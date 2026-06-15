ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Flavio Cobolli ad Halle (LIVE)

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 15 Giugno 2026 ☁ 11°C Nuvoloso, poi schiarite · Picco 18°C CIELO Nuvoloso al mattino, schiarite dal pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 15 Giugno 09:00 ☁ 10° 10:00 ☁ 11° 11:00 ☁ 12° 12:00 ☁ 14° 13:00 ☁ 15° 14:00 ☁ 16° 15:00 ☁ 16° 16:00 ⛅ 17° 17:00 ⛅ 18° 20:00 ⛅ 16° ✅ Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 15 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale 1° Turno · Erba ATP 500 R1 ☁ Nuvoloso

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🌿 Erba

heristo-arena – ore 11:30

Max Schoenhaus vs Learner Tien



ATP Halle Max Schoenhaus Max Schoenhaus 0 0 Learner Tien Learner Tien 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Nikoloz Basilashvili vs Daniel Altmaier (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges vs Felix Auger-Aliassime



Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30

Tomas Martin Etcheverry / Miomir Kecmanovic vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP Halle Tomas Martin Etcheverry / Miomir Kecmanovic Tomas Martin Etcheverry / Miomir Kecmanovic 0 0 Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Terence Atmane vs Martin Landaluce (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs / Alexander Bublik vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 15 Giugno 2026 ⛅ 14°C Nuvole intermittenti · Picco 22°C CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 15 Giugno 08:00 ⛅ 14° 09:00 ⛅ 14° 10:00 ⛅ 14° 11:00 ⛅ 15° 12:00 ⛅ 16° 13:00 ⛅ 18° 14:00 ⛅ 19° 15:00 ⛅ 20° 17:00 ⛅ 22° 20:00 ☁ 19° ✅ Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 15 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale 1° Turno · Erba ATP 500 R1 ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🌿 Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30

Botic van de Zandschulp vs Harry Wendelken



Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul vs Zachary Svajda



Il match deve ancora iniziare

Jack Pinnington Jones vs Denis Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard vs Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 14:00

Francisco Cerundolo / Brandon Nakashima vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur / Cameron Norrie vs Yuki Bhambri / Michael Venus (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 14:30

Jiri Lehecka / Jakub Mensik vs Luke Johnson / Jan Zielinski



Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Andre Goransson / Evan King



Il match deve ancora iniziare