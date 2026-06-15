Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Daniil Medvedev al n.7 del mondo. +29 per Kamil Majchrzak
15/06/2026 09:01 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (15-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13500
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
9960
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
7190
Punti
20
Tornei
4
Best: 4
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4390
Punti
24
Tornei
5
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4070
Punti
23
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4060
Punti
24
Tornei
7
Best: 1
▲
1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3810
Punti
24
Tornei
8
Best: 1
▼
-1
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
3760
Punti
16
Tornei
9
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3635
Punti
23
Tornei
10
Best: 10
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3540
Punti
27
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3020
Punti
26
Tornei
12
Best: 12
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2640
Punti
21
Tornei
13
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2460
Punti
23
Tornei
14
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2425
Punti
22
Tornei
15
Best: 5
▲
1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
23
Tornei
16
Best: 12
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2300
Punti
21
Tornei
17
Best: 16
▲
1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
31
Tornei
18
Best: 9
▼
-3
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2280
Punti
23
Tornei
19
Best: 18
--
0
Learner Tien
USA, 02-12-2005
2270
Punti
22
Tornei
20
Best: 16
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2138
Punti
21
Tornei
21
Best: 14
--
0
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1940
Punti
17
Tornei
22
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1860
Punti
24
Tornei
23
Best: 23
--
0
Rafael Jodar
ESP, 01-01-1900
1849
Punti
24
Tornei
24
Best: 24
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1776
Punti
28
Tornei
25
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1735
Punti
20
Tornei
26
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1730
Punti
22
Tornei
27
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
1660
Punti
24
Tornei
28
Best: 8
--
0
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1645
Punti
22
Tornei
29
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1595
Punti
26
Tornei
30
Best: 25
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1510
Punti
29
Tornei
31
Best: 31
--
0
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1428
Punti
30
Tornei
32
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1385
Punti
25
Tornei
33
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1360
Punti
26
Tornei
34
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1336
Punti
20
Tornei
35
Best: 31
--
0
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
1316
Punti
24
Tornei
36
Best: 30
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1283
Punti
28
Tornei
37
Best: 36
--
0
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1275
Punti
25
Tornei
38
Best: 30
--
0
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1205
Punti
26
Tornei
39
Best: 29
--
0
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1165
Punti
30
Tornei
40
Best: 21
▲
1
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1165
Punti
29
Tornei
41
Best: 10
▲
1
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1130
Punti
23
Tornei
42
Best: 22
▲
1
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1120
Punti
22
Tornei
43
Best: 33
▲
1
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1105
Punti
25
Tornei
44
Best: 43
▲
2
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1099
Punti
30
Tornei
45
Best: 45
--
0
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
1055
Punti
28
Tornei
46
Best: 3
▲
1
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
1036
Punti
21
Tornei
47
Best: 47
▲
29
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
1032
Punti
24
Tornei
48
Best: 38
▼
-8
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1010
Punti
28
Tornei
49
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
50
Best: 42
▼
-1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
980
Punti
30
Tornei
51
Best: 51
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
966
Punti
24
Tornei
52
Best: 52
--
0
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
961
Punti
29
Tornei
53
Best: 41
--
0
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
948
Punti
27
Tornei
54
Best: 30
▼
-4
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
945
Punti
29
Tornei
55
Best: 55
▲
3
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
936
Punti
28
Tornei
56
Best: 22
▼
-1
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
935
Punti
27
Tornei
57
Best: 18
▼
-1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
935
Punti
30
Tornei
58
Best: 43
▼
-1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
930
Punti
30
Tornei
59
Best: 45
--
0
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
915
Punti
24
Tornei
60
Best: 23
--
0
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
900
Punti
24
Tornei
61
Best: 36
--
0
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
895
Punti
25
Tornei
62
Best: 56
▲
1
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
875
Punti
29
Tornei
63
Best: 4
▲
1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
860
Punti
15
Tornei
64
Best: 55
▲
1
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
856
Punti
30
Tornei
65
Best: 35
▲
1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
855
Punti
25
Tornei
66
Best: 48
▲
1
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
854
Punti
27
Tornei
67
Best: 56
▲
1
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
844
Punti
19
Tornei
68
Best: 54
▲
1
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
837
Punti
31
Tornei
69
Best: 62
▼
-7
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
835
Punti
16
Tornei
70
Best: 70
▲
1
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
834
Punti
20
Tornei
71
Best: 70
▲
1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
828
Punti
27
Tornei
72
Best: 71
▲
11
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
821
Punti
23
Tornei
73
Best: 41
--
0
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
817
Punti
24
Tornei
74
Best: 63
▲
4
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
814
Punti
28
Tornei
75
Best: 54
▼
-1
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
798
Punti
32
Tornei
76
Best: 49
▼
-1
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
781
Punti
19
Tornei
77
Best: 21
--
0
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
779
Punti
26
Tornei
78
Best: 78
▲
1
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
776
Punti
28
Tornei
79
Best: 58
▲
2
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
757
Punti
22
Tornei
80
Best: 3
▲
4
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
740
Punti
23
Tornei
81
Best: 44
▲
4
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
740
Punti
33
Tornei
82
Best: 70
▼
-12
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
735
Punti
15
Tornei
83
Best: 82
▼
-1
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
714
Punti
29
Tornei
84
Best: 33
▼
-30
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
710
Punti
27
Tornei
85
Best: 74
▲
2
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
707
Punti
31
Tornei
86
Best: 43
▲
2
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
705
Punti
29
Tornei
87
Best: 29
▲
6
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
695
Punti
29
Tornei
88
Best: 54
▲
1
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
688
Punti
28
Tornei
89
Best: 42
▲
10
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
682
Punti
22
Tornei
90
Best: 19
--
0
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
680
Punti
26
Tornei
91
Best: 74
--
0
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
679
Punti
30
Tornei
92
Best: 76
▼
-12
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
670
Punti
24
Tornei
93
Best: 93
▲
1
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
668
Punti
27
Tornei
94
Best: 46
▼
-2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
666
Punti
30
Tornei
95
Best: 67
--
0
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
662
Punti
20
Tornei
96
Best: 45
▲
1
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
658
Punti
26
Tornei
97
Best: 97
▲
7
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
651
Punti
28
Tornei
98
Best: 78
▲
2
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
626
Punti
27
Tornei
99
Best: 88
▲
2
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
626
Punti
18
Tornei
100
Best: 63
▼
-2
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
626
Punti
24
Tornei
101
Best: 38
▲
1
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
626
Punti
19
Tornei
102
Best: 17
▼
-16
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
621
Punti
21
Tornei
103
Best: 6
▼
-7
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
615
Punti
22
Tornei
104
Best: 62
▲
2
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
605
Punti
29
Tornei
105
Best: 23
▼
-2
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
604
Punti
31
Tornei
106
Best: 101
▼
-1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
600
Punti
28
Tornei
107
Best: 64
▲
24
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
598
Punti
21
Tornei
108
Best: 108
▲
6
Martin Damm
USA, 30-09-2003
586
Punti
26
Tornei
109
Best: 108
▼
-1
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
584
Punti
25
Tornei
110
Best: 86
▼
-3
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
575
Punti
23
Tornei
111
Best: 3
▼
-1
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
563
Punti
23
Tornei
112
Best: 107
▼
-1
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
562
Punti
26
Tornei
113
Best: 4
▼
-1
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
560
Punti
17
Tornei
114
Best: 89
▲
1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
548
Punti
23
Tornei
115
Best: 9
▲
1
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
542
Punti
25
Tornei
116
Best: 116
▲
1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
533
Punti
18
Tornei
117
Best: 58
▲
2
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
533
Punti
27
Tornei
118
Best: 16
--
0
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
529
Punti
22
Tornei
119
Best: 17
▼
-6
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
529
Punti
20
Tornei
120
