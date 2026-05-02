Kostyuk fa la storia a Madrid: battuta Andreeva, primo WTA 1000 in carriera (Video partita)

Marta Kostyuk è la nuova campionessa del Mutua Madrid Open 2026. La tennista ucraina, numero 23 del ranking WTA, ha conquistato il titolo più importante della sua carriera superando in finale Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 20 minuti di gioco.

Per Kostyuk si tratta del primo titolo WTA 1000, un traguardo enorme che assume un valore ancora più speciale anche per il tennis ucraino. La 23enne ha firmato una prestazione matura, solida nei momenti decisivi e capace di resistere alla reazione di Andreeva nel secondo set.

La finale è iniziata su binari di equilibrio, con entrambe le giocatrici attente nei rispettivi turni di servizio e poche occasioni in risposta. Il primo vero strappo è arrivato nel sesto game, quando Kostyuk ha alzato il ritmo e ha trovato il break alla prima opportunità, portandosi sul 4-2.

Da quel momento l’ucraina ha gestito il vantaggio con grande lucidità. Andreeva ha provato a rientrare nel set, soprattutto nel game in cui Kostyuk ha servito per chiudere, costruendosi due palle break. La numero 23 del mondo, però, ha mantenuto freddezza e ha sigillato il primo parziale per 6-3 dopo appena mezz’ora. Troppi errori per Andreeva, incapace di trovare continuità negli scambi più lunghi.

Il secondo set sembrava potersi mettere subito sui binari di Kostyuk, che ha ottenuto il break in apertura. A quel punto, però, è arrivata la reazione della giovane russa. Andreeva ha iniziato a spingere con maggiore decisione, ha recuperato immediatamente il servizio perduto e ha poi trovato un altro break per salire sul 3-1.

Sembrava il momento della svolta, ma Kostyuk non ha perso lucidità. L’ucraina ha risposto subito con il controbreak del 3-2, riaprendo una fase molto combattuta del set. Il livello si è alzato e il match è entrato nella sua parte più delicata, con entrambe chiamate a gestire pressione e tensione.

Il momento chiave è arrivato sul 5-4 Andreeva, quando Kostyuk ha dovuto fronteggiare due palle set. La 23enne le ha annullate con grande coraggio, mostrando una freddezza da grande campionessa. Poco dopo, nel game successivo, ha strappato il servizio alla rivale e si è guadagnata la possibilità di servire per il titolo.

Questa volta Kostyuk non ha tremato. Con il 7-5 nel secondo set ha chiuso la finale e completato due settimane straordinarie alla Caja Mágica. Madrid le consegna il primo grande titolo della carriera e una nuova dimensione nel circuito.

Per Andreeva resta comunque un torneo importante, ma il giorno della gloria è tutto di Kostyuk. La sua vittoria a Madrid è una pagina storica per l’Ucraina e un segnale forte al resto del circuito: Marta Kostyuk è pronta a stare stabilmente tra le grandi.

WTA Madrid 1000 Mirra Andreeva [9] Mirra Andreeva [9] 0 3 5 0 Marta Kostyuk [26] • Marta Kostyuk [26] 0 6 7 0 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marta Kostyuk 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Marta Kostyuk 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico