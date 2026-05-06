Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 07 Maggio 2026. Saranno 10 azzurri in campo. Cinà e Basiletti rinviati a domani per colpa della pioggia
Campo Centrale – ore 11:00
Alexei Popyrin vs Matteo Berrettini
Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean (Non prima 13:00)
Coco Gauff vs Tereza Valentova
Lorenzo Sonego vs Ignacio Buse (Non prima 19:00)
Aryna Sabalenka vs Barbora Krejcikova (Non prima 20:30)
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Antonia Ruzic vs Mirra Andreeva
Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic (Non prima 12:00)
Roman Andres Burruchaga vs Mattia Bellucci
Stefanos Tsitsipas vs Tomas Machac
Belinda Bencic vs Bianca Andreescu (Non prima 17:00)
Andrea Pellegrino vs Luca Nardi
Supertennis Arena – ore 11:00
Cristina Bucsa vs Qinwen Zheng
Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 12:00)
Roberto Bautista Agut vs Francesco Maestrelli
Thiago Agustin Tirante vs Gianluca Cadenasso
Denis Shapovalov vs Mariano Navone
Pietrangeli – ore 11:00
Dalibor Svrcina vs Miomir Kecmanovic
Jacob Fearnley vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 12:00)
Maya Joint vs Viktorija Golubic
Jelena Ostapenko vs Amanda Anisimova
Sebastian Ofner vs Alex Michelsen
McCartney Kessler vs Iva Jovic
Court 13 – ore 11:00
Zizou Bergs vs Terence Atmane
Marton Fucsovics vs Dino Prizmic (Non prima 12:00)
Tatjana Maria vs Sorana Cirstea
Katerina Siniakova vs Anna Kalinskaya
Solana Sierra vs Anhelina Kalinina
Marie Bouzkova vs Taylor Townsend
Court 1 – ore 11:00
Panna Udvardy vs Elise Mertens
Marcos Giron vs Marin Cilic
Clara Tauson vs Oleksandra Oliynykova
Cristian Garin vs Juan Manuel Cerundolo
Hamad Medjedovic vs Valentin Royer
Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili vs Daniel Merida
Yuliia Starodubtseva vs Simona Waltert (Non prima 12:00)
Anastasia Zakharova vs Linda Noskova
Ethan Quinn vs Pablo Llamas Ruiz
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
5 commenti
Purtroppo sarà il terzo o quarto anno che fanno così, per sperare di vendere qualche biglietto in più per i campi per cui bisogna pagare un biglietto dedicato, dove concentrano gli incontri che riguardino connazionali:
Fanno pena!
E non si rendono conto che a lungo andare il pubblico si disamorerà.
Ormai sono anni che non vado, una VERGOGNA
Sì, è molto bravo, ma proprio nel giornalismo tennistico italiano è difficile mettersi a paragone. Gianni era un vero e proprio scrittore prestato, come l’altro Gianni per il calcio, e forse anche il terzo, cioè Mura. Inoltre non dimentichiamo il grande Minà, che non è quarto a nessuno. Insomma, se non ti chiami Gianni, sei un po’ in un cono d’ombra di questi mostri. Però, sì, hai ragione, è bravo.
OT: penso che in parecchi l abbiamo già letto, ma Mr. Matteo Musso è un fuoriclasse con la penna:-)
Qui: 2026
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Sì, forse è la miglior stagione mai vista per un tennista | Editoriale Sinner
https ://www.today.it/opinioni/sinner-editoriale-roma-internazionali.html
© Today
Vergognoso non inserire neanche un giocatore italiano sul Pietrangeli.