Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Ostapenko troppo forte: Stefanini travolta al debutto agli Internazionali d’Italia. In campo altri 8 azzurri (LIVE)

Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Esordio durissimo per
Lucrezia Stefanini agli Internazionali d’Italia 2026. La wildcard toscana si è arresa nettamente a Jelena Ostapenko, numero 36 del mondo, che ha dominato il match dall’inizio alla fine imponendosi con un secco 6-0 6-1 in meno di un’ora di gioco.
La lettone ha preso subito il controllo degli scambi, imponendo potenza, ritmo e profondità. Stefanini non è riuscita a trovare il modo di arginare l’aggressività dell’avversaria, finendo spesso sotto pressione già dai primi colpi dello scambio. Il primo set è scivolato via rapidamente, con Ostapenko capace di chiudere 6-0 senza concedere reali possibilità di rientro all’azzurra.
Nel secondo parziale Stefanini ha provato a reagire, ma il copione è cambiato solo parzialmente. L’unico vero momento in cui la toscana ha avuto l’occasione di riaprire la partita è arrivato nel quarto game, quando si è procurata due palle break. Ostapenko, però, ha gestito bene la situazione, annullando entrambe le chance e togliendo definitivamente fiducia all’italiana.
Per Stefanini si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto nelle proporzioni, ma arrivata contro una giocatrice di grande esperienza e dal tennis estremamente aggressivo, capace nelle giornate giuste di mettere in difficoltà chiunque. L’azzurra ha faticato a trovare profondità e continuità, subendo costantemente l’iniziativa della lettone.
Quella del 2026 era la quarta partecipazione di Lucrezia Stefanini nel tabellone principale di un WTA 1000 e la terza agli Internazionali d’Italia. Finora, in carriera, è riuscita a superare il primo turno in questa categoria una sola volta, proprio a Roma nel 2024, quando batté la connazionale Vittoria Paganetti per 7-5 6-3 prima di arrendersi al secondo turno alla ceca Linda Noskova.
Il percorso romano di Stefanini si chiude quindi subito, mentre Ostapenko avanza con un successo netto e autoritario, confermando di poter essere una mina vagante per molte avversarie nel tabellone del Foro Italico.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 6 Maggio 2026
☁
17°C
Nuvoloso · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso
PIOGGIA
Rovesci
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 6 Maggio
09:00
☁
16°
10:00
☁
17°
11:00
☁
18°
12:00
☁
20°
13:00
🌧
21°
14:00
☁
22°
15:00
☁
22°
16:00
☁
21°
17:00
☁
21°
18:00
🌧
20°
⚠ Allerta gialla per temporali e pioggia nel Lazio
🎾 Programma del giorno — 6 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R1
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R1
☁ Nuvoloso
⛈ Allerta meteo
🎾 1° Turno ATP
🎾 1° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko
WTA Rome
Lucrezia Stefanini
•
0
0
1
0
Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
1-5 → 1-6
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Hubert Hurkacz
vs Yannick Hanfmann (Non prima 13:00)
ATP Rome
Hubert Hurkacz
40
7
3
Yannick Hanfmann
•
40
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
H. Hurkacz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
ace
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
H. Hurkacz
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 2-2
H. Hurkacz
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 1-0 Matteo Arnaldi vs Jaume Munar
Il match deve ancora iniziare Elisabetta Cocciaretto vs Sinja Kraus (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Jenson Brooksby vs Sebastian Baez
ATP Rome
Jenson Brooksby
3
6
Sebastian Baez
6
7
Vincitore: Baez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
S. Baez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
S. Baez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
S. Baez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2 Lisa Pigato vs Tyra Caterina Grant
WTA Rome
Lisa Pigato
40
6
1
Tyra Caterina Grant
•
30
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Tyra Caterina Grant
1-2 → 1-3
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tyra Caterina Grant
5-1 → 6-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Tyra Caterina Grant
1-1 → 2-1
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tyra Caterina Grant
0-0 → 0-1
Lilli Tagger
vs Maria Sakkari Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta
vs Alejandro Tabilo
Il match deve ancora iniziare Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 11:00
Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier
ATP Rome
Zhizhen Zhang
6
6
4
Daniel Altmaier
4
7
6
Vincitore: Altmaier
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Altmaier
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
Z. Zhang
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Z. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
Z. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
5-4 → 5-5
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
D. Altmaier
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Z. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Viktorija Golubic
vs Federica Urgesi
WTA Rome
Viktorija Golubic
•
0
6
1
Federica Urgesi
30
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
5-1 → 6-1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Federica Urgesi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
Taylor Townsend
vs Nuria Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Jesper de Jong
vs Nuno Borges
