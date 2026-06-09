Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER WEEK 24
ENTRY LIST 2026
15-21 GIUGNO 2026 • PARMA – TERRA BATTUTA • NOTTINGHAM – ERBA • POZNAN – TERRA BATTUTA • DUBLINO – ERBA • ASUNCION – TERRA BATTUTA • ROYAN – TERRA BATTUTA
🇮🇹 ATP CHALLENGER 125 PARMA – 15-21 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Burruchaga 🇦🇷 (68) • Vallejo 🇵🇾 (71) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Van Assche 🇫🇷 (100) • De Jong 🇳🇱 (106) • Ofner 🇦🇹 (112) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (122) • Pellegrino 🇮🇹 (124) • Muller 🇫🇷 (127) • Lajovic 🇷🇸 (137) • Travaglia 🇮🇹 (138) • Martinez 🇪🇸 (140) • Passaro 🇮🇹 (161) • Zeppieri 🇮🇹 (172) • Piros 🇭🇺 (173) • Cecchinato 🇮🇹 (178) • Tseng 🇹🇼 (181) • Mikrut 🇭🇷 (195) • Cadenasso 🇮🇹 (196) • Carballes Baena 🇪🇸 (203) • Djere 🇷🇸 (213)
ALTERNATES
1. Boscardin Dias 🇧🇷 (233) • 2. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) • 3. Ferreira Silva 🇵🇹 (237) • 4. Brancaccio 🇮🇹 (239) • 5. Nedic 🇧🇦 (245) • 6. Napolitano 🇮🇹 (246) • 7. Squire 🇩🇪 (249) • 8. Jianu 🇷🇴 (252) • 9. Gigante 🇮🇹 (254) • 10. Jorda Sanchis 🇪🇸 (256)
🇬🇧 ATP CHALLENGER 125 NOTTINGHAM – 15-21 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Royer 🇫🇷 (74) • Spizzirri 🇺🇸 (91) • Wu 🇨🇳 (92) • Bonzi 🇫🇷 (95) • Wong 🇭🇰 (109) • Molcan 🇸🇰 (110) • Faria 🇵🇹 (115) • Gaston 🇫🇷 (118) • Rocha 🇵🇹 (119) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) • Schoolkate 🇦🇺 (123) • Fearnley 🇬🇧 (125) • McDonald 🇺🇸 (126) • Mochizuki 🇯🇵 (130) • Sweeny 🇦🇺 (131) • Pinnington Jones 🇬🇧 (132) • Virtanen 🇫🇮 (134) • Gea 🇫🇷 (135) • Barrios Vera 🇨🇱 (136) • Echargui 🇹🇳 (139) • Blanch 🇺🇸 NG 229
ALTERNATES
1. Safiullin 🏳️ (141) • 2. Lloyd Harris 🇿🇦 (143) • 3. M. Zheng 🇺🇸 (146) • 4. Bolt 🇦🇺 (152) • 5. Sakamoto 🇯🇵 (153) • 6. O’Connell 🇦🇺 (155) • 7. Holmgren 🇩🇰 (156) • 8. Samuel 🇬🇧 (159) • 9. Nardi 🇮🇹 (163) • 10. Bu 🇨🇳 (166)
🇵🇱 ATP CHALLENGER 100 POZNAN – 15-21 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Shevchenko 🇰🇿 (88) • Nava 🇺🇸 (94) • Choinski 🇬🇧 (101) • Svrcina 🇨🇿 (108) • Misolic 🇦🇹 (129) • Diaz Acosta 🇦🇷 (151) • Kolar 🇨🇿 (162) • Bueno 🇵🇪 (183) • Heide 🇧🇷 (186) • Neumayer 🇦🇹 (187) • Barrena 🇦🇷 (190) • Reis Da Silva 🇧🇷 (198) • Dodig 🇭🇷 (201) • Coppejans 🇧🇪 (206) • Giustino 🇮🇹 (209) • Sachko 🇺🇦 (210) • Martin Tiffon 🇪🇸 (222) • Roncadelli 🇺🇾 (225) • Olivieri 🇦🇷 (226) • Kouame 🇫🇷 NG 318 • Brunclik 🇨🇿 NG 333
ALTERNATES
1. Boscardin Dias 🇧🇷 (233) • 2. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) • 3. Ferreira Silva 🇵🇹 (237) • 4. Nedic 🇧🇦 (245) • 5. Napolitano 🇮🇹 (246) • 6. Squire 🇩🇪 (249) • 7. Jianu 🇷🇴 (252) • 8. Jorda Sanchis 🇪🇸 (256) • 9. Galan 🇨🇴 (259) • 10. Gadamauri 🇧🇪 (260)
🇮🇪 ATP CHALLENGER 75 DUBLINO – 15-21 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Droguet 🇫🇷 (107) • Maestrelli 🇮🇹 (128) • Jacquet 🇫🇷 (147) • Basavareddy 🇺🇸 (148) • Lajal 🇪🇪 (157) • Rodionov 🇦🇹 (158) • Blanchet 🇫🇷 (160) • Rodesch 🇱🇺 (165) • Dimitrov 🇧🇬 (168) • Mejia 🇨🇴 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (170) • Tabur 🇫🇷 (171) • Glinka 🇪🇪 (175) • Prado Angelo 🇧🇴 (176) • Chidekh 🇫🇷 (177) • Onclin 🇧🇪 (182) • Smith 🇺🇸 (185) • Ymer 🇸🇪 (191) • Ivanov 🇧🇬 JR 1 • Willwerth 🇺🇸 JR 7 • Rottgering 🇳🇱 NG 454
ALTERNATES
1. Kym 🇨🇭 (192) • 2. Galarneau 🇨🇦 (193) • 3. Tomic 🇦🇺 (194) • 4. Sakellaridis 🇬🇷 (197) • 5. Boyer 🇺🇸 (199) • 6. Ficovich 🇦🇷 (200) • 7. Noguchi 🇯🇵 (202) • 8. Hsu 🇹🇼 (207) • 9. Bertola 🇨🇭 (208) • 10. Mayot 🇫🇷 (214)
🇵🇾 ATP CHALLENGER 50 ASUNCION – 15-21 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Justo 🇦🇷 (253) • Collarini 🇦🇷 (278) • Torres 🇦🇷 (281) • La Serna 🇦🇷 (288) • Seyboth Wild 🇧🇷 (297) • Soto 🇨🇱 (300) • Mena 🇦🇷 (303) • Dellien 🇧🇴 (305) • Varillas 🇵🇪 (306) • Kicker 🇦🇷 (358) • Villanueva 🇦🇷 (369) • Ambrogi 🇦🇷 (379) • Estevez 🇦🇷 (386) • Ribeiro 🇧🇷 (388) • Rodriguez Taverna 🇦🇷 (391) • Hardt 🇩🇴 (398) • Casanova 🇦🇷 (408) • Hernandez 🇲🇽 (448) • Rodriguez 🇦🇷 (452) • Singh 🇮🇳 (463) • Zarate 🇦🇷 (464)
ALTERNATES
1. Aboian 🇦🇷 (467) • 2. Alves 🇧🇷 (497) • 3. Saraiva Dos Santos 🇧🇷 (500) • 4. Orlov 🇺🇦 (507) • 5. Karim Bennani 🇲🇦 (523) • 6. Reda Bennani 🇲🇦 (524) • 7. Gomez 🇨🇴 (575) • 8. Aguilar Cardozo 🇺🇾 (577) • 9. Dickerson 🇺🇸 (590) • 10. Fernandez 🇧🇷 (609)
🇫🇷 ATP CHALLENGER 50 ROYAN – 15-21 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Bailly 🇧🇪 (204) • Cinà 🇮🇹 (238) • Moro Canas 🇪🇸 (242) • Kotov 🏳️ (255) • Dostanic 🇺🇸 (261) • Alcala Gurri 🇪🇸 (277) • Hemery 🇫🇷 (283) • Bertrand 🇫🇷 (286) • Fomin 🇺🇿 (294) • Shelbayh 🇯🇴 (311) • Henning 🇿🇦 (319) • Zink 🇺🇸 (325) • Coulibaly 🇨🇮 (330) • Erel 🇹🇷 (346) • Blancaneaux 🇫🇷 (355) • Milic 🇷🇸 (361) • Feldbausch 🇨🇭 (366) • Paris 🇫🇷 (372) • McDonald 🇩🇪 JR 8 • Santamarta Roig 🇪🇸 JR 10 • Faurel 🇫🇷 NG 378
ALTERNATES
1. Sharipov 🏳️ (374) • 2. Faurel 🇫🇷 (378) • 3. Poullain 🇫🇷 (384) • 4. Dhamne 🇮🇳 (394) • 5. Sanchez Jover 🇪🇸 (396) • 6. Prihodko 🇲🇰 (399) • 7. Moeller 🇩🇪 (401) • 8. Lokoli 🇫🇷 (402) • 9. Dutra da Silva 🇧🇷 (416) • 10. Loge 🇧🇪 (422)
TAG: Circuito Challenger
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