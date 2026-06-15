Rune vede il rientro: allenamento sul cemento con Sinner a Montecarlo

Ogni giorno che passa avvicina Holger Rune al ritorno in campo. Il danese è fermo dalla fine di ottobre, quando si è rotto il tendine d’Achille, un infortunio pesante che ha inevitabilmente stravolto programmi, classifica e prospettive.

Rune aveva provato a costruire il rientro già per la stagione sulla terra battuta. La sua presenza era stata persino confermata all’ATP di Amburgo e al Roland Garros, ma le sensazioni fisiche non erano ancora quelle giuste. Alla fine ha scelto la prudenza, rinviando il ritorno alla competizione.

Meglio prevenire che curare, soprattutto dopo un infortunio così delicato. Il tendine d’Achille è una zona cruciale per un tennista, perché ogni movimento esplosivo, ogni cambio di direzione e ogni ripartenza passano da lì. Forzare troppo presto avrebbe potuto trasformare il rientro in un rischio.

Come prevedibile, Rune ha poi rinunciato anche alla stagione sull’erba. La finestra tra Roland Garros e Wimbledon è troppo breve per rientrare senza una preparazione completa, soprattutto su una superficie scivolosa e impegnativa dal punto di vista degli appoggi.

Il nuovo obiettivo è la tournée nordamericana sul cemento. Al momento non è stata ancora ufficializzata la sua presenza in alcun torneo, ma i segnali che arrivano da Montecarlo sono incoraggianti.

Rune è stato infatti visto allenarsi sul cemento nel Principato, e non con un compagno qualsiasi: dall’altra parte della rete c’era Jannik Sinner, numero uno del mondo. I due vivono a Montecarlo e si erano già allenati insieme in passato, ma il dettaglio non passa inosservato.

Per Rune è un segnale importante. Allenarsi con un giocatore del livello di Sinner significa poter testare ritmo, intensità e reattività contro uno dei riferimenti assoluti del circuito. Non è ancora competizione, ma è un passaggio rilevante nel percorso verso il rientro.

Il fatto che Rune sia tornato a lavorare sul campo racconta una fase nuova della riabilitazione. Dopo mesi di attesa, il danese può iniziare a ricostruire automatismi, fiducia nei movimenti e abitudine agli scambi ad alta intensità.

La prudenza resta però obbligatoria. Un conto è allenarsi, un altro è sostenere una partita ufficiale, con tensione, scatti improvvisi, recuperi estremi e pressione del risultato. Per questo lo staff di Rune non ha ancora fissato una data precisa per il ritorno.

La curiosità riguarda anche Sinner. L’italiano, a due settimane dall’inizio di Wimbledon, dove difenderà il titolo, è stato visto allenarsi sul cemento e non sull’erba. Un dettaglio particolare, considerando che il grande appuntamento londinese si avvicina rapidamente.

Sinner non ha in programma di giocare tornei ufficiali prima di Wimbledon. La sua preparazione passerà quindi attraverso allenamenti mirati e, con ogni probabilità, alcuni match di esibizione a Hurlingham, pochi giorni prima dell’inizio dei Championships.

La scelta di non disputare tornei sull’erba prima di Wimbledon conferma una programmazione molto controllata. Dopo una prima parte di stagione intensa, Sinner punta a gestire energie, condizione e adattamento senza esporsi ai rischi di una settimana ufficiale prima dello Slam.

Per Rune, invece, il lavoro sul cemento indica chiaramente la direzione: niente fretta, niente erba, ma preparazione progressiva verso l’estate americana. Il danese vuole tornare competitivo, non semplicemente rientrare per esserci.

Il suo ritorno sarebbe una notizia importante per tutto il circuito. Rune resta uno dei profili più talentuosi e caratteriali della nuova generazione, un giocatore capace di accendere partite e rivalità con il suo tennis aggressivo e la sua personalità forte.

La strada è ancora lunga, ma l’immagine dell’allenamento con Sinner a Montecarlo rappresenta un passo avanti concreto. Rune torna a respirare il campo, Sinner continua la sua preparazione verso Wimbledon: due percorsi diversi, incrociati per qualche ora sul cemento del Principato.

Il danese ora guarda alla tournée nordamericana con l’obiettivo di rientrare senza forzare. Dopo mesi di stop, il traguardo non è soltanto tornare a giocare, ma farlo con garanzie reali. Il conto alla rovescia è cominciato.





Marco Rossi