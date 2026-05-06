Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Ostapenko troppo forte: Stefanini travolta al debutto agli Internazionali d’Italia. In campo altri 8 azzurri (LIVE)

Esordio durissimo per Lucrezia Stefanini agli Internazionali d’Italia 2026. La wildcard toscana si è arresa nettamente a Jelena Ostapenko, numero 36 del mondo, che ha dominato il match dall’inizio alla fine imponendosi con un secco 6-0 6-1 in meno di un’ora di gioco.

La lettone ha preso subito il controllo degli scambi, imponendo potenza, ritmo e profondità. Stefanini non è riuscita a trovare il modo di arginare l’aggressività dell’avversaria, finendo spesso sotto pressione già dai primi colpi dello scambio. Il primo set è scivolato via rapidamente, con Ostapenko capace di chiudere 6-0 senza concedere reali possibilità di rientro all’azzurra.

Nel secondo parziale Stefanini ha provato a reagire, ma il copione è cambiato solo parzialmente. L’unico vero momento in cui la toscana ha avuto l’occasione di riaprire la partita è arrivato nel quarto game, quando si è procurata due palle break. Ostapenko, però, ha gestito bene la situazione, annullando entrambe le chance e togliendo definitivamente fiducia all’italiana.

Per Stefanini si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto nelle proporzioni, ma arrivata contro una giocatrice di grande esperienza e dal tennis estremamente aggressivo, capace nelle giornate giuste di mettere in difficoltà chiunque. L’azzurra ha faticato a trovare profondità e continuità, subendo costantemente l’iniziativa della lettone.

Quella del 2026 era la quarta partecipazione di Lucrezia Stefanini nel tabellone principale di un WTA 1000 e la terza agli Internazionali d’Italia. Finora, in carriera, è riuscita a superare il primo turno in questa categoria una sola volta, proprio a Roma nel 2024, quando batté la connazionale Vittoria Paganetti per 7-5 6-3 prima di arrendersi al secondo turno alla ceca Linda Noskova.

Il percorso romano di Stefanini si chiude quindi subito, mentre Ostapenko avanza con un successo netto e autoritario, confermando di poter essere una mina vagante per molte avversarie nel tabellone del Foro Italico.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 6 Maggio 2026 ☁ 17°C Nuvoloso · Picco 22°C CIELO Nuvoloso PIOGGIA Rovesci CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 6 Maggio 09:00 ☁ 16° 10:00 ☁ 17° 11:00 ☁ 18° 12:00 ☁ 20° 13:00 🌧 21° 14:00 ☁ 22° 15:00 ☁ 22° 16:00 ☁ 21° 17:00 ☁ 21° 18:00 🌧 20° ⚠ Allerta gialla per temporali e pioggia nel Lazio 🎾 Programma del giorno — 6 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale 1° Turno Maschile · Terra Battuta ATP R1 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale 1° Turno Femminile · Terra Battuta WTA R1 ☁ Nuvoloso

⛈ Allerta meteo

🎾 1° Turno ATP

🎾 1° Turno WTA

🏀 Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00

Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko



WTA Rome Lucrezia Stefanini • Lucrezia Stefanini 0 0 1 0 Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 0 6 6 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucrezia Stefanini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz vs Yannick Hanfmann (Non prima 13:00)



ATP Rome Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 40 7 3 Yannick Hanfmann • Yannick Hanfmann 40 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Matteo Arnaldi vs Jaume Munar



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Elisabetta Cocciaretto vs Sinja Kraus (Non prima 19:00)



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Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 20:30)



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BNP Paribas Arena – ore 11:00

Jenson Brooksby vs Sebastian Baez



ATP Rome Jenson Brooksby Jenson Brooksby 3 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 6 7 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Baez 15-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Baez 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Brooksby 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Lisa Pigato vs Tyra Caterina Grant



WTA Rome Lisa Pigato Lisa Pigato 40 6 1 Tyra Caterina Grant • Tyra Caterina Grant 30 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tyra Caterina Grant 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 5-1 → 6-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Lisa Pigato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Lisa Pigato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Lilli Tagger vs Maria Sakkari Non prima 14:00



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Pablo Carreno Busta vs Alejandro Tabilo



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Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic



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Supertennis Arena – ore 11:00

Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier



ATP Rome Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 4 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 7 6 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Z. Zhang 30-0 3-5 → 4-5 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 Z. Zhang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-4 → 5-5 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Viktorija Golubic vs Federica Urgesi



WTA Rome Viktorija Golubic • Viktorija Golubic 0 6 1 Federica Urgesi Federica Urgesi 30 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 1-0 Federica Urgesi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Federica Urgesi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Federica Urgesi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Federica Urgesi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Viktorija Golubic 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Taylor Townsend vs Nuria Brancaccio



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Jesper de Jong vs Nuno Borges



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Karolina Pliskova vs Jessica Bouzas Maneiro



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Pietrangeli – ore 11:00

Alexandra Eala vs Magdalena Frech



WTA Rome Alexandra Eala Alexandra Eala 6 3 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 0 6 4 Vincitore: Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Magdalena Frech 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Alexandre Muller vs Botic van de Zandschulp



ATP Rome Alexandre Muller Alexandre Muller 15 5 Botic van de Zandschulp • Botic van de Zandschulp 0 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. van de Zandschulp 0-15 5-6 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jan-Lennard Struff vs Francisco Comesana



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Katie Boulter vs Eva Lys



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Jacob Fearnley vs Giovanni Mpetshi Perricard



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Court 13 – ore 11:00

Fabian Marozsan vs Vit Kopriva



ATP Rome Fabian Marozsan Fabian Marozsan 3 3 Vit Kopriva Vit Kopriva 6 6 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 V. Kopriva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Leolia Jeanjean vs Beatriz Haddad Maia



WTA Rome Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 15 7 2 Beatriz Haddad Maia • Beatriz Haddad Maia 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Beatriz Haddad Maia 0-15 2-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Peyton Stearns vs Janice Tjen



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Dalma Galfi vs Anastasia Potapova



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Marton Fucsovics vs Dino Prizmic



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ATP Rome Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 0 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-0 → 2-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Damir Dzumhurvs Adrian Mannarino

Katerina Siniakova vs Lois Boisson



WTA Rome Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 6 6 0 Lois Boisson • Lois Boisson 0 2 3 0 Vincitore: Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lois Boisson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lois Boisson 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Lois Boisson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Laura Siegemund vs Sara Bejlek



WTA Rome Laura Siegemund Laura Siegemund 0 0 Sara Bejlek Sara Bejlek 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Aleksandar Vukic vs Patrick Kypson



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Caty McNally vs Daria Kasatkina



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Court 2 – ore 11:00

Panna Udvardy vs Alina Korneeva



WTA Rome Panna Udvardy • Panna Udvardy 0 6 7 0 Alina Korneeva Alina Korneeva 0 2 6 0 Vincitore: Udvardy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Panna Udvardy 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Aleksandr Shevchenko



ATP Rome Camilo Ugo Carabelli • Camilo Ugo Carabelli 40 3 4 Aleksandr Shevchenko Aleksandr Shevchenko 30 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 A. Shevchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-5 → 3-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Yulia Putintseva vs Tereza Valentova



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Yuliia Starodubtseva vs Simona Waltert



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Oksana Selekhmeteva vs Rebeka Masarova



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Court 14 – ore 11:00

Magda Linette vs Tatjana Maria



WTA Rome Magda Linette • Magda Linette 0 0 3 0 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 6 6 0 Vincitore: Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magda Linette 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Tatjana Maria 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Marco Trungelliti vs Zachary Svajda



ATP Rome Marco Trungelliti • Marco Trungelliti 30 6 4 4 Zachary Svajda Zachary Svajda 15 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-0 → 6-0 M. Trungelliti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Solana Sierra vs Tamara Korpatsch



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