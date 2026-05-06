A Milano torna lo spettacolo dei campioni di domani: dal 16 maggio l’edizione numero 66 del Trofeo Bonfiglio

Il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa è pronto a riabbracciare i campioni del futuro. Dal 16 al 24 maggio, i campi in terra battuta di via Arimondi ospiteranno l’edizione numero 66 del Trofeo Bonfiglio, gli Internazionali d’Italia juniores, evento under 18 di prim’ordine nel panorama mondiale, inferiore – in termini di punti in palio – solamente alle quattro prove giovanili del Grande Slam. In Lombardia saranno di scena alcuni tra i migliori prospetti del circuito under, tutti accomunati dall’obiettivo di conquistare un titolo iconico e un posto in un albo d’oro di livello assoluto, che comprende giocatori quali Ivan Lendl, Goran Ivanisevic, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, o nel femminile Gabriela Sabatini, Belinda Bencic ed Elena Rybakina. Per nove giorni, tutti gli appassionati di tennis avranno modo di ammirare da vicino le stelle del domani, e le fasi finali di singolare, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, saranno trasmesse in diretta dal canale tv SuperTennis.

Il Trofeo Bonfiglio non smette mai di rinnovarsi e quest’anno si presenterà con un’importante novità relativa al ridimensionamento dei tabelloni di singolare. Rispetto alle scorse edizioni, sia il quadro principale che quello di qualificazione passeranno da 64 a 48 giocatori, con un bye per tutte le prime sedici teste di serie, ordinate secondo la classifica internazionale ed esentate dal primo turno. Un cambiamento che condurrà verso un innalzamento del livello generale, a favore di un maggiore spettacolo e di un equilibrio assicurato già dalle primissime battute. Col traguardo delle settanta edizioni ormai vicino (il primo titolo è stato assegnato nel 1959), il Trofeo Bonfiglio si conferma sempre più al passo coi tempi, nonché una tappa fondamentale per tutti quei giocatori che dal prossimo 31 maggio saranno poi impegnati sulla terra battuta del Roland Garros.

A un anno dallo storico trionfo di Jacopo Vasamì, primo azzurro a imporsi a Milano dopo un digiuno di ben tredici anni (in precedenza, l’ultimo a vincere era stato Gianluigi Quinzi nel 2012), il movimento tricolore sarà questa volta rappresentato nel tabellone principale da Raffaele Ciurnelli, Matteo Gribaldo e Simone Massellani, in attesa delle wild card e di eventuali ulteriori giocatori promossi dalle qualificazioni, in programma nel weekend inaugurale. Le entry list dell’edizione numero 66 del Trofeo Bonfiglio comprendono più di venti giocatori e giocatrici attualmente nella Top-20 mondiale. A guidare il torneo maschile c’è il 17enne brasiliano Luis Guto Miguel, da molti considerato come l’erede di Joao Fonseca e già vincitore di un torneo di categoria J500, la stessa del Trofeo Bonfiglio. Alle sue spalle altri tre Top-10 del ranking juniores: il tedesco Jamie Mackenzie, il kazako Zangar Nurlanuly e l’austriaco Thilo Behrmann.

Tra le ragazze, nessuna giocatrice italiana si è garantita – per classifica – la possibilità di giocare nel tabellone principale, ma molte delle nostre troveranno spazio grazie alle wild card. Al momento, nell’elenco la migliore delle azzurre è la 17enne marchigiana Ilary Pistola. Numerosi i motivi d’interesse in un tabellone principale che comprende sole Top-50 e tante ragazze dal futuro radioso, a cominciare da Jana Kovackova. Appena 15enne, la promessa ceca partirà con i favori del pronostico anche in virtù degli ottimi piazzamenti fatti registrare nel circuito professionistico, nel quale ha già raggiunto un posto fra le prime 500 del mondo e vinto – nella passata stagione – un paio di titoli internazionali. Oltre al già citato Guto Miguel, il Brasile punta a fare la voce grossa anche fra le ragazze, grazie a Victoria Luiza Barros e Nauhany Leme Da Silva, entrambe di ritorno a Milano dopo le parentesi della passata edizione. Già ben avviate nel circuito professionistico, le due stelle del tennis verdeoro cercheranno fortuna in Lombardia, dove nella storia del torneo mai nessuna brasiliana è riuscita a portare a casa il titolo. Ma come sempre la concorrenza sarà spietata, fatta di tantissimi nomi destinati a dominare la scena mondiale in un futuro nemmeno così lontano.

