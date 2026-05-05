Sinner punta un altro record: nel mirino i “Grandi Titoli” di Djokovic
Jannik Sinner continua a spostare più in alto l’asticella. Dopo un inizio di 2026 quasi perfetto, il numero uno del mondo si presenta alla fase centrale della stagione con una possibilità sempre più concreta: entrare nella storia come il tennista capace di vincere più “Grandi Titoli” in un solo anno.
Il riferimento è al record di Novak Djokovic, che nel 2015 conquistò 10 tornei di questa categoria, fissando un primato finora rimasto irraggiungibile. Sinner, però, ha già messo in bacheca 4 Grandi Titoli sui 5 disputati in questa stagione e, con ancora molte occasioni davanti, può almeno provare ad avvicinare una delle imprese più difficili dell’era moderna.
Per “Grandi Titoli” si intendono i quattro tornei del Grande Slam, i nove Masters 1000, le ATP Finals e, negli anni olimpici, anche i Giochi. Il 2026 non prevede l’appuntamento olimpico, dunque il massimo teorico stagionale è di 14 titoli. Sinner è già a quota 4 e il dato assume un peso enorme considerando che la stagione non è ancora arrivata al giro di boa.
Dopo le sconfitte di inizio anno tra Australian Open e Doha, l’azzurro ha cambiato marcia in modo impressionante. Da quel momento ha costruito una striscia dominante, dando la sensazione di avere un margine evidente sulla maggior parte degli avversari. Il suo tennis appare più completo, più solido e più maturo, soprattutto nei momenti decisivi.
Roma e Roland Garros rappresentano ora due appuntamenti fondamentali. Non solo perché arrivano nel cuore della stagione sulla terra battuta, ma anche perché sono gli unici due grandi eventi annuali di questa categoria che mancano ancora nel palmarès di Sinner. Vincere al Foro Italico avrebbe un valore simbolico enorme, mentre trionfare a Parigi significherebbe completare il Career Grand Slam.
Il calendario offre ancora diverse occasioni: dopo Roma e Roland Garros, resteranno Wimbledon, US Open, i Masters 1000 di Canada, Cincinnati, Shanghai e Parigi-Bercy, oltre alle ATP Finals. In totale, nove Grandi Titoli sono ancora da assegnare.
Il record da inseguire resta quello di Djokovic nel 2015, anno in cui il serbo vinse Australian Open, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Roma, Wimbledon, US Open, Shanghai, Parigi-Bercy e ATP Finals. Un’annata leggendaria, superiore anche agli otto Grandi Titoli conquistati da Roger Federer nel 2006 e ai sette di Rafael Nadal nel 2013.
Sinner nel 2024 aveva già chiuso con 6 Grandi Titoli, un bottino straordinario. Nel 2026, però, il ritmo è ancora più alto. Con 4 successi già ottenuti e una fiducia enorme, l’azzurro può davvero trasformare questa stagione in una delle più importanti della storia recente del tennis.
Molto dipenderà dalla tenuta fisica e mentale, soprattutto dopo mesi intensissimi. Ma una cosa è certa: Sinner non sta più soltanto vincendo. Sta entrando in una dimensione in cui ogni torneo può diventare un pezzo di storia.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Curiosità, Jannik Sinner
Ormai è passato un anno esatto dalla squalifica e con Madrid si è chiuso il cerchio? Ricordate tutti che noi della setta dicevamo che i conti si dovevano fare quando Jannik avrebbe recuperato i tornei persi per la sospensione? Ora possiamo fare un bilancio.
Da Roma 2025:
17 tornei disputati
13 Finali (9V-4P)
9 titoli (1 Slam – 1 finals – 5 1000 – 2 500)
Partite: 81V – 8P
Di quelle perse, 2 sono stati ritiri per virus e crampi.
Prima della squalifica (fino agli AO 2025), da inizio 2024: 80V-6P
15 tornei disputati, 9 vinti.
Abbiamo un campione completo di 175 partite con 161V – 14P e 18 tornei vinti su 32 disputati.
