WTA 125 Figueira Da Foz: Il Tabellone Principale. Lucrezia Stefanini testa di serie n.6
WTA Figueira Da Foz 125 – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Alina Korneeva vs Fangran Tian
Martyna Kubka vs Aliona Falei
Hayu Kinoshita vs Viktoria Hruncakova
Yeonwoo Ku vs (6) Lucrezia Stefanini
(3) Darja Vidmanova vs Qualifier
Elena Micic vs Francisca Jorge
Carolyn Ansari vs Barbora Palicova
Matilde Jorge vs (5) Jil Teichmann
(7) Susan Bandecchi vs Vera Zvonareva
Katarina Kuzmova vs Viktoria Morvayova
Qualifier vs Mai Hontama
Manon Leonard vs (WC/4) Alina Charaeva
(8) Jeline Vandromme vs Qualifier
(WC) Kristina Mladenovic vs Qualifier
Ayla Aksu vs Ana Sofia Sánchez
Sachia Vickery vs (2/WC) Beatriz Haddad Maia
TAG: WTA 125
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Vidmanova
Kuzmova
Korneeva
Haddad
Hruncakova
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