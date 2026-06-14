Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)
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22°C
Sole velato e molto caldo · Picco 34°C
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10:00
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28°
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25°
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🔥 Caldo
⚠ Vento
🎾 Quali 1° turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci vs Tobia Costanzo Baragiola Mordini
Sergio Callejon Hernando vs Lorenzo Bocchi
Michele Mecarelli vs Jakub Paul
Enrico Dalla Valle vs Flavio Bocci
Court 1 – ore 10:00
Niccolo Catini vs Juan Cruz Martin Manzano
Marko Topo vs Ryan Seggerman
Oriol Roca Batalla vs Giulio Perego
Leonardo Tombolini vs Luca Wiedenmann
Court 2 – ore 10:00
Matyas Cerny vs Alexander Weis
Yanaki Milev vs Miguel Tobon
Samuel Vincent Ruggeri vs Alejo Sanchez Quilez
Matteo Martineau vs Daniel Salazar
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12°C
Pioggia e temporali · Picco 15°C
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12°
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⚠ Temporali
🎾 Quali 1° turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Jonas Forejtek vs Karol Filar
Alan Wazny vs Denis Yevseyev
Alternate vs Filip Pieczonka
Maxim Mrva vs Jan Sadzik
Court 1 – ore 11:00
Luca Castelnuovo vs Fares Zakaria
Michael Vrbensky vs Milos Karol
Norbert Gombos vs Aleksander Blus
Rudolf Molleker vs Mathys Erhard
Court 2 – ore 11:00
Florian Broska vs Michael Bassem Sobhy
Daniel Siniakov vs Benjamin Hassan
Max Hans Rehberg vs Alex Marti Pujolras
Imanol Lopez Morillo vs Olle Wallin
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21°C
Sole e nubi, molto caldo · Picco 36°C
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32°
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29°
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🔥 Molto caldo
🎾 Quali 1° turno
🏀 Terra Battuta
COURT CENTRAL – ore 11:00
Franco Ribero vs Alexandre Reco
Gerard Campana Lee vs Paul Theate
Jordan Coudret vs Adan Freire Da Silva
Lorenzo Angelini vs Louis Dussin
COURT 1 – ore 15:00
S D Prajwal Dev vs Gabriel Gomez
Jeffrey Chuan En Hsu vs Cosme Rolland De Ravel
COURT 5 – ore 11:00
Volodoymyr Uzhylovskyi vs Thomas Fancutt
Naoki Tajima vs Nitin Kumar Sinha
Robinson Le Meur vs Ryo Tabata
Mark Vervoort vs Michael Zhu
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14°C
Nuvoloso e asciutto · Picco 19°C
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09:00
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13°
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16°
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✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Centre Court – ore 13:00
Luca Nardi vs Giles Hussey
Nicolai Budkov Kjaer vs Mackenzie McDonald
Rei Sakamoto vs Yibing Wu
Court 1 – ore 12:00
Zhizhen Zhang vs Oliver Okonkwo (Non prima 13:00)
Shintaro Mochizuki vs Michael Zheng
Court 2 – ore 12:00
James Watt vs Alastair Gray
Soonwoo Kwon vs Anton Matusevich
Court 3 – ore 12:00
August Holmgren vs Jay Clarke (Non prima 14:00)
Court 4 – ore 13:00
Remy Bertola vs James McCabe
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12°C
Nuvoloso e fresco · Picco 16°C
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✅ Asciutto
🎾 Quali 1° turno
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Ammar Elamin vs Andy Andrade
Harold Mayot vs Thanasi Kokkinakis
James McGloughlin vs Yi Zhou
Dylan Leeman vs Charles Broom
Court 2 – ore 12:00
Oliver Crawford vs Edward Winter
Edas Butvilas vs Cruz Hewitt
Yu Hsiou Hsu vs Vadym Ursu
Andrea Guerrieri vs Filippo Romano (Non prima 17:00)
Court 3 – ore 12:00
Niels Visker vs Dan Added
Quinn Vandecasteele vs Kaichi Uchida
Rio Noguchi vs Paul Jubb
Hamish Stewart vs Keegan Smith
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16°C
Nuvoloso per tutta la giornata · Picco 21°C
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07:00
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✅ Asciutto
🎾 Quali 1° turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 18:00
Conner Huertas del Pino vs Salvador Price
Alternate vs Federico Gaston Gonzalez Benitez
Maximo Zeitune vs Alvaro Frutos Alonso
Tomas Martinez vs Joao Victor Couto Loureiro
Cancha 4 – ore 18:00
Ezequiel Monferrer vs Wilson Leite
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Bautista De La Pena
Samuel Heredia vs Juan Borba
Mateo Del Pino vs Gustavo Ribeiro De Almeida
Cancha 3 – ore 18:00
Enzo Kohlmann De Freitas vs Natan Rodrigues
Ignacio Monzon vs Julian Cundom
Valentin Basel vs Thiago Cigarran
Alejandro Hayen vs Ignacio Parisca Romera
TAG: Circuito Challenger, Qualificazioni Challenger
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Come mai Pellegrino non partecipa a Parma?