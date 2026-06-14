Majchrzak, favola sull’erba: batte De Minaur e conquista il primo titolo ATP della carriera

Kamil Majchrzak completa la settimana più bella della sua carriera e conquista il primo titolo ATP. Il polacco si è imposto nella finale dell’ATP 250 di ’s-Hertogenbosch, superando il numero 2 del seeding Alex de Minaur con il punteggio di 6-3 2-6 7-6(5), al termine di una partita durissima e ricca di ribaltamenti.

Una vittoria dal peso enorme per Majchrzak, arrivata contro un avversario di altissimo livello, numero 6 del mondo e già campione su questi campi. Il polacco, numero 76 ATP, ha chiuso così una cavalcata straordinaria sull’erba olandese, nella quale aveva già eliminato due top 10 come Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev. Il successo in finale contro De Minaur rende ancora più speciale un torneo che resterà il punto più alto della sua carriera.

Nel primo set Majchrzak è partito con grande personalità. Il polacco non si è lasciato intimorire dal ritmo e dalla rapidità di piedi dell’australiano, riuscendo a comandare spesso lo scambio con colpi profondi e ordinati. De Minaur ha provato a tenere alta l’intensità, ma Majchrzak è stato più incisivo nei game importanti, trovando l’allungo decisivo e chiudendo la frazione con un convincente 6-3.

La reazione di De Minaur è arrivata in modo netto nel secondo parziale. L’australiano ha alzato il livello in risposta, ha tolto tempo al rivale e ha iniziato a trasformare la partita in una battaglia di ritmo, il terreno che più gli appartiene. Majchrzak ha perso un po’ di lucidità dopo l’ottimo avvio e De Minaur ne ha approfittato subito, prendendo il controllo del set e chiudendo con un chiaro 6-2. A quel punto l’inerzia sembrava tutta dalla parte del numero 2 del tabellone.

Il terzo set è stato il momento più intenso e più emozionante della finale. Dopo il netto 6-2 subito nel secondo parziale, Majchrzak ha dovuto prima di tutto ritrovare ordine e lucidità. De Minaur ha iniziato il set al servizio e ha provato subito a mantenere alta la pressione, forte dell’inerzia appena conquistata. Il polacco, però, ha risposto presente nei propri turni di battuta, restando agganciato al punteggio e impedendo all’australiano di scappare.

Il primo vero momento delicato per Majchrzak è arrivato sul 2-3, quando ha dovuto fronteggiare una palla break. In quel frangente il rischio era enorme: un break di De Minaur avrebbe potuto indirizzare definitivamente la finale, anche perché l’australiano stava spingendo con continuità in risposta. Majchrzak, invece, ha trovato freddezza, ha annullato la chance e ha tenuto un game pesantissimo, salendo sul 3-3.

Subito dopo è arrivato il passaggio che sembrava poter cambiare la partita. Sul servizio di De Minaur, Majchrzak ha alzato il livello in risposta e si è procurato più occasioni per il break. L’australiano ha provato a salvarsi con la consueta solidità, ma il polacco ha continuato a insistere, trasformando finalmente la chance buona e portandosi avanti 4-3. Era il momento in cui la finale pareva girare dalla sua parte.

La risposta di De Minaur, però, è stata immediata. Majchrzak è salito 40-15 nel game successivo e sembrava vicino a confermare il vantaggio, ma l’australiano non ha mollato un punto. Ha rimesso pressione al rivale, ha trascinato il game ai vantaggi e ha trovato il controbreak alla prima occasione utile, riportando tutto in parità sul 4-4. È stato uno dei passaggi più importanti del set, perché Majchrzak avrebbe potuto accusare il colpo dopo aver perso il break appena conquistato.

Da lì la tensione è cresciuta ancora. De Minaur ha tenuto il servizio per il 5-4, obbligando Majchrzak a servire per restare nel match. Il polacco ha risposto con grande personalità, salendo rapidamente 40-15 e chiudendo il game per il 5-5. L’australiano ha poi giocato un turno di battuta molto solido, tenuto a zero, portandosi sul 6-5 e rimettendo tutta la pressione sulle spalle dell’avversario.

Sul 5-6 Majchrzak ha vissuto un altro game carico di tensione. È partito benissimo, salendo 40-0, ma De Minaur è riuscito a rientrare fino alla parità, trasformando ogni punto in una piccola battaglia mentale. Il polacco, però, non ha concesso match point e ha trovato le risorse per arrivare al 6-6, trascinando la finale al tie-break.

Nel tie-break decisivo Majchrzak ha avuto un avvio perfetto: è salito 3-0, poi ha mantenuto il margine fino al 5-2. Sembrava a un passo dal traguardo, ma De Minaur ha mostrato ancora una volta perché è uno dei giocatori più difficili da battere: punto dopo punto ha ricucito lo strappo, tornando fino al 5-5. Proprio lì, nel momento in cui la pressione poteva diventare insostenibile, Majchrzak ha giocato da campione. Ha vinto gli ultimi due punti, ha chiuso il tie-break 7-5 e ha potuto finalmente festeggiare il primo titolo ATP della carriera.

Per Majchrzak è una vittoria che vale molto più di un semplice trofeo. A 30 anni, dopo anni di inseguimenti, stop e ripartenze, il polacco trova finalmente il primo titolo ATP della carriera. E lo fa nel modo più difficile e più bello: battendo in successione giocatori di primissimo piano e chiudendo la settimana con il successo contro uno dei migliori interpreti del circuito sull’erba.

De Minaur, dal canto suo, resta con il rammarico di una finale sfuggita al fotofinish, dopo aver rimesso in piedi la partita con un secondo set quasi perfetto. Ma la copertina è tutta per Majchrzak: una favola sportiva costruita punto dopo punto, fino al tie-break che gli ha regalato il giorno più importante della carriera.

ATP 's-Hertogenbosch Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 2 7 Alex de Minaur [2] Alex de Minaur [2] 3 6 6 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 K. Majchrzak 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Majchrzak 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 40-30 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico