Robin Montgomery vince il WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch senza giocare la finale, Barbora Krejcikova è costretta al ritiro

Incredibile conclusione del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, torneo sull’erba combined in preparazione ai Championships di Wimbledon. La finale femminile tra la due volte campionessa Slam Barbora Krejcikova e la sorpresa del torneo Robin Montgomery non si disputerà per forfait della tennista ceca. Barbora era corsa per il suo primo titolo da Wimbledon 2024 ma è stata costretta a gettare la spugna poco prima del match per il titolo a causa di problemi respiratori. Si completa addirittura con un titolo WTA la settimana da sogno dell’americana, proveniente dalle qualificazioni e numero 484 del mondo all’inizio del torneo. È anche il primo titolo sul tour maggiore per la statunitense.

Così Krejicikova ha commentato sul sito del torneo l’amaro ritiro proprio il giorno della prima finale dopo due anni difficili, segnati anche da infortuni. “Mi dispiace dover annunciare che sono costretta a ritirarmi dalla finale del Libema Open in programma oggi a causa di malattia. Negli ultimi giorni non mi sono sentita bene e, dopo aver consultato lo staff medico, è emerso chiaramente che oggi non sono nelle condizioni fisiche necessarie per scendere in campo e competere. Attendevo con grande entusiasmo l’opportunità di disputare questa finale e di lottare per il titolo, ma purtroppo oggi non è possibile. Desidero ringraziare gli organizzatori del torneo, i volontari, gli sponsor e gli straordinari tifosi di ‘s-Hertogenbosch per il sostegno che mi hanno dimostrato durante tutta la settimana. Ho vissuto un’esperienza bellissima al Libéma Open e sono molto grata per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Vorrei inoltre fare i miei complimenti a Robin per l’eccellente settimana disputata qui e augurarle il meglio per il prosieguo della stagione.

Sono delusa di dover concludere il mio torneo in questo modo, ma ora la mia priorità sarà recuperare il più rapidamente possibile e tornare presto alle competizioni”.

Conclusione amara di un’ottima settimana per Krejcikova, ma risolto il malessere accuso in Olanda potrebbe presentarsi a Wimbledon in buone condizioni tecniche e provare ad essere nuovamente protagonista nello Slam da lei vinto due anni, battendo in finale Jasmine Paolini. Settimana da incorniciare invece per Montgomery, che dopo aver passato le qualificazioni ha inanellato una serie di vittorie importanti per raggiungere la prima finale WTA della sua carriera, sino alla fortunata conclusione (era oggettivamente sfavorita contro la ceca).

Dopo vari problemi fisici, Robin farà un gran balzo il classifica grazie ai punti ottenuti sui prati olandesi. Intanto per la statunitense è un successo da record: infatti diventa la terza tennista con ranking più basso a vincere un titolo WTA, seconda solo a Elina Svitolina che trionfò a Strasburgo nel 2023 (da poco rientrata dalla maternità) da n.508 in classifica, e alla spagnola Madina Garrigues, record assoluto di campionessa da n.528 WTA.

Mario Cecchi