Best: 120
--
0
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
525
Punti
21
Tornei
121
Best: 121
▲
1
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
522
Punti
29
Tornei
122
Best: 118
▼
-1
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
519
Punti
29
Tornei
123
Best: 37
▲
1
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
518
Punti
24
Tornei
124
Best: 108
▲
2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
496
Punti
26
Tornei
125
Best: 38
▲
2
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
494
Punti
28
Tornei
126
Best: 126
▲
6
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
493
Punti
31
Tornei
127
Best: 127
▲
1
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
481
Punti
26
Tornei
128
Best: 37
▼
-3
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
476
Punti
24
Tornei
129
Best: 101
▲
1
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
474
Punti
28
Tornei
130
Best: 49
▲
15
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
472
Punti
27
Tornei
131
Best: 36
▲
4
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
467
Punti
16
Tornei
132
Best: 60
▲
2
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
462
Punti
29
Tornei
133
Best: 109
▼
-24
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
457
Punti
19
Tornei
134
Best: 99
▲
2
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
453
Punti
21
Tornei
135
Best: 135
▲
2
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
453
Punti
25
Tornei
136
Best: 47
▲
3
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
451
Punti
30
Tornei
137
Best: 107
▲
1
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
450
Punti
30
Tornei
138
Best: 92
▼
-9
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
445
Punti
23
Tornei
139
Best: 23
▲
1
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
442
Punti
26
Tornei
140
Best: 140
▲
1
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
441
Punti
20
Tornei
141
Best: 83
▲
2
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
420
Punti
15
Tornei
142
Best: 101
▲
2
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
416
Punti
27
Tornei
143
Best: 143
▲
5
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
415
Punti
26
Tornei
144
Best: 144
▲
6
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
414
Punti
23
Tornei
145
Best: 102
▲
1
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
411
Punti
17
Tornei
146
Best: 145
▲
1
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
410
Punti
16
Tornei
147
Best: 132
▼
-14
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
409
Punti
18
Tornei
148
Best: 148
▲
1
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
405
Punti
25
Tornei
149
Best: 95
▼
-26
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
403
Punti
30
Tornei
150
Best: 134
▼
-8
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
401
Punti
28
Tornei
151
Best: 102
--
0
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
400
Punti
21
Tornei
152
Best: 87
▲
1
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
396
Punti
26
Tornei
153
Best: 153
▲
2
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
396
Punti
26
Tornei
154
Best: 77
▲
2
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
393
Punti
23
Tornei
155
Best: 125
▲
2
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
393
Punti
20
Tornei
156
Best: 156
▲
6
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
382
Punti
36
Tornei
157
Best: 157
▲
4
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
375
Punti
28
Tornei
158
Best: 26
▼
-6
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
373
Punti
14
Tornei
159
Best: 113
▲
4
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
368
Punti
22
Tornei
160
Best: 91
▼
-2
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
368
Punti
16
Tornei
161
Best: 31
▼
-1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
367
Punti
19
Tornei
162
Best: 76
▲
2
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
359
Punti
17
Tornei
163
Best: 79
▲
2
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
357
Punti
23
Tornei
164
Best: 150
▲
3
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
354
Punti
29
Tornei
165
Best: 157
▲
3
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
353
Punti
25
Tornei
166
Best: 145
▼
-12
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
352
Punti
23
Tornei
167
Best: 16
▲
5
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
351
Punti
31
Tornei
168
Best: 159
▲
1
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
348
Punti
17
Tornei
169
Best: 19
▲
1
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
345
Punti
18
Tornei
170
Best: 167
▲
1
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
345
Punti
29
Tornei
171
Best: 142
▲
2
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
344
Punti
27
Tornei
172
Best: 49
▲
19
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
344
Punti
26
Tornei
173
Best: 67
▼
-14
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
343
Punti
18
Tornei
174
Best: 169
--
0
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
343
Punti
28
Tornei
175
Best: 142
▲
8
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
342
Punti
13
Tornei
176
Best: 123
▼
-1
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
342
Punti
32
Tornei
177
Best: 133
▼
-1
Colton Smith
USA, 05-03-2003
341
Punti
22
Tornei
178
Best: 118
▼
-12
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
339
Punti
21
Tornei
179
Best: 137
▼
-2
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
337
Punti
18
Tornei
180
Best: 109
▼
-1
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
335
Punti
12
Tornei
181
Best: 181
▲
4
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
333
Punti
27
Tornei
182
Best: 105
▲
2
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
333
Punti
26
Tornei
183
Best: 180
▼
-3
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
333
Punti
34
Tornei
184
Best: 72
▼
-6
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
332
Punti
12
Tornei
185
Best: 24
▼
-4
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
331
Punti
16
Tornei
186
Best: 182
--
0
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
331
Punti
28
Tornei
187
Best: 182
▼
-5
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
330
Punti
19
Tornei
188
Best: 153
▼
-1
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
323
Punti
28
Tornei
189
Best: 31
▲
25
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
319
Punti
19
Tornei
190
Best: 190
▲
68
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
312
Punti
30
Tornei
191
Best: 106
▲
7
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
310
Punti
22
Tornei
192
Best: 17
▼
-4
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
309
Punti
30
Tornei
193
Best: 151
▼
-1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
304
Punti
17
Tornei
194
Best: 193
▼
-1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
31
Tornei
195
Best: 195
--
0
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
301
Punti
16
Tornei
196
Best: 165
▼
-6
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
297
Punti
25
Tornei
197
Best: 196
▼
-1
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
296
Punti
32
Tornei
198
Best: 125
▲
5
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
291
Punti
23
Tornei
199
Best: 164
▲
16
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
291
Punti
22
Tornei
200
Best: 176
--
0
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
290
Punti
32
Tornei
201
Best: 123
--
0
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
285
Punti
14
Tornei
202
Best: 131
--
0
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
285
Punti
27
Tornei
203
Best: 103
▲
1
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
284
Punti
17
Tornei
204
Best: 96
▼
-15
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
283
Punti
12
Tornei
205
Best: 164
▲
28
James McCabe
AUS, 05-07-2003
281
Punti
29
Tornei
206
Best: 58
▲
87
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
279
Punti
18
Tornei
207
Best: 167
▼
-10
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
278
Punti
30
Tornei
208
Best: 52
▼
-14
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
277
Punti
10
Tornei
209
Best: 93
--
0
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
274
Punti
28
Tornei
210
Best: 127
▲
1
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
274
Punti
33
Tornei
211
Best: 211
▲
8
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
272
Punti
27
Tornei
212
Best: 199
▼
-13
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
272
Punti
27
Tornei
213
Best: 158
▼
-7
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
272
Punti
27
Tornei
214
Best: 133
▼
-1
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
270
Punti
27
Tornei
215
Best: 201
▼
-7
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
270
Punti
27
Tornei
216
Best: 216
▲
10
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
266
Punti
33
Tornei
217
Best: 216
▼
-1
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
265
Punti
19
Tornei
218
Best: 196
▲
5
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
262
Punti
26
Tornei
219
Best: 184
▼
-12
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
261
Punti
23
Tornei
220
Best: 197
▲
1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
261
Punti
25
Tornei
221
Best: 97
▼
-9
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
261
Punti
28
Tornei
222
Best: 220
▼
-2
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
260
Punti
28
Tornei
223
Best: 95
▼
-1
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
259
Punti
24
Tornei
224
Best: 223
--
0
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
258
Punti
29
Tornei
225
Best: 27
--
0
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
256
Punti
23
Tornei
226
Best: 225
▲
1
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
255
Punti
27
Tornei
227
Best: 210
▼
-17
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
255
Punti
28
Tornei
228
Best: 219
▲
1
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
254
Punti
32
Tornei
229
Best: 217
▲
1
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
253
Punti
29
Tornei
230
Best: 230
▲
1
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
248
Punti
24
Tornei
231
Best: 231
▲
3
Max Houkes
NED, 03-07-2000
245
Punti
30
Tornei
232
Best: 168
▲
3
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
245
Punti
36
Tornei
233
Best: 142
▲
3
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
244
Punti
32
Tornei
234
Best: 83
▲
11
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
238
Punti
23
Tornei
235
Best: 235
▲
3
Henri Squire
GER, 27-09-2000
238
Punti
28
Tornei
236
Best: 236
▲
1
