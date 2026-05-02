Kostyuk fa la storia a Madrid: battuta Andreeva, primo WTA 1000 in carriera (Video partita)
Marta Kostyuk è la nuova campionessa del Mutua Madrid Open 2026. La tennista ucraina, numero 23 del ranking WTA, ha conquistato il titolo più importante della sua carriera superando in finale Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 20 minuti di gioco.
Per Kostyuk si tratta del primo titolo WTA 1000, un traguardo enorme che assume un valore ancora più speciale anche per il tennis ucraino. La 23enne ha firmato una prestazione matura, solida nei momenti decisivi e capace di resistere alla reazione di Andreeva nel secondo set.
La finale è iniziata su binari di equilibrio, con entrambe le giocatrici attente nei rispettivi turni di servizio e poche occasioni in risposta. Il primo vero strappo è arrivato nel sesto game, quando Kostyuk ha alzato il ritmo e ha trovato il break alla prima opportunità, portandosi sul 4-2.
Da quel momento l’ucraina ha gestito il vantaggio con grande lucidità. Andreeva ha provato a rientrare nel set, soprattutto nel game in cui Kostyuk ha servito per chiudere, costruendosi due palle break. La numero 23 del mondo, però, ha mantenuto freddezza e ha sigillato il primo parziale per 6-3 dopo appena mezz’ora. Troppi errori per Andreeva, incapace di trovare continuità negli scambi più lunghi.
Il secondo set sembrava potersi mettere subito sui binari di Kostyuk, che ha ottenuto il break in apertura. A quel punto, però, è arrivata la reazione della giovane russa. Andreeva ha iniziato a spingere con maggiore decisione, ha recuperato immediatamente il servizio perduto e ha poi trovato un altro break per salire sul 3-1.
Sembrava il momento della svolta, ma Kostyuk non ha perso lucidità. L’ucraina ha risposto subito con il controbreak del 3-2, riaprendo una fase molto combattuta del set. Il livello si è alzato e il match è entrato nella sua parte più delicata, con entrambe chiamate a gestire pressione e tensione.
Il momento chiave è arrivato sul 5-4 Andreeva, quando Kostyuk ha dovuto fronteggiare due palle set. La 23enne le ha annullate con grande coraggio, mostrando una freddezza da grande campionessa. Poco dopo, nel game successivo, ha strappato il servizio alla rivale e si è guadagnata la possibilità di servire per il titolo.
Questa volta Kostyuk non ha tremato. Con il 7-5 nel secondo set ha chiuso la finale e completato due settimane straordinarie alla Caja Mágica. Madrid le consegna il primo grande titolo della carriera e una nuova dimensione nel circuito.
Per Andreeva resta comunque un torneo importante, ma il giorno della gloria è tutto di Kostyuk. La sua vittoria a Madrid è una pagina storica per l’Ucraina e un segnale forte al resto del circuito: Marta Kostyuk è pronta a stare stabilmente tra le grandi.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Marta Kostyuk, Mirra Andreeva, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
@ Lukas (#4605797)
Marta è di Kiev che viene bombardata ogni giorno dal Paese di Mirra: vero che lo sport deve essere neutro, ma le storie personali non lo possono essere
Orgogliosa e bella, che si vuole di più!!!
Bravissima Marta.
Ben detto.
Ha fatto la sua di storia, le è andata bene che ha trovato una più fragile emotivamente di lei
Ben detto.
spero a breve Kostyuk 👏👏 diventi 1️⃣ del ranking
è ambasciatrice di un paese in sofferenza
Troppi gli errori della russa e nel tennis alla fine vince
chi sbaglia di meno
Sempre a storicizzare il nulla.
Boh
Non da oggi…….. ma quant è BRAVA la Marta???
Braba Marta una piccolissima soddisfazione per il martoriato e dimenticato popolo ucraino, speriamo ora di vincere battaglie più importanti.
Grazie Marta!
Orgoglio di popolo ucraino
Complimenti per la vittoria…ma ha fatto la storia della non sportività. L’atleta non sportivo vede l’avversario come un “nemico” da abbattere a ogni costo, piuttosto che come un compagno di gioco necessario per la competizione.
Veniva già da un torneo vinto che certificava che i problemi fisici avuti in un paio di tornei erano superati, quando ho visto come ha cancellato una come Jessica Pegula(match visto interamente)ho immediatamente pensato che fosse di nuovo a quel livello raggiunto durante Brisbane,dove in 3 giorni diede 2-0 a Anisimova, Andreeva e Pegula,per questa ragione dopo l’uscita di Sabalenka ho pensato immediatamente a lei.
Meritato. Speriamo sia di buon auspicio e d’esempio per tutti gli atleti ucraini.
lo so che Alex c’entra poco con il tennis, ma un un post di cordoglio anche da parte vostra sarebbe bello, uomo e atleta unico Zanardi ❤️
Chiariamoci, Kostyuk ha meritato la vittoria e Mirra ha stra meritato di perdere con errori orribili.
Ma quando lo sport si piega alla propaganda politica, lo sport ha perso.