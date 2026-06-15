Arabia Saudita, progetto faraonico per un Masters 1000 dal 2028: 30 campi e Centrale da 15.000 posti

L’Arabia Saudita fa sul serio e punta a entrare con forza nel calendario del grande tennis. L’obiettivo è chiaro: organizzare un Masters 1000 a partire dal 2028, trasformando il Paese in uno dei nuovi poli centrali del circuito ATP.

Il progetto è stato mostrato in un primo video di presentazione, nel quale emergono le dimensioni imponenti dell’impianto che dovrebbe ospitare il torneo. Si parla di una struttura pensata per i grandi eventi internazionali, con 30 campi e uno stadio centrale da 15.000 spettatori.

Van a echar la casa por la ventana Fue presentado el Centro Nacional de Tenis de Sarabia Saudita, el cual albergará un Masters 1000 a partir del 2028 Tendrá 30 canchas ️Habrá un estadio con aforo para 15mil personas y techo retráctil pic.twitter.com/EhrmXz0Nro — Iván Aguilar (@ivabianconero) June 15, 2026

Il Centrale avrebbe anche un tetto retrattile, elemento ormai fondamentale per garantire continuità allo spettacolo, programmazione televisiva e gestione ottimale delle condizioni climatiche. Un dettaglio che conferma l’ambizione del progetto: non un semplice torneo aggiunto al calendario, ma un evento costruito per collocarsi subito tra i più prestigiosi del circuito.

Il torneo dovrebbe disputarsi a inizio stagione, diventando così il primo Masters 1000 dell’anno. Una collocazione strategica, che permetterebbe all’Arabia Saudita di inserirsi subito nella fase di apertura del calendario, in un momento in cui i grandi giocatori cercano ritmo, punti e fiducia.

L’eventuale Masters 1000 saudita si aggiungerebbe ad altri tornei già presenti o in crescita nell’area mediorientale, tra eventi ATP 500 e WTA 1000. Il messaggio è evidente: il Medio Oriente vuole diventare una zona sempre più centrale per il tennis mondiale.

Il ministro dello Sport saudita, il principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ha sottolineato la portata dell’investimento e la visione a lungo termine del progetto: “Il centro dispone delle capacità necessarie per ospitare grandi tornei e giocatori d’élite, essendo stato costruito secondo le più alte specifiche e standard internazionali”.

Oltre al Centrale da 15.000 posti, il complesso prevederebbe anche una Pista 1 da 5.000 spettatori, una Pista 2 da 2.000 e una Pista 3 da 8.000 posti, pensata come spazio multiuso per sport, concerti ed eventi culturali.

Non si tratta quindi soltanto di tennis. L’idea è costruire un hub sportivo e di intrattenimento capace di ospitare manifestazioni diverse, con il tennis come prodotto di punta ma dentro una strategia più ampia di investimento nello sport globale.

L’Arabia Saudita ha già dimostrato in altri ambiti di voler usare lo sport come strumento di visibilità internazionale. Calcio, Formula 1, boxe e golf hanno già visto investimenti enormi. Ora il tennis sembra essere il prossimo terreno su cui il Paese vuole accelerare.

Un Masters 1000 in Arabia Saudita cambierebbe gli equilibri del calendario ATP. La categoria 1000 è il gradino immediatamente sotto gli Slam e garantisce prestigio, punti pesanti, presenza quasi obbligatoria dei migliori e grande attenzione mediatica.

La collocazione a inizio anno renderebbe il torneo ancora più interessante, perché potrebbe diventare un passaggio fondamentale prima dei grandi appuntamenti successivi. Ma aprirebbe anche il tema della sostenibilità del calendario, già oggi molto fitto e spesso criticato dai giocatori.

L’impressione è che l’Arabia Saudita non voglia limitarsi a entrare nel circuito, ma intenda farlo con un evento di altissimo livello, capace di competere fin da subito con i tornei storici per qualità delle strutture, montepremi, servizi e attrattiva per i campioni.

Il denaro non sembra essere un ostacolo. Quando il Medio Oriente decide di investire in un progetto sportivo, lo fa con dimensioni e ambizioni molto alte. Anche in questo caso, le prime immagini dell’impianto raccontano un piano pensato per impressionare.

Resta da capire come il circuito ATP integrerà un nuovo Masters 1000 in un calendario già complesso. Ogni inserimento di questo livello comporta equilibri delicati: date, obblighi per i giocatori, viaggi, rapporti con gli altri tornei e distribuzione dei punti.

Dal punto di vista dell’impatto mediatico, però, il progetto è già riuscito nel suo primo obiettivo: far parlare di sé. Le immagini della struttura, la capienza degli stadi e l’ambizione dichiarata indicano una volontà precisa di costruire qualcosa destinato a pesare.

Se il piano verrà confermato, il tennis potrebbe trovarsi davanti a un passaggio storico. Un Masters 1000 saudita dal 2028 non sarebbe soltanto un nuovo torneo, ma il segnale di una trasformazione sempre più profonda del circuito.

L’Arabia Saudita vuole diventare un riferimento anche nel tennis. E, almeno sulla carta, il progetto ha tutti gli elementi per far discutere: soldi, strutture, ambizione e una visione chiara. Ora la partita si sposta sul piano politico e sportivo: capire se e come questo nuovo gigante potrà entrare davvero nel cuore del calendario ATP.





Francesco Paolo Villarico