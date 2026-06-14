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WTA 125 Figueira Da Foz: Il Tabellone Principale. Lucrezia Stefanini testa di serie n.6

14/06/2026 16:34 2 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

POR WTA Figueira Da Foz 125 – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Alina Korneeva RUS vs Fangran Tian CHN
Martyna Kubka POL vs Aliona Falei BLR
Hayu Kinoshita JPN vs Viktoria Hruncakova SVK
Yeonwoo Ku KOR vs (6) Lucrezia Stefanini ITA

(3) Darja Vidmanova CZE vs Qualifier
Elena Micic AUS vs Francisca Jorge POR
Carolyn Ansari USA vs Barbora Palicova CZE
Matilde Jorge POR vs (5) Jil Teichmann SUI

(7) Susan Bandecchi SUI vs Vera Zvonareva RUS
Katarina Kuzmova SVK vs Viktoria Morvayova SVK
Qualifier vs Mai Hontama JPN
Manon Leonard FRA vs (WC/4) Alina Charaeva RUS

(8) Jeline Vandromme BEL vs Qualifier
(WC) Kristina Mladenovic FRA vs Qualifier
Ayla Aksu TUR vs Ana Sofia Sánchez MEX
Sachia Vickery USA vs (2/WC) Beatriz Haddad Maia BRA

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2 commenti

Rafan96 14-06-2026 18:19

Vidmanova

Kuzmova

Korneeva
Haddad

Hruncakova
Palicova
Charaeva
Vandromme

 2
Replica | Quota | 0
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brizz 14-06-2026 17:11

korneeva

vandromme

teichmann
bandecchi

stefanini
vidmanova
hontama
haddad

 1
Replica | Quota | 0
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