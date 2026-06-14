Bellucci, rimonta ad Halle: Bolt battuto in tre set, l’azzurro entra nel main draw. Al primo turno Bublik (con il tabellone aggiornato)
Mattia Bellucci firma una rimonta di grande carattere e conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP 500 di Halle. Il tennista azzurro, quarta testa di serie del tabellone cadetto, ha superato l’australiano Alex Bolt, numero 7 del seeding delle qualificazioni, con il punteggio di 6-7(5) 7-5 6-3 dopo una battaglia durata 2 ore e 48 minuti.
Una vittoria pesante per Bellucci, non solo per il risultato, ma soprattutto per il modo in cui è arrivata. L’azzurro ha perso un primo set molto equilibrato, ha rischiato di vedere scappare una partita complicata, ma è rimasto mentalmente dentro ogni punto, trovando nel finale del secondo parziale la svolta e completando poi l’opera con un terzo set giocato con maggiore autorità.
Nel primo set il momento decisivo è arrivato al tie-break. Bellucci era rimasto pienamente in partita sotto per 3 a 5 aveva recuperato il break ed è andato a servire per il set sul 6 a 5 ma qui ha commesso due doppi falli ed anche la battuta rimandando tutto al tiebreak. L’australiano, giocatore mancino e molto insidioso sull’erba, ha però saputo alzare il livello proprio nel momento più importante portandosi avanti sul 6 a 2 e chiudendo poi con qualche incertezza la frazione per 7 punti a 5.
Il secondo set è stato il vero snodo psicologico della partita. Dopo aver ceduto il primo parziale, Bellucci doveva evitare di inseguire emotivamente il match. L’azzurro ha invece avuto il merito di restare ordinato, continuando a lottare nei propri turni di servizio e cercando di mettere pressione in risposta. La partita è rimasta in equilibrio fino al 5-5, poi Bellucci ha piazzato il colpo più importante: ha trovato lo strappo nel finale, si è portato avanti 6-5 e ha poi chiuso il set sul 7-5 piazzando il break a 0. È stato il passaggio che ha cambiato la partita, perché da quel momento l’inerzia è passata dalla parte dell’italiano.
Nel terzo set Bellucci ha dato la sensazione di aver assorbito definitivamente la fatica e la tensione dei primi due parziali. Bolt ha provato a restare agganciato, ma l’azzurro è diventato progressivamente più solido e più incisivo. Il momento decisivo è arrivato nella fase centrale del set sul 4 a 3 Bellucci ha trovato il break che gli ha permesso di mettere la testa avanti, poi ha confermato il vantaggio con grande lucidità. Da lì la partita ha preso una direzione chiara, con l’italiano bravo a non abbassare più l’intensità.
La chiusura sul 6-3 nel terzo parziale racconta bene la crescita di Bellucci nel corso del match. Dopo il tie-break perso nel primo set e la battaglia punto a punto del secondo, l’azzurro ha saputo giocare il parziale decisivo con maggiore controllo, trasformando la delusione iniziale in energia positiva.
Per Bellucci è una vittoria molto importante: non solo perché gli regala il main draw di Halle, ma anche perché arriva dopo una partita durissima, contro un avversario abituato a giocare bene sull’erba. L’azzurro conferma così l’ottimo momento e porta nel tabellone principale un successo costruito con qualità, pazienza e soprattutto grande forza mentale.
Md
(1) Alexander Zverev vs Vit Kopriva
Joao Fonseca vs Yannick Hanfmann
Alexei Popyrin vs (Q) Raphael Collignon
(Q) Mattia Bellucci vs (7) Alexander Bublik
(3) Ben Shelton vs (WC) Nick Kyrgios
Karen Khachanov vs Ethan Quinn
Fabian Marozsan vs Miomir Kecmanovic
Zizou Bergs vs (5) Taylor Fritz
(8) Andrey Rublev vs (PR) Hubert Hurkacz
(Q) Nikoloz Basilashvili vs (WC) Daniel Altmaier
Terence Atmane vs (Q) Martin Landaluce
Tomas Martin Etcheverry vs (4) Daniil Medvedev
(6) Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe
Tallon Griekspoor vs (SE) Sho Shimabukuro
(WC) Max Schoenhaus vs Learner Tien
Nuno Borges vs (2) Felix Auger-Aliassime
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Halle, ATP 500 Halle 2026, Mattia Bellucci
7 commenti
Peccato, sorteggio infame!
ZVEREV
MEDVEDEV
FRITZ
TIAFOE
BELLUCCI
KHACHANOV
HURKACZ
AUGER
Mi sa che lo hai scoperto a casa
Turno non facile ma Bublik pare tornato il giocatore discontinuo che è stato fino all’anno passato. Mattia quando ne avesse l’occasione dovrebbe riuscire ad evitare le giocate al limite nei momenti salienti senza farsi ingolosire dal colpo imprevedibile. Una partita la pooi giocare con l’estro che credi, ma i punti salienti devono essere vinti attraverso il numero minore di rischi, scegliendo il colpo più funzionale al risultato. Meglio gli applausi a fine match per la vittoria che quelli a scena aperta per qualche prodezza.
Il cammino vincente di Bellucci:
– Bublik
– Collignon
– Zverev
– Shelton
– finale contro Cobolli, e vinca il migliore!
Bravo Mattia, il sorteggio ti ha messo forse nel quarto piu difficile ma se sei in fiducia e alzi il livello puoi andare avanti in questo torneo. Con Bublik sarà sicuramente una bella partita, fateci divertire!
Bellucci, che fisicamente dimostra di stare molto bene non è stato proprio fortunato nel sorteggio…
Ha trovato uno più creativo di lui