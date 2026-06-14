Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
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24°C
Sole velato e caldo · Picco 32°C
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09:00
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20°
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10:00
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22°
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11:00
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25°
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12:00
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28°
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13:00
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30°
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14:00
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31°
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15:00
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31°
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16:00
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31°
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17:00
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32°
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20:00
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30°
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⚠ Vento
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 16:30
Jesper de Jong vs Roberto Carballes Baena
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18°C
Rovescio al mattino, poi migliora · Picco 23°C
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09:00
🌧
20°
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10:00
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21°
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11:00
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22°
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12:00
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22°
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13:00
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22°
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14:00
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23°
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15:00
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23°
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16:00
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23°
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18:00
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22°
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20:00
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20°
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⛅ Migliora
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:30
Aleksandr Shevchenko vs Taro Daniel
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10°C
Nuvoloso e asciutto · Picco 17°C
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08:00
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8°
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09:00
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10°
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10:00
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11°
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11:00
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13°
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12:00
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14°
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13:00
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16°
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14:00
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16°
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15:00
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17°
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17:00
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17°
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20:00
⛅
15°
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✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
Jacob Fearnley vs Yunchaokete Bu (Non prima 15:30)
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18°C
Nubi e caldo, asciutto · Picco 32°C
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09:00
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17°
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10:00
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20°
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11:00
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23°
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12:00
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26°
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13:00
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29°
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14:00
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30°
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15:00
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31°
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16:00
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32°
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18:00
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31°
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20:00
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28°
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✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
COURT SOPRA STERIA – ore 15:00
Felix Balshaw vs David Jorda Sanchis
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14°C
Pioggia al mattino, fresco · Picco 13°C nelle ore disponibili
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04:00
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12°
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05:00
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12°
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06:00
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12°
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07:00
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12°
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08:00
🌧
11°
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09:00
🌧
10°
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10:00
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11°
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11:00
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11°
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13:00
☁
12°
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15:00
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13°
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☁ Nuvoloso
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 16:00
Luciano Emanuel Ambrogi vs Johan Alexander Rodriguez
TAG: Circuito Challenger
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