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova
vs Jessica Bouzas Maneiro
Il match deve ancora iniziare
Pietrangeli – ore 11:00
Alexandra Eala vs Magdalena Frech
WTA Rome
Alexandra Eala
6
3
6
Magdalena Frech
0
6
4
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Magdalena Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Magdalena Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Alexandra Eala
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Alexandre Muller
vs Botic van de Zandschulp
ATP Rome
Alexandre Muller
15
5
Botic van de Zandschulp
•
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Muller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. van de Zandschulp
3-2 → 3-3
A. Muller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
B. van de Zandschulp
2-1 → 2-2
B. van de Zandschulp
1-0 → 1-1
Jan-Lennard Struff
vs Francisco Comesana
Il match deve ancora iniziare
Katie Boulter
vs Eva Lys
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley
vs Giovanni Mpetshi Perricard
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 11:00
Fabian Marozsan vs Vit Kopriva
ATP Rome
Fabian Marozsan
3
3
Vit Kopriva
6
6
Vincitore: Kopriva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
V. Kopriva
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
F. Marozsan
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-4 → 3-4
F. Marozsan
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Leolia Jeanjean
vs Beatriz Haddad Maia
WTA Rome
Leolia Jeanjean
15
7
2
Beatriz Haddad Maia
•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Beatriz Haddad Maia
0-2 → 1-2
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Beatriz Haddad Maia
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
2*-3
3-3*
4-3*
4*-4
5*-4
5-5*
5-6*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Beatriz Haddad Maia
4-3 → 4-4
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Beatriz Haddad Maia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Peyton Stearns
vs Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
Dalma Galfi
vs Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
Marton Fucsovics
vs Dino Prizmic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Damir Dzumhur
vs Adrian Mannarino
ATP Rome
Damir Dzumhur
6
6
Adrian Mannarino
4
0
Vincitore: Dzumhur
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
A. Mannarino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Dzumhur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
2-0 → 2-1
D. Dzumhur
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Katerina Siniakova
vs Lois Boisson
WTA Rome
Katerina Siniakova
0
6
6
0
Lois Boisson
•
0
2
3
0
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Katerina Siniakova
2-3 → 3-3
Katerina Siniakova
1-2 → 2-2
Katerina Siniakova
0-1 → 1-1
Lois Boisson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lois Boisson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Laura Siegemund
vs Sara Bejlek
WTA Rome
Laura Siegemund
0
0
Sara Bejlek
0
0
Aleksandar Vukic
vs Patrick Kypson
Il match deve ancora iniziare
Caty McNally
vs Daria Kasatkina
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Panna Udvardy vs Alina Korneeva
WTA Rome
Panna Udvardy
•
0
6
7
0
Alina Korneeva
0
2
6
0
Vincitore: Udvardy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
3*-2
4-2*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Camilo Ugo Carabelli
vs Aleksandr Shevchenko
ATP Rome
Camilo Ugo Carabelli
•
40
3
4
Aleksandr Shevchenko
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A. Shevchenko
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
C. Ugo Carabelli
3-2 → 4-2
A. Shevchenko
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-1 → 3-2
C. Ugo Carabelli
2-1 → 3-1
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
3-5 → 3-6
C. Ugo Carabelli
2-4 → 3-4
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Shevchenko
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-1 → 1-1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Yulia Putintseva
vs Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Yuliia Starodubtseva
vs Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva
vs Rebeka Masarova
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – ore 11:00
Magda Linette vs Tatjana Maria
WTA Rome
Magda Linette
•
0
0
3
0
Tatjana Maria
0
6
6
0
Vincitore: Maria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Marco Trungelliti
vs Zachary Svajda
ATP Rome
Marco Trungelliti
•
30
6
4
4
Zachary Svajda
15
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Z. Svajda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Z. Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-4 → 3-4
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
5-0 → 6-0
M. Trungelliti
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Solana Sierra
vs Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
Se non vedi stoffa ti conviene andare da un buon oculista
È molto giovane, arriverà.
@ Ilverotennis (#4608592)
Vero…non vedo nulla di trascendentale per ora.
Grant con quel fisico non potrà mai essere una top 20
Grant ha enormi problemi negli spostamenti laterali e Pigato l’ha capito. Credo che Tyra abbia un notevole potenziale, Pigato molto meno però, in questo periodo, Lisa è sicura di sé stessa e gioca al meglio delle sue possibilità. Comunque ha avuto un’evoluzione davvero notevole non appena ha potuto lavorare con continuità
Grant…togliti un po’ di arie, capisco che ti hanno pompato un po’ troppo ma resta umile. Forza Pigato.