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
238
Punti
29
Tornei
237
Best: 187
▼
-32
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
238
Punti
31
Tornei
238
Best: 183
▼
-10
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
237
Punti
26
Tornei
239
Best: 210
▲
1
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
237
Punti
27
Tornei
240
Best: 194
▼
-1
Dan Added
FRA, 13-04-1999
235
Punti
30
Tornei
241
Best: 222
--
0
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
234
Punti
29
Tornei
242
Best: 7
--
0
David Goffin
BEL, 07-12-1990
233
Punti
19
Tornei
243
Best: 147
▲
1
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
232
Punti
16
Tornei
244
Best: 21
▼
-27
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
230
Punti
9
Tornei
245
Best: 121
▼
-2
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
230
Punti
17
Tornei
246
Best: 244
▲
6
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
229
Punti
28
Tornei
247
Best: 247
▲
2
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
228
Punti
29
Tornei
248
Best: 248
▲
6
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
227
Punti
32
Tornei
249
Best: 126
▼
-17
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
224
Punti
19
Tornei
250
Best: 174
▼
-3
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
223
Punti
30
Tornei
251
Best: 50
▼
-3
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
222
Punti
14
Tornei
252
Best: 250
▼
-2
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
219
Punti
20
Tornei
253
Best: 217
▼
-2
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
219
Punti
25
Tornei
254
Best: 147
▼
-1
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
218
Punti
30
Tornei
255
Best: 245
--
0
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
216
Punti
21
Tornei
256
Best: 248
--
0
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
216
Punti
28
Tornei
257
Best: 257
--
0
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
215
Punti
31
Tornei
258
Best: 180
▼
-40
Justin Engel
GER, 01-10-2007
214
Punti
29
Tornei
259
Best: 6
--
0
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
210
Punti
15
Tornei
260
Best: 260
▲
1
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
210
Punti
30
Tornei
261
Best: 197
▼
-1
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
209
Punti
27
Tornei
262
Best: 262
--
0
Diego Dedura
GER, 01-01-1900
209
Punti
30
Tornei
263
Best: 263
▲
1
Juncheng Shang
CHN, 01-01-1900
205
Punti
13
Tornei
264
Best: 108
▼
-18
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
205
Punti
28
Tornei
265
Best: 261
--
0
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
204
Punti
19
Tornei
266
Best: 175
--
0
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
204
Punti
28
Tornei
267
Best: 210
▼
-4
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
203
Punti
36
Tornei
268
Best: 268
--
0
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
202
Punti
31
Tornei
269
Best: 257
▲
2
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
202
Punti
32
Tornei
270
Best: 237
▼
-1
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
198
Punti
20
Tornei
271
Best: 181
▲
12
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
196
Punti
27
Tornei
272
Best: 272
▲
3
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
194
Punti
26
Tornei
273
Best: 235
▲
6
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
194
Punti
27
Tornei
274
Best: 267
▼
-1
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
194
Punti
30
Tornei
275
Best: 116
▲
1
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
193
Punti
26
Tornei
276
Best: 200
▲
1
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
192
Punti
22
Tornei
277
Best: 233
▲
1
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
192
Punti
22
Tornei
278
Best: 193
▲
2
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
192
Punti
30
Tornei
279
Best: 279
▲
2
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
191
Punti
26
Tornei
280
Best: 274
▲
2
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
191
Punti
30
Tornei
281
Best: 196
▼
-11
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
190
Punti
28
Tornei
282
Best: 177
▲
7
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
188
Punti
27
Tornei
283
Best: 281
▲
2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
188
Punti
28
Tornei
284
Best: 278
▲
2
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
188
Punti
40
Tornei
285
Best: 138
▲
3
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
187
Punti
22
Tornei
286
Best: 282
▲
4
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
187
Punti
23
Tornei
287
Best: 271
▲
25
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
187
Punti
27
Tornei
288
Best: 288
▲
3
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
186
Punti
23
Tornei
289
Best: 147
▲
3
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
185
Punti
16
Tornei
290
Best: 287
▼
-3
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
185
Punti
18
Tornei
291
Best: 284
▼
-7
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
185
Punti
26
Tornei
292
Best: 172
▼
-20
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
184
Punti
27
Tornei
293
Best: 293
▲
1
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
182
Punti
29
Tornei
294
Best: 212
▼
-20
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
181
Punti
20
Tornei
295
Best: 290
▲
2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
181
Punti
28
Tornei
296
Best: 181
▲
12
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
180
Punti
25
Tornei
297
Best: 118
▲
2
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
179
Punti
16
Tornei
298
Best: 298
▲
57
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
178
Punti
26
Tornei
299
Best: 214
▲
2
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
177
Punti
22
Tornei
300
Best: 287
▲
2
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
177
Punti
24
Tornei
301
Best: 301
▲
9
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
177
Punti
24
Tornei
302
Best: 182
▲
1
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
24
Tornei
303
Best: 241
▼
-7
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
177
Punti
26
Tornei
304
Best: 168
▲
1
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
177
Punti
31
Tornei
305
Best: 242
▲
2
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
23
Tornei
306
Best: 302
▲
3
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
176
Punti
33
Tornei
307
Best: 289
▼
-9
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
175
Punti
17
Tornei
308
Best: 161
▲
12
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
175
Punti
22
Tornei
309
Best: 290
▼
-14
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
175
Punti
25
Tornei
310
Best: 310
▲
8
Thomas Faurel
FRA, 01-01-1900
174
Punti
30
Tornei
311
Best: 263
--
0
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
174
Punti
27
Tornei
312
Best: 105
▲
35
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
173
Punti
21
Tornei
313
Best: 305
--
0
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
173
Punti
25
Tornei
314
Best: 250
▲
1
Andres Martin
USA, 07-07-2001
172
Punti
28
Tornei
315
Best: 286
▼
-1
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
172
Punti
28
Tornei
316
Best: 306
▲
1
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
171
Punti
24
Tornei
317
Best: 240
▼
-1
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
171
Punti
26
Tornei
318
Best: 171
▼
-18
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
170
Punti
23
Tornei
319
Best: 256
--
0
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
169
Punti
19
Tornei
320
Best: 318
▲
7
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
169
Punti
23
Tornei
321
Best: 312
--
0
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
168
Punti
27
Tornei
322
Best: 322
▲
90
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
167
Punti
24
Tornei
323
Best: 177
▼
-19
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
167
Punti
26
Tornei
324
Best: 324
▲
84
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
165
Punti
29
Tornei
325
Best: 78
▼
-3
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
164
Punti
22
Tornei
326
Best: 260
▼
-20
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
164
Punti
41
Tornei
327
Best: 258
▼
-4
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
163
Punti
20
Tornei
328
Best: 324
▼
-4
Braden Shick
USA, 24-10-2003
163
Punti
23
Tornei
329
Best: 180
▼
-4
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
163
Punti
23
Tornei
330
Best: 311
▼
-4
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
331
Best: 321
▲
2
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
162
Punti
27
Tornei
332
Best: 278
▼
-4
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
162
Punti
29
Tornei
333
Best: 267
▲
2
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
161
Punti
29
Tornei
334
Best: 276
▲
16
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
159
Punti
19
Tornei
335
Best: 212
▼
-5
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
159
Punti
30
Tornei
336
Best: 332
▼
-4
Max Schoenhaus
GER, 01-01-1900
158
Punti
21
Tornei
337
Best: 299
▼
-3
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
155
Punti
28
Tornei
338
Best: 329
▼
-9
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
153
Punti
22
Tornei
339
Best: 315
▼
-3
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
14
Tornei
340
Best: 340
▲
50
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
152
Punti
19
Tornei
341
Best: 257
▼
-4
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
152
Punti
22
Tornei
342
Best: 158
▼
-3
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
152
Punti
25
Tornei
343
Best: 78
▲
18
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
152
Punti
29
Tornei
344
Best: 324
▼
-2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
151
Punti
12
Tornei
345
Best: 340
▼
-5
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
151
Punti
14
Tornei
346
Best: 343
▼
-3
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
150
Punti
29
Tornei
347
Best: 202
▼
-3
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
149
Punti
16
Tornei
348
Best: 254
▼
-3
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
147
Punti
21
Tornei
349
Best: 159
▼
-1
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
147
Punti
23
Tornei
350
Best: 208
▼
-12
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
145
Punti
22
Tornei
351
Best: 351
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
145
Punti
26
Tornei
352
Best: 348
▼
-1
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
145
Punti
31
Tornei
353
Best: 181
▼
-1
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
144
