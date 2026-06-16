Lunedì agrodolce per le azzurre agli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia. Martedì tocca a Martina Trevisan

L’Italia ride nelle qualificazioni, meno nel tabellone principale. È la sintesi del lunghissimo lunedì degli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia, che sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 è stato subito fatale a tre delle azzurre impegnate nel main draw del nuovo WTA 125. Sono uscite tutte dal Centrale a testa alta, ma nessuna ha saputo garantirsi il secondo turno. La sconfitta più dolorosa è stata l’ultima, quella di una Nuria Brancaccio che di fronte alla mancina georgiana Ekaterina Gorgodze è arrivata a condurre per 6-4 2-0 e sembrava avere la vittoria in pugno. Poi, però, un fastidio al braccio ha portato con sé qualche insicurezza e la partita ha cambiato volto, trasformandosi – nel terzo set – in una battaglia punto su punto, fra scambi lunghi, giocate spettacolari e quel pizzico di varietà che non guasta mai. Alla campana va dato il merito di aver lottato su ogni palla con grande generosità, anche quando pareva non averne più già da un pezzo, perché è stata per tre volte in svantaggio di un break ma in altrettante occasioni ha prontamente rimontato lo svantaggio. Si è meritata il tie-break decisivo dopo aver anche cancellato un match-point nel decimo gioco, ma la rivale, seppur a sua volta esausta, è stata avanti fin dall’inizio e nel complesso ha meritato il successo, conquistato col punteggio di 4-6 6-2 7-6. In precedenza, era uscita con rimpianti anche la riminese Alessandra Mazzola, a sua volta in grado di vincere il primo set ma poi superata alla distanza dall’argentina Luisina Giovannini, passata per 6-7 6-1 6-4. In mattinata, invece, il primo turno era stato subito fatale a Giorgia Pedone, sconfitta con un doppio 6-3 dalla bulgara Elizara Yaneva.

Le soddisfazioni azzurre, dunque, sono arrivate solo nelle qualificazioni, che hanno regalato l’accesso nel tabellone principale a tre delle nostre. Noemi Basiletti deve ringraziare la sorte, perché si è arresa per 6-2 6-3 alla serba Mia Ristic ma è stata ripescata come lucky loser (se la vedrà con la russa Darya Astakhova), mentre Jennifer Ruggeri e Deborah Chiesa ce l’hanno fatta con le proprie forze. La marchigiana ha vinto per 6-4 6-2 il derby con Tatiana Pieri, rimontando da 1-4 (e palla dell’1-5) nel primo set, mentre la trentina ha prevalso in rimonta contro la russa Ekaterina Kazionova, chiudendo per 3-6 6-2 6-2. Martedì per la Ruggeri ci sarà la rumena Elena Ruxandra Bertea, mentre la Chiesa affronterà Mia Ristic in un duello fra qualificate. In campo anche la romana Francesca Pace, attesa dalla quinta favorita Jazmin Ortenzi, e la grande attesa Martina Trevisan, che nell’ultimo incontro sul Centrale (non prima delle 18) se la vedrà con la francese Carole Monnet. “È sempre bello tornare a Brescia – ha detto la toscana durante il media day organizzato alla vigilia del debutto –, in un torneo che mi ricorda tanti momenti stupendi. Mi auguro di giocare più partite possibili, per trovare continuità e mantenere quella forma fisica che negli ultimi anni mi è spesso mancata. Ci metterò cuore e passione: spero di regalare al pubblico una bella partita”. Il programma scatterà alle ore 10.30, su tre campi. L’ingresso all’impianto di via Signorini del Tennis Forza e Costanza 1911 sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione. La diretta streaming degli incontri è disponibile gratuitamente – previa registrazione – sulla piattaforma WTA Unlocked. Ulteriori informazioni sul sito del club (www.tennisforzacostanza.it) e sulle pagine social dell’evento (Instagram: @wta_internazionalifemminilibs / Facebook: WTA 125 Internazionali Tennis Femminili Brescia).

RISULTATI

Singolare. Primo turno: Elizara Yaneva (Bul) b. Giorgia Pedone (Ita) 6-3 6-3, Luisina Giovannini (Arg) b. Alessandra Mazzola (Ita) 6-7 6-1 6-4, Anastasiia Sobolieva (Ukr) b. Kathinka Von Deichmann (Lie) 4-6 6-4 6-1, Mayar Sherif (Egy) b. Raluca Serban (Cyp) 6-1 7-6, Ekaterine Gorgodze (Geo) b. Nuria Brancaccio (Ita) 4-6 6-2 7-6.

Da completare: Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) vs Yuliana Lizarazo (Col).

Qualificazioni. Turno decisivo:Jennifer Ruggeri (Ita) b. Tatiana Pieri (Ita) 6-4 6-2, Deborah Chiesa (Ita) b. Ekaterina Kazionova 3-6 6-2 6-2, Mia Ristic (Srb) b. Noemi Basiletti (Ita) 6-2 6-3, Chloe Paquet (Fra) b. Amarissa Toth (Hun) 6-4 6-3.

COS’È UN WTA 125 – I WTA 125 sono tornei del calendario del circuito maggiore femminile, validi per il ranking mondiale. La denominazione nasce dal numero di punti WTA in palio per la vincitrice, appunto 125. Nata nel 2012, la categoria ha superato nel 2025 quota 50 tornei in una sola stagione, sparsi in oltre 20 nazioni e cinque continenti diversi, arrivando a distribuire complessivamente oltre 6 milioni di dollari. Il montepremi di ciascun appuntamento è di 115.000 dollari. L’Italia è fra le nazioni leader al mondo nell’organizzazione di tornei di categoria: quello di Brescia sarà il quarto del 2026, mentre altri ne arriveranno nei mesi successivi. Nelle prime due giornate del torneo sono previste le qualificazioni, con 16 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 4 posti per il tabellone principale a 32 giocatrici, al via lunedì. Previsto anche un tabellone di doppio, con 16 coppie in gara. L’ingresso sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione.