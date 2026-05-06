Combined Roma ATP, Copertina

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Ostapenko troppo forte: Stefanini travolta al debutto agli Internazionali d’Italia. In campo altri 8 azzurri (LIVE)

06/05/2026 14:14 40 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

Esordio durissimo per Lucrezia Stefanini agli Internazionali d’Italia 2026. La wildcard toscana si è arresa nettamente a Jelena Ostapenko, numero 36 del mondo, che ha dominato il match dall’inizio alla fine imponendosi con un secco 6-0 6-1 in meno di un’ora di gioco.
La lettone ha preso subito il controllo degli scambi, imponendo potenza, ritmo e profondità. Stefanini non è riuscita a trovare il modo di arginare l’aggressività dell’avversaria, finendo spesso sotto pressione già dai primi colpi dello scambio. Il primo set è scivolato via rapidamente, con Ostapenko capace di chiudere 6-0 senza concedere reali possibilità di rientro all’azzurra.
Nel secondo parziale Stefanini ha provato a reagire, ma il copione è cambiato solo parzialmente. L’unico vero momento in cui la toscana ha avuto l’occasione di riaprire la partita è arrivato nel quarto game, quando si è procurata due palle break. Ostapenko, però, ha gestito bene la situazione, annullando entrambe le chance e togliendo definitivamente fiducia all’italiana.
Per Stefanini si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto nelle proporzioni, ma arrivata contro una giocatrice di grande esperienza e dal tennis estremamente aggressivo, capace nelle giornate giuste di mettere in difficoltà chiunque. L’azzurra ha faticato a trovare profondità e continuità, subendo costantemente l’iniziativa della lettone.
Quella del 2026 era la quarta partecipazione di Lucrezia Stefanini nel tabellone principale di un WTA 1000 e la terza agli Internazionali d’Italia. Finora, in carriera, è riuscita a superare il primo turno in questa categoria una sola volta, proprio a Roma nel 2024, quando batté la connazionale Vittoria Paganetti per 7-5 6-3 prima di arrendersi al secondo turno alla ceca Linda Noskova.
Il percorso romano di Stefanini si chiude quindi subito, mentre Ostapenko avanza con un successo netto e autoritario, confermando di poter essere una mina vagante per molte avversarie nel tabellone del Foro Italico.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  6 Maggio 2026
17°C
Nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 6 Maggio
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
🌧
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
21°
18:00
🌧
20°
⚠  Allerta gialla per temporali e pioggia nel Lazio
🎾  Programma del giorno — 6 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R1
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R1
☁  Nuvoloso
⛈  Allerta meteo
🎾  1° Turno ATP
🎾  1° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Lucrezia Stefanini ITA vs Jelena Ostapenko LAT

WTA Rome
Lucrezia Stefanini
0
0
1
0
Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
Mostra dettagli

Hubert Hurkacz POL vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 13:00)

ATP Rome
Hubert Hurkacz
40
7
3
Yannick Hanfmann
40
6
3
Mostra dettagli

Matteo Arnaldi ITA vs Jaume Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Sinja Kraus AUT (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Jenson Brooksby USA vs Sebastian Baez ARG

ATP Rome
Jenson Brooksby
3
6
Sebastian Baez
6
7
Vincitore: Baez
Mostra dettagli

Lisa Pigato ITA vs Tyra Caterina Grant ITA

WTA Rome
Lisa Pigato
40
6
1
Tyra Caterina Grant
30
1
4
Mostra dettagli

Lilli Tagger AUT vs Maria Sakkari GRE Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Daniel Altmaier GER

ATP Rome
Zhizhen Zhang
6
6
4
Daniel Altmaier
4
7
6
Vincitore: Altmaier
Mostra dettagli

Viktorija Golubic SUI vs Federica Urgesi ITA

WTA Rome
Viktorija Golubic
0
6
1
Federica Urgesi
30
1
0
Mostra dettagli

Taylor Townsend USA vs Nuria Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
Alexandra Eala PHI vs Magdalena Frech POL

WTA Rome
Alexandra Eala
6
3
6
Magdalena Frech
0
6
4
Vincitore: Eala
Mostra dettagli

Alexandre Muller FRA vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Rome
Alexandre Muller
15
5
Botic van de Zandschulp
0
6
Mostra dettagli

Jan-Lennard Struff GER vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Eva Lys GER

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 11:00
Fabian Marozsan HUN vs Vit Kopriva CZE

ATP Rome
Fabian Marozsan
3
3
Vit Kopriva
6
6
Vincitore: Kopriva
Mostra dettagli

Leolia Jeanjean FRA vs Beatriz Haddad Maia BRA

WTA Rome
Leolia Jeanjean
15
7
2
Beatriz Haddad Maia
0
6
2
Mostra dettagli

Peyton Stearns USA vs Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 11:00
Damir Dzumhur BIH vs Adrian Mannarino FRA
ATP Rome
Damir Dzumhur
6
6
Adrian Mannarino
4
0
Vincitore: Dzumhur
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs Lois Boisson FRA

WTA Rome
Katerina Siniakova
0
6
6
0
Lois Boisson
0
2
3
0
Vincitore: Siniakova
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs Sara Bejlek CZE

WTA Rome
Laura Siegemund
0
0
Sara Bejlek
0
0
Mostra dettagli

Aleksandar Vukic AUS vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs Alina Korneeva RUS

WTA Rome
Panna Udvardy
0
6
7
0
Alina Korneeva
0
2
6
0
Vincitore: Udvardy
Mostra dettagli

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Aleksandr Shevchenko KAZ

ATP Rome
Camilo Ugo Carabelli
40
3
4
Aleksandr Shevchenko
30
6
3
Mostra dettagli

Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Yuliia Starodubtseva UKR vs Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – ore 11:00
Magda Linette POL vs Tatjana Maria GER

WTA Rome
Magda Linette
0
0
3
0
Tatjana Maria
0
6
6
0
Vincitore: Maria
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Zachary Svajda USA

ATP Rome
Marco Trungelliti
30
6
4
4
Zachary Svajda
15
0
6
4
Mostra dettagli

Solana Sierra ARG vs Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Boomer (Guest) 06-05-2026 14:18

Scritto da Ilverotennis
Pagato gioca profondo la grant passava di là ed è scesa in campo. Non vedo stoffa

Se non vedi stoffa ti conviene andare da un buon oculista

 40
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+1: j
j 06-05-2026 14:15

Scritto da Pietropaolo Hess

Scritto da j

Scritto da Ilverotennis
Pagato gioca profondo la grant passava di là ed è scesa in campo. Non vedo stoffa

Grant ha enormi problemi negli spostamenti laterali e Pigato l’ha capito. Credo che Tyra abbia un notevole potenziale, Pigato molto meno però, in questo periodo, Lisa è sicura di sé stessa e gioca al meglio delle sue possibilità. Comunque ha avuto un’evoluzione davvero notevole non appena ha potuto lavorare con continuità

Grant con quel fisico non potrà mai essere una top 20

È molto giovane, arriverà.

 39
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+1: Marco M.
Lukas (Guest) 06-05-2026 13:59

@ Ilverotennis (#4608592)

Vero…non vedo nulla di trascendentale per ora.

 38
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Pietropaolo Hess (Guest) 06-05-2026 13:58

Scritto da j

Scritto da Ilverotennis
Pagato gioca profondo la grant passava di là ed è scesa in campo. Non vedo stoffa

Grant ha enormi problemi negli spostamenti laterali e Pigato l’ha capito. Credo che Tyra abbia un notevole potenziale, Pigato molto meno però, in questo periodo, Lisa è sicura di sé stessa e gioca al meglio delle sue possibilità. Comunque ha avuto un’evoluzione davvero notevole non appena ha potuto lavorare con continuità

Grant con quel fisico non potrà mai essere una top 20

 37
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-1: Marco M.
j 06-05-2026 13:56

Scritto da Ilverotennis
Pagato gioca profondo la grant passava di là ed è scesa in campo. Non vedo stoffa

Grant ha enormi problemi negli spostamenti laterali e Pigato l’ha capito. Credo che Tyra abbia un notevole potenziale, Pigato molto meno però, in questo periodo, Lisa è sicura di sé stessa e gioca al meglio delle sue possibilità. Comunque ha avuto un’evoluzione davvero notevole non appena ha potuto lavorare con continuità

 36
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+1: Marco M.
Lukas (Guest) 06-05-2026 13:54

Grant…togliti un po’ di arie, capisco che ti hanno pompato un po’ troppo ma resta umile. Forza Pigato.

 35
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Ilverotennis (Guest) 06-05-2026 13:49

Pagato gioca profondo la grant passava di là ed è scesa in campo. Non vedo stoffa

 34
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Giambi (Guest) 06-05-2026 13:48

Pigato nelle ultime 20 partite ne ha perse solo 3.

 33
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Giambi (Guest) 06-05-2026 13:45

Scritto da zedarioz
Kopriva è nell’anno di grazia. Osso duro per tutti.

Eh si ultimamente ne sta facendo fuori molti, eccezioni Jodar e Cobolli che credo abbiano vinto 2/0 e se non ricordo male anche Forti non molto tempo fa. È un top 50 infatti con tendenza verso l’alto.

 32
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Gaz (Guest) 06-05-2026 13:43

Scritto da Ilverotennis
Stefanini spiace dirlo ma come tennista è scadente. Pigato meglio di bronzetti e trevisan. Manca un pò di servizio

Facile la vita per te.
Quando queste cose le dicevo io mi prendevo 19 pollici versi, altri tempi.

 31
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NonSoloSinner (Guest) 06-05-2026 13:38

Scritto da Golden Shark
Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata …
Su Arnaldi ho un certo timore , Munar osso duro che sporca le partite .
Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .
Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa .
Urgesi … parecchio dura , ma non impossibile .
Pigato/Grant , qui vada come vada… “siamo tranquilli” , io vedo meglio Tyra.
Brancaccio potrebbe sorprendere in positivo , ma parte nettamente dietro .
Basiletti è quella , in relazione all’avversaria , da cui mi aspetto di piu’ oggi . Potrebbe davvero regalare un'(altra) gioia !
Cocciaretto dovrebbe spuntarla ma l’avversaria è insidiosa , attenzione !
Tirando le somme … sui match odierni, sarei già felice con 3 vittorie su 8 .
Con un 4 su 8 … molto , molto soddisfatto .
Con un ” di piu’ ” … è festa grande !!!

La sorpresa potrebbe essere Ciná, è il momento di dare segnali forti di crescita e il belga è forte, ma non certo un fenomeno

 30
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walden 06-05-2026 13:38

Scritto da magilla
la ostapenko se sapesse gestire la sua testa e la sua potenza sarebbe tranquillamente una top 5

è una che gioca da ferma, è bastato che la Stefanini azzeccasse qualche risposta e si è trovata in difficoltà….

 29
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walden 06-05-2026 13:36

Scritto da zedarioz

Scritto da Golden Shark

Scritto da Golden Shark
Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata . . .
Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .
Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa . . .

Caspita Lucrezia … la mia speranza è andata velocemente a farsi benedire … 6-0 6-1 in 56 minuti .

Il servizio della Stefanini forse è peggio di quello della Errani, per me che sia nelle 200 è un miracolo, come pure la Brancaccio. Quindi bravissime già ad arrivare lì. Ovvio che se incontrano una che ha una palla pesante ed è pure in giornata, fanno da sparring.

ha fatto più punti in risposta, con pure tre BP (in un game dove la Lettone ha fatto 2 df) che in battuta, e questo la dice lunga. La sua generazione, che comprende anche Lucia e Nuria, ed altre ancora più indietro, è uscita in un periodo buio del tennis femmnile italiano, dal quale si è salvata solo Jasmine.

 28
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Ilverotennis (Guest) 06-05-2026 13:31

Stefanini spiace dirlo ma come tennista è scadente. Pigato meglio di bronzetti e trevisan. Manca un pò di servizio

 27
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Paolo A. (Guest) 06-05-2026 13:20

Gli spalti semivuoti per il match delle 2 italiane mettono un po’ tristezza.

 26
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Gyanni (Guest) 06-05-2026 13:08

Ostapenko contro Stefanini non dovrebbero giocare nella stessa categoria…come nella box…

 25
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magilla 06-05-2026 13:06

la ostapenko se sapesse gestire la sua testa e la sua potenza sarebbe tranquillamente una top 5

 24
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Gaz (Guest) 06-05-2026 13:05

Molti oggi avranno l’opportunità di conoscere la Kraus, match che probabilmente sarà dato da Supertennis alle 19,questa tennista che mi sorprese favorevolmente in soli 5 minuti di Highlights contro la Cirstea a Linz (potete trovarli) infatti poi i risultati successivi hanno confermato quell’impressione positiva di soli 5 minuti di qualche scambio, che comunque denotavano certe capacità di questa ragazza di fare un certo tipo di giocate.
La Cocciaretto è la meno terraiola delle italiane,sente spesso la pressione e le aspettative, e gioca contro una che ha già giocato due match, sarà un test non facile per lei.
Non rimane che aspettarci il peggio,per poter rimanere sorpresi dal meglio.