Il resto sono chiacchere.
Finchè non cala lui (al netto di infortuni) o non salgono le nuove leve, il futuro a breve è questo.
Fare previsioni a fine carriera è stucchevole.
Mi guardo partita per partita.
Vedi che categorizzi sempre? Voi. Voi chi? Se ce l’hai con me metti il mio nick. Parli a nome degli “ultras del serbo” come fossero una categoria speciale e non un insieme di Annie, di Franceschi e di farfallina23 con tredicenni entusiati, laureati in filosofia, casalinghe abbrutite e banditi ai domiciliari. Il tifo è così, con quelli “sportivi” sempre nella propria sponda, e i “rosiconi” sempre di là.
Jannik Sinner
Negli ultimi nove tornei :
7 titoli 1 sf 1 qf = 78 %
45 vittorie = 95,7 % 76 sets vinti 3 sets concessi = 96,2 %
Quando restiamo nell’alveo della civiltà e dell’educazione, ecco che ognuno può fare quello che gli pare 😉
Appunto in genere evito di leggere i tuoi commenti 😉
Comunque interessante la difesa d’ufficio di un sostenitore di Djoko che assicura, che i sostenitori di questo, qualora Sinner dovesse mai superare il record di titoli stagionali del loro idolo, si toglierebbero il cappello..mmm, personalmente ho qualche dubbio, almeno su qualcuno che ieri ha passato mezza giornata a sostenere che anche djokovic ha vinto 5 1000 consecutivi e che inoltre fa già i distinguo sulla differenza di caratura tra gli avversari contro cui ha giocato il serbo e quelli di Sinner ( un po’ presto per un confronto, vista la giovane età del rosso)… un po’ come dire, eccallà, se mai, dico mai, Jannik dovesse vincere più titoli di Nole, la scusa è già pronta: “ e va beh, ma vuoi mettere gli avversari di Sinner con quelli di Djoko?”.. meditate gente, meditate (cit)
A parte che hai la tastiera difettosa, ti si incastrano lo shift e un paio di vocali, che cosa c’è di così riprovevole nel non “sostenere” Sinner? Il tennis è uno sport individuale. Ammetto che la componente nazionalistica, soprattutto per noi non propriamente abituati a tanta grazia, sia importante, ma perché non capire che si può magari tifare Alcaraz nella bellissima sfida a due degli ultimi anni, o provare antipatia per Sinner e nessun particolare trasporto per il suo gioco, perché?
Fossi stato francese o spagnolo, avresti lo stesso “sostenuto” Sinner?
Fossi stato australiano avresti tifato Kyrgios? Ma su! Piuttosto che tifare un tale idiota strapperei il passaporto.
A scanso di equivoci, e non per giustificarmi, ammiro incondizionatamente il gioco di Sinner e lo tifo convintamente (a parte tre o quattro partite l’anno, se capita), ma cambio canale se lo intervistano, per dirne una.
Gioca da solo…
Si va bene tutto ma non deve portare al limite il suo fisico per inseguire questo tipo di record. L’ obiettivo deve essere quello di vincere tanto nell’ arco di una carriera il più lunga possibile, non nell’ arco di un singolo anno.
