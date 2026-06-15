Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Flavio Cobolli ad Halle (LIVE)

15/06/2026 08:21 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  15 Giugno 2026

11°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso al mattino, schiarite dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 15 Giugno
09:00
10°
10:00
11°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
17°
17:00
18°
20:00
16°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 500 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

heristo-arena – ore 11:30
Max Schoenhaus GER vs Learner Tien USA

ATP Halle
Max Schoenhaus
0
0
Learner Tien
0
0
Mostra dettagli

Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Altmaier GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Felix Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Frances Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare



Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30
Tomas Martin Etcheverry ARG / Miomir Kecmanovic SRB vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Halle
Tomas Martin Etcheverry / Miomir Kecmanovic
0
0
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
0
0
Mostra dettagli

Terence Atmane FRA vs Martin Landaluce ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL / Alexander Bublik KAZ vs Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  15 Giugno 2026

14°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 15 Giugno
08:00
14°
09:00
14°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
17:00
22°
20:00
19°
✅  Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 15 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP 500 R1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Botic van de Zandschulp NED vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

Jack Pinnington Jones GBR vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 14:00
Francisco Cerundolo ARG / Brandon Nakashima USA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS / Cameron Norrie GBR vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 14:30
Jiri Lehecka CZE / Jakub Mensik CZE vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Giuliano da Viareggio (Guest) 15-06-2026 09:26

PARTITISSIME OGGI……..SU TUTTE:COBOLLI-TIAFOE

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