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