Punti
22
Tornei
354
Best: 346
▼
-8
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
144
Punti
27
Tornei
355
Best: 322
▼
-14
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
144
Punti
33
Tornei
356
Best: 342
▼
-2
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
142
Punti
23
Tornei
357
Best: 347
▼
-1
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
142
Punti
30
Tornei
358
Best: 235
▼
-27
Marko Topo
GER, 13-09-2003
140
Punti
19
Tornei
359
Best: 358
▼
-1
Ognjen Milic
SRB, 01-01-1900
140
Punti
22
Tornei
360
Best: 116
▼
-1
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
140
Punti
23
Tornei
361
Best: 142
▼
-12
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
140
Punti
28
Tornei
362
Best: 287
▼
-2
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
139
Punti
29
Tornei
363
Best: 123
▼
-1
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
137
Punti
18
Tornei
364
Best: 363
▼
-1
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
137
Punti
24
Tornei
365
Best: 229
▼
-1
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
136
Punti
28
Tornei
366
Best: 252
--
0
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
135
Punti
19
Tornei
367
Best: 279
▲
2
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
134
Punti
33
Tornei
368
Best: 289
▲
2
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
133
Punti
18
Tornei
369
Best: 191
▼
-102
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
133
Punti
19
Tornei
370
Best: 364
▲
1
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
133
Punti
26
Tornei
371
Best: 260
▲
18
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
133
Punti
30
Tornei
372
Best: 372
▲
24
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
132
Punti
22
Tornei
373
Best: 80
▼
-8
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
131
Punti
21
Tornei
374
Best: 176
▼
-2
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
131
Punti
23
Tornei
375
Best: 158
▼
-18
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
131
Punti
31
Tornei
376
Best: 376
▲
29
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
131
Punti
37
Tornei
377
Best: 315
▲
64
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
130
Punti
23
Tornei
378
Best: 373
▼
-5
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
130
Punti
25
Tornei
379
Best: 249
▼
-2
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
130
Punti
30
Tornei
380
Best: 346
▼
-6
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
130
Punti
31
Tornei
381
Best: 354
▲
5
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
129
Punti
21
Tornei
382
Best: 344
▼
-7
Florian Broska
GER, 01-01-1998
129
Punti
21
Tornei
383
Best: 333
▲
39
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
129
Punti
21
Tornei
384
Best: 384
▲
71
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
129
Punti
22
Tornei
385
Best: 376
▼
-9
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
129
Punti
23
Tornei
386
Best: 385
▼
-1
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
129
Punti
26
Tornei
387
Best: 248
▼
-19
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
129
Punti
27
Tornei
388
Best: 299
▼
-10
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
128
Punti
30
Tornei
389
Best: 160
▼
-22
Li Tu
AUS, 27-05-1996
127
Punti
16
Tornei
390
Best: 341
▼
-2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
127
Punti
24
Tornei
391
Best: 243
▼
-10
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
127
Punti
26
Tornei
392
Best: 261
▼
-8
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
126
Punti
23
Tornei
393
Best: 302
▼
-13
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
126
Punti
25
Tornei
394
Best: 382
▼
-12
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
125
Punti
27
Tornei
395
Best: 93
▲
30
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
124
Punti
18
Tornei
396
Best: 384
▲
1
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
124
Punti
26
Tornei
397
Best: 268
▲
3
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
124
Punti
32
Tornei
398
Best: 307
▼
-11
Oleg Prihodko
MKD, 03-10-1997
123
Punti
23
Tornei
399
Best: 185
▼
-16
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
123
Punti
33
Tornei
400
Best: 393
▼
-7
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
122
Punti
20
Tornei
401
Best: 240
▼
-7
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
122
Punti
30
Tornei
402
Best: 314
▼
-7
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
122
Punti
31
Tornei
403
Best: 398
▼
-5
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
121
Punti
31
Tornei
404
Best: 399
▼
-5
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
121
Punti
31
Tornei
405
Best: 392
▼
-3
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
406
Best: 170
▼
-27
James Trotter
JPN, 01-01-1900
119
Punti
17
Tornei
407
Best: 401
▼
-6
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
119
Punti
12
Tornei
408
Best: 284
▼
-4
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
119
Punti
23
Tornei
409
Best: 275
▲
10
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
119
Punti
24
Tornei
410
Best: 365
▼
-1
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
119
Punti
25
Tornei
411
Best: 395
▼
-1
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
26
Tornei
412
Best: 412
▲
55
Carlos Maria Zarate
ARG, 01-01-1900
118
Punti
28
Tornei
413
Best: 413
▲
36
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
118
Punti
30
Tornei
414
Best: 411
▼
-3
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
117
Punti
15
Tornei
415
Best: 413
▼
-2
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
117
Punti
24
Tornei
416
Best: 414
▼
-2
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
117
Punti
26
Tornei
417
Best: 319
▼
-2
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
117
Punti
32
Tornei
418
Best: 339
▼
-2
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
117
Punti
37
Tornei
419
Best: 347
▼
-2
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
420
Best: 364
--
0
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
116
Punti
24
Tornei
421
Best: 221
▼
-15
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
115
Punti
18
Tornei
422
Best: 295
▲
1
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
114
Punti
24
Tornei
423
Best: 244
▼
-31
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
114
Punti
27
Tornei
424
Best: 211
▼
-21
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
113
Punti
18
Tornei
425
Best: 256
▲
6
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
113
Punti
21
Tornei
426
Best: 357
▲
39
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
113
Punti
26
Tornei
427
Best: 424
▼
-3
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
113
Punti
27
Tornei
428
Best: 403
▼
-2
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
113
Punti
30
Tornei
429
Best: 358
▼
-1
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
112
Punti
12
Tornei
430
Best: 288
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
112
Punti
20
Tornei
431
Best: 404
▲
1
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
432
Best: 384
▲
1
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
112
Punti
24
Tornei
433
Best: 281
▲
1
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
112
Punti
25
Tornei
434
Best: 301
▼
-13
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
112
Punti
26
Tornei
435
Best: 387
--
0
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
111
Punti
23
Tornei
436
Best: 340
--
0
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
111
Punti
26
Tornei
437
Best: 437
--
0
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
110
Punti
19
Tornei
438
Best: 438
--
0
Carl Emil Overbeck
DEN, 01-01-1900
110
Punti
23
Tornei
439
Best: 99
--
0
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
109
Punti
15
Tornei
440
Best: 289
--
0
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
109
Punti
15
Tornei
441
Best: 373
▼
-12
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
109
Punti
19
Tornei
442
Best: 187
--
0
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
109
Punti
25
Tornei
443
Best: 443
▲
66
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
109
Punti
29
Tornei
444
Best: 55
▼
-17
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
108
Punti
8
Tornei
445
Best: 395
▼
-1
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
108
Punti
19
Tornei
446
Best: 39
▼
-28
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
108
Punti
19
Tornei
447
Best: 432
▼
-2
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
108
Punti
22
Tornei
448
Best: 438
▲
4
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
108
Punti
25
Tornei
449
Best: 390
▼
-3
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
107
Punti
17
Tornei
450
Best: 427
▼
-3
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
107
Punti
23
Tornei
451
Best: 361
▼
-1
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
106
Punti
18
Tornei
452
Best: 452
▲
14
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
104
Punti
20
Tornei
453
Best: 347
▼
-46
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
104
Punti
27
Tornei
454
Best: 316
▲
6
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
103
Punti
22
Tornei
455
Best: 409
▲
2
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
103
Punti
24
Tornei
456
Best: 263
▲
3
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
103
Punti
25
Tornei
457
Best: 321
▲
1
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
103
Punti
26
Tornei
458
Best: 458
▲
16
Niels Visker
NED, 05-10-2001
103
Punti
28
Tornei
459
Best: 424
▲
3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
103
Punti
29
Tornei
460
Best: 219
▼
-6
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
102
Punti
18
Tornei
461
Best: 356
▼
-18
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
102
Punti
18
Tornei
462
Best: 424
▼
-6
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
102
Punti
22
Tornei
463
Best: 153
▼
-2
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
102
Punti
26
Tornei
464
Best: 449
▲
9
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
102
Punti
27
Tornei
465
Best: 357
▼
-12
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
101
Punti
11
Tornei
466
Best: 449
▲
2
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
100
Punti
27
Tornei
467
Best: 428
▲
3
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
99
Punti
21
Tornei
468
Best: 383
▼
-5
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
98
Punti
15
Tornei
469
Best: 298
▼
-78
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
98
Punti
19
Tornei
470
Best: 318
▼
-1
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
98
Punti
20
Tornei
471
Best: 421
--