Però Bruno, scusa onurb, io non credo ci siano rosiconi sui risultati indiscutibili di Nole. Sono sulla carta. Punto. Ci è chi vede il futuro a 15 anni e Nole chi? E sai bene che il nostro può farcela. Non ti arrabbiare daje, è il segno dei tempi tristi per cui leggere più di 5 righe viene il mal di testa. Pure te pasionaria Annie!(p.s. che fai stasera??? :-D)
Se ti riferisci alla stessa tifosa di Djokovic che penso io, proprio ieri ha ammesso che Novak e più “attaccabile” di Sinner e che “non è glaciale come Jannik” il quale “ha un linguaggio del corpo che può incutere soggezione”. Ormai anche gli ultras di Djokovic hanno capito che l’ azzurro è superiore
io ricordo 2017, quando si fermò a Wimbledon, e decise di operarsi solo nel 2018, dopo aver perso ai primi turni a Melbourne ed avere litigato di brutto con il suo coach di allora, un certo Agassi… poi magari ricordo male
@ bye bye (#4608050)
Bravissimo. Disamina ineccepibile, fatta da una persona che abita il pianeta Terra col pragmatismo di un mortale. Complimenti e applausi
È interessante leggere quanti telepatici circolano in questo sito, sanno perfettamente quello che pensa davvero Jannik incredibile a volte più di Jannik stesso, tutto ciò perché si fa fatica anzi non si riesce ad accettare che ci sono persone Limpide, cristalline, ma no non può essere ahahah Furbacchione di un Sinner la dai a bere a tutti ma non a loro…
c’era Amburgo allora, poi non so sinceramente come sia andata, ma Muster su terra era davvero un fenomeno
Ma … amico mio che stai nell’opposta trincea straniera … E’ OVVIO CHE SIA COSI’ … 😎
Quante volte è stato detto che Lui non vuole perdere neppure a ruba mazzetto ???
Questo spiegaglielo tu a Onurb che ancora non si è capito in quale trincea si vuole infilare … sinora ne ho contate solo tre 🙂
Ma poi, pensa solo a quante chiacchiere fanno TUTTI, allorquando in sede di premiazione prendono il microfono in mano dopo aver vinto un torneo, soprattutto nell’incensare il perdente di turno unitamente a tutto il suo seguito !
Comunque, riferendomi a tutti, a me pare che in questo forum ci sia quasi la tendenza coi rosicamenti e compagnia bella di ritornare ai fasti dell’asilo ! Che bello l’asilo vero ?
Sinner può dire quello che vuole ma, quando sei al livello suo, di Alcaraz e dei big 3, giochi solo per la storia, e la storia è fatta dai record, dai limiti abbattuti. Nello sport professionistico è sempre stato così e così sempre sarà. A quel livello si è talmente ricchi che i soldi non contano più come motivazione primaria, né tanto meno lo è il mero divertimento. Federer , Nadal e Djokovic si sono battuti ferocemente per essere, a fine carriera, il tennista più titolato della storia; il resto è solo retorica a “consolazione” di chi non ci è riuscito. Sinner e Alcaraz (sperando lo spagnolo torni presto al top), faranno lo stesso, perché è nell’ordine naturale delle cose. Sinner tra l’altro, a mio parere, per attitudine mentale e continuità ad altissimi livelli, è l’unico che può superare i record del GOAT serbo. Sarebbe un’impresa unica, memorabile, che gli auguro con tutto il cuore.
Eh si ….quello che ha fatto djoko nel 2015 è stata una cosa PAZZESCA ,MOSTRUOSA ,DISUMANA considerando il livello stratosferico degli avversari,e questo è l aspetto piu incredibile….da tenere presente che il 2011 non è stato tanto di meno ,sempre con lo stesso livello di avversari….invece nel 2021 e 2023 (stiamo parlando sempre di 3 slam vinti all anno piu varie ed eventuali) gli avversari, Nadal a parte,erano gli zverev,Medvedev ecc ecc ….
Meditate gente, Meditate….e x i rosiconi dico invece rosicate gente, rosicate
O la Satta
Quest’anno, con il #1 di fine anno abbastanza blindato, dubito si preoccupi delle conseguenze di saltare i 500 (a meno di ingaggi irrinunciabili).
Per Sinner anche solo eguagliare il record di Djokovic del 2015 sarebbe un’impresa superiore a quella del serbo per vari motivi.
Intanto perché, com’è stato già rilevato, lo conseguirebbe nell’anno in cui compie 25 anni e quindi tre anni prima di Novak.
Poi perché bisogna considerare che quel record di undici anni fa corrispose all’annus horribilis di Nadal (che quell’anno non vinse nemmeno il RG), mentre Federer già trentaquattrenne era in fase di stanca anche se tornerà alla carica qualche anno dopo. Nel caso di Jan, l’unico rivale che può seriamente disputargli i grandi titoli per il momento è fuori combattimento, si vedrà fino a quando ma penso che Jannik disputerà senza di lui al massimo tre grandi tornei (Roma, RG e Wimbledon), poi Carlitos dovrebbe rientrare. Si vedrà alla fine.
