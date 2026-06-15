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Classifica WTA Italiane: +21 per Lucia Bronzetti
15/06/2026 08:06 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (15-06-2026)
14
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2617
Punti
20
Tornei
46
Best: 29
▼
-5
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1192
Punti
24
Tornei
126
Best: 46
▲
21
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
606
Punti
34
Tornei
135
Best: 132
▼
-3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
570
Punti
27
Tornei
161
Best: 161
▼
-4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
466
Punti
19
Tornei
163
Best: 99
▲
6
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
463
Punti
27
Tornei
168
Best: 150
▲
9
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
456
Punti
28
Tornei
219
Best: 219
▼
-6
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
340
Punti
23
Tornei
265
Best: 265
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
268
Punti
27
Tornei
266
Best: 205
▼
-2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
267
Punti
27
Tornei
291
Best: 291
▼
-6
Federica Urgesi
ITA, 0
236
Punti
27
Tornei
298
Best: 265
▼
-8
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
229
Punti
26
Tornei
307
Best: 307
▲
5
Giorgia Pedone
ITA, 0
218
Punti
26
Tornei
322
Best: 203
▼
-22
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
208
Punti
16
Tornei
325
Best: 325
▲
5
Noemi Basiletti
ITA, 0
202
Punti
25
Tornei
345
Best: 345
▼
-3
Diletta Cherubini
ITA, 0
184
Punti
27
Tornei
369
Best: 201
▼
-11
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
374
Best: 374
▲
5
Francesca Pace
ITA, 0
163
Punti
14
Tornei
380
Best: 347
▲
11
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
160
Punti
18
Tornei
385
Best: 310
▲
9
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
159
Punti
21
Tornei
389
Best: 143
▲
8
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
158
Punti
20
Tornei
393
Best: 292
▼
-48
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
157
Punti
21
Tornei
397
Best: 397
▼
-8
Alessandra Mazzola
ITA, 0
156
Punti
18
Tornei
400
Best: 18
▲
22
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
152
Punti
24
Tornei
408
Best: 408
▲
54
Laura Mair
ITA, 0
149
Punti
20
Tornei
421
Best: 421
▼
-5
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
433
Best: 322
--
0
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
134
Punti
21
Tornei
468
Best: 452
▼
-16
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
122
Punti
21
Tornei
489
Best: 489
▼
-9
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
114
Punti
17
Tornei
507
Best: 507
▼
-7
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
15
Tornei
510
Best: 510
▼
-1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
107
Punti
19
Tornei
537
Best: 537
--
0
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
22
Tornei
546
Best: 546
▲
2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
94
Punti
25
Tornei
571
Best: 380
▲
1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
85
Punti
17
Tornei
591
Best: 515
▲
3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
19
Tornei
621
Best: 621
▲
4
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
645
Best: 645
▲
10
Viola Turini
ITA, 0
68
Punti
12
Tornei
674
Best: 674
▲
13
Beatrice Ricci
ITA, 0
62
Punti
14
Tornei
701
Best: 658
▲
2
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
58
Punti
16
Tornei
718
Best: 491
▼
-2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
732
Best: 732
▲
18
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
54
Punti
16
Tornei
751
Best: 751
▼
-3
Camilla Gennaro
ITA, 0
52
Punti
17
Tornei
752
Best: 752
▼
-3
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
757
Best: 757
▼
-3
Marta Lombardini
ITA, 0
50
Punti
11
Tornei
777
Best: 777
▲
6
Francesca Gandolfi
ITA, 0
47
Punti
16
Tornei
915
Best: 915
▼
-4
Maddalena Giordano
ITA, 0
28
Punti
14
Tornei
925
Best: 925
▲
4
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
934
Best: 192
▲
3
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
26
Punti
6
Tornei
937
Best: 937
▲
2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
940
Best: 940
▲
30
Francesca Mattioli
ITA, 0
25
Punti
4
Tornei
955
Best: 951
▲
112
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
24
Punti
11
Tornei
1010
Best: 1010
--
0
Giulia Paterno
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1036
Best: 1036
▲
377
Sara Milanese
ITA, 0
18
Punti
4
Tornei
1049
Best: 1049
▼
-3
Barbara Dessolis
ITA, 0
18
Punti
11
Tornei
1053
Best: 1053
▼
-3
Eleonora Alvisi
ITA, 0
17
Punti
10
Tornei
1098
Best: 428
▼
-2
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
15
Punti
5
Tornei
1100
Best: 1100
▲
13
Chiara Fornasieri
ITA, 0
15
Punti
6
Tornei
1106
Best: 1106
▼
-2
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1135
Best: 1131
▼
-4
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
13
Punti
7
Tornei
1145
Best: 1145
▼
-2
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1159
Best: 318
▼
-1
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1174
Best: 1174
▲
1
Sofia Avataneo
ITA, 0
12
Punti
7
Tornei
1213
Best: 1213
▲
1
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
10
Punti
1
Tornei
1216
Best: 1216
--
0
Matilde Mariani
ITA, 0
10
Punti
2
Tornei
1224
Best: 1224
▲
23
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1231
Best: 1231
▲
31
Micol Salvadori
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1236
Best: 1236
▲
3
Carlotta Moccia
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1239
Best: 1239
▲
41
Aurora Urso
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1250
Best: 1250
▲
1
Ilary Pistola
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1251
Best: 627
▼
-26
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
9
Punti
4
Tornei
1313
Best: 1313
▲
1
Caterina Odorizzi
ITA, 0
8
Punti
6
Tornei
1341
Best: 660
▼
-5
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
7
Punti
4
Tornei
1354
Best: 1354
▲
46
Aurora Nosei
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1354
Best: 1354
▼
-3
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1401
Best: 1401
▼
-1
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1401
Best: 1401
▼
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1418
Best: 1418
▼
-5
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1449
Best: 1449
▼
-1
Aurora Corvi
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1449
Best: 1449
▼
-1
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1469
Best: 1469
▲
31
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1504
Best: 1504
▼
-4
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Lucia Bronzetti
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