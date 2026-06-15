Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Challenger 125 Parma
Parma, Italia · 15 Giugno 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
31°
|
16:00
☀
32°
|
18:00
☀
31°
|
20:00
☀
29°
✅ Giornata asciutta e calda sulla terra battuta
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 125 Q-MD
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quali + MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci vs Juan Cruz Martin Manzano
ATP Parma
Tommaso Compagnucci [4]
0
3
4
Juan Cruz Martin Manzano [9]•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cruz Martin Manzano
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
df
2-4 → 3-4
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Compagnucci
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
ace
1-2 → 2-2
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
1-1 → 1-2
J. Cruz Martin Manzano
0-0 → 1-0
Enrico Dalla Valle vs Jakub Paul
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Ofner vs Raul Brancaccio (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone vs Stefano Napolitano
Il match deve ancora iniziare
Buvaysar Gadamauri vs Damir Dzumhur (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Lorenzo Bocchi vs Alexander Weis
ATP Parma
Lorenzo Bocchi•
0
6
0
Alexander Weis [11]
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
L. Bocchi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Weis
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
A. Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
L. Bocchi
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
A. Weis
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-4 → 2-5
L. Bocchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
A. Weis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 1-4
L. Bocchi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
L. Bocchi
0-15
0-30
df
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
A. Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Oriol Roca Batalla vs Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Francesco Passaro / Jacopo Vasami vs Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Ryan Seggerman vs Miguel Tobon
ATP Parma
Ryan Seggerman•
30
6
3
1
Miguel Tobon [7]
0
4
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Tobon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
R. Seggerman
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Tobon
15-0
30-0
40-0
ace
40-30
df
ace
2-4 → 2-5
M. Tobon
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Tobon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Tobon
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
4-4 → 5-4
R. Seggerman
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
3-4 → 4-4
R. Seggerman
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Seggerman
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Matteo Martineau vs Luca Wiedenmann
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia · 15 Giugno 2026
|🌧
|
12°C
Rovesci al mattino, poi migliora · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, più variabile dal pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci alle 09:00 e alle 11:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
09:00
🌧
12°
|
10:00
☁
13°
|
11:00
🌧
14°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
⛅
16°
|
14:00
⛅
17°
|
15:00
⛅
18°
|
16:00
⛅
17°
|
18:00
☁
17°
|
21:00
⛅
15°
⚠ Rovesci al mattino: programma da monitorare sulla terra battuta
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 100 Q-MD
🌧 Rovesci
⛅ Migliora
🎾 Quali + MD
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 10:00
Alan Wazny vs Denis Yevseyev
ATP Poznan
Alan Wazny
6
6
Denis Yevseyev [11]
3
0
Vincitore: Wazny
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Yevseyev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
D. Yevseyev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
D. Yevseyev
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Wazny
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Maxim Mrva vs Jan Sadzik
ATP Poznan
Maxim Mrva [2]
6
6
Jan Sadzik
4
1
Vincitore: Mrva
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sadzik
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-0 → 4-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sadzik
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
J. Sadzik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
J. Sadzik
15-0
15-15
30-15
40-30
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Sadzik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Mrva
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Karol Filar vs
Il match deve ancora iniziare
Duje Ajdukovic vs Dalibor Svrcina (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Maks Kasnikowski vs Lorenzo Giustino (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Michael Vrbensky vs Milos Karol
ATP Poznan
Michael Vrbensky
6
1
Milos Karol [10]
7
6
Vincitore: Karol
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Vrbensky
0-15
15-30
ace
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
M. Karol
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
M. Karol
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
4-5 → 5-5
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Karol
15-0
30-0
40-15
ace
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Vrbensky
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
40-40
ace
40-A
3-1 → 3-2
M. Karol
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-1 → 3-1
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Karol
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-0 → 1-1
Alexander Donski vs Filip Pieczonka
ATP Poznan
Alexander Donski•
40
6
0
Filip Pieczonka
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Pieczonka
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Donski
15-0
ace
15-15
15-40
30-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
F. Pieczonka
0-15
15-15
40-15
40-30
df
5-2 → 5-3
A. Donski
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
F. Pieczonka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-1 → 4-2
A. Donski
0-15
df
15-15
40-15
40-30
df
ace
A. Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Luca Castelnuovo vs
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Franco Roncadelli (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Petr Brunclik vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Daniel Siniakov vs Benjamin Hassan
ATP Poznan
Daniel Siniakov
6
4
6
Benjamin Hassan [9]
3
6
2
Vincitore: Siniakov
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Siniakov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-1 → 5-1
B. Hassan
15-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
3-1 → 4-1
B. Hassan
15-0