Infine, e non meno importante, nel 2015 Djokovic poté organizzare il suo calendario con un solo Atp 500 obbligatorio (e lui fece quello di Pechino, vincendolo, per cui i titoli in totale furono 11). Jannik deve invece programmarne quattro obbligatori di cui uno almeno dopo l’US Open, perché se li salta viene penalizzato. Lui farà come l’anno scorso Doha Halle Pechino e Vienna, ma non c’è dubbio che questi 500 per lui sono degli intralci. L’anno scorso, ad esempio, probabilmente non avrebbe dovuto ritirarsi da Shanghai se non fosse passato per Pechino, e senza quest’ultimo forse avrebbe anche potuto fare a meno di saltare il Canada in precedenza. Insomma, ora ci sono più vincoli di calendario che creano più rischi di sovraccarico e quindi l’esigenza di alleggerire un po’, e naturalmente c’è anche l’evoluzione del tennis degli ultimi dieci anni verso una maggiore velocità (le statistiche lo dimostrano) a richiedere un maggiore sforzo atletico. Se Sinner ce la fa, e ripeto, anche solo uguagliando a 10, il suo sarà un record da Goat per antonomasia.
Bravo. Punto.
@ antoniov (#4608023)
A onor del vero non è Onurb che lo dice, lo dice Sinner stesso. E io non ci credo. Ha la stessa mentalità di Djokovic nell’inseguire la gloria, non mi pare un limite o una vergogna. Se si eccettua Borg, tutti i grandi hanno provato a issarsi lassù, ma purtroppo qualcuno ha dovuto fermarsi prima della vetta. Lassù non c’è posto per tutti, ma Sinner è lì che vuole arrivare, anche se non lo dice (per adesso)
Di quale concorrenza parli per Diokovic? Il 2015 fu il peggior anno di Nadal, che vinse solo 3 tornei e nessun big title e Federer si barcamenava in attesa della ripresa che sarebbe avvenuta solo nel 2017. Murray fu veramente competitivo solo nel 2016.
Bravo, così va meglio (rispetto al paraculo) … e Sinner tale exploit non necessariamente dovrebbe farlo nel 2026; naturalmente non poniamo dei limiti alla Provvidenza e quindi a ciò che potrebbe riservargli anche il 2026.
Infatti, Djokovic i 10 titoli li ha ottenuti a 28 anni e a Sinner che di anni ne ha ancora 24 e Onurb che spesso qui è sordo alle spiegazioni degli altri, “giustamente” sottolinea che a Sinner i records non interessano affatto, mentre pettinare le bambole forse si, aggiungo io … 🙂
@ La bocca della verità (#4607894)
Complimenti
Sicuramente sono io Limitato ma non Capirò mai chi non sostiene Jannik oltre a tutte le sue Qualità è pure Italiano, Booooooooooh non capirò Maaaaaaaaaaai
Questo ti fa onore….come ormai ho detto,stradetto fino alla nausea, io noto tifoso di djokovic, ormai il serbo ha chiuso la carriera….io tifo sinner e,come scrissi prima e dopo la semifinale djokovic sinner all australian open,avrei preferito che avesse vinto sinner perché sapevo benissimo (non ho le fette di salame negli occhi,avendo una certa esperienza, visto l età) che l’unico in grado di vincere poi la finale con l urlatore in canotta ,era sinner e non certo il djoko quasi 39enne che veniva da una battaglia di 5 set giocati in serata…..questo x dire come la penso ……solo che negare l evidenza sui record o su ciò che è stato e ha vinto djokovic, e con quali avversari soprattutto, vuol dire proprio rendersi ridicoli e piccoli piccoli….zero serietà e attendibilità di discussione
@ Tennisforever (#4607967)
Tutto vero e giusto. Questa è informazione, non spazzatura. Teniamo sempre per buono questo criterio, però. Non solo quando fa comodo (non mi riferisco a te, ovviamente)
Ma che ragionamenti. Sinner batte quelli che ci sono da battere adesso. Faccio notare che comunque Jannik ha battuto Nole, Wawrinka e Cilic (vincitore Slam). Poi è chiaro che Nole è il più grande di tutti.