LE DICHIARAZIONI DEI RELATORI ALLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Elena Buffa di Perrero, Presidente del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa

“Questo torneo rappresenta un appuntamento irrinunciabile per quei giovani che aspirano a entrare nell’olimpo del tennis. La bellezza del Trofeo Bonfiglio non rinviene soltanto nel riconoscere i vincitori, ma nel cercare di individuare i campioni del domani, fin dai primi turni. La macchina organizzativa è ben consolidata, ma nella buona riuscita dell’evento è fondamentale l’apporto degli sponsor. Tra le novità di quest’anno c’è la lounge dedicata ai giocatori, mentre il nuovo sponsor CDI fornirà il servizio di fisioterapia durante la settimana. Un ringraziamento speciale anche ad Atkinsons, che ha deciso di donare due premi ai vincitori, e a Xnovo che ci ha aiutati a ristrutturare il Campo Centrale. Dal 12 maggio al 3 giugno, le nostre strutture ospiteranno anche una mostra di acquarelli a cura di Severino Salvemini: sarà un evento culturale e benefico, il cui ricavato andrà a CBM Italia. La Lombardia è una regione eccezionale in campo sportivo, perché le istituzioni accompagnano e sostengono tutti i centri sportivi”.

Federica Picchi, Sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia

“Il Trofeo Bonfiglio rappresenta da oltre sessant’anni uno dei pilastri del tennis giovanile internazionale e un patrimonio sportivo della città di Milano. Sui campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa sono passati alcuni dei più grandi interpreti della racchetta mondiale: una tradizione che conferma il ruolo del torneo come autentico laboratorio dei campioni di domani. Il trofeo, inoltre, rafforza il posizionamento del capoluogo lombardo come capitale italiana del tennis. Oltre a proporre gare agonistiche di primo livello, rappresenza un’istituzione riconosciuta a livello globale: un luogo dove si intrecciano storia, competizione e futuro”.

Marco Riva, Presidente del CONI Lombardia

“Il Trofeo Bonfiglio rappresenta l’eccellenza di Milano e della Lombardia. Dopo il successo avuto con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, questo evento torna a far rivivere l’internazionalità e valorizza le bellezze del territorio, oltre alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e private. Mi auguro che il torneo possa andare avanti ancora a lungo e che il livello dei partecipanti resti sempre assoluto”.

Enrico Cerutti, Presidente del Comitato Regionale Lombardo della FITP

“La creazione del Trofeo Bonfiglio da parte di Vittorio Battaglia è stato un colpo di genio. Questo torneo è cresciuto di anno in anno sotto tutti gli aspetti, sia tecnici che organizzativi. È un evento che fa gola a tutta l’Italia. La riduzione dei tabelloni permetterà di assistere a bellissime partite sin dai primi turni. Dal punto di vista federale, siamo felici che l’investimento fatto sui giovani stia pian piano dando tutti i suoi frutti”.

GLI HASHTAG UFFICIALI DEL 66° TROFEO BONFIGLIO

L’account ufficiale di Instagram dedicato alla manifestazione è @trofeo_bonfiglio. Inoltre, l’evento avrà copertura anche attraverso gli account ufficiali di Facebook e di Instagram del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa e dell’Ufficio Stampa della manifestazione (Ufficio Stampa Sport). Hashtag ufficiali per l’edizione del 2026 saranno #TrofeoBonfiglio e #Bonfiglio2026.

TC MILANO ALBERTO BONACOSSA, SEMPRE PIÙ AL “CENTRO” DELLA CITTÀ

Il Tennis Club Milano A. Bonacossa si sta sempre più aprendo alla città di Milano per continuare a essere non solo un punto di riferimento sportivo, ma anche culturale e mondano. Da qualche anno a questa parte sono numerosi gli eventi di grande prestigio organizzati nello storico club di Via Arimondi: serate di opera, concerti, rappresentazioni teatrali che hanno visto la partecipazione di artisti di fama internazionale e che hanno trovato nel TCM un palcoscenico di primissimo spessore. Nei propri spazi il circolo è in grado di ospitare qualsiasi tipo di manifestazione: conferenze, presentazioni di libri e molte altre tipologie di eventi. È anche questo il motivo per cui sempre più realtà di prestigio decidono di affiancare il proprio nome a quello dello storico club. L’attuale dirigenza si è posta l’obiettivo ambizioso di collocare nuovamente il TCM tra le realtà sociali più attive di Milano e di tornare a essere vero e proprio luogo di incontro nel pieno centro della città. Tutto questo è possibile grazie a una organizzazione che anno dopo anno sta puntando a diventare sempre più una macchina perfettamente oliata.