0
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
98
Punti
27
Tornei
472
Best: 63
▲
3
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
97
Punti
10
Tornei
473
Best: 167
▼
-1
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
97
Punti
15
Tornei
474
Best: 222
▼
-23
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
97
Punti
22
Tornei
475
Best: 318
▲
1
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
97
Punti
33
Tornei
476
Best: 347
▲
1
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
95
Punti
22
Tornei
477
Best: 415
▲
1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
27
Tornei
478
Best: 463
▲
1
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
479
Best: 455
▲
11
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
94
Punti
19
Tornei
480
Best: 368
--
0
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
481
Best: 449
--
0
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
26
Tornei
482
Best: 482
--
0
Daniel Siniakov
CZE, 01-01-1900
92
Punti
16
Tornei
483
Best: 477
--
0
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
92
Punti
17
Tornei
484
Best: 358
▲
12
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
92
Punti
21
Tornei
485
Best: 474
▼
-1
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
92
Punti
26
Tornei
486
Best: 448
▼
-38
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
92
Punti
27
Tornei
487
Best: 388
▼
-2
Karan Singh
IND, 30-06-2003
92
Punti
28
Tornei
488
Best: 356
▼
-1
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
91
Punti
21
Tornei
489
Best: 416
▼
-25
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
90
Punti
18
Tornei
490
Best: 479
▲
1
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
90
Punti
20
Tornei
491
Best: 453
▼
-3
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
24
Tornei
492
Best: 161
▼
-3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
90
Punti
26
Tornei
493
Best: 378
--
0
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
89
Punti
24
Tornei
494
Best: 486
▼
-8
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
89
Punti
18
Tornei
495
Best: 280
▼
-1
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
89
Punti
25
Tornei
496
Best: 320
▼
-1
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
89
Punti
26
Tornei
497
Best: 127
▼
-5
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
89
Punti
27
Tornei
498
Best: 340
▼
-1
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
89
Punti
29
Tornei
499
Best: 498
▼
-1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
88
Punti
27
Tornei
500
Best: 270
▼
-1
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
87
Punti
13
Tornei
501
Best: 500
▼
-1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
87
Punti
25
Tornei
502
Best: 501
▼
-1
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
87
Punti
27
Tornei
503
Best: 139
▲
24
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
86
Punti
5
Tornei
504
Best: 125
▼
-2
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
86
Punti
8
Tornei
505
Best: 433
▼
-2
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
86
Punti
16
Tornei
506
Best: 498
▼
-2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
86
Punti
25
Tornei
507
Best: 505
▼
-2
Karl Poling
USA, 04-08-1999
86
Punti
29
Tornei
508
Best: 501
▼
-2
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
86
Punti
29
Tornei
509
Best: 507
▲
13
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
85
Punti
28
Tornei
510
Best: 510
▲
58
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
84
Punti
16
Tornei
511
Best: 467
▲
3
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
84
Punti
21
Tornei
512
Best: 479
▼
-2
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
84
Punti
21
Tornei
513
Best: 511
▼
-2
Tiago Torres
POR, 01-01-1900
84
Punti
25
Tornei
514
Best: 512
▼
-2
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
84
Punti
27
Tornei
515
Best: 476
▼
-2
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
84
Punti
30
Tornei
516
Best: 457
▲
13
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
83
Punti
23
Tornei
517
Best: 449
▼
-9
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
83
Punti
23
Tornei
518
Best: 334
▼
-3
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
83
Punti
25
Tornei
519
Best: 517
▼
-2
Enzo Aguiard
AUS, 01-01-1900
82
Punti
17
Tornei
520
Best: 449
▼
-1
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
82
Punti
18
Tornei
521
Best: 518
▼
-3
Karim Bennani
MAR, 01-01-1900
82
Punti
19
Tornei
522
Best: 521
▼
-1
Anton Shepp
NZL, 01-01-1900
82
Punti
21
Tornei
523
Best: 485
▼
-16
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
82
Punti
23
Tornei
524
Best: 520
--
0
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
81
Punti
25
Tornei
525
Best: 525
--
0
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
81
Punti
27
Tornei
526
Best: 230
--
0
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
80
Punti
12
Tornei
527
Best: 524
▲
1
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
79
Punti
20
Tornei
528
Best: 527
▲
2
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
79
Punti
25
Tornei
529
Best: 424
▲
2
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
79
Punti
27
Tornei
530
Best: 229
▲
2
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
79
Punti
28
Tornei
531
Best: 519
▲
2
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
79
Punti
28
Tornei
532
Best: 177
▲
2
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
79
Punti
29
Tornei
533
Best: 477
▲
24
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
79
Punti
31
Tornei
534
Best: 517
▲
2
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
535
Best: 508
▲
2
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
78
Punti
23
Tornei
536
Best: 536
▲
7
Toufik Sahtali
ALG, 01-01-1900
78
Punti
35
Tornei
537
Best: 463
▲
2
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
11
Tornei
538
Best: 538
--
0
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
77
Punti
12
Tornei
539
Best: 285
▲
1
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
77
Punti
14
Tornei
540
Best: 540
▲
1
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
77
Punti
24
Tornei
541
Best: 288
▼
-6
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
76
Punti
9
Tornei
542
Best: 74
▲
2
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
76
Punti
13
Tornei
543
Best: 418
▲
2
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
76
Punti
27
Tornei
544
Best: 436
▼
-28
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
76
Punti
32
Tornei
545
Best: 462
▲
1
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
76
Punti
34
Tornei
546
Best: 538
▲
147
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
75
Punti
10
Tornei
547
Best: 518
--
0
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
75
Punti
11
Tornei
548
Best: 548
--
0
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
75
Punti
18
Tornei
549
Best: 361
--
0
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
75
Punti
20
Tornei
550
Best: 545
▲
1
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
74
Punti
24
Tornei
551
Best: 417
▲
1
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
74
Punti
26
Tornei
552
Best: 544
▲
1
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
74
Punti
27
Tornei
553
Best: 455
▲
1
James Story
GBR, 05-03-2001
73
Punti
16
Tornei
554
Best: 554
▲
1
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
73
Punti
23
Tornei
555
Best: 410
▲
3
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
73
Punti
33
Tornei
556
Best: 519
--
0
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
72
Punti
25
Tornei
557
Best: 485
▲
3
Digvijay Pratap Singh
IND, 02-06-2000
72
Punti
27
Tornei
558
Best: 128
▲
4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
559
Best: 559
▲
5
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
71
Punti
25
Tornei
560
Best: 470
▲
5
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
71
Punti
30
Tornei
561
Best: 383
▲
36
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
70
Punti
15
Tornei
562
Best: 562
▲
4
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
69
Punti
9
Tornei
563
Best: 206
▲
4
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
69
Punti
10
Tornei
564
Best: 279
▲
5
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
69
Punti
16
Tornei
565
Best: 509
▼
-45
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
69
Punti
21
Tornei
566
Best: 566
▲
41
Peter Makk
HUN, 01-01-1900
69
Punti
22
Tornei
567
Best: 433
▼
-8
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
69
Punti
22
Tornei
568
Best: 542
▲
3
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
69
Punti
26
Tornei
569
Best: 424
▲
3
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
69
Punti
29
Tornei
570
Best: 556
▲
8
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
69
Punti
39
Tornei
571
Best: 384
▲
3
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
68
Punti
18
Tornei
572
Best: 477
▲
13
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
68
Punti
21
Tornei
573
Best: 573
▲
4
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
68
Punti
26
Tornei
574
Best: 517
▲
2
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
68
Punti
26
Tornei
575
Best: 575
▲
9
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
68
Punti
29
Tornei
576
Best: 99
▲
4
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
577
Best: 469
▲
4
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
67
Punti
12
Tornei
578
Best: 455
▲
5
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
67
Punti
16
Tornei
579
Best: 491
▼
-29
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
67
Punti
20
Tornei
580
Best: 416
▲
2
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
66
Punti
11
Tornei
581
Best: 458
▼
-39
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
66
Punti
27
Tornei
582
Best: 536
▲
5
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
65
Punti
11
Tornei
583
Best: 191
▲
5
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
584
Best: 583
▲
6
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
65
Punti
23
Tornei
585
Best: 183
▼
-62
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
65
Punti
24
Tornei
586
Best: 586
▲
18
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
65
Punti
25
Tornei
587
Best: 587
▲
12
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
65
Punti
26
Tornei
588
Best: 586
▼
-2
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
65
Punti
32
Tornei
589
Best: 456
▼
-16
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
64
Punti
17
Tornei
590
Best: 479
▲
48
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
64
Punti
20
Tornei
591
Best: 316
▲
23
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
