Sinner sfiora la perfezione: contro Zverev firma la miglior prestazione mai registrata dal 2022

Jannik Sinner non ha semplicemente vinto la finale del Mutua Madrid Open 2026: l’ha dominata con una prestazione che entra direttamente nella storia recente del tennis. Il numero uno del mondo ha travolto Alexander Zverev, confermando una superiorità tecnica, mentale e fisica che ormai sta diventando sempre più evidente torneo dopo torneo.

Il tedesco, in conferenza stampa, ha provato a ridimensionare il valore del confronto spiegando di aver vissuto una giornata molto negativa. Zverev ha ammesso senza mezzi termini che, con il livello mostrato in finale, avrebbe probabilmente perso contro chiunque. Eppure i numeri raccontano anche un’altra verità: Sinner ha giocato una partita ai limiti della perfezione.

Secondo il performance rating, infatti, l’azzurro ha ricevuto una valutazione di 9.79, la più alta mai registrata da quando questo dato viene rilevato, cioè dal 2022. Un punteggio impressionante, che certifica il livello assoluto della prova offerta da Jannik nella finale della Caja Mágica.

La classifica delle migliori prestazioni da quando esiste questo registro parla chiaro:

Jannik Sinner vs Alexander Zverev, Madrid 2026: 9.79

Novak Djokovic vs Jannik Sinner, Torino 2023: 9.72

Carlos Alcaraz vs Arthur Fils, Doha 2026: 9.68

Jannik Sinner vs Frances Tiafoe, Miami 2026: 9.65

Daniil Medvedev vs Andrey Rublev, Dubai 2023: 9.65

Il dato conferma la sensazione avuta durante il match: Sinner ha imposto fin dall’inizio un ritmo insostenibile, ha servito con grande efficacia, ha comandato lo scambio e ha impedito a Zverev di trovare punti di riferimento. La finale è durata pochissimo, ma è stata sufficiente per mostrare una versione quasi inattaccabile dell’italiano.

La cosa più impressionante è che questa prestazione non arriva come un episodio isolato, ma dentro una striscia di dominio sempre più pesante. Sinner ha conquistato a Madrid il suo quinto Masters 1000 consecutivo, diventando il primo uomo nella storia a riuscirci. E ora aggiunge anche un altro primato: la miglior valutazione statistica in una singola partita dal 2022.

Zverev potrà anche sostenere di non aver giocato il suo miglior tennis, ma il campo e i numeri indicano chiaramente che dall’altra parte della rete c’era un giocatore in una dimensione superiore. Sinner, oggi, non si limita a vincere: sta ridefinendo il livello necessario per competere con lui.





Francesco Paolo Villarico