 23
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PliskoNotBot (Guest) 06-05-2026 12:53

Scritto da zedarioz
Kopriva è nell’anno di grazia. Osso duro per tutti.

A me piace un sacco. Ha uno stile tutto suo molto particolare. Sono contento che quest’anno sia riuscito ad alzare il suo livello, se entrasse nei primi 50 sarebbe il top, magari vincendo un 250. E’ un giocatore molto leggero però, gli servirà un po’ di fortuna.

 22
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zedarioz 06-05-2026 12:49

Kopriva è nell’anno di grazia. Osso duro per tutti.

 21
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PliskoNotBot (Guest) 06-05-2026 12:46

Davvero deluso dalla Korneeva. Se ne parlava come di un fenomeno da junior ma da allora zero progressi. Prende la palla di dritto troppo bassa, rovescio molto forte ma senza controllo. La credevo un po’ più elegante, stile Rybakina, invece è già muscolosa. Vediamo se migliorerà ma per ora è un grande NO.

 20
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Gaz (Guest) 06-05-2026 12:46

Oggi il 6-0 finirà per tradire la Eala,ci sono tenniste più smaliziate di altre.
Una volta che sei già 4-0 devi anche cominciare a staccare il piede dall’acceleratore,non continuare a tutta, tanto il set per l’avversaria è già compromesso,a quel punto sono i primi games del secondo set da pensare,quelli importanti,perché se l’avversaria ti sorprende di controbalzo aspettando che si concluda il primo set poi non te le lascia più le redini.

 19
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Gaz (Guest) 06-05-2026 12:39

Sta a vedere che la Tagger da ripescata glela fa alla Sakkari.

 18
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Gaz (Guest) 06-05-2026 12:37

Scritto da Benzinaio

Scritto da Gaz
Pigato – Grant pronostici?
I Bookmakers vedono favorita la giovane,ma di un unghia.

Pigato è in rampa di lancio, Grant sembra già una certezza
una partita sicuramente da vedere
Stefanini purtroppo finora cede ad Ostapenko ingiocabile

I risultati recenti della Grant hanno avuto più rilevanza, ma quelli della Pigato non sono stati da meno,solo che meno celebrati perché ottenuti in tornei minori e perché, comunque,la Grant viene vista dai più come una predestinata.
Io penso che invece oggi la Pigato sarà un bel test per Grant,mi immagino una Pigato caricata da questa crescita esponenziale e con la confidenza necessaria per poter vincere contro la Grant.

 17
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Giambi (Guest) 06-05-2026 12:36

Capisco che è troppo forte per Stefanini ma è pur sempre una top 150 ed una ex top 100 quindi 12 games a 1 sorprendono negativamente.

 16
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Golden Shark 06-05-2026 12:35

@ zedarioz (#4608540)

Eh già , le nostre citate hanno una cilindrata troppo bassa per certe avversarie .

 15
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zedarioz 06-05-2026 12:30

Scritto da Golden Shark

Scritto da Golden Shark
Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata . . .
Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .
Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa . . .

Caspita Lucrezia … la mia speranza è andata velocemente a farsi benedire … 6-0 6-1 in 56 minuti .

Il servizio della Stefanini forse è peggio di quello della Errani, per me che sia nelle 200 è un miracolo, come pure la Brancaccio. Quindi bravissime già ad arrivare lì. Ovvio che se incontrano una che ha una palla pesante ed è pure in giornata, fanno da sparring.

 14
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AlfSfo96 06-05-2026 12:22

Che brutta fine Johnny Sins Mannarino, stats al servizio da WTA

 13
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+1: Squalo_Bianco97
Silvy__89 (Guest) 06-05-2026 12:22

Ammazza Stefanini! Che batosta!
Per fortuna c’è un derby femminile almeno c’è certezza che una passa

 12
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Golden Shark 06-05-2026 12:18

@ Squalo_Bianco97 (#4608527)

Urca … un ” collega ” !! 😆 😆 😆

E , vedo dal tuo profilo , pure dello ” stesso mare ” !!

Ciao !

 11
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Squalo_Bianco97 06-05-2026 12:10

Al Femminile è una Carneficina al momento, apparte Noemi Basiletti e Federica Urgesi. Speriamo crescano queste due ragazze e la Grant, perché quelle già citate con tutto il rispetto fanno enorme fatica.

 10
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Golden Shark 06-05-2026 12:06

Scritto da Golden Shark

Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata . . .

Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .

Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa . . .

