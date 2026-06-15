ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Flavio Cobolli ad Halle (LIVE)
|☁
|
11°C
Nuvoloso, poi schiarite · Picco 18°C
|
|
09:00
☁
10°
|
10:00
☁
11°
|
11:00
☁
12°
|
12:00
☁
14°
|
13:00
☁
15°
|
14:00
☁
16°
|
15:00
☁
16°
|
16:00
⛅
17°
|
17:00
⛅
18°
|
20:00
⛅
16°
|
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
heristo-arena – ore 11:30
Max Schoenhaus vs Learner Tien
Nikoloz Basilashvili vs Daniel Altmaier (Non prima 13:00)
Nuno Borges vs Felix Auger-Aliassime
Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe
Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30
Tomas Martin Etcheverry / Miomir Kecmanovic vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Terence Atmane vs Martin Landaluce (Non prima 13:00)
Zizou Bergs / Alexander Bublik vs Marcelo Melo / Alexander Zverev (Non prima 15:00)
|⛅
|
14°C
Nuvole intermittenti · Picco 22°C
|
|
08:00
⛅
14°
|
09:00
⛅
14°
|
10:00
⛅
14°
|
11:00
⛅
15°
|
12:00
⛅
16°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
⛅
19°
|
15:00
⛅
20°
|
17:00
⛅
22°
|
20:00
☁
19°
|
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
Botic van de Zandschulp vs Harry Wendelken
Tommy Paul vs Zachary Svajda
Jack Pinnington Jones vs Denis Shapovalov
Giovanni Mpetshi Perricard vs Corentin Moutet
Court 1 – ore 14:00
Francisco Cerundolo / Brandon Nakashima vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Alex de Minaur / Cameron Norrie vs Yuki Bhambri / Michael Venus (Non prima 16:30)
Court 5 – ore 14:30
Jiri Lehecka / Jakub Mensik vs Luke Johnson / Jan Zielinski
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Andre Goransson / Evan King
TAG: ATP 500 Halle, ATP 500 Halle 2026, ATP 500 Queen's, ATP 500 Queen's 2026
1 commento
PARTITISSIME OGGI……..SU TUTTE:COBOLLI-TIAFOE