64
Punti
21
Tornei
592
Best: 484
▲
1
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
64
Punti
23
Tornei
593
Best: 590
▲
1
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
64
Punti
27
Tornei
594
Best: 541
▼
-2
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
63
Punti
14
Tornei
595
Best: 474
▼
-25
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
63
Punti
19
Tornei
596
Best: 591
▼
-1
Karol Filar
POL, 31-08-1998
63
Punti
27
Tornei
597
Best: 162
▲
3
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
62
Punti
15
Tornei
598
Best: 540
▼
-9
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
62
Punti
16
Tornei
599
Best: 315
▲
2
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
62
Punti
16
Tornei
600
Best: 438
▲
3
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
62
Punti
19
Tornei
601
Best: 540
▲
4
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
29
Tornei
602
Best: 563
▲
4
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
61
Punti
5
Tornei
603
Best: 569
▼
-12
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
61
Punti
15
Tornei
604
Best: 604
▲
5
Bruno Fernandez
BRA, 01-01-1900
61
Punti
25
Tornei
605
Best: 524
▼
-9
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
61
Punti
30
Tornei
606
Best: 606
▲
45
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
60
Punti
13
Tornei
607
Best: 430
▲
5
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
60
Punti
13
Tornei
608
Best: 136
▲
5
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
60
Punti
13
Tornei
609
Best: 586
▲
9
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
60
Punti
15
Tornei
610
Best: 385
▼
-35
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
60
Punti
19
Tornei
611
Best: 447
▼
-3
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
60
Punti
21
Tornei
612
Best: 612
▲
3
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
60
Punti
24
Tornei
613
Best: 552
▼
-11
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
59
Punti
16
Tornei
614
Best: 598
▼
-16
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
59
Punti
22
Tornei
615
Best: 515
▼
-5
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
59
Punti
23
Tornei
616
Best: 533
▲
1
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
58
Punti
9
Tornei
617
Best: 616
▲
4
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
18
Tornei
618
Best: 296
▲
4
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
58
Punti
20
Tornei
619
Best: 619
▲
96
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
58
Punti
21
Tornei
620
Best: 620
--
0
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
58
Punti
24
Tornei
621
Best: 620
▲
2
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
58
Punti
26
Tornei
622
Best: 470
▲
5
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
57
Punti
12
Tornei
623
Best: 207
▲
6
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
57
Punti
14
Tornei
624
Best: 227
▲
6
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
57
Punti
14
Tornei
625
Best: 618
▲
6
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
57
Punti
22
Tornei
626
Best: 443
▲
7
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
25
Tornei
627
Best: 627
▲
7
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
57
Punti
27
Tornei
628
Best: 561
▼
-67
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
57
Punti
33
Tornei
629
Best: 546
▲
6
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
56
Punti
11
Tornei
630
Best: 630
▲
9
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
56
Punti
20
Tornei
631
Best: 603
▲
9
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
56
Punti
22
Tornei
632
Best: 496
--
0
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
56
Punti
22
Tornei
633
Best: 513
▲
8
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
56
Punti
23
Tornei
634
Best: 634
▲
8
Timofei Derepasko
RUS, 01-01-1900
56
Punti
25
Tornei
635
Best: 624
▼
-11
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 01-01-1900
56
Punti
29
Tornei
636
Best: 431
▼
-20
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
56
Punti
31
Tornei
637
Best: 29
▲
6
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
55
Punti
9
Tornei
638
Best: 622
▲
6
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
55
Punti
7
Tornei
639
Best: 639
▲
140
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
55
Punti
11
Tornei
640
Best: 285
▼
-4
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
55
Punti
13
Tornei
641
Best: 641
▲
6
Izan Almazan Valiente
ESP, 01-01-1900
55
Punti
22
Tornei
642
Best: 642
▲
4
Maximo Zeitune
ARG, 01-01-1900
55
Punti
22
Tornei
643
Best: 564
▲
5
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
55
Punti
26
Tornei
644
Best: 237
▲
6
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
55
Punti
27
Tornei
645
Best: 432
▼
-34
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
54
Punti
10
Tornei
646
Best: 208
▲
11
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
54
Punti
10
Tornei
647
Best: 625
▲
5
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
54
Punti
17
Tornei
648
Best: 544
▲
15
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
54
Punti
20
Tornei
649
Best: 597
▲
4
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
54
Punti
21
Tornei
650
Best: 650
▲
114
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
54
Punti
25
Tornei
651
Best: 651
▲
28
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
54
Punti
26
Tornei
652
Best: 649
▼
-3
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
54
Punti
26
Tornei
653
Best: 594
▲
1
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
54
Punti
26
Tornei
654
Best: 654
▲
14
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
54
Punti
48
Tornei
655
Best: 655
▲
1
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
53
Punti
9
Tornei
656
Best: 277
▼
-28
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
53
Punti
11
Tornei
657
Best: 617
▲
1
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
658
Best: 658
▲
1
Ryan Colby
USA, 01-01-1900
53
Punti
15
Tornei
659
Best: 448
▲
1
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
53
Punti
15
Tornei
660
Best: 603
▲
1
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
53
Punti
16
Tornei
661
Best: 595
▲
3
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
53
Punti
20
Tornei
662
Best: 238
▲
3
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
53
Punti
22
Tornei
663
Best: 450
▲
4
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
53
Punti
36
Tornei
664
Best: 584
▲
5
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
665
Best: 299
▲
5
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
52
Punti
16
Tornei
666
Best: 653
▲
5
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
52
Punti
17
Tornei
667
Best: 614
▼
-48
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
52
Punti
17
Tornei
668
Best: 526
▼
-6
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
52
Punti
19
Tornei
669
Best: 588
▼
-24
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
52
Punti
20
Tornei
670
Best: 670
▲
3
Daniel Antonio Nunez
CHI, 01-01-1900
52
Punti
21
Tornei
671
Best: 552
▲
3
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
52
Punti
24
Tornei
672
Best: 667
▲
3
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
52
Punti
24
Tornei
673
Best: 563
▼
-18
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
52
Punti
27
Tornei
674
Best: 674
▲
18
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
52
Punti
31
Tornei
675
Best: 491
▼
-96
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
51
Punti
11
Tornei
676
Best: 676
--
0
Duncan Chan
CAN, 01-01-1900
51
Punti
7
Tornei
677
Best: 654
▲
1
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
51
Punti
21
Tornei
678
Best: 652
▲
11
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
51
Punti
22
Tornei
679
Best: 625
▼
-54
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
51
Punti
29
Tornei
680
Best: 638
▲
1
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
50
Punti
12
Tornei
681
Best: 680
▼
-1
Gavin Young
USA, 01-01-1900
50
Punti
14
Tornei
682
Best: 465
▲
2
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
50
Punti
18
Tornei
683
Best: 502
▼
-17
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
50
Punti
26
Tornei
684
Best: 451
▲
3
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
49
Punti
11
Tornei
685
Best: 645
▼
-3
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
49
Punti
15
Tornei
686
Best: 624
--
0
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
49
Punti
19
Tornei
687
Best: 569
▲
1
James Watt
NZL, 09-06-2000
48
Punti
10
Tornei
688
Best: 527
▲
30
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
48
Punti
15
Tornei
689
Best: 170
▲
30
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
48
Punti
16
Tornei
690
Best: 483
▼
-53
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
48
Punti
18
Tornei
691
Best: 387
▼
-19
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
48
Punti
18
Tornei
692
Best: 692
▲
62
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
48
Punti
22
Tornei
693
Best: 576
▼
-2
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
48
Punti
26
Tornei
694
Best: 694
--
0
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
47
Punti
13
Tornei
695
Best: 150
--
0
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
47
Punti
14
Tornei
696
Best: 696
--
0
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
47
Punti
19
Tornei
697
Best: 690
▼
-7
Kasra Rahmani
IRI, 01-01-1900
47
Punti
20
Tornei
698
Best: 696
▼
-1
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
47
Punti
21
Tornei
699
Best: 634
▼
-1
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
47
Punti
21
Tornei
700
Best: 656
▼
-1
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
47
Punti
26
Tornei
701
Best: 687
--
0
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
47
Punti
34
Tornei
702
Best: 702
--
0
Noa Vukadin
CRO, 01-01-1900
46
Punti
6
Tornei
703
Best: 319
--
0
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
46
Punti
11
Tornei
704
Best: 704
--
0
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
46
Punti
15
Tornei
705
Best: 546
▼
-20
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
46
Punti
17
Tornei
706
Best: 439
▲
7
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
46
Punti
18
Tornei
707
Best: 707
▲
14
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
46
Punti
18
Tornei
708
Best: 530
▼
-2
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
46
Punti
24
Tornei
709
Best: 707
▼
-2
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
46
Punti
27
Tornei
710
Best: 700
▼
-10
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
46
Punti
28
Tornei
711
Best: 708