Pagato gioca profondo la grant passava di là ed è scesa in campo. Non vedo stoffa
Pigato nelle ultime 20 partite ne ha perse solo 3.
Eh si ultimamente ne sta facendo fuori molti, eccezioni Jodar e Cobolli che credo abbiano vinto 2/0 e se non ricordo male anche Forti non molto tempo fa. È un top 50 infatti con tendenza verso l’alto.
Facile la vita per te.
Quando queste cose le dicevo io mi prendevo 19 pollici versi, altri tempi.
La sorpresa potrebbe essere Ciná, è il momento di dare segnali forti di crescita e il belga è forte, ma non certo un fenomeno
è una che gioca da ferma, è bastato che la Stefanini azzeccasse qualche risposta e si è trovata in difficoltà….
ha fatto più punti in risposta, con pure tre BP (in un game dove la Lettone ha fatto 2 df) che in battuta, e questo la dice lunga. La sua generazione, che comprende anche Lucia e Nuria, ed altre ancora più indietro, è uscita in un periodo buio del tennis femmnile italiano, dal quale si è salvata solo Jasmine.
Stefanini spiace dirlo ma come tennista è scadente. Pigato meglio di bronzetti e trevisan. Manca un pò di servizio
Gli spalti semivuoti per il match delle 2 italiane mettono un po’ tristezza.
Ostapenko contro Stefanini non dovrebbero giocare nella stessa categoria…come nella box…
la ostapenko se sapesse gestire la sua testa e la sua potenza sarebbe tranquillamente una top 5
Molti oggi avranno l’opportunità di conoscere la Kraus, match che probabilmente sarà dato da Supertennis alle 19,questa tennista che mi sorprese favorevolmente in soli 5 minuti di Highlights contro la Cirstea a Linz (potete trovarli) infatti poi i risultati successivi hanno confermato quell’impressione positiva di soli 5 minuti di qualche scambio, che comunque denotavano certe capacità di questa ragazza di fare un certo tipo di giocate.
La Cocciaretto è la meno terraiola delle italiane,sente spesso la pressione e le aspettative, e gioca contro una che ha già giocato due match, sarà un test non facile per lei.
Non rimane che aspettarci il peggio,per poter rimanere sorpresi dal meglio.
A me piace un sacco. Ha uno stile tutto suo molto particolare. Sono contento che quest’anno sia riuscito ad alzare il suo livello, se entrasse nei primi 50 sarebbe il top, magari vincendo un 250. E’ un giocatore molto leggero però, gli servirà un po’ di fortuna.
Kopriva è nell’anno di grazia. Osso duro per tutti.
Davvero deluso dalla Korneeva. Se ne parlava come di un fenomeno da junior ma da allora zero progressi. Prende la palla di dritto troppo bassa, rovescio molto forte ma senza controllo. La credevo un po’ più elegante, stile Rybakina, invece è già muscolosa. Vediamo se migliorerà ma per ora è un grande NO.
Oggi il 6-0 finirà per tradire la Eala,ci sono tenniste più smaliziate di altre.
Una volta che sei già 4-0 devi anche cominciare a staccare il piede dall’acceleratore,non continuare a tutta, tanto il set per l’avversaria è già compromesso,a quel punto sono i primi games del secondo set da pensare,quelli importanti,perché se l’avversaria ti sorprende di controbalzo aspettando che si concluda il primo set poi non te le lascia più le redini.
Sta a vedere che la Tagger da ripescata glela fa alla Sakkari.
I risultati recenti della Grant hanno avuto più rilevanza, ma quelli della Pigato non sono stati da meno,solo che meno celebrati perché ottenuti in tornei minori e perché, comunque,la Grant viene vista dai più come una predestinata.
Io penso che invece oggi la Pigato sarà un bel test per Grant,mi immagino una Pigato caricata da questa crescita esponenziale e con la confidenza necessaria per poter vincere contro la Grant.
Capisco che è troppo forte per Stefanini ma è pur sempre una top 150 ed una ex top 100 quindi 12 games a 1 sorprendono negativamente.
@ zedarioz (#4608540)
Eh già , le nostre citate hanno una cilindrata troppo bassa per certe avversarie .
Il servizio della Stefanini forse è peggio di quello della Errani, per me che sia nelle 200 è un miracolo, come pure la Brancaccio. Quindi bravissime già ad arrivare lì. Ovvio che se incontrano una che ha una palla pesante ed è pure in giornata, fanno da sparring.