15-15
15-30
30-30
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Siniakov
0-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
B. Hassan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-2 → 1-2
D. Siniakov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Siniakov
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
B. Hassan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
D. Siniakov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
D. Siniakov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
A-40
1-1 → 2-1
D. Siniakov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Imanol Lopez Morillo vs Olle Wallin
ATP Poznan
Imanol Lopez Morillo•
15
3
2
Olle Wallin [8]
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Lopez Morillo
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Wallin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
I. Lopez Morillo
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-4 → 3-5
I. Lopez Morillo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
I. Lopez Morillo
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
O. Wallin
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-1 → 1-2
I. Lopez Morillo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
O. Wallin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Rudolf Molleker vs Mathys Erhard
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Max Hans Rehberg vs Alex Marti Pujolras
ATP Poznan
Max Hans Rehberg
6
6
Alex Marti Pujolras [12]
3
1
Vincitore: Rehberg
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Marti Pujolras
5-1 → 6-1
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Marti Pujolras
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-0 → 4-0
A. Marti Pujolras
2-0 → 3-0
M. Hans Rehberg
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Marti Pujolras
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Marti Pujolras
5-2 → 5-3
A. Marti Pujolras
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Hans Rehberg
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-0 → 4-1
A. Marti Pujolras
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
3-0 → 4-0
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
A. Marti Pujolras
1-0 → 2-0
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Norbert Gombos vs Aleksander Blus
Il match deve ancora iniziare
Florian Broska vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Royan
Royan, Francia · 15 Giugno 2026
|☀
|
19°C
Soleggiato e caldo · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, qualche nube in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
09:00
☀
21°
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
33°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
☀
31°
|
18:00
☀
29°
|
21:00
⛅
24°
✅ Giornata asciutta e calda sulla terra battuta
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 50 Q-MD
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quali + MD
🏀 Terra Battuta
CENTRE COURT – ore 12:00
Daniel De Jonge vs Michael Zhu
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev vs Cosme Rolland De Ravel
Il match deve ancora iniziare
Ognjen Milic vs Thomas Faurel (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Lucio Ratti vs Calvin Hemery (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 14:00
Lorenzo Angelini vs Ryo Tabata
Il match deve ancora iniziare
Gerard Campana Lee vs Adan Freire Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Pierre Delage vs Svyatoslav Gulin
Il match deve ancora iniziare
COURT 4 – ore 12:00
Emilien Demanet
vs Thomas Fancutt
Il match deve ancora iniziare
Franco Ribero vs Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch vs Laurent Lokoli (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Sanchez Jover vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito · 15 Giugno 2026
|⛅
|
10°C
Nuvole intermittenti · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
08:00
⛅
8°
|
09:00
⛅
9°
|
10:00
⛅
11°
|
11:00
⛅
13°
|
12:00
⛅
15°
|
13:00
⛅
17°
|
14:00
⛅
18°
|
16:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
18°
|
21:00
☁
15°
✅ Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
|
CH 125 R1
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
Coleman Wong vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
Felix Gill vs Hugo Gaston
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Tristan Boyer vs Jay Clarke
Il match deve ancora iniziare
Tomas Barrios Vera vs Benjamin Bonzi
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Jaime Faria vs Moez Echargui
Il match deve ancora iniziare
Anton Matusevich vs Arthur Gea
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Oliver Tarvet vs Roman Safiullin
Il match deve ancora iniziare
Alastair Gray vs Tristan Schoolkate
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Luca Nardi vs Remy Bertola
Il match deve ancora iniziare
Darwin Blanch vs Zhizhen Zhang
Il match deve ancora iniziare
Henrique Rocha vs Christopher O’Connell
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda · 15 Giugno 2026
|⛅
|
14°C
Nuvole intermittenti · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
08:00
⛅
14°
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
17°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
⛅
18°
|
16:00
⛅
18°
|
20:00
☁
18°
|
22:00
☁
16°
✅ Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata sull’erba
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Erba
|
CH 75 Q-MD
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Quali + MD
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Thanasi Kokkinakis vs Ammar Elamin
ATP Dublin
Thanasi Kokkinakis
0
0
Ammar Elamin
0
0
Yu Hsiou Hsu vs Yi Zhou
Il match deve ancora iniziare
Gauthier Onclin vs Kyrian Jacquet
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Oliver Crawford vs Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Andrea Guerrieri vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Clement Chidekh vs Colton Smith
Il match deve ancora iniziare
Elias Ymer vs Henry Searle
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Cruz Hewitt vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Rio Noguchi vs Hamish Stewart
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay · 15 Giugno 2026
|☁
|
11°C
Nuvoloso e fresco · Picco 19°C nelle ore disponibili
|
|CIELO
|Nuvoloso per tutta la giornata disponibile
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 15 Giugno
|
04:00
⛅
10°
|
05:00
☁
9°
|
06:00
☁
9°
|
07:00
☁
10°
|
08:00
☁
11°
|
09:00
☁
12°
|
10:00
☁
14°
|
11:00
☁
16°
|
13:00
☁
18°
|
15:00
☁
19°
✅ Cielo coperto ma senza pioggia indicata nelle ore disponibili
🎾 Programma del giorno — 15 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH Q-MD
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quali + MD
🏀 Terra Battuta
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit