Allarme Jodar: si cancella dal Queen’s per un dolore addominale. Wimbledon a rischio?

Brutte notizie da Londra sul fronte di Rafael Jodar. Il giovane tennista di Madrid, grande rivelazione del 2026, ha comunicato via social l’amara decisione di rinunciare all’ultimo minuto all’ATP 500 del Queen’s Club per un improvviso dolore ai muscoli addominali, un problema che prudenzialmente l’ha forzato al riposo.

“Mi dispiace molto di non poter giocare al torneo del Queen’s questa settimana” scrive Jodar. “Nelle ultime sessioni di allenamento ho avvertito un fastidio addominale e, dopo aver consultato gli specialisti, abbiamo deciso di non partecipare alla competizione per permettermi di recuperare completamente e tornare in campo il prima possibile. Grazie a tutti coloro che sono venuti a salutarmi in questi giorni al Queen’s. Spero di tornare più forte l’anno prossimo!”

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Per il n.23 al mondo una disdetta poiché il torneo nel club della Regina avrebbe costituito anche il debutto a livello Pro in un torneo su erba, superficie dove aveva giocato finora solo da junior. Avrebbe dovuto affrontare il peruviano Buse al primo turno dell’ATP 500, ma ora la preoccupazione è rivolta a Wimbledon, al via solo tra due settimane. Appare molto difficile che Jodar decida di giocare al torneo di Eastbourne la prossima settimana, a meno che il fastidio non sia davvero lieve. Quindi lo scenario più plausibile è che Rafael debutti sui prati direttamente a Wimbledon, a meno che la situazione non si riveli più seria del previsto.

Mario Cecchi