Ci sarebbe riuscito anche Muster, solo che nel 1996 Madrid non c’era.
Poco dopo quell’impresa Nole si dovette fermare per operarsi al gomito. Nemmeno lui era invulnerabile.
non credo che sinner badi a questi record che faranno si piacere ma sono fini a sè stessi, e va anche sottolineata una cosa ad essere onesti, djokovic ha fatto il record di dieci titoli con una concorrenza ben diversa da quella attuale specie dopo l’infortunio di alcaraz, e lo dico da fan sfegatato che ha ancora il rospo in gola del rg, e altra cosa, tra roma e rg non avrei dubbi su cosa scegliere, mi auguro che abbia valutato bene cosa fare anche se immagino che lo tirino per la giacca da tutte le parti
In bacheca per sempre
Di fronte a questi grandi titoli in un solo anno anche il grande Sinner si inchina umilmente.
eh certo, l’abbiamo vista a melbourne a gennaio quest’aura di cui parli…
Lo scrivo qui, perché spero che porti bene. Quest’anno il trofeo di Roma lo consegnerà Adriano. Credo proprio che mi batterà il cuore.
Alla fine ti garba la setta…
Te la sei presa tanto quando lanominai…e invece ne vai fiero
Ah, bèh, se l’ha detto Sinner allora sarà sicuramente vero … come vivere a Monte-Carlo perchè li si allena bene. Peccato che però si allena in Francia a Roquebrune, però non vive a Roquebrune … ma se lo dice lui è vero.
Se lo dice lui che non va a Sanremo e nemmeno fa una videochiamata, perchè deve pensare al suo lavoro e non ai pochi soldi che gli dava Amadeus, sarà sicuramente vero
Se dice che non va in Coppa Davis perchè deve pensare a vincere gli Australian Open e non ai pochi soldi che gli danno in Coppa Davis, sarà sicuramente vero …
Se dice che all’ultimo ha rinunciato alle olimpiadi perchè ha preso la tonsillite, e non perchè si allenava sulla spiaggia battuta della Sardegna, sarà sicuremante vero …
Se dice che per combinazione sfortunata il suo massaggiatore non sapeva come rispettare le regole sull’antidoping e non conosceva le sostanza proibite nemmeno leggendo sulla scatola la scritta in grande … sarà sicuramente vero …
si si, come no ? si si … Sinner … il nostro Santo Peccatore !
A me sembra Ovvio che quando si parla di grandi tennisti come lo sono Alcaraz e Sinner(in rigoroso ordine di Slam vinti) ad un certo punto bisogna parlare di Record ed ancora più ovvio quindi che quando si parla di Record il riferimento è Nole. Quindi tranquilli non c’è nessuna bestemmia proferita.
Riguardo i Masters 1000 e ATP Finals,i record di SINNER a parità di età :
Jannik Sinner è diventato il primo giocatore a vincere cinque Masters 1000 dal 1990, quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario.
Djokovic (tre volte) e Rafael Nadal (una volta) hanno vinto quattro corone consecutive del Masters 1000. Djokovic ha trionfato in cinque tornei ATP Masters 1000 consecutivi che ha giocato da Parigi nel 2014 a Roma nel 2015, ma non ha giocato a Madrid quell’anno, che è arrivato prima di Roma nel calendario.
– Sinner ha vinto il titolo a Parigi nel 2025, quest’anno a Indian Wells e Miami (senza perdere nemmeno un set nel Sunshine Double, impresa senza precedenti nel tennis maschile) a Monte-Carlo e, appunto, Madrid.
-Jannik Sinner è il secondo giocatore della storia capace di vincere i primi 3 Masters 1000 della stagione, ovvero Indian Wells, Miami e Monte Carlo.