▼
-3
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
46
Punti
28
Tornei
712
Best: 476
▼
-3
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
46
Punti
29
Tornei
713
Best: 4
▼
-3
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
45
Punti
10
Tornei
714
Best: 714
▲
55
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
45
Punti
13
Tornei
715
Best: 675
▼
-10
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
45
Punti
18
Tornei
716
Best: 705
▼
-2
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
45
Punti
20
Tornei
717
Best: 717
▲
101
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
45
Punti
23
Tornei
718
Best: 716
▼
-2
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
45
Punti
23
Tornei
719
Best: 717
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
26
Tornei
720
Best: 711
▼
-9
Pablo Martinez Gomez
ESP, 01-01-1900
44
Punti
8
Tornei
721
Best: 720
▼
-1
Dong Ju Kim
KOR, 01-01-1900
44
Punti
15
Tornei
722
Best: 722
--
0
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
44
Punti
21
Tornei
723
Best: 620
▲
18
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
44
Punti
22
Tornei
724
Best: 549
▲
5
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
44
Punti
24
Tornei
725
Best: 725
▲
19
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
44
Punti
24
Tornei
726
Best: 402
▼
-1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
16
Tornei
727
Best: 447
▼
-1
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
43
Punti
18
Tornei
728
Best: 716
--
0
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
43
Punti
21
Tornei
729
Best: 724
▼
-2
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
43
Punti
22
Tornei
730
Best: 508
▲
1
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
43
Punti
23
Tornei
731
Best: 712
▲
1
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
43
Punti
25
Tornei
732
Best: 732
▲
1
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
43
Punti
26
Tornei
733
Best: 500
▲
1
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
42
Punti
6
Tornei
734
Best: 463
▲
72
Sander Jong
NED, 18-05-2000
42
Punti
15
Tornei
735
Best: 735
--
0
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 01-01-1900
42
Punti
17
Tornei
736
Best: 578
--
0
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
42
Punti
18
Tornei
737
Best: 668
--
0
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
42
Punti
20
Tornei
738
Best: 587
▼
-8
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
42
Punti
22
Tornei
739
Best: 739
▲
34
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
42
Punti
24
Tornei
740
Best: 694
▼
-1
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
25
Tornei
741
Best: 688
▲
24
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
42
Punti
26
Tornei
742
Best: 742
▲
3
Nikolai Barsukov
GER, 01-01-1900
42
Punti
26
Tornei
743
Best: 535
▲
15
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
41
Punti
9
Tornei
744
Best: 459
▼
-61
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
41
Punti
15
Tornei
745
Best: 599
▲
26
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
41
Punti
21
Tornei
746
Best: 724
▼
-4
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
41
Punti
23
Tornei
747
Best: 627
▼
-4
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
23
Tornei
748
Best: 741
▼
-2
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
25
Tornei
749
Best: 437
▼
-2
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
41
Punti
27
Tornei
750
Best: 481
▼
-2
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
40
Punti
6
Tornei
751
Best: 381
▼
-28
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
40
Punti
8
Tornei
752
Best: 488
▼
-28
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
40
Punti
10
Tornei
753
Best: 606
▼
-4
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
11
Tornei
754
Best: 750
▼
-4
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
40
Punti
12
Tornei
755
Best: 522
▼
-4
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
40
Punti
13
Tornei
756
Best: 752
▼
-4
Pavel Lagutin
RUS, 01-01-1900
40
Punti
16
Tornei
757
Best: 718
▼
-4
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
40
Punti
20
Tornei
758
Best: 689
▼
-3
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
40
Punti
24
Tornei
759
Best: 339
▼
-3
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
39
Punti
2
Tornei
760
Best: 745
▼
-3
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
761
Best: 604
▼
-1
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
39
Punti
11
Tornei
762
Best: 451
--
0
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
39
Punti
19
Tornei
763
Best: 362
--
0
Tim Handel
GER, 18-10-1996
39
Punti
24
Tornei
764
Best: 673
▲
36
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
38
Punti
7
Tornei
765
Best: 161
▲
1
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
38
Punti
8
Tornei
766
Best: 520
▲
1
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
38
Punti
8
Tornei
767
Best: 760
▲
3
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
15
Tornei
768
Best: 448
▼
-28
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
38
Punti
15
Tornei
769
Best: 468
▲
16
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
38
Punti
18
Tornei
770
Best: 770
▲
40
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
38
Punti
20
Tornei
771
Best: 771
▲
3
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
38
Punti
28
Tornei
772
Best: 636
▲
17
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
38
Punti
28
Tornei
773
Best: 284
▲
3
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
9
Tornei
774
Best: 774
▲
3
Michael Antonius
USA, 01-01-1900
37
Punti
9
Tornei
775
Best: 290
▲
8
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
37
Punti
12
Tornei
776
Best: 776
▲
4
Daniel Jade
FRA, 16-03-2009
37
Punti
13
Tornei
777
Best: 777
▲
5
Nikita Belozertsev
UZB, 01-01-1900
37
Punti
13
Tornei
778
Best: 429
▼
-66
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
37
Punti
13
Tornei
779
Best: 520
▲
5
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
37
Punti
16
Tornei
780
Best: 756
▲
8
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
37
Punti
22
Tornei
781
Best: 781
▲
66
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
37
Punti
22
Tornei
782
Best: 758
▼
-7
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
37
Punti
29
Tornei
783
Best: 351
▲
7
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
37
Punti
29
Tornei
784
Best: 784
▲
7
Jack Anthrop
USA, 01-01-1900
36
Punti
9
Tornei
785
Best: 278
▼
-26
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
36
Punti
10
Tornei
786
Best: 786
▲
78
Anton Arzhankin
RUS, 01-01-1900
36
Punti
14
Tornei
787
Best: 595
▼
-26
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
36
Punti
14
Tornei
788
Best: 372
▲
4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
36
Punti
14
Tornei
789
Best: 677
▼
-112
Sora Fukuda
JPN, 01-01-1900
36
Punti
18
Tornei
790
Best: 772
▼
-18
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
36
Punti
20
Tornei
791
Best: 791
▲
4
Jorge Plans
ESP, 01-01-1900
36
Punti
27
Tornei
792
Best: 691
▲
4
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
36
Punti
28
Tornei
793
Best: 653
▲
4
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
36
Punti
28
Tornei
794
Best: 151
▲
4
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
35
Punti
3
Tornei
795
Best: 80
▲
8
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
9
Tornei
796
Best: 523
▼
-18
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
35
Punti
9
Tornei
797
Best: 796
▲
7
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
35
Punti
14
Tornei
798
Best: 792
▲
7
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
799
Best: 327
▲
8
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
35
Punti
14
Tornei
800
Best: 680
▲
8
Abel Forger
NED, 25-07-2005
35
Punti
15
Tornei
801
Best: 801
▲
14
Grigory Shebekin
RUS, 01-01-1900
35
Punti
15
Tornei
802
Best: 385
▼
-16
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
35
Punti
18
Tornei
803
Best: 716
▼
-16
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
35
Punti
21
Tornei
804
Best: 804
▲
27
Daniel Salazar
COL, 01-01-1900
35
Punti
25
Tornei
805
Best: 805
▲
6
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
35
Punti
28
Tornei
806
Best: 799
▼
-7
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 01-01-1900
34
Punti
3
Tornei
807
Best: 807
▲
5
Hoyoung Roh
KOR, 01-01-1900
34
Punti
8
Tornei
808
Best: 545
▼
-6
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
34
Punti
9
Tornei
809
Best: 145
▲
4
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
10
Tornei
810
Best: 399
▲
4
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
34
Punti
11
Tornei
811
Best: 486
▲
5
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
34
Punti
15
Tornei
812
Best: 704
▼
-74
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
34
Punti
21
Tornei
813
Best: 813
▲
4
Marc Majdandzic
GER, 01-01-1900
34
Punti
22
Tornei
814
Best: 813
▲
6
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
34
Punti
25
Tornei
815
Best: 638
▲
4
William Grant
USA, 13-02-2001
34
Punti
26
Tornei
816
Best: 763
▲
16
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
34
Punti
26
Tornei
817
Best: 817
▲
4
Finn Murgett
GBR, 01-01-1900
34
Punti
27
Tornei
818
Best: 818
▲
180
Dylan Dietrich
SUI, 22-09-2004
33
Punti
5
Tornei
819
Best: 553
▲
5
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
820
Best: 820
▲
187
Niels McDonald
GER, 01-01-1900
33
Punti
14
Tornei
821
Best: 438
▼
-28
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
33
Punti
14
Tornei
822
Best: 505
▲
3
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
33
Punti
15
Tornei
823
Best: 823
▲
3
Marc Van Der Merwe
RSA, 01-01-1900
33
Punti
15
Tornei
824
Best: 821
▲
31
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
33
Punti
19
Tornei
825
Best: 812
▲
2
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
33
Punti
19
Tornei
826
Best: 819
▲
3
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
20
Tornei
827
Best: 622
▲
1
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
33
Punti
20
Tornei
828
Best: 828
▲
5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
33
Punti
30
Tornei
829
Best: 211
▼
-203
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
32
Punti
8
Tornei
830
Best: 830
▲
4
Guto Miguel
BRA, 01-01-1900
32
Punti
11
Tornei
831
Best: 831
▲
4
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
32
Punti
16
Tornei
832
Best: 62
▲
4
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
32
Punti
18
Tornei
833
Best: 400
▲
4
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
32
Punti
21
Tornei
834
Best: 439
▼
-4
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
