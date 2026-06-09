WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Figueira Da Foz e WTA 125 Brescia: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 WTA TOUR
ENTRY LIST 2026
BERLINO – ERBA • NOTTINGHAM – ERBA • FIGUEIRA DA FOZ – CEMENTO • BRESCIA – TERRA BATTUTA
🇩🇪 WTA 500 BERLINO – DAL 14 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Sabalenka 🏳️ • Rybakina 🇰🇿 • Gauff 🇺🇸 • Pegula 🇺🇸 • Anisimova 🇺🇸 • Svitolina 🇺🇦 • M. Andreeva 🏳️ • Mboko 🇨🇦 • Muchova 🇨🇿 • Bencic 🇨🇭 • Noskova 🇨🇿 • Paolini 🇮🇹 • Alexandrova 🏳️ • Cirstea 🇷🇴 • Keys 🇺🇸 • Samsonova 🏳️ • Tauson 🇩🇰 • Lys 🇩🇪 WC
QUALIFICAZIONI
Mertens 🇧🇪 • Shnaider 🏳️ • Kalinskaya 🏳️ • Potapova 🏳️ • Bucsa 🇪🇸 • Xinyu Wang 🇨🇳 • Siniakova 🇨🇿 • Eala 🇵🇭 • Raducanu 🇬🇧 • Frech 🇵🇱 • Marcinko 🇭🇷 • Kalinina 🇺🇦 • S. Zhang 🇨🇳 • Bartunkova 🇨🇿 • Vekic 🇭🇷 • Zarazua 🇲🇽 • Parks 🇺🇸 • A. Ito 🇯🇵
🇬🇧 WTA 250 NOTTINGHAM – DAL 14 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Jovic 🇺🇸 • L. Fernandez 🇨🇦 • Bouzkova 🇨🇿 • Ostapenko 🇱🇻 • A. Li 🇺🇸 • Cristian 🇷🇴 • Joint 🇦🇺 • Bejlek 🇨🇿 • E. Navarro 🇺🇸 • Cocciaretto 🇮🇹 • Tjen 🇮🇩 • Krejcikova 🇨🇿 • Valentova 🇨🇿 • Yastremska 🇺🇦 • Kessler 🇺🇸 • Sakkari 🇬🇷 • Boisson 🇫🇷 • Bouzas Maneiro 🇪🇸 • Maria 🇩🇪 • Q. Zheng 🇨🇳 • Pliskova 🇨🇿 PR
QUALIFICAZIONI
Kasatkina 🇦🇺 • Bondar 🇭🇺 • Gibson 🇦🇺 • P. Udvardy 🇭🇺 • McNally 🇺🇸 • Ruzic 🇭🇷 • Oliynykova 🇺🇦 • Sonmez 🇹🇷 • Jacquemot 🇫🇷 • Sierra 🇦🇷 • Boulter 🇬🇧 • Linette 🇵🇱 • Putintseva 🇰🇿 • Ruse 🇷🇴 • Zakharova 🏳️ • Golubic 🇨🇭 • Birrell 🇦🇺 • Erjavec 🇸🇮 • Osorio 🇨🇴 • Kenin 🇺🇸
🇵🇹 WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ – DAL 14 GIUGNO, CEMENTO
MAIN DRAW
Vidmanova 🇨🇿 • Stefanini 🇮🇹 • Samson 🇨🇿 • Vandromme 🇧🇪 • Brace 🇨🇦 • Y. Ku 🇰🇷 • F. Jorge 🇵🇹 • Teichmann 🇨🇭 • Siskova 🇨🇿 • Bandecchi 🇨🇭 • Kinoshita 🇯🇵 • Hontama 🇯🇵 • Hruncakova 🇸🇰 • H. Tan 🇫🇷 • Falei 🏳️ • A.S. Sanchez 🇲🇽 • M. Jorge 🇵🇹 • F. Tian 🇨🇳 • Kubka 🇵🇱 • Palicova 🇨🇿 • Zavatska 🇺🇦 • Zvonareva 🏳️ PR • Vickery 🇺🇸 PR
QUALIFICAZIONI
Ponchet 🇫🇷 • W. Osuigwe 🇺🇸 • Knutson 🇨🇿 • E. Andreeva 🏳️ • Sebov 🇨🇦 • Avdeeva 🏳️ • Ansari 🇺🇸 • Parrizas Diaz 🇪🇸 • Aksu 🇹🇷 • Ryser 🇨🇭 • Kuzmova 🇸🇰 • Morvayova 🇸🇰 • Ibragimova 🏳️ • Leonard 🇫🇷
🇮🇹 WTA 125 BRESCIA – DAL 14 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Semenistaja 🇱🇻 • R. Sramkova 🇸🇰 • Grabher 🇦🇹 • Sherif 🇪🇬 • Pigato 🇮🇹 • Costoulas 🇧🇪 • Xiyu Wang 🇨🇳 • Rus 🇳🇱 • Ortenzi 🇦🇷 • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 • N. Brancaccio 🇮🇹 • X. You 🇨🇳 • Giovannini 🇦🇷 • Monnet 🇫🇷 • Ferro 🇫🇷 • Gorgodze 🇬🇪 • Hercog 🇸🇮 • Yaneva 🇧🇬 • X. Gao 🇨🇳 • Burillo 🇪🇸 • A. Zolotareva 🏳️ • Bulgaru 🇷🇴 • Trevisan 🇮🇹 PR
QUALIFICAZIONI
Kostovic 🇷🇸 • K. Scott 🇺🇸 • De Stefano 🇮🇹 • Ristic 🇷🇸 • Ruggeri 🇮🇹 • Struplova 🇨🇿 • Brockmann 🇩🇪 • Astakhova 🏳️ • Hennemann 🇸🇪 • R. Serban 🇨🇾 • Bertea 🇮🇹 • Pedone 🇮🇹 • Monnot 🇫🇷 • Peterson 🇸🇪 PR
TAG: Circuito WTA
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