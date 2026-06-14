Qualificazioni Challenger Challenger, Copertina

Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)

14/06/2026 09:14 1 commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Yuri Serafini
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Yuri Serafini

🇮🇹
Challenger 125 Parma
Parma, Italia  ·  14 Giugno 2026

22°C
Sole velato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Sole velato per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
10:00
20°
11:00
22°
12:00
25°
13:00
28°
14:00
31°
15:00
34°
16:00
33°
17:00
33°
20:00
28°
22:00
25°
⚠  Molto caldo e allerta gialla vento fino a lunedì alle 1:59 CEST
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
CH 125 Q1
☀  Sole velato
🔥  Caldo
⚠  Vento
🎾  Quali 1° turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci ITA vs Tobia Costanzo Baragiola Mordini ITA

ATP Parma
Tommaso Compagnucci [4]
30
4
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
15
2
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Sergio Callejon Hernando ESP vs Lorenzo Bocchi ITA

Il match deve ancora iniziare

Michele Mecarelli ITA vs Jakub Paul SUI

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Flavio Bocci ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Niccolo Catini ITA vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

ATP Parma
Niccolo Catini
0
1
0
Juan Cruz Martin Manzano [9]
0
6
0
Mostra dettagli

Marko Topo GER vs Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

Oriol Roca Batalla ESP vs Giulio Perego ITA

Il match deve ancora iniziare

Leonardo Tombolini ITA vs Luca Wiedenmann GER

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Matyas Cerny CZE vs Alexander Weis ITA

ATP Parma
Matyas Cerny
A
2
Alexander Weis [11]
40
3
Mostra dettagli

Yanaki Milev BUL vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare

Samuel Vincent Ruggeri ITA vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Daniel Salazar COL

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia  ·  14 Giugno 2026

🌧
12°C
Pioggia e temporali  ·  Picco 15°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata
PIOGGIA Pioggia al mattino e rovesci in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
10:00
🌧
13°
11:00
🌧
14°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
14°
15:00
14°
16:00
🌧
13°
18:00
🌧
13°
21:00
🌧
13°
23:00
🌧
12°
⚠  Allerta gialla temporali dalle 11:00 alle 23:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
CH 100 Q1
🌧  Pioggia
⚠  Temporali
🎾  Quali 1° turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Jonas Forejtek CZE vs Karol Filar POL

Il match deve ancora iniziare

Alan Wazny POL vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Filip Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Jan Sadzik POL

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Luca Castelnuovo SUI vs Fares Zakaria EGY

Il match deve ancora iniziare

Michael Vrbensky CZE vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Aleksander Blus POL

Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker GER vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Florian Broska GER vs Michael Bassem Sobhy EGY
Il match deve ancora iniziare

Daniel Siniakov CZE vs Benjamin Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg GER vs Alex Marti Pujolras ESP

Il match deve ancora iniziare

Imanol Lopez Morillo ESP vs Olle Wallin SWE

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Royan
Royan, Francia  ·  14 Giugno 2026

21°C
Sole e nubi, molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Variabile al mattino, più soleggiato dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
10:00
21°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
28°
14:00
31°
15:00
35°
16:00
36°
18:00
35°
20:00
32°
22:00
29°
✅  Giornata asciutta ma molto calda sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
CH 50 Q1
⛅  Sole e nubi
🔥  Molto caldo
🎾  Quali 1° turno
🏀  Terra Battuta

COURT CENTRAL – ore 11:00
Franco Ribero ARG vs Alexandre Reco FRA

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Paul Theate FRA

Il match deve ancora iniziare

Jordan Coudret FRA vs Adan Freire Da Silva FRA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Angelini ITA vs Louis Dussin FRA

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 15:00
S D Prajwal Dev IND vs Gabriel Gomez FRA
Il match deve ancora iniziare

Jeffrey Chuan En Hsu TPE vs Cosme Rolland De Ravel FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT 5 – ore 11:00
Volodoymyr Uzhylovskyi UKR vs Thomas Fancutt AUS

Il match deve ancora iniziare

Naoki Tajima JPN vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Robinson Le Meur FRA vs Ryo Tabata JPN

Il match deve ancora iniziare

Mark Vervoort NED vs Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito  ·  14 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso e asciutto  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
13°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
17:00
19°
19:00
18°
21:00
16°
✅  Cielo nuvoloso ma senza pioggia indicata: qualificazioni su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
Turno Qualificazioni · Erba
CH 125 Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Centre Court – ore 13:00
Luca Nardi ITA vs Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Mackenzie McDonald USA

Il match deve ancora iniziare

Rei Sakamoto JPN vs Yibing Wu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Zhizhen Zhang CHN vs Oliver Okonkwo GBR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Michael Zheng USA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 12:00
James Watt NZL vs Alastair Gray GBR
Il match deve ancora iniziare

Soonwoo Kwon KOR vs Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
August Holmgren DEN vs Jay Clarke GBR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 13:00
Remy Bertola SUI vs James McCabe AUS

Il match deve ancora iniziare





🇮🇪
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda  ·  14 Giugno 2026

12°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 16°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 14 Giugno
09:00
10°
10:00
12°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
15°
18:00
14°
21:00
12°
✅  Giornata nuvolosa ma senza pioggia indicata sull’erba
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Erba
CH 75 Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali 1° turno
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Ammar Elamin IRL vs Andy Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Thanasi Kokkinakis AUS

Il match deve ancora iniziare

James McGloughlin IRL vs Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare

Dylan Leeman IRL vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Oliver Crawford GBR vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Cruz Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE vs Vadym Ursu UKR

Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Filippo Romano ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 12:00
Niels Visker NED vs Dan Added FRA
Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Kaichi Uchida JPN

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Paul Jubb GBR

Il match deve ancora iniziare

Hamish Stewart GBR vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare





🇵🇾
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay  ·  14 Giugno 2026

16°C
Nuvoloso per tutta la giornata  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Giugno
07:00
15°
08:00
14°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
19°
15:00
21°
18:00
18°
21:00
15°
✅  Cielo coperto ma senza pioggia indicata nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 14 Giugno
🎾
ATP Challenger · Qualificazioni
1° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
CH Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali 1° turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 18:00
Conner Huertas del Pino PER vs Salvador Price COL

Il match deve ancora iniziare

Alternate it vs Federico Gaston Gonzalez Benitez PAR

Il match deve ancora iniziare

Maximo Zeitune ARG vs Alvaro Frutos Alonso PAR

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martinez ARG vs Joao Victor Couto Loureiro BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 18:00
Ezequiel Monferrer ARG vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Bautista De La Pena CHI

Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia COL vs Juan Borba PAR

Il match deve ancora iniziare

Mateo Del Pino ARG vs Gustavo Ribeiro De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare




Cancha 3 – ore 18:00
Enzo Kohlmann De Freitas BRA vs Natan Rodrigues BRA
Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Julian Cundom ARG

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Hayen MEX vs Ignacio Parisca Romera VEN

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

1 commento

vito (Guest) 14-06-2026 10:15

Come mai Pellegrino non partecipa a Parma?

 1
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