32
Punti
22
Tornei
835
Best: 745
▲
3
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
22
Tornei
836
Best: 836
▲
200
Oliver Bonding
GBR, 01-01-1900
31
Punti
7
Tornei
837
Best: 801
▼
-36
Roger Pascual Ferra
ESP, 01-01-1900
31
Punti
8
Tornei
838
Best: 563
▼
-275
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
31
Punti
15
Tornei
839
Best: 839
▲
14
Calvin Mueller
GER, 01-01-1900
31
Punti
15
Tornei
840
Best: 395
▼
-1
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
18
Tornei
841
Best: 515
▼
-1
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
31
Punti
18
Tornei
842
Best: 841
▼
-1
Jesse Flores
CRC, 01-01-1900
31
Punti
19
Tornei
843
Best: 694
▼
-1
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
31
Punti
21
Tornei
844
Best: 635
▼
-50
John Sperle
GER, 30-01-2002
31
Punti
24
Tornei
845
Best: 12
▼
-1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
5
Tornei
846
Best: 682
▼
-23
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
30
Punti
7
Tornei
847
Best: 769
▼
-2
Miles Jones
USA, 26-12-2000
30
Punti
20
Tornei
848
Best: 675
▲
1
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
30
Punti
24
Tornei
849
Best: 733
▲
1
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
30
Punti
25
Tornei
850
Best: 659
▼
-28
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
30
Punti
29
Tornei
851
Best: 851
--
0
Keaton Hance
USA, 01-01-1900
29
Punti
11
Tornei
852
Best: 614
▼
-71
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
29
Punti
12
Tornei
853
Best: 720
▼
-1
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
29
Punti
13
Tornei
854
Best: 736
▲
3
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
29
Punti
20
Tornei
855
Best: 655
▼
-9
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
29
Punti
20
Tornei
856
Best: 839
▲
47
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
29
Punti
20
Tornei
857
Best: 857
▲
230
Dimitris Azoidis
GRE, 09-10-2000
29
Punti
22
Tornei
858
Best: 716
▼
-10
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
29
Punti
24
Tornei
859
Best: 688
▼
-1
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
29
Punti
26
Tornei
860
Best: 669
--
0
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
29
Punti
31
Tornei
861
Best: 107
--
0
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
28
Punti
4
Tornei
862
Best: 862
--
0
Andrew Johnson
USA, 01-01-1900
28
Punti
8
Tornei
863
Best: 810
--
0
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
28
Punti
10
Tornei
864
Best: 864
▲
14
Noah Zamora
USA, 01-01-1900
28
Punti
12
Tornei
865
Best: 601
--
0
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
28
Punti
13
Tornei
866
Best: 810
▼
-10
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
28
Punti
19
Tornei
867
Best: 709
▲
2
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
21
Tornei
868
Best: 666
▲
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
24
Tornei
869
Best: 830
▲
3
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
28
Punti
26
Tornei
870
Best: 575
▲
4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
28
Punti
27
Tornei
871
Best: 871
▲
4
Alaa Trifi
TUN, 01-01-1900
28
Punti
28
Tornei
872
Best: 872
▲
4
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
27
Punti
7
Tornei
873
Best: 873
▲
221
Stefan Horia Haita
ROU, 01-01-1900
27
Punti
8
Tornei
874
Best: 838
▲
3
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
875
Best: 308
▼
-107
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
27
Punti
10
Tornei
876
Best: 814
▼
-22
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
27
Punti
14
Tornei
877
Best: 546
▼
-9
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
27
Punti
18
Tornei
878
Best: 364
▲
1
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
27
Punti
19
Tornei
879
Best: 879
▲
12
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
27
Punti
22
Tornei
880
Best: 820
▲
25
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
27
Punti
22
Tornei
881
Best: 870
▼
-11
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 01-01-1900
27
Punti
23
Tornei
882
Best: 882
▲
1
Benjamin Pietri
FRA, 01-01-1900
27
Punti
24
Tornei
883
Best: 881
▼
-2
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
27
Punti
24
Tornei
884
Best: 835
▼
-2
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
27
Punti
24
Tornei
885
Best: 843
▼
-42
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
27
Punti
26
Tornei
886
Best: 729
▼
-13
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
27
Punti
26
Tornei
887
Best: 884
▼
-3
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
27
Punti
27
Tornei
888
Best: 794
▲
22
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
27
Punti
30
Tornei
889
Best: 858
▼
-4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
890
Best: 143
▲
109
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
26
Punti
5
Tornei
891
Best: 886
▼
-5
Emon Van Loben Sels
USA, 01-01-1900
26
Punti
8
Tornei
892
Best: 640
▼
-5
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
26
Punti
12
Tornei
893
Best: 673
▼
-5
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
894
Best: 878
▼
-4
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
26
Punti
14
Tornei
895
Best: 889
▼
-6
Salvador Price
COL, 19-02-2005
26
Punti
14
Tornei
896
Best: 896
▲
32
Tomas Martinez
ARG, 01-01-1900
26
Punti
20
Tornei
897
Best: 880
▼
-17
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
23
Tornei
898
Best: 833
▲
11
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
26
Punti
29
Tornei
899
Best: 633
--
0
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
25
Punti
5
Tornei
900
Best: 850
▼
-8
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
901
Best: 638
▼
-8
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
902
Best: 50
▼
-8
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
903
Best: 896
▼
-7
Theodore Dean
USA, 01-01-1900
25
Punti
9
Tornei
904
Best: 898
▼
-6
Markus Molder
EST, 10-05-2005
25
Punti
14
Tornei
905
Best: 899
▼
-6
Ronit Karki
USA, 01-01-1900
25
Punti
14
Tornei
906
Best: 852
▼
-5
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
907
Best: 810
▼
-5
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
25
Punti
16
Tornei
908
Best: 867
▼
-41
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
25
Punti
17
Tornei
909
Best: 904
▼
-5
Anas Mazdrashki
BUL, 01-01-1900
25
Punti
20
Tornei
910
Best: 910
▲
8
Carles Cordoba
ESP, 01-01-1900
25
Punti
22
Tornei
911
Best: 905
▼
-5
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
23
Tornei
912
Best: 684
▼
-53
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
25
Punti
27
Tornei
913
Best: 906
▼
-5
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
25
Punti
27
Tornei
914
Best: 19
▼
-3
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
24
Punti
4
Tornei
915
Best: 501
▲
8
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
24
Punti
8
Tornei
916
Best: 912
▼
-4
Spencer Johnson
USA, 01-01-1900
24
Punti
8
Tornei
917
Best: 913
▼
-4
Jamie Mackenzie
GER, 01-01-1900
24
Punti
10
Tornei
918
Best: 866
▼
-52
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
24
Punti
13
Tornei
919
Best: 900
▼
-19
Herman Hoeyeraal
NOR, 01-01-1900
24
Punti
14
Tornei
920
Best: 915
▼
-5
Christopher Li
PER, 01-01-1900
24
Punti
16
Tornei
921
Best: 130
▼
-5
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
24
Punti
17
Tornei
922
Best: 917
▼
-5
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
24
Punti
21
Tornei
923
Best: 907
▼
-16
Lucca Helguera Casado
ESP, 01-01-1900
24
Punti
23
Tornei
924
Best: 924
▲
40
Daniil Sarksian
ARM, 20-06-2006
24
Punti
27
Tornei
925
Best: 917
▼
-6
Muhammad Shoaib
PAK, 01-01-1900
23
Punti
3
Tornei
926
Best: 926
▲
109
Nicolas Oliveira
BRA, 14-04-2006
23
Punti
4
Tornei
927
Best: 403
▼
-7
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
23
Punti
4
Tornei
928
Best: 921
▼
-7
Matthew Forbes
USA, 01-01-1900
23
Punti
6
Tornei
929
Best: 438
▼
-5
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
23
Punti
10
Tornei
930
Best: 925
▼
-5
Aleksa Ciric
SRB, 01-01-1900
23
Punti
13
Tornei
931
Best: 774
▼
-5
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
15
Tornei
932
Best: 929
▼
-3
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 01-01-1900
23
Punti
21
Tornei
933
Best: 933
▲
11
Egor Pleshivtsev
RUS, 01-01-1900
23
Punti
23
Tornei
934
Best: 888
▼
-4
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
934
Best: 898
▲
15
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
22
Punti
5
Tornei
936
Best: 181
▼
-14
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
22
Punti
5
Tornei
937
Best: 479
▼
-6
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
22
Punti
9
Tornei
938
Best: 773
▲
31
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
22
Punti
9
Tornei
939
Best: 932
▼
-7
Dominik Recek
CZE, 01-01-1900
22
Punti
11
Tornei
940
Best: 922
▼
-7
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
941
Best: 934
▼
-7
Ziga Sesko
SLO, 01-01-1900
22
Punti
12
Tornei
942
Best: 935
▼
-7
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 01-01-1900
22
Punti
15
Tornei
943
Best: 417
▼
-7
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
15
Tornei
944
Best: 773
▼
-17
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
22
Punti
16
Tornei
945
Best: 937
▼
-8
Tom Zeuch
GER, 01-01-1900
22
Punti
19
Tornei
946
Best: 536
▼
-8
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
20
Tornei
947
Best: 610
▼
-8
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
20
Tornei
948
Best: 922
▼
-8
Rares Teodor Pieleanu
ROU, 10-02-2007
22
Punti
21
Tornei
949
Best: 923
▼
-6
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
22
Punti
21
Tornei
950
Best: 941
▼
-9
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
22
Punti
22
Tornei
951
Best: 906
▼
-6
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
22
Punti
23
Tornei
952
Best: 947
▼
-5
Karim Ibrahim
EGY, 07-08-2003
22
Punti
28
Tornei
952
Best: 951
▲
13
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
22
Punti
28
Tornei
954
Best: 237
▼
-6
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
21
Punti
3
Tornei
955
Best: 950
▼
-5
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
21
Punti
5
Tornei
956
Best: 730
▼
-61
Timo Legout
FRA, 13-03-2002
21
Punti
6
Tornei
957
Best: 951
▼
-6
Luis Felipe Miguel
BRA, 01-01-1900
21
Punti
6
Tornei
958
Best: 958
▲
27
Taym Al Azmeh
GER, 01-01-1900
21
Punti
9
Tornei
959
Best: 952
▼
-7
Yannick Theodor Alexandrescou
FRA, 01-01-1900
21
Punti
10
Tornei
960
Best: 411
▼
-6
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
961
Best: 712
▼
-6
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
21
Punti
11
Tornei
962
Best: 845
▼
-9
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
21
Punti
11
Tornei
963
Best: 929
▼
-7