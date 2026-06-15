Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

15/06/2026 08:41 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

🇮🇹
Challenger 125 Parma
Parma, Italia  ·  15 Giugno 2026

21°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Giugno
09:00
22°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
31°
20:00
29°
✅  Giornata asciutta e calda sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 125 Q-MD
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quali + MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci ITA vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

ATP Parma
Tommaso Compagnucci [4]
0
3
4
Juan Cruz Martin Manzano [9]
0
6
3
Mostra dettagli

Enrico Dalla Valle ITA vs Jakub Paul SUI

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Raul Brancaccio ITA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA vs Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL vs Damir Dzumhur BIH (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Lorenzo Bocchi ITA vs Alexander Weis ITA

ATP Parma
Lorenzo Bocchi
0
6
0
Alexander Weis [11]
0
7
0
Mostra dettagli

Oriol Roca Batalla ESP vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA / Jacopo Vasami ITA vs Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Ryan Seggerman USA vs Miguel Tobon COL

ATP Parma
Ryan Seggerman
30
6
3
1
Miguel Tobon [7]
0
4
6
1
Mostra dettagli

Matteo Martineau FRA vs Luca Wiedenmann GER

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia  ·  15 Giugno 2026

🌧
12°C
Rovesci al mattino, poi migliora  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso al mattino, più variabile dal pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 09:00 e alle 11:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Giugno
09:00
🌧
12°
10:00
13°
11:00
🌧
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
18°
16:00
17°
18:00
17°
21:00
15°
⚠  Rovesci al mattino: programma da monitorare sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 100 Q-MD
🌧  Rovesci
⛅  Migliora
🎾  Quali + MD
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 10:00
Alan Wazny POL vs Denis Yevseyev KAZ

ATP Poznan
Alan Wazny
6
6
Denis Yevseyev [11]
3
0
Vincitore: Wazny
Mostra dettagli

Maxim Mrva CZE vs Jan Sadzik POL

ATP Poznan
Maxim Mrva [2]
6
6
Jan Sadzik
4
1
Vincitore: Mrva
Mostra dettagli

Karol Filar POL vs it

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO vs Dalibor Svrcina CZE (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Lorenzo Giustino ITA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Michael Vrbensky CZE vs Milos Karol SVK

ATP Poznan
Michael Vrbensky
6
1
Milos Karol [10]
7
6
Vincitore: Karol
Mostra dettagli

Alexander Donski BUL vs Filip Pieczonka POL

ATP Poznan
Alexander Donski
40
6
0
Filip Pieczonka
0
3
1
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI vs it

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Franco Roncadelli URU (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Daniel Siniakov CZE vs Benjamin Hassan LBN

ATP Poznan
Daniel Siniakov
6
4
6
Benjamin Hassan [9]
3
6
2
Vincitore: Siniakov
Mostra dettagli

Imanol Lopez Morillo ESP vs Olle Wallin SWE

ATP Poznan
Imanol Lopez Morillo
15
3
2
Olle Wallin [8]
15
6
0
Mostra dettagli

Rudolf Molleker GER vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Max Hans Rehberg GER vs Alex Marti Pujolras ESP

ATP Poznan
Max Hans Rehberg
6
6
Alex Marti Pujolras [12]
3
1
Vincitore: Rehberg
Mostra dettagli

Norbert Gombos SVK vs Aleksander Blus POL

Il match deve ancora iniziare

Florian Broska GER vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Royan
Royan, Francia  ·  15 Giugno 2026

19°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato al mattino, qualche nube in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Giugno
09:00
21°
10:00
24°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
33°
15:00
32°
16:00
31°
18:00
29°
21:00
24°
✅  Giornata asciutta e calda sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 50 Q-MD
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quali + MD
🏀  Terra Battuta

CENTRE COURT – ore 12:00
Daniel De Jonge NED vs Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND vs Cosme Rolland De Ravel FRA

Il match deve ancora iniziare

Ognjen Milic SRB vs Thomas Faurel FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Lucio Ratti ARG vs Calvin Hemery FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 14:00
Lorenzo Angelini ITA vs Ryo Tabata JPN

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Adan Freire Da Silva FRA

Il match deve ancora iniziare

Pierre Delage FRA vs Svyatoslav Gulin RUS

Il match deve ancora iniziare




COURT 4 – ore 12:00
Emilien Demanet BEL vs Thomas Fancutt AUS
Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Laurent Lokoli FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Sanchez Jover ESP vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito  ·  15 Giugno 2026

10°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 15 Giugno
08:00
09:00
10:00
11°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
18°
16:00
20°
18:00
18°
21:00
15°
✅  Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
CH 125 R1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
Coleman Wong HKG vs Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

Felix Gill GBR vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Tristan Boyer USA vs Jay Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Jaime Faria POR vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

Anton Matusevich GBR vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Oliver Tarvet GBR vs Roman Safiullin RUS

Il match deve ancora iniziare

Alastair Gray GBR vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Luca Nardi ITA vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Zhizhen Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare





🇮🇪
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda  ·  15 Giugno 2026

14°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 15 Giugno
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
18°
16:00
18°
20:00
18°
22:00
16°
✅  Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata sull’erba
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Erba
CH 75 Q-MD
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Quali + MD
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Thanasi Kokkinakis AUS vs Ammar Elamin IRL

ATP Dublin
Thanasi Kokkinakis
0
0
Ammar Elamin
0
0
Mostra dettagli

Yu Hsiou Hsu TPE vs Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare

Gauthier Onclin BEL vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Oliver Crawford GBR vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer SWE vs Henry Searle GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Cruz Hewitt AUS vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare





🇵🇾
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay  ·  15 Giugno 2026

11°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 19°C nelle ore disponibili
CIELO Nuvoloso per tutta la giornata disponibile
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Giugno
04:00
10°
05:00
06:00
07:00
10°
08:00
11°
09:00
12°
10:00
14°
11:00
16°
13:00
18°
15:00
19°
✅  Cielo coperto ma senza pioggia indicata nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
ATP Challenger · Qualificazioni / Tabellone Principale
Turno Qualificazioni – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH Q-MD
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali + MD
🏀  Terra Battuta
TAG: