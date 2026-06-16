Golarsa Cup tra sorprese e conferme: brilla il 18enne Massellani

Prime conferme e prime sorprese, a Milano, nella giornata che ha segnato l’avvio del main draw della Golarsa Cup, evento M25 del circuito Itf sui campi della Golarsa Academy (30 mila dollari di montepremi, terra battuta). Tra le sorprese, ce n’è una particolarmente positiva per il tennis azzurro. Porta la firma di Simone Massellani, 18enne di Caramagna Piemonte (provincia di Cuneo) che sul rosso di via dei Ciclamini ha vinto il primo incontro della carriera in un torneo di questa portata, raccogliendo il suo terzo punto Atp. Per lui, un successo convincente contro l’esperto bresciano Gabriele Bosio, sconfitto per 6-3 6-4 con un break decisivo proprio all’ultimo game, dopo che in precedenza il piemontese aveva mancato quattro chance per volare sul 4-2. Quest’anno Massellani ha già vinto il torneo Under 18 di Santa Croce sull’Arno, raggiungendo pure la finale a Firenze e il terzo turno agli Australian Open di categoria: è numero 25 al mondo tra gli Juniores ma evidentemente sta già pensando al suo percorso tra i professionisti. “Ho giocato un bel match – ha detto Massellani – ed è una grande emozione vincere una partita a questo livello. Sono esperienze, queste come quelle che faccio negli Slam Juniores, che mi aiuteranno nel cammino verso il mondo dei pro”.

Tra le conferme, invece, c’è quella del siciliano Giuseppe La Vela, che a 25 anni sta vivendo il miglior momento in carriera (oggi è 501 Atp) e non ha avuto problemi di fronte al 20enne Filippo Busciolà, sconfitto con un periodico 6-1. “I primi match di un torneo – ha detto il palermitano di base a Cremona – non sono mai semplici, ma su questi campi mi sono sentito subito a mio agio. Sto cercando di allenarmi e di giocare sempre col sorriso, senza farmi condizionare troppo dalle vittorie o dalle sconfitte. Negli ultimi mesi ho provato ad alzare il livello e ho migliorato il servizio, ma sto anche trovando soluzioni diverse per chiudere il punto”. Si salva il numero 2 del seeding, il bulgaro Pyotr Nesterov (23 anni, 396 Atp), che cede il set di apertura a zero contro Federico Iannaccone, per poi rimontare e vincere al terzo. Un’altra vittoria bulgara arriva da Iliyan Radulov, a segno sul bergamasco Leonardo Malgaroli. Intanto, dalle qualificazioni, promossi altri 8 giocatori italiani. In particolare, non ha avuto troppe difficoltà il numero 1 del seeding cadetto Nicolò Toffanin, mentre le sorprese sono giunte da Parenti e Rispoli, a segno su Seghetti e Spiridon, rispettivamente numero 5 e numero 2 della griglia preliminare. Martedì si comincia alle ore 9.30 su tre campi: l’ingresso alla Golarsa Academy di via dei Ciclamini 18 è gratuito per tutta la durata del torneo.

RISULTATI

Main draw, 1° turno: La Vela (Ita) b. Busciolà (Ita) 6-1 6-1, Massellani (Ita) b. Bosio (Ita) 6-3 6-4, Nesterov (Bul) b. Iannaccone (Ita) 0-6 7-5 6-4, Radulov (Bul) b. Malgaroli (Ita) 6-3 7-6.

Qualificazioni, turno decisivo: Ravasio (Ita) b. Mencaglia (Ita) 7-6 6-4, Toffanin (Ita) b. Di Vita (Ita) 7-6 6-4, Berto (Ita) b. Caruso (Ita) 7-5 6-0, Crivellaro (Ita) b. Piano (Ita) 6-7 6-1 10/8, Parenti (Ita) b. Seghetti (Ita) 6-4 6-4, Rispoli (Ita) b. Spiridon (Ita) 6-2 5-7 10/4, Spadola (Ita) b. Mirarchi (Ita) 4-6 6-3 10/7, Ortenzi (Ita) b. Iemmi (Ita) 7-6 6-2.