Caspita Lucrezia … la mia speranza è andata velocemente a farsi benedire … 6-0 6-1 in 56 minuti . 😐

 9
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Benzinaio (Guest) 06-05-2026 11:35

Scritto da Gaz
Pigato – Grant pronostici?
I Bookmakers vedono favorita la giovane,ma di un unghia.

Pigato è in rampa di lancio, Grant sembra già una certezza
una partita sicuramente da vedere
Stefanini purtroppo finora cede ad Ostapenko ingiocabile

 8
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Gigi53 (Guest) 06-05-2026 11:33

Ma possibile che le nostre (ieri Bronzetti Trevisan e oggi Stefanini) hanno tutte un gioco uguale mai un cambio di ritmo una palla corta,rispondono tutte sempre nel medesimo punto??? sarebbe ora di variare qualcosa tanto perso per perso,entrano già battute.

 7
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+1: Squalo_Bianco97
Gaz (Guest) 06-05-2026 10:44

Pigato – Grant pronostici?
I Bookmakers vedono favorita la giovane,ma di un unghia.

 6
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Gaz (Guest) 06-05-2026 10:41

Scritto da Andrea
Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?

Saranno altre due settimane tribulate,come tutti gli anni,non ho bisogno di vedere le previsioni, in quanto è ormai accertato che Il torneo Bonfiglio di Milano si svolge sotto 47 gradi all’ombra (è la mia prima abbronzatura stagionale) mentre il torneo di Roma si svolga con continue interruzioni,che tra l’altro modificano i campi e palline, rendendo il tutto più lento e pesante, venendo incontro a tenniste a cui la diminuzione di velocità e la pesantezza di palla non dispiace.
Come detto ieri, perché questo accade?
Perché a Giove e Pluvio il tennis nella città aperta non piace.
Anche il prossimo anno pioverà, sono cose che non hanno bisogno il consulto della metereologia,ma piuttosto l’occulto ,il consulto di fattori ultraterreni che agiscono sulle nostre vite in maniera dispettosa, sono campi differenti.

 5
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Golden Shark 06-05-2026 10:36

Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata …

Su Arnaldi ho un certo timore , Munar osso duro che sporca le partite .

Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .

Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa .

Urgesi … parecchio dura , ma non impossibile .

Pigato/Grant , qui vada come vada… “siamo tranquilli” 😆 , io vedo meglio Tyra.

Brancaccio potrebbe sorprendere in positivo , ma parte nettamente dietro .

Basiletti è quella , in relazione all’avversaria , da cui mi aspetto di piu’ oggi . Potrebbe davvero regalare un'(altra) gioia !

Cocciaretto dovrebbe spuntarla ma l’avversaria è insidiosa , attenzione !

Tirando le somme … sui match odierni, sarei già felice con 3 vittorie su 8 .

Con un 4 su 8 … molto , molto soddisfatto .

Con un ” di piu’ ” … è festa grande !!!

😎

 4
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Gaz (Guest) 06-05-2026 10:28

Il miglior match di giornata come ultimo sul campo 1, quando tutti i bambini saranno andati a letto, visto che i match precedenti finiranno regolarmente al terzo.
Solitamente non critico mai i programmi,sono cose che interessano altri: “Lo fanno giocare a quell’ora,su quel campo, doveva giocare il giorno dopo, perché dopo quell’altro match?,a tarda sera,a prima mattina,con la luna piena,ecc.”
Può succedere al massimo 3-4 volte all’anno che segnali le mie perplessità su una programmazione, è però incredibile che coincidano sempre con lo stesso torneo.

 3
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Golden Shark 06-05-2026 09:22

Scritto da Andrea
Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?

” Buongiorno , sono un socio ACI , numero di tessere AX54321 , visto che mi devo recare a Roma per vedere gli Internazionali d’Italia … telefonavo per avere informazioni sul tempo previsto …

..
ACIII !?

AAACIIII , PRONTOOO !?!? ”

:mrgreen:

“A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, min 15°C, max 22°C. Nel dettaglio: cielo in prevalenza coperto al mattino, piovaschi intermittenti al pomeriggio, pioggia continua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 22°C, la minima di 15°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2770m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 2470m, alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità tra 17km/h e 30km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità tra 19km/h e 34km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 3, corrispondente a 572W/mq.

Qualità aria: Discreta ”

:mrgreen: :mrgreen:

Scherzi a parte , svolgimento partite fortemente a rischio dopo le ore 16 / 17 e quasi sicuramente sessione serale che salterà !

Ciao !!

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+1: Marco M.
Andrea (Guest) 06-05-2026 09:09

Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?

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