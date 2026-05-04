Classifica WTA Italiane: La situazione di questa settimana. Lisa Pigato al n.141 del mondo. +28 per Tyra Caterina Grant
04/05/2026 10:00 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (04-05-2026)
8
Best: 4
▲
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3722
Punti
20
Tornei
41
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1290
Punti
26
Tornei
141
Best: 141
▲
8
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
547
Punti
25
Tornei
154
Best: 99
▼
-11
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
495
Punti
27
Tornei
171
Best: 150
▼
-18
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
463
Punti
28
Tornei
173
Best: 46
▼
-7
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
459
Punti
32
Tornei
234
Best: 234
▲
28
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
305
Punti
18
Tornei
253
Best: 205
▼
-2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
273
Punti
27
Tornei
257
Best: 257
▲
54
Samira De Stefano
ITA, 0
269
Punti
29
Tornei
265
Best: 265
▲
1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
260
Punti
23
Tornei
274
Best: 265
▼
-4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
252
Punti
26
Tornei
278
Best: 201
▼
-4
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
248
Punti
23
Tornei
280
Best: 203
▼
-8
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
246
Punti
21
Tornei
322
Best: 322
▲
8
Giorgia Pedone
ITA, 0
201
Punti
24
Tornei
355
Best: 355
▲
3
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
357
Best: 357
▲
33
Diletta Cherubini
ITA, 0
175
Punti
28
Tornei
376
Best: 322
▼
-15
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
379
Best: 310
▼
-17
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
163
Punti
20
Tornei
388
Best: 292
▲
5
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
157
Punti
23
Tornei
399
Best: 347
▼
-1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
151
Punti
19
Tornei
410
Best: 410
▼
-4
Federica Urgesi
ITA, 0
145
Punti
27
Tornei
412
Best: 412
▲
7
Vittoria Paganetti
ITA, 0
145
Punti
19
Tornei
427
Best: 427
▲
8
Noemi Basiletti
ITA, 0
137
Punti
22
Tornei
466
Best: 466
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
474
Best: 474
▲
1
Alessandra Mazzola
ITA, 0
119
Punti
19
Tornei
494
Best: 494
▲
24
Laura Mair
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
507
Best: 143
▲
6
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
103
Punti
18
Tornei
516
Best: 18
▲
3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
100
Punti
19
Tornei
521
Best: 521
▼
-10
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
17
Tornei
522
Best: 522
▼
-10
Arianna Zucchini
ITA, 0
99
Punti
25
Tornei
538
Best: 538
▲
17
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
540
Best: 487
▲
24
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
93
Punti
21
Tornei
548
Best: 548
▲
14
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
91
Punti
25
Tornei
572
Best: 515
▲
11
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
84
Punti
19
Tornei
594
Best: 491
--
0
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
79
Punti
13
Tornei
637
Best: 637
▲
88
Gaia Maduzzi
ITA, 0
72
Punti
14
Tornei
659
Best: 659
--
0
Beatrice Ricci
ITA, 0
66
Punti
13
Tornei
697
Best: 380
▼
-7
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
14
Tornei
711
Best: 658
▼
-2
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
14
Tornei
766
Best: 766
▼
-8
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
811
Best: 811
▼
-74
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
832
Best: 832
▲
20
Viola Turini
ITA, 0
35
Punti
11
Tornei
865
Best: 192
▼
-5
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
31
Punti
8
Tornei
875
Best: 5
▼
-17
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
30
Punti
2
Tornei
901
Best: 901
▼
-4
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
909
Best: 909
▲
36
Marta Lombardini
ITA, 0
27
Punti
8
Tornei
912
Best: 912
▼
-14
Maddalena Giordano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
920
Best: 920
▼
-4
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
924
Best: 924
▼
-4
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
925
Best: 925
▲
13
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
931
Best: 931
▲
88
Francesca Gandolfi
ITA, 0
25
Punti
11
Tornei
962
Best: 962
▲
4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
986
Best: 951
▼
-35
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
21
Punti
11
Tornei
1068
Best: 627
▼
-3
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
16
Punti
6
Tornei
1087
Best: 428
▲
41
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
15
Punti
5
Tornei
1100
Best: 1100
▼
-3
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1101
Best: 1101
▲
91
Barbara Dessolis
ITA, 0
15
Punti
12
Tornei
1109
Best: 1109
▼
-4
Eleonora Alvisi
ITA, 0
14
Punti
9
Tornei
1193
Best: 1193
▼
-124
Carlotta Moccia
ITA, 0
11
Punti
6
Tornei
1194
Best: 1194
▼
-9
Marcella Dessolis
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1215
Best: 1215
▼
-14
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1216
Best: 1216
▼
-13
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1236
Best: 1236
▼
-10
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1243
Best: 1243
▼
-7
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1253
Best: 660
▼
-5
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
9
Punti
5
Tornei
1272
Best: 1272
▼
-5
Micol Salvadori
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1309
Best: 1309
▼
-3
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1319
Best: 1218
▼
-101
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
7
Punti
5
Tornei
1369
Best: 1369
▼
-10
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1369
Best: 1369
▼
-44
Chiara Fornasieri
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1369
Best: 1369
▼
-10
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1369
Best: 1369
▼
-10
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1414
Best: 1414
▲
11
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1414
Best: 1414
▼
-5
Sofia Avataneo
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1414
Best: 1414
▲
51
Viola Bedini
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1435
Best: 1435
▼
-10
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1435
Best: 1435
▼
-10
Aurora Nosei
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1474
Best: 1474
▼
-9
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
▼
-9
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Lisa Pigato, Tyra Caterina Grant