Prima di Sinner l’unico a riuscirci è stato Novak Djokovic nel 2015.
Sinner c’è riuscito a 24 anni e 7 mesi, Djokovic invece a 27 anni e 10 mesi.
SINNER 24 anni
2025-2026 PARIGI-INDIAN WELLS-MIAMI-MONTE CARLO e ATPFINALS
DJOKOVIC 25 anni
2013-14 : Shanghai – Paris – Indian Wells – Miami e ATPFINALS
-JANNIK Sinner diventa il giocatore più giovane ad essere riuscito a qualificarsi per la finale di TUTTI i Masters 1000:
Jannik Sinner: 24 anni e 260 giorni
Novak Djokovic: 25 anni e 145 giorni
Rafael Nadal: 27 anni e 76 giorni
Roger Federer: 30 anni e 97 giorni
I prossimi tornei del Grande Slam, ATP Finals e ATP 1000 saranno tutti vinti dal nostro grande, immenso amatissimo n.1 : VAI MATTIA BELLUCCI ! Facci sognare ! Lombardico ! Lombardico ! Lombardico !
@ Gian (#4607906)
Converrebbe aspettare le finals
Sappi che sono contrario ad ogni settarismo.:)
@ Tweener_Lob (#4607941)
Il concetto di “osmosi” non mi è mai appartenuto. Sono individualista in ogni ambito della vita, e riconosco la meritocrazia.
Invece voi, politicamente corretti, che fino all’altro ieri sostenevate che gli alto-atesini erano crucchi a cui andava tolto il diritto di voto perché non allineati?
Devo leggere che Sinner possiede un’aura magica, che quando entra in campo l’avversario si è già fatto il segno di croce, che Djokovic non incuteva terrore (guardarsi le stagioni 2011 e 2015)…
Ma va bene. L’importante è che non si dicano falsità storiche, a cui ovviamente cerco di porre argini, poi per il resto ognuno ha i suoi punti di vista. E non credo di aver offeso nessuno
“Sinner sta distruggendo una serie di record storici di Djokovic”
Eh già….tanti bla bla bla ….ah ah ah …questo post della redazione è stata una mazzata x alcuni rosiconi che hanno ora scritto qua dentro…..non vi passa piu,avete un fegato gonfio come un melone….come mi diverto….e che figura che state facendo…..grazie redazione…
ah beh! questione chiusa quindi. Also sprach Zarathustra.
Ma certo, chiunque abbia visto la semi-finale degli AO 2026, con in campo un Djokovic invecchiato, rallentato, penalizzato in tutti gli aspetti, CHE BATTE SINNER, non può che pensarla in questo modo: “Sinner tennista sicuramente superiore a Djokovic”, certo certo…
Del resto dopo tre finali Wimbledon perse su tre, tutte, c’è ancora chi dice che Federer è tennista superiore a Djokovic: evidentemente perché perdeva con eleganza, quindi era superiore.
Sinner che si arrabbatta a 24 / 25 anni contro Djokovic 38/39 anni – e ci perde pure agli AO 2026 – è tennista superiore a Djokovic, certo certo… ( ai matti si da sempre ragione ).
Però il tuo ego fa provincia. Parli a nome di tutti gli ultras di Djokovic, che ovviamente per osmosi hanno assunto in loro le doti di sportività assoluta del venerato. Notizia: ci sono tifosi di Djokovic rosiconi, anti-sportivi, che non ammetterebbero mai che il loro idolo possa essere secondo a nessuno. Pari a tutti gli altri tifosi dei giocatori mortali.
Djokovic ha fatto il suo record di continuità a 26 anni, Jannik lo ha battuto a 24 anni non contando Torino siamo a 6.
Nel 2015 ne aveva 28.
Se Jannik riuscirà a superarlo, già quest’anno si parla di un’accelerazione nelle prestazioni che fa ben sperare nel 2027 e 2028 che probabilmente saranno gli anni fondamentali per Jannik per la consacrazione anche sui titoli.
Questo sembra l’anno della rincorsa e mentre sta correndo sta distruggendo una serie di record storici e non solo di Djokovic .
Quando cancellerà Djokovic sui record resterà ben poco da parlare di lui, visto che ho sempre ritenuto Nadal il suo legittimo iniziatore , il kaizen da debuttante , ha ridefinito il concetto di professionalità nello sport, trasformando la sofferenza fisica e la resilienza mentale in una vera e propria metodologia di lavoro,adattamento, rispetto per il team, etc…
Invito alla calma e a tanti sciò sciò …
Antoniov a te questo compito
Gli ultras del serbo, nel momento in cui l’italiano dovesse aggiudicarsi 11 titoli stagionali, si toglierebbero il cappello, perché così si deve fare, ma non si abbasserebbero le braghe, perché non l’hanno mai fatto. I record, se battuti in maniera limpida e pulita, valgono tanto per Sinner quanto per Djokovic
Questi articoli mi mettono ansia.
Va a finire che se ne vincesse 9 leggerei di gente insoddisfatta
Non mettiamo il carro davanti ai buoi, Sinner deve ancora eguagliare il suo record personale di 6 Big Titles stagionali anche se va detto che è sulla buona strada. Un torneo o meglio una partita alla volta poi si tireranno le somme a fine stagione
Converrebbe aspettare Roma e RG
ma Nole ormai ha rinnegato la sua patria Serbia e si è trasferito in Grecia
Anche i più ferventi sostenitori di Djokovic, se sono onesti fino in fondo, lo percepiscono: Sinner sembra appartenere a un’altra dimensione rispetto a Novak. Non è solo una questione di risultati o di forma fisica, ma di presenza, di aura. Quella combinazione rara di solidità e carisma che in passato si riconosceva immediatamente in Federer e Nadal. Sinner entra in campo e trasmette qualcosa che va oltre il tennis giocato, una sensazione di inevitabilità che pesa sugli avversari ancora prima del primo scambio. Non a caso, qualche giorno fa, perfino una nota sostenitrice di Djokovic ha lasciato trapelare tra le righe questa realtà, ammettendo che Sinner incute un timore quasi reverenziale, un tipo di pressione psicologica che Djokovic, pur straordinario, non ha mai esercitato nello stesso modo
Traguardo non impossibile per questo Sinner
Eccallà!
E mo scatta il riflesso pavloviano della SETTA
NO! Non intendo la SETTA Sinner di cui sono orgogliosamente fra i fondatori
😀
Jannik Sinner, al netto dei record che ancora lo separano da Novak Djokovic, è un tennista sicuramente superiore a Nole e esprime un tennis più brillante, moderno e, per molti versi, anche più godibile. Il suo gioco è pulito, rapido, senza le lunghe fasi attendiste che spesso hanno caratterizzato quello di Djokovic: meno calcolo, più iniziativa, più coraggio. E poi c’è tutto il resto: atteggiamento impeccabile, niente polemiche, niente eccessi. Sinner incarna una linea chiara, quella della scuola Roger Federer–Rafael Nadal, fatta di classe, rispetto e sportività. Djokovic resterà nei numeri, ma Sinner, sempre di più, resta negli occhi
Redazione attenzione…jannik ha detto esplicitamente che non gioca x i record….quindi questo post è inficiato a monte…..
Nel 2015 djokovic, oltre a vincere 3 slam,le finals,e 6 master1000 (battendo in varie finali 5 volte Federer) fece anche finale,poi sconfitto,al roland garros e in altri due master1000….cioè fece 13 finali(10 vinte) su un totale di 14 disponibili…..e i concorrenti si chiamavano Federer, Nadal,wawrinka, murray..
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Non so se rendo l idea…..non sono zverev,Medvedev, fritz,aliassime,musetti ecc.
Meditate gente,Meditate………
E capito, però poi ve li andate a cercare gli interventi degli ultras serbi del forum..
Il riferimento è Nadal, i tre mille e lo slam su terra, solo Rafa ci è riuscito