Che brutta fine Johnny Sins Mannarino, stats al servizio da WTA
Ammazza Stefanini! Che batosta!
Per fortuna c’è un derby femminile almeno c’è certezza che una passa
@ Squalo_Bianco97 (#4608527)
Urca … un ” collega ” !! 😆 😆 😆
E , vedo dal tuo profilo , pure dello ” stesso mare ” !!
Ciao !
Al Femminile è una Carneficina al momento, apparte Noemi Basiletti e Federica Urgesi. Speriamo crescano queste due ragazze e la Grant, perché quelle già citate con tutto il rispetto fanno enorme fatica.
Caspita Lucrezia … la mia speranza è andata velocemente a farsi benedire … 6-0 6-1 in 56 minuti . 😐
Pigato è in rampa di lancio, Grant sembra già una certezza
una partita sicuramente da vedere
Stefanini purtroppo finora cede ad Ostapenko ingiocabile
Ma possibile che le nostre (ieri Bronzetti Trevisan e oggi Stefanini) hanno tutte un gioco uguale mai un cambio di ritmo una palla corta,rispondono tutte sempre nel medesimo punto??? sarebbe ora di variare qualcosa tanto perso per perso,entrano già battute.
Pigato – Grant pronostici?
I Bookmakers vedono favorita la giovane,ma di un unghia.
Saranno altre due settimane tribulate,come tutti gli anni,non ho bisogno di vedere le previsioni, in quanto è ormai accertato che Il torneo Bonfiglio di Milano si svolge sotto 47 gradi all’ombra (è la mia prima abbronzatura stagionale) mentre il torneo di Roma si svolga con continue interruzioni,che tra l’altro modificano i campi e palline, rendendo il tutto più lento e pesante, venendo incontro a tenniste a cui la diminuzione di velocità e la pesantezza di palla non dispiace.
Come detto ieri, perché questo accade?
Perché a Giove e Pluvio il tennis nella città aperta non piace.
Anche il prossimo anno pioverà, sono cose che non hanno bisogno il consulto della metereologia,ma piuttosto l’occulto ,il consulto di fattori ultraterreni che agiscono sulle nostre vite in maniera dispettosa, sono campi differenti.
Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata …
Su Arnaldi ho un certo timore , Munar osso duro che sporca le partite .
Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .
Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa .
Urgesi … parecchio dura , ma non impossibile .
Pigato/Grant , qui vada come vada… “siamo tranquilli” 😆 , io vedo meglio Tyra.
Brancaccio potrebbe sorprendere in positivo , ma parte nettamente dietro .
Basiletti è quella , in relazione all’avversaria , da cui mi aspetto di piu’ oggi . Potrebbe davvero regalare un'(altra) gioia !
Cocciaretto dovrebbe spuntarla ma l’avversaria è insidiosa , attenzione !
Tirando le somme … sui match odierni, sarei già felice con 3 vittorie su 8 .
Con un 4 su 8 … molto , molto soddisfatto .
Con un ” di piu’ ” … è festa grande !!!
😎
Il miglior match di giornata come ultimo sul campo 1, quando tutti i bambini saranno andati a letto, visto che i match precedenti finiranno regolarmente al terzo.
Solitamente non critico mai i programmi,sono cose che interessano altri: “Lo fanno giocare a quell’ora,su quel campo, doveva giocare il giorno dopo, perché dopo quell’altro match?,a tarda sera,a prima mattina,con la luna piena,ecc.”
Può succedere al massimo 3-4 volte all’anno che segnali le mie perplessità su una programmazione, è però incredibile che coincidano sempre con lo stesso torneo.
” Buongiorno , sono un socio ACI , numero di tessere AX54321 , visto che mi devo recare a Roma per vedere gli Internazionali d’Italia … telefonavo per avere informazioni sul tempo previsto …
…
..
ACIII !?
…
AAACIIII , PRONTOOO !?!? ”
“A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, min 15°C, max 22°C. Nel dettaglio: cielo in prevalenza coperto al mattino, piovaschi intermittenti al pomeriggio, pioggia continua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 22°C, la minima di 15°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2770m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 2470m, alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità tra 17km/h e 30km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità tra 19km/h e 34km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 3, corrispondente a 572W/mq.
Qualità aria: Discreta ”
Scherzi a parte , svolgimento partite fortemente a rischio dopo le ore 16 / 17 e quasi sicuramente sessione serale che salterà !
Ciao !!
Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?