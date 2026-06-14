Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

14/06/2026 08:33 Nessun commento
Jesper de Jong nella foto
Jesper de Jong nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia  ·  14 Giugno 2026

24°C
Sole velato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Sole velato per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
20°
10:00
22°
11:00
25°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
31°
16:00
31°
17:00
32°
20:00
30°
⚠  Allerta gialla vento fino a lunedì alle 1:59 CEST
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 75 F
☀  Sole velato
⚠  Vento
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 16:30
Jesper de Jong NED vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare





🇸🇰
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia  ·  14 Giugno 2026

18°C
Rovescio al mattino, poi migliora  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso al mattino, più sole dal pomeriggio
PIOGGIA Rovesci intorno alle 09:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
🌧
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
22°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
23°
16:00
23°
18:00
22°
20:00
20°
⚠  Rovescio possibile al mattino, poi condizioni in miglioramento
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 100 F
🌧  Rischio rovescio
⛅  Migliora
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:30
Aleksandr Shevchenko KAZ vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito  ·  14 Giugno 2026

10°C
Nuvoloso e asciutto  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
08:00
09:00
10°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
17:00
17°
20:00
15°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finale · Erba
CH 125 F
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
Jacob Fearnley GBR vs Yunchaokete Bu CHN (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia  ·  14 Giugno 2026

18°C
Nubi e caldo, asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi più soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
17°
10:00
20°
11:00
23°
12:00
26°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
31°
20:00
28°
✅  Giornata asciutta e calda sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 100 F
⛅  Nubi e sole
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

COURT SOPRA STERIA – ore 15:00
Felix Balshaw FRA vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare





🇦🇷
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina  ·  14 Giugno 2026

🌧
14°C
Pioggia al mattino, fresco  ·  Picco 13°C nelle ore disponibili
CIELO Nuvoloso per tutta la giornata
PIOGGIA Pioggia e rovesci tra mattina e tarda mattina
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
04:00
12°
05:00
12°
06:00
12°
07:00
12°
08:00
🌧
11°
09:00
🌧
10°
10:00
11°
11:00
🌧
11°
13:00
12°
15:00
13°
⚠  Pioggia e rovesci al mattino: finale da monitorare
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
CH 50 F
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 16:00
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Johan Alexander Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare

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