Challenger 175 Cagliari, Aix-en-Provence e Mauthausen, Jiujiang, Ostrava, Abidjan 2, Shymkent 2: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

01/05/2026 09:06 Nessun commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto FITP
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto FITP
Challenger 175 Cagliari
Cagliari, Italia  ·  1 Maggio 2026
18°C
Molto nuvoloso  ·  Picco 24°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
⚠  Allerta gialla vento in Sardegna fino alle 18:59
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
Challenger 175 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
⛅  Variabile
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Matteo Arnaldi ITA vs Nuno Borges POR

ATP Cagliari
Matteo Arnaldi
0
6
0
Nuno Borges [3]
0
3
0
Mostra dettagli

Gianluca Cadenasso ITA vs Jesper de Jong NED

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Hubert Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Roman Andres Burruchaga ARG / Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – ore 12:00
Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

ATP Cagliari
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman
0
6
0
Petr Nouza / Neil Oberleitner [3]
0
7
2
Mostra dettagli

Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Marcos Giron USA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare
Challenger 175 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Francia  ·  1 Maggio 2026
16°C
Nuvoloso  ·  Picco 25°C
CIELO Buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
Challenger 175 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra
QF
⛅  Nubi alte🎾  Quarti di Finale🏀  Terra

11:00 Bergs Z. 🇧🇪 – Hijikata R. 🇦🇺

ATP Aix-en-Provence
Zizou Bergs [3]
0
5
6
1
Rinky Hijikata
15
7
2
2
Mostra dettagli

12:30 Martin Tiffon P. 🇪🇸 – Coppejans K. 🇧🇪

Il match deve ancora iniziare

14:00 Wu Y. 🇨🇳 – Quinn E. 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

15:30 Buse I. 🇵🇪 – Tabilo A. 🇨🇱

Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Mauthausen
Mauthausen, Austria  ·  1 Maggio 2026
9°C
Soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato🎾  Quarti di Finale🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Darwin Blanch USA vs Matthew William Donald CZE

ATP Mauthausen
Darwin Blanch
0
6
5
Matthew William Donald
0
3
3
Mostra dettagli

Miguel Damas ESP vs Jaime Faria POR

ATP Mauthausen
Miguel Damas
1
0
Jaime Faria [7]
6
6
Vincitore: Faria
Mostra dettagli

Lukas Neumayer AUT vs Laslo Djere SRB (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

David Jorda Sanchis ESP vs Roman Safiullin RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Szymon Kielan POL / Andrew Paulson CZE vs Alex Martinez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP

ATP Mauthausen
Szymon Kielan / Andrew Paulson [4]
6
6
8
Alex Martinez / Bruno Pujol Navarro
7
4
10
Vincitore: Martinez / Pujol Navarro
Mostra dettagli

Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Abidjan 2
Abidjan, Costa d’Avorio  ·  1 Maggio 2026
28°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 33°C
CIELO Caldo umido
PIOGGIA Bassa oggi
CAMPO Cemento
CEMENTO
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Caldo e variabile🎾  Quarti di Finale🏀  Cemento

Central Kaydan – ore 19:00
Eliakim Coulibaly CIV vs Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare

Calvin Hemery FRA vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Tom Hands GBR / Hamish Stewart GBR vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare




Court 1 Cofina Neemba – ore 19:00
Gauthier Onclin BEL vs Mert Alkaya TUR

Il match deve ancora iniziare

Niels Visker NED vs Florent Bax FRA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Skander Mansouri TUN / Brandon Perez VEN vs Oskar Brostrom Poulsen DEN / Billy Suarez USA

Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Ostrava
Ostrava, Repubblica Ceca  ·  1 Maggio 2026
🌧
10°C
Pioggia leggera  ·  Picco 19°C
CIELO In miglioramento
PIOGGIA Debole
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
🌧  Pioggia debole🎾  Quarti di Finale🏀  Terra Battuta

CENTRE COURT – ore 11:00
Marco Cecchinato ITA vs Raul Brancaccio ITA

ATP Ostrava
Marco Cecchinato [7]
15
6
4
1
Raul Brancaccio
15
4
6
3
Mostra dettagli

Zdenek Kolar CZE vs Nerman Fatic BIH

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare




COURT 3 – ore 11:00
Jarno Jans NED / Mark Whitehouse GBR vs Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL

ATP Ostrava
Jarno Jans / Mark Whitehouse
4
7
8
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow [4]
6
5
10
Vincitore: Martos Gornes / Walkow
Mostra dettagli

Mats Hermans NED / Jakub Nicod CZE vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

ATP Ostrava
Mats Hermans / Jakub Nicod
0
0
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [2]
0
0
Mostra dettagli

Tom Gentzsch GER vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Shymkent 2
Shymkent, Kazakistan  ·  1 Maggio 2026
24°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato🎾  Quarti di Finale🏀  Terra Battuta

Center court – ore 08:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Andrej Nedic BIH

ATP Shymkent
Antoine Ghibaudo [6]
3
6
6
Andrej Nedic [3]
6
4
0
Vincitore: Ghibaudo
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL vs Mili Poljicak CRO

ATP Shymkent
Buvaysar Gadamauri
30
6
2
Mili Poljicak [5]
30
0
1
Mostra dettagli

Sergey Betov BLR / Jeevan Nedunchezhiyan IND vs Viktor Durasovic NOR / Kai Wehnelt GER

ATP Shymkent
Sergey Betov / Jeevan Nedunchezhiyan [1]
15
6
1
Viktor Durasovic / Kai Wehnelt
30
3
3
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL / Jelle Sels NED vs Admir Kalender CRO / Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – ore 08:00
Alexander Binda ITA vs Manas Dhamne IND

ATP Shymkent
Alexander Binda
4
2
Manas Dhamne
6
6
Vincitore: Dhamne
Mostra dettagli

Edas Butvilas LTU vs Max Hans Rehberg GER

ATP Shymkent
Edas Butvilas [1]
7
2
6
Max Hans Rehberg
5
6
3
Vincitore: Butvilas
Mostra dettagli
Challenger 75 Jiujiang
Jiujiang, Cina  ·  1 Maggio 2026
24°C
Soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Buono
PIOGGIA Bassa
CAMPO Cemento
CEMENTO
🎾  Programma del giorno — 1 Maggio
🎾
Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
QF
☀  Soleggiato🎾  Quarti di Finale🏀  Cemento

ATP Jiujiang
Adam Walton [3]
6
6
7
Alexis Galarneau
1
7
6
Vincitore: Walton
Mostra dettagli

ATP Jiujiang
Yunchaokete Bu [7]
6
6
Coleman Wong [4]
7
7
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

ATP Jiujiang
Keegan Smith
0*
6
6
Alex Bolt [6]
0
7
6
Mostra dettagli

Challenger Jiujiang
Lajal
6
3
4
Sun
3
6
6
Vincitore: Sun
Mostra dettagli

