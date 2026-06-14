Donna Vekic da lucky loser a regina del Queen’s: battuta Raducanu, è il titolo più importante della carriera

Donna Vekic ha firmato una delle storie più belle della stagione sull’erba. La croata ha conquistato questa domenica il WTA 500 del Queen’s Club, a Londra, ottenendo il titolo più importante della sua carriera e trasformando un ingresso da lucky loser in una cavalcata memorabile.

La numero 76 del ranking WTA, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha sconfitto in finale la britannica Emma Raducanu, numero 42 del mondo, con il punteggio di 6-0 7-6(6).

Il primo set è stato un dominio assoluto di Vekic. La croata ha preso immediatamente il controllo della partita, togliendo tempo e fiducia a Raducanu e chiudendo il parziale con un netto 6-0. Un inizio durissimo per la giocatrice di casa, sostenuta dal pubblico londinese ma incapace di trovare ritmo nelle prime fasi della finale.

Raducanu ha però reagito nel secondo set, portandosi avanti 5-2 e dando l’impressione di poter allungare la partita al terzo. Proprio nel momento in cui la finale sembrava cambiare direzione, Vekic ha mostrato freddezza, esperienza e grande forza mentale.

La croata ha recuperato lo svantaggio, ha trascinato il set al tie-break e ha chiuso 8-6, completando una rimonta pesantissima e impedendo a Raducanu di riaprire il match. Una vittoria costruita non solo con il tennis, ma anche con la capacità di restare lucida nel momento più delicato.

Per Vekic si tratta del quinto titolo WTA in carriera e del secondo conquistato sull’erba, superficie sulla quale negli ultimi anni ha dimostrato grande continuità. Non è un caso che due stagioni fa fosse arrivata fino alla semifinale di Wimbledon, confermando una naturale predisposizione per i campi rapidi.

Il successo del Queen’s ha un valore enorme anche in prospettiva Wimbledon. Il titolo dovrebbe infatti permettere alla croata di presentarsi ai Championships con lo status di testa di serie, un vantaggio importante in un tabellone che si annuncia molto competitivo.

La portata dell’impresa diventa ancora più evidente se si guarda al percorso recente di Vekic. Appena due mesi fa era fuori dalla top 100; oggi alza il trofeo più prestigioso della sua carriera e si rilancia con forza proprio alla vigilia del terzo Slam della stagione.

Il Queen’s femminile incorona così una campionessa inattesa, ma non casuale. Vekic è entrata nel main draw dalla porta secondaria, da lucky loser, ma ha saputo sfruttare fino in fondo l’occasione, trasformando una settimana nata in salita in un trionfo da ricordare.

Per Raducanu resta l’amarezza di una finale persa davanti al pubblico di casa, soprattutto dopo il vantaggio di 5-2 nel secondo set. La britannica aveva avuto la possibilità concreta di riaprire la partita, ma non è riuscita a chiudere il parziale e ha pagato la maggiore solidità dell’avversaria nei punti decisivi.

Per Vekic, invece, questo titolo può rappresentare una svolta. La croata ritrova fiducia, classifica e centralità nel circuito, proprio sulla superficie che più sembra valorizzare il suo tennis.

Da lucky loser a campionessa del Queen’s: Donna Vekic firma un’impresa speciale. E ora Wimbledon può guardarla con occhi diversi.

WTA Queens Donna Vekic Donna Vekic 0 6 7 0 Emma Raducanu • Emma Raducanu 0 0 6 